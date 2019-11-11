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11 ноября 2019, 11:31

РЕПОРТАЖ: Привычка жить большой семьей

Новости темы "Социальное государство в работе"
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Ключи от новых квартир в Межисетках Могилевского района получили 53 многодетные семьи

11 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Появление собственных квадратных метров - радостное событие для любого человека. А в многодетной семье это счастье умножается пропорционально. Поэтому ввод в эксплуатацию 60-квартирного дома в агрогородке Межисетки Могилевского района, в котором жилье получили 53 многодетные семьи, стал особым праздником. Корреспонденты БЕЛТА пропустить его не смогли: всю значимость момента удалось прочувствовать в семье Банадысевых, которая согласилась показать свой быт до переезда и поделилась планами по обустройству собственного уютного гнездышка.

У пятиэтажного дома нас встретил глава семьи Банадысевых - Денис. Мужчина работает на птицефабрике "Серволюкс Агро" в Межисетках. Жена Кристина - педагог-организатор в школе. Именно ее родителям Нине Васильевне и Михаилу Николаевичу принадлежит квартира, в которой пока еще живет вся большая семья.

На пороге трехкомнатной квартиры столпились почти все ее обитатели. Сейчас здесь живут семеро, а еще приехала в гости жена младшего брата Кристины вместе с маленькой дочкой. Так что в доме шумно: играют дети, по телевизору мультики, а женщины на кухне готовят чай. "У нас тут, как в общежитии", - смеется Нина Васильевна.

Денис и Кристина женаты больше пяти лет. У них трое детей: Артем, Сергей и Ксюша. С родителями живут уже три года, до этого несколько лет снимали жилье. "Переехали, когда младшей Ксюше было всего полгода. Меня тогда вызвали на работу, - рассказывает Кристина. - Да и снимать жилье дороговато. Потому перебрались под крылышко к родителям". В очереди на квартиру семья стояла с 2016 года.

"В этом году с помощью государства мы стали обладателями двухкомнатной квартиры. Очень радостное и волнительное событие, кажется, я еще не до конца осознала, что у нас теперь есть свое жилье. Впереди ремонт, но с этим мы справимся. Семья у нас большая, все будем делать своими силами. Мы очень обрадовались, когда узнали, что наш дом расположен в Межисетках - совсем недалеко от родителей и работы. Переезжать будет намного легче, чем мы предполагали: не придется менять работу, и детям здесь все привычно", - поделилась радостью многодетная мама.

Вместе с новым жильем в семье Кристины и Дениса появились новые переживания. "Думаю, нам будет сложно перестроиться к жизни отдельно. Дома всегда есть мама и папа, которые помогут с детьми: и накормят, и задачку по математике решат. Да и привыкли мы жить такой большой командой. Я сама из многодетной семьи - у меня три брата. Во все праздники всегда собираемся в родительском доме - балаган целый получается. А как жить отдельно - уже и забыли", - делится Кристина. Однако ее родители уверены, что переезд никак не скажется на взаимоотношениях в семье. "Жить ведь будут всего в двух шагах. И внуки сами смогут к нам приходить, и мы будем на подхвате", - успокаивает дочь Михаил Николаевич.

После чаепития самые маленькие отправились на тихий час. Остальные собрались на торжественное открытие нового дома, где скоро закипит работа по ремонту и обустройству. Кристина и Денис еще не думали о том, что и как разместят в квартире. А вот их мальчишки уже все решили. "Нужно будет найти место для цимбал, расставить книги. И не забудьте про Ксюшины игрушки!" - серьезным тоном напоминает маме и папе старший сын Артем. Мальчику 11 лет, он занимается в художественной школе, играет в футбол и как настоящий старший брат заботиться о младших. Средний сын Сергей занимается в кружке по актерскому мастерству, завоевывает призовые места на международных фестивалях. На церемонии открытия дома в Межисетках ему досталась ответственная роль - читать стихотворение.

Впереди еще немало работы, однако семья Банадысевых с оптимизмом смотрит вперед. "У нас все будет хорошо!" - говорят на прощание мальчишки и убегают в подъезд, в котором на третьем этаже разместилась их новая квартира.

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

ФОТО Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-

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