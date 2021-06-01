РЕПОРТАЖ: Программируют даже первоклашки: в барановичской гимназии каждый шестой ученик увлечен IT

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 1 июня 2021
Минск Сплошная облачность +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:21 Россия в июне направит Беларуси второй транш кредита в размере $500 млн Президент
13:16 Доллар и российский рубль на торгах 1 июня подешевели, евро подорожал Экономика
13:15 Лукашенко: Беларусь и Россия полны решимости вместе противостоять нападкам извне Президент
13:14 В Ратомке горит конюшня Происшествия
13:11 Лукашенко: "Белавиа" мы в беде не бросим Президент
13:03 Перспективы развития военного сотрудничества Беларуси и Катара обсудили в Минске Политика
12:57 Водитель большегруза пытался в кабине провезти через границу товар на Br44 тыс. Происшествия
12:53 Лукашенко: следствие в отношении Протасевича и Сапеги будет вестись в Беларуси Президент
12:52 МЧС проводит акцию "Каникулы без дыма и огня" Общество
12:42 РЕПОРТАЖ: Программируют даже первоклашки: в барановичской гимназии каждый шестой ученик увлечен IT Регионы
12:40 Мартынюк: сегодня хочется напомнить взрослым об их ответственности перед детьми Регионы
12:39 Петришенко: дети больше всех нуждаются в защите и всегда должны чувствовать заботу Общество
12:19 Плановые учебные сборы проводятся в Брестской области Регионы
12:19 Лукашенко рассказал о содержимом чемодана, который он взял на встречу с Путиным в Сочи Президент
12:18 В Израиле отменены все карантинные ограничения, кроме ношения масок В мире
12:14 Преступная группа провернула аферу по доставке грузовиков из ЕС на Br175 тыс. Происшествия
12:13 Аттракционы, игры, сюрпризы - поздравления для детей подготовил Красный Крест в Гомельской области Регионы
12:10 Цифровизация должна вывести на новый уровень реальный сектор экономики - Шульган Экономика
12:09 Беларусь и Молдова проводят конкурс совместных научно-технических проектов на 2022-2023 годы Экономика
11:51 В России выявили 9,5 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки В мире
11:47 Житель Солигорского района незаконно собрал 8 т черных металлов Происшествия
11:45 Древнейшие изображения оленей нашли в шотландской гробнице Калейдоскоп
11:42 Лжеполковник российской таможни и его подельники задержаны за финансовые махинации в Беларуси Происшествия
11:37 "Экономика - наиважнейший вопрос" - Лукашенко раскрыл подробности переговоров с Путиным в Сочи Президент
11:32 РЕПОРТАЖ: Что им стоит робота построить - как обучают детей технологиям в гомельском "Иннопарке" Технологии
11:31 Члены Президиума Совета Республики 3 июня проведут единый день приема граждан Общество
11:27 В Лидском районе микроавтобус из-за повреждения колеса вылетел в кювет и перевернулся Происшествия
11:25 Миорский металлопрокатный завод начал поставку белой жести предприятиям Экономика
11:23 Рачков проведет 2 июня личный прием граждан Регионы
11:18 Лжесотрудница санэпидемстанции завладела деньгами продавца магазина в Борисове Происшествия
Все новости
Все новости
Регионы
01 июня 2021, 12:42

РЕПОРТАЖ: Программируют даже первоклашки: в барановичской гимназии каждый шестой ученик увлечен IT

Новости темы "Специальный репортаж"
РЕПОРТАЖ: Что им стоит робота построить - как обучают детей технологиям в гомельском "Иннопарке"
РЕПОРТАЖ: "Микрошаги" в большую науку: как ребенку стать ученым

Кем только не хотят стать дети: учителем, врачом, спасателем, водителем. В последние годы этот список пополнился еще и профессией программиста. Высокие технологии так прочно вошли в нашу жизнь, что все больше детей видят свое будущее в IT. Путь к исполнению мечты некоторым ребятам помогают начать еще в школе. Например, в гимназии №5 Барановичей каждый шестой ученик посещает центр мейкерства, где изучают программирование, робототехнику, радиоэлектронику, альтернативную энергетику, 3D-моделирование и печать. Корреспонденты БЕЛТА на день вернулись в школу, чтобы получше узнать о высокотехнологичных увлечениях детей .

Признаться честно, непривычно было видеть первоклассников такими сосредоточенными. Но это легко объясняется: они увлеченно собирали из конструктора модель запрограммированной машинки. В гимназии только с нынешнего учебного года ученики первых классов стали заниматься в центре мейкерства. Для младших школьников специально приобрели наборы конструкторов Lego WeDo 2.0 - и робототехнику ребята начали осваивать параллельно с письмом и чтением.

Начинали со сборки простых моделей. "Постепенно проекты становились сложнее. Добавлялось количество шагов, усложнялись программы и модели. Сейчас самый трудный, но самый интересный этап - творческие проекты. Например, сегодня собирали автомобиль. Дети знают, что нужно соединить между собой смартхаб, мотор и колеса, а также как написать программу. В конце занятия мы запускаем модели", - привела пример одного из уроков учитель начальных классов Наталья Шавель.

Впрочем, педагог с 15-летним стажем учится робототехнике вместе со своими первоклашками. Дети чувствуют увлеченность наставника и тоже с удовольствием занимаются.

В гимназии 16 групп первоклассников занимаются робототехникой, а это больше ста человек. Всего же центр мейкерства посещают около 200 детей - каждый шестой учащийся.

Старшие ребята под руководством учителя физики Андрея Любаса работают с более сложными конструкторами и программами. Юные изобретатели мастерят на аппаратных платформах Lego Mindstorms Education EV3 и Аrduino. К окончанию школы у них уже накапливается приличный кейс знаний не только в робототехнике, но и радиоэлектронике, альтернативной энергетике, 3D-моделировании и печати.

Например, одна из последних работ - солнечный трекер. Его старшеклассники спроектировали, запрограммировали и сконструировали вместе с преподавателем. Мини-панель следит за перемещением источника света. Как она работает, нам показал один из соавторов разработки Давид Тиханович. Как только 11-классник включил фонарик на своем смартфоне, система сразу же ожила и послушно подставляла свой плоский бок под луч света.

Давид мечтает связать профессию с электроникой, которой очень увлечен. "Началось все с того, что у меня сломались наушники и мне захотелось их починить. Взял тогда у старшего брата паяльник, канифоль и припои. Сначала ничего не выходило, но со временем стало получаться. Сейчас многое могу отремонтировать. Меня привлекает электроника, поэтому и хочу связать будущую профессию с этой отраслью", - поделился мечтой юноша.

У его приятеля Марка Томило детское увлечение конструктором и компьютером вылилось в любовь к робототехнике. Задатки парня вовремя заметил Андрей Любас и направил в нужное русло, готовил к конкурсам и соревнованиям. "Хочу связать жизнь с информационными технологиями. Уверен, что буду в этом успешным. Выбрал специальности инженера-конструктора или инженера-программиста. Хочу это совмещать, чтобы получить профессию своей мечты", - с юношеским максимализмом ответил Марк.

Эти и другие ребята еще не стали IT-специалистами, но уже сейчас помогают обществу. Их разработки оценили барановичские медики. На 3D-принтере в гимназии печатают переходники для аппаратов искусственной вентиляции легких. Вещь очень нужная для лечения больных коронавирусом.

Вообще, пятую гимназию можно назвать высокотехнологичной. IT-фишки здесь задействовали и в музее, созданном к 150-летию Барановичей. Экспозиция рассказывает об истории и наследии края. Чтобы представителям поколения зумеров было интересно в музее, дополнительную информацию они могут узнать, наведя смартфон на QR-коды.

Используют в гимназии и альтернативную энергию. На крыше здания установлены солнечные батареи. Их мощности хватает для обеспечения электричеством двух кабинетов и школьной теплицы. Помимо рассады там растут и активно плодоносят экзотические лимон и инжир.

Внутри теплицы соорудили еще одну из поликарбоната для вертикальной посадки растений. Там проведено светодиодное освещение и налажен искусственный полив. В качестве эксперимента попробовали выращивать ремонтантную клубнику. Успешно. Над проектом вместе со своей ученицей трудились учителя биологии и физики. "Проводили исследование, как цвет света влияет на рост растений. Эта научная работа нашей ученицы отмечена премией Президента по поддержке талантливой молодежи", - добавил один из наставников девушки (уже выпускницы) Андрей Любас.

Педагоги гимназии верят в своих воспитанников не меньше их самих. Красноречиво об этом говорит тот факт, что большинство ребят, которые занимались в центре мейкерства, поступают в профильные университеты. Получают профессии, связанные с программированием, радиоэлектроникой, инжинирингом. А это ли не счастье, найти в жизни любимое дело?!

Фото Вадима ЯКУБЕНКА,

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Барановичи репортаж технологии школы
Новости рубрики Регионы
Леонид Мартынюк. Фото из архива Мартынюк: сегодня хочется напомнить взрослым об их ответственности перед детьми
Фото из архива Плановые учебные сборы проводятся в Брестской области
Фото из архива Аттракционы, игры, сюрпризы - поздравления для детей подготовил Красный Крест в Гомельской области
Сергей Рачков. Фото из архива Рачков проведет 2 июня личный прием граждан
Фото из архива Петрашова: важный вектор нашего государства - поддержка детей всех возрастов
Фото из архива Монеты, батарейки и магниты: гродненские медики рассказали, что чаще всего проглатывают дети
Главное
"Экономика - наиважнейший вопрос" - Лукашенко раскрыл подробности переговоров с Путиным в Сочи
Премьер-министры Беларуси и России обсудили взаимодействие в энергетике и транспортной сфере
Цифровизация должна вывести на новый уровень реальный сектор экономики - Шульган
Лучше один раз увидеть! Как прошла первая экскурсия в ЖК Minsk World
Топ-новости
Лукашенко: Беларусь и Россия полны решимости вместе противостоять нападкам извне
Лукашенко: "Белавиа" мы в беде не бросим
Петришенко: дети больше всех нуждаются в защите и всегда должны чувствовать заботу
Беларусь придает важное значение укреплению и развитию сотрудничества с Россией - Андрейченко
Эти кадры вернут вас в детство! Прекрасная и беззаботная пора в нашем фотоархиве
Петрашова: важный вектор нашего государства - поддержка детей всех возрастов
Члены Президиума Совета Республики 3 июня проведут единый день приема граждан
РЕПОРТАЖ: Что им стоит робота построить - как обучают детей технологиям в гомельском "Иннопарке"
Мы со школы готовим учащихся к жизни в обществе - Кадлубай
Никитина: главная повестка дня - сделать жизнь комфортной во всех населенных пунктах страны
Санэпидслужба дала рекомендации по применению средств защиты растений на приусадебных участках
В Национальном аэропорту Минск используется новая технология ПЦР-тестирования
До +23°С будет в Беларуси 2 июня
Беларусь и Узбекистан подписали план мероприятий по развитию сотрудничества в области ИКТ и связи
Дзермант: поддержка России важна на фоне угроз о введении против Беларуси санкций
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.