РЕПОРТАЖ: Прививка от коронавируса испытана на себе

В стране идет массовая вакцинация от COVID-19. Сделать прививку можно вакцинами российского и китайского производства. На данный момент в Могилевской области привились более 10 тыс. человек - медики, педагоги, социальные работники, пожилые люди и те, кто входит в группу риска. Получить прививку может и любой желающий. Что для этого нужно, какие рекомендации необходимо соблюдать до прививки и после - решили узнать корреспонденты БЕЛТА на собственном опыте.

Прежде чем приехать на прививку, на нее необходимо записаться. Мы обратились в Могилевскую поликлинику №11 и через несколько недель нам перезвонили. "Ждем вас на первый компонент", - отметила позвонившая девушка.

Вакцину мы выбрали российского производства. Изначально получили небольшие рекомендации, которые необходимо соблюдать перед прививкой. Нельзя употреблять алкоголь - он несовместим с любым лекарственным препаратом. Также посоветовали отменить серьезные физические нагрузки, не употреблять жирную и жареную пищу.

"Самая главная подготовка - это моральная. Мы достаточно много информируем граждан о том, что прививка безопасна, но люди, особенного пожилого возраста, иногда волнуются, - рассказала старшая медицинская сестра Могилевской городской поликлиники №11 Лариса Таранова. - Потому положительный настрой очень важен при вакцинации".

Могилевская поликлиника №11 обслуживает более 20 тыс. взрослых и 5 тыс. детей Могилевского района. На сегодняшний день сюда поступило более тысячи доз вакцины от коронавируса - уже вакцинировано более 600 человек.

"Очень активно на вакцинацию приезжают пенсионеры из деревень - люди пожилого возраста переживают за свое здоровье. У нас работает несколько кабинетов, в которых организован прием для тех, кто идет на вакцинацию. В коридорах установлены рециркуляторы воздуха, все посетители обязательно в масках, просим соблюдать социальную дистанцию, однако посетители иногда пренебрегают этой просьбой", - отмечает Лариса Таранова.

В очереди мы познакомились с Зоей Кирилловной. Женщина приехала из деревни Амховая. Она рассказала, что сама раньше была медработником - в сфере здравоохранения проработала около 30 лет. "Я сразу решила, что буду делать прививку. И своих односельчан агитирую идти на вакцинацию. А вот уже после прививки буду людям своим примером показывать, что в этом нет ничего страшного, - поделилась женщина. - Раньше я привилась от гриппа, сейчас от коронавируса прививку получу. Всегда ношу маску, стараюсь соблюдать все необходимые меры безопасности - потому, наверное, и не заболела. И чтобы в дальнейшем избежать такого сложного заболевания, приехала сюда".

И вот мы попадаем на прием к заведующей отделением общей практики Ольге Шевбаковой - необходимо пройти первичное обследование. Перед приемом у врача каждому, кто пришел на прививку в первый раз, дают специальную анкету. "В анкете необходимо указать, были ли жалобы на плохое самочувствие, наличие аллергии. Обязательно отметить, принимались ли в последнее время какие-либо препараты, - рассказала Ольга Шевбакова. - Если с анкетой все хорошо, мы приступаем к первичному осмотру".

Первым прививку делал ведущий фотокорреспондент БЕЛТА Олег Фойницкий. Заполнив все необходимые документы и анкету, врач измерил ему температуру, давление, пульс и сатурацию. "Обязательно спрашиваем про наличие хронических заболеваний - диабет, проблемы сердечно-сосудистой системы и другие. Все это может повлиять на реакцию организма после вакцинации, - отмечает Ольга Шевбакова. - Обязательно нужно поговорить с человеком, потому что часто люди волнуются, стараемся успокоить и приободрить. Но наши пациенты прекрасно обо всем осведомлены. Я, на самом деле, не ожидала такого наплыва желающих, но такая тенденция радует - люди не остаются равнодушными к своему здоровью и здоровью окружающих".

Как показал первичный осмотр, у Олега Фойницкого все в порядке - температура и давление в норме, пульс спокойный, а сатурация хорошая. Никаких противопоказаний нет - нас ждет следующий этап. "Каждый пациент получает специальную памятку, в которой расписаны все рекомендации. Одна из самых важных - не употреблять алкоголь где-то около месяца. Первые несколько дней после укола нужно избегать серьезных физических нагрузок, стрессовых ситуаций", - рассказала Ольга Шевбакова.

Получив на руки все необходимые документы, отправляемся в следующий кабинет - процедурный. Именно здесь мы получим первый компонент прививки. Возле кабинета небольшая очередь. Здесь мы знакомимся с Оксаной Николаевной - ей должны сделать уже вторую часть прививки. "После первого укола никаких побочных явлений не было, только небольшой дискомфорт в месте укола. Про это вам в процедурной девушка все расскажет, - поделилась пациентка. - Я работаю в Солтановском доме-интернате с пожилыми людьми. Мне нельзя болеть, иначе могу подвергнуть опасности жизни и здоровье наших стариков. Потому на прививку ехала не раздумывая. Делают все быстро и совсем не больно - даже не почувствуете".

И вот нас позвали в кабинет. Медицинская сестра прививочного кабинета Янина Еремина рассказала, что в день она делает более 100 прививок. "Введение вакцины от коронавируса ничем не отличается от обычной прививки. Обязательно предупреждаю пациентов о том, что в месте укола возможно покраснение, зуд и небольшой дискомфорт. Советуем не мочить место укола первые несколько дней. У пациентов может возникнуть небольшая слабость, похожая на предгриппозное состояние: повышение температуры, слабость, недомогание, головная боль", - сказала Янина Еремина.

После того как прививка сделана, мы отправляемся в кабинет, где под присмотром помощника врача проводим 30 минут. "Важно посмотреть на состояние человека после введения вакцины. Здесь он остается на полчаса. Для многих это самое большое испытание, потому что люди не привыкли сидеть без дела, - говорит помощник врача Анастасия Гуринович. - С самого начала вакцинации я здесь наблюдаю за пациентами. С интервалом 5-7 минут уточняю их самочувствие. И у всех один ответ: "Все хорошо". Еще никто не говорил о том, что у него ухудшилось самочувствие. Надеюсь, что и дальше вакцинация будет проходить в таком же бодром и позитивном ключе".

Положенные полчаса прошли быстро. Фотокорреспондент чувствует себя хорошо, никаких побочных симптомов нет. Теперь в поликлинике нас будут ждать к концу мая - на второй компонент.

Через несколько дней после прививки никаких серьезных побочных симптомов у Олега Фойницкого не наблюдалось. Как поделился фотокорреспондент, в месте укола был небольшой дискомфорт первых два дня. "Температура не поднималась, но первые сутки была небольшая слабость в теле. В целом никаких других негативных ощущений не было", - сказал он.

Как рассказал главный врач Могилевской поликлиники №11 Сергей Караев, перед вакцинацией в поликлинике прошла серьезная подготовка. "Российскую вакцину "Спутник V" необходимо хранить при температуре -18 градусов. Для того чтобы не испортить препарат, закупили специальные холодильные лари. Также к нам поступала вакцина китайского производства - ее необходимо хранить при температуре +2-8 градусов. Такие холодильники у нас имеются, - отметил Сергей Караев. - Для обеспечения бесперебойного электропитания закупили бензогенератор - в экстренной ситуации он способен обеспечить 10 часов бесперебойной работы холодильного оборудования. Этого времени достаточно, чтобы устранить неисправность".

В планах - организовать вакцинацию людей в Могилевском районе. "В структуру нашего учреждения входят 19 ФАПов, 7 амбулаторий общей практики и 4 участковые больницы. Для удобства жителей планируем организовать вакцинацию в амбулаториях, - поделился главврач. - Для этого необходимо закупить специальные термосумки, в которых можно будет перевозить российскую вакцину. В такой сумке несколько часов может поддерживаться нужная температура. Такой формат работы не только снизит нагрузку на поликлинику, но и серьезно облегчит жителям нашего района возможность привиться".

Буквально на днях в Могилевскую поликлинику №11 поступил первый компонент российской вакцины "Спутник V" с предприятия "Белмедпрепараты" - всего 220 доз. Работы в этом направлении будут продолжаться на постоянной основе не только в Могилевской области, но и по всей республике.

Как отметил начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов, с конца февраля в медучреждения Могилевской области поступило 5 траншей вакцин. Уже на этой неделе ожидается новая партия. "Вакцинация будет продолжаться. До 1 июня текущего года мы планируем привить 70% населения региона", - подчеркнул Александр Старовойтов.

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-