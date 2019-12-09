РЕПОРТАЖ: "Принципиально не стригу девушек": как 13-летний барбер владеет ножницами и бритвой не хуже профи

Занятия в школе, подготовка уроков, поиск моделей, а потом оттачивание стрижек андеркат, прорисовка линий hair tatoo, мастер-классы и соревнования. Примерно по такому сценарию живет 13-летний барбер из Молодечно Артем Аврейцевич. Чуть больше года назад он пришел в барбершоп подстричься, но так увлекся работой мастера, что из клиента стал его учеником. К своему увлечению 8-классник подходит ответственно, в обучении его можно назвать отличником. Подтверждение тому - награды и призовые места разных конкурсов, на которых Артем выступает среди профессионалов с солидным стажем и уже успешно опережает многих.

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"Я не парикмахер - я барбер"

Практически все свободное от учебы время Артем проводит у парикмахерского кресла. На каникулах или в выходные он приезжает в Минск на обучение к парикмахеру-стилисту, четырехкратному чемпиону Беларуси, чемпиону Украины, призеру кубка Москвы, лауреату многочисленных конкурсов Екатерине Борисюк. Юный мастер по стрижкам участвует в разных конкурсах, таких, например, как международные фестивали красоты "Минский вернисаж", "Роза ветров HAIR", "Невские берега". Екатерина Борисюк - в роли опытного наставника, который однажды увидел в 13-летнем барбере большой потенциал и решил помочь усовершенствовать навыки и выступать достойно на соревнованиях. Обычно конкуренция на таких конкурсах нешуточная: участвуют барберы, парикмахеры, мастера по стрижкам из нескольких стран, с разным опытом, техниками и взглядами на парикмахерское искусство. Артем чаще всего самый молодой из всех участников, но его это не смущает. Он уверен: возраст не показатель профессионализма. И хотя опыта у него меньше всех - главное в его деле творчество и большое желание работать. С ним солидарны и его наставники.

Больше всего Артему по душе модная сейчас мужская стрижка андеркат - ее не только носит сам, но и упорно практикует на других. Нравится ему и креативить, поэтому многие свои работы сочетает с рисунками на волосах - hair tattoo. Именно эти две техники юный парикмахер и представляет на конкурсах по мужским стрижкам. "Я не парикмахер - я барбер", - сразу же поправляет нас журналистов, которые далеки от тонкостей его дела. И категорично добавляет: "Не люблю стричь девушек - это ужасно. Работаю только с парнями".

Вниманием со стороны СМИ юный барбер пока не избалован, хотя признается, что это не первое его интервью. За работой Артем на вопросы отвечает коротко и сухо - полностью увлечен своим делом. Продолжить знакомство он предлагает спустя несколько дней не в барбершопе, не в модном салоне и не во время очередного занятия у именитого мастера... А в Радошковичской школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Чтобы выступать успешно на конкурсах, Артему нужно совершенствовать навыки, а для этого через его кресло должны проходить модели любых типажей, характеров, с разными вкусовыми предпочтениями. Такое желание сына отправиться в школу-интернат поддержала мама Елена. Поддерживаем и мы.

"Ребенку нужно какое-то увлечение, чтобы не было соблазнов"

Как оказалось, здесь кладезь моделей, причем не избалованных и не привередливых, а именно тех, кому новая прическа придется не только к лицу, но и будет очень актуальной: ведь своего парикмахера здесь у ребят нет. Перед праздниками и выпускными сюда приезжают волонтеры, которые готовы красиво причесать, уложить, подстричь ребят. В обычное же время раз в месяц в качестве подработки за ножницы берется уборщик служебных помещений тетя Тоня, но технологией новомодного андерката и уж тем более причудливыми техниками hair tattoo точно не владеет. А ребятам очень хочется иметь прическу, как на картинке в интернете, "почти как у Роналдо" или "не хуже, чем у одноклассника Сереги", которого однажды постриг профессиональный парикмахер во время каникул в Италии. Поэтому неудивительно, что к барберу из Молодечно с раннего утра мальчишки стали "забивать" очередь. Но когда увидели, что стричь их собирается паренек на пару лет старше, сначала сильно удивились, а потом и вовсе испугались доверять ему свои волосы.

Добровольца искали в очереди долго - и выбрали самого лохматого. Каково же было удивление, когда результат превзошел все ожидания - Артем постриг их Ваньку по-модному, не хуже, чем на картинках. Очередь быстро тронулась - сомнения пропали. Наш юный барбер только успевал орудовать ножницами и машинкой.

"На самом деле, стричь детей сложнее. Голова маленькая, особо не разойдешься. Да и крутятся, ерзают в кресле постоянно", - с видом опытного эксперта вводит в курс Артем, укладывая очередную прическу феном. Оказывается, свою профессиональную деятельность в области стрижек наш герой начал сразу же с задачки со звездочкой - в его кресле первым делом оказался шестилетний брат.

"Все началось с того, что я пришел с мамой в барбершоп в Молодечно, который только открылся. Постригся - мне понравился сам процесс. Мама тогда предложила позаниматься, потом убедилась, что я действительно хочу этим заниматься, поскольку нужный инструмент стоит немаленькие деньги. Согласился: почему бы и нет? Музыкальная школа тогда заканчивалась, делать все равно было нечего", - откровенничает Артем.

Мама юного барбера Елена объясняет: "Ребенку нужно какое-то увлечение, особенно в переходном возрасте, чтобы не было времени думать о соблазнах. Родители должны помогать детям развиваться профессионально, поэтому предложила сыну попробовать".

Так у Артема через пару дней появилась первая машинка, ножницы и расчески. Но на первых порах они не понадобились. Азы мужских стрижек изначально пришлось освоить на бумаге. Два барбера попеременно обучали восьмиклассника - делали зарисовки в блокноте, демонстрировали формы стрижек. Новоиспеченный ученик повторял, потом стал импровизировать сам. Когда в теории азы были получены - перешли к практике. Так в парикмахерском кресле оказался младший брат Артема. "Большую часть работы, конечно, тогда делал под присмотром барбера. Стригли мы его часа три-три с половиной", - вспоминает наш герой.

Очередь потихоньку мельчает, но расходиться ребята не спешат - с любопытством наблюдают, как будут стричь их очередного друга.

"Прическа, что надо! Мне нравится Ульяна из моего класса. Думаю, она удивится, теперь здесь у меня волосы короткие, а здесь длинные", - полушепотом объясняет свой истинный мотив смены имиджа Руслан Гурбанович из пятого класса.

Тем временем Артем продолжает работу и свой рассказ. "После того как стал учиться, через какое-то время родители открыли свой салон. Начал ходить туда практиковаться. Мне стала помогать парикмахер салона Ольга Лопушинская", - говорит юный барбер. Признается, несмотря на то, что моторика у него развита хорошо (играл на скрипке), первое время тяжело было работать с ножницами, вытаскивать пряди, справляться с ножами машинки для стрижки.

Видя целеустремленность и упорство ученика, опытный парикмахер и наставник Ольга Лопушинская предложила своему юному преемнику поучаствовать в конкурсе. "В каком бы возрасте человек ни был - он должен гореть своим делом. Тогда у него получается все быстрее, он сам себя двигает. Когда же это нужно исключительно родителям, чтобы у ребенка были какие-то навыки, образование, - это не то. Задача тренера - вдохновить больше, чем даже научить. А получится это только на своем примере: когда у тренера горят глаза, то и у ученика будут гореть", - рассказывает опытный барбер. Во всех начинаниях Артема поддерживала также мама, а вот отец относился к увлечению сына первое время скептически.

"За один раз постриг 30 человек - это рекорд"

В Молодечно планировался конкурс "Мир красоты". У наставника Ольги и мамы Елены появилась идея представить салон и показать все таланты 13-летнего барбера в номинации стритстайл. "Я согласился поучаствовать. Нужно было постричь друга, потом покрасить, еще сделать укладку. Пока работал, ко мне постоянно подходили и спрашивали, сколько мне лет… В итоге на первом же конкурсе у меня появились первые награды - грамота и кубок", - вспоминает наш герой. После награждения Артема его отец изменил свое мнение, понял, что сын к этому делу относится серьезно.

Изменилось и мнение учителей в школе. Если первое время к дополнительным занятиям школьника в салоне они относились неоднозначно, то с первыми успехами стали смотреть на увлечение Артема только позитивно. "Даже директор поздравлял, когда на конкурсе занял первое место. В школе поддерживают меня. Стали даже подшучивать: когда ты научишься женским стрижкам, чтобы к тебе можно было прийти. Одноклассники все просятся подстричься. Они, кстати, не боялись даже, когда только начинал, приходили в качестве моделей, стриг их под присмотром мастера", - рассказывает Артем, завершая свою работу.

За несколько часов нашего разговора он подстриг 16 ребят из интерната. Но, как оказалось, это не рекорд. "Ездили на "Дажынкi" в Борисов осенью, там я прямо на улице стриг мужчин бесплатно. Очередь стояла. Только подстригу всех желающих, поднимаю голову, а там снова очередь. Постриг тогда более 30 человек", - удивляет Артем. Он признается, что такие интенсивы для него, конечно же, утомительны, но крайне необходимы, чтобы набивать руку. Хотя самое сложное в его занятиях барберским делом не физическая усталость после подобных упорных тренировок, а поиск моделей, если нужно работать с hair tatoo. Если подстричься бесплатно хотят многие, то сделать рисунки на голове - лишь самые стильные и смелые. "Надо понимать, что hair tatoo - это не просто полоски, которые делает барбер во время стрижки, это настоящий рисунок с тенями, линиями, особой концепцией. И это не просто механическая работа машинкой - это тоже творчество", - замечает собеседник.

Вместе со своим наставником Ольгой перед конкурсами Артем регулярно наведывается в местные музыкальный и политехнический колледжи, а также рестораны фастфуда в поиске "фактурных" моделей. "Высматриваем самых заросших, даем визитки, приглашаем к себе в салон. Некоторые даже шарахаются от такого внимания. Когда увидела в автобусе парня с рыжей бородой, сошла за ним на остановке и попросила снять капюшон. Это было идеальное сочетание ярких рыжих волос и рыжей бороды. Сразу поняла, это идеальная модель для конкурса Артема", - увлеченно рассказывает Ольга.

Артем тем временем аккуратно собирает свой инструмент: несколько машинок, гели, лаки, ножницы, бритвы, пудру и множество других мелких, но необходимых для работы приспособлений. Больше всего в своем арсенале он дорожит феном, который удалось выиграть на одном из мастер-классов у именитого московского барбера Виталия Пименова. "Если и поощряют меня как-то мои модели, все сбережения уходят на заточку инструмента - это недешево", - говорит Артем. Из разговора с ним и мамой узнаем, что в целом такое увлечение стрижками не из дешевых, если подходить к нему основательно, пытаться развиваться и быть в тренде. Один мастер-класс может стоить от $100, покупка базового инструмента примерно в пять раз дороже. Без родительской поддержки стартовать в этом деле подростку будет крайне сложно. Зато ломать голову над выбором будущей профессии восьмикласснику не нужно. "Думаю, что после 9-го класса пойду в колледж, где обучают парикмахеров, и буду заниматься этим профессионально. Для меня это удовольствие, что я что-то приношу в этот мир", - делится планами Артем.

"Если освоишь только одну технику - останешься на дне"

Юный барбер уверен, что усердно учиться ему придется не только в колледже, но и после его окончания. "Мир не стоит на месте, стили меняются. Если ты освоишь одну технику, не будешь узнавать новые методики и совершенствовать их, то останешься на дне, потеряешь клиентов, нужно будет начинать все заново", - подчеркивает Артем. Сегодня, завтра, каждый день он продолжит совершенствовать свою технику, искать новые идеи в стрижках, ведь планы на будущее у него амбициозные.

После поездки в школу-интернат мы продолжили следить за успехами Артема в Instagram. Его портфолио постоянно пополняется разными вариациями любимой стрижки, а после соревнований на полке с наградами появляются новые кубки и грамоты. Например, на одном из международных конкурсов он занял второе место в номинации андеркат и четвертое место в номинации hair tatoo. А в Санкт-Петербурге на очередных международных соревнованиях стал абсолютным лидером в общем зачете, представляя мужские стрижки на длинных и коротких волосах. Остается только согласиться, что возраст, действительно, не показатель профессионализма.

Мария ШНА,

Фото Николая ПЕТРОВА и из личного архива семьи Аврейцевич,

БЕЛТА. -0-

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