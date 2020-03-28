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28 марта 2020, 17:19

РЕПОРТАЖ: Прямиком из леса: как в Могилевской области делают березовый сок

Березовый сок - любимый напиток многих поколений белорусов. Как его получают, у нас нередко знают с детства. А вот некоторые иностранцы думают, что такой сок добывают из бревен: а как еще можно изготовить сок из дерева? Корреспонденты БЕЛТА отправились в Быховский район, чтобы узнать все этапы производства консервированного березового сока.

Быховский консервно-овощесушильный завод - один из крупнейших производителей плодоовощной консервированной продукции в Беларуси. Предприятие специализируется на выпуске овощных, мясорастительных, мясных, томатных и фруктовых консервов. Кроме этого, здесь производят соки, соленья и квашенья. Уже почти полвека завод в Быхове занимается изготовлением березового сока.

"В соке нашего производства нет консервантов. Мы стараемся доносить до потребителей натуральный и качественный продукт", - рассказывает начальник производственной лаборатории завода Татьяна Олиферчик.

Переработка сока на заводе - работа сезонная. Она начинается с первым весенним теплом и заканчивается с появлением почек на березах. Администрация предприятия заключает договоры на поставку сока с лесничествами и индивидуальными предпринимателями. Один из поставщиков сока на Быховский завод - Ворониновское опытно-производственное лесничество.

"В этом году сок пошел необычно рано. Но мы успели основательно подготовиться: определили деревья, которые можно подсекать. Одну из делянок полностью очистили от сосен, оставили только березы. Так им будет поступать больше света, а значит, сок будет идти лучше", - рассказал лесничий Сергей Хапанцев.

На делянке трудятся четыре человека: следят за тем, как наполняются пакеты соком, собирают его и передают дальше - на завод. Сок идет здесь уже вторую неделю.

В этом году Ворониновское опытно-производственное лесничество планирует заготовить 34 т сока. Из них 30 т - для консервно-овощесушильного завода, еще 4 т - для продажи населению. Сейчас лесное хозяйство уже передало для переработки более 16 т. Всего Быховский лесхоз, в состав которого входит Ворониновское хозяйство, планирует передать на завод 150 т березового сока.

К заготовке сока подключился и Ворониновский детский сад - базовая школа: собирают сок как сотрудники, так и ученики.

"В этом году мы тоже решили подключиться. Во-первых, для детей это интересный опыт. Они изучают процессы сбора сока и восстановления дерева. Позже эти знания они обсудят с преподавателем биологии и будут использовать в своих научных работах, - делится директор учреждения образования Любовь Бельская. - Кроме этого, у школы впереди сезон ремонтов и мы рассчитываем немного заработать, сдавая сок. Надеемся, погода будет благоприятствовать всем нашим планам".

"Весь березовый сок, который привозят на завод, серьезно изучают. В наших лабораториях он проходит несколько этапов контроля: проверяется его состав, сахаристость, сырье проходит радиационный контроль", - рассказывает начальник производственной лаборатории Быховского консервно-овощесушильного завода Татьяна Олиферчик.

Если с сырьем все в порядке, его отправляют на фильтрацию. После этого сок поступает на линию, в большие котлы.

По словам Татьяны Олиферчик, состав сока натуральный: при консервации количество добавок сводится к минимуму.

На предприятии разрабатывают новые рецепты, стараются придавать напитку новые оттенки вкуса. Все добавки растительные: сок черники, шиповник, чабрец, зверобой и мелисса. Еще одна из разработок завода - березовый сок с пониженным содержанием сахара.

Когда добавлены все ингредиенты, напиток разливают в банки и бутылки объемами от 1 до 3 л. Следующий этап - стерилизация. Она позволяет сохранить сок в течение длительного времени и "запечатать" все его полезные свойства. К слову, в березовом соке содержатся витамины В6 и В12, фруктовый сахар, дубильные вещества и микроэлементы. Он бодрит и тонизирует. Натуральный березовый сок применяется и в косметологии: его добавляют в шампуни, тоники и лосьоны.

Банки и бутылки с соком после стерилизации достают из автоклавов, объединяют в партии и отправляют на склад.

"Прежде чем пойти в продажу, березовому соку, как и всем консервам, нужно немного постоять. Чтобы мы могли посмотреть, не была ли нарушена технология при упаковке и консервации. Если с продукцией все в порядке, она отправляется на прилавки", - рассказала Татьяна Олиферчик.

В 2019 году завод расширил ассортимент: в Быхове стали выпускать сок с мятой и шиповником. Березовый сок из Могилевской области поставляется на внутренний рынок, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-

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