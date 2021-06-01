РЕПОРТАЖ: Программируют даже первоклашки: в барановичской гимназии каждый шестой ученик увлечен IT

Кем только не хотят стать дети: учителем, врачом, спасателем, водителем. В последние годы этот список пополнился еще и профессией программиста. Высокие технологии так прочно вошли в нашу жизнь, что все больше детей видят свое будущее в IT. Путь к исполнению мечты некоторым ребятам помогают начать еще в школе. Например, в гимназии №5 Барановичей каждый шестой ученик посещает центр мейкерства, где изучают программирование, робототехнику, радиоэлектронику, альтернативную энергетику, 3D-моделирование и печать. Корреспонденты БЕЛТА на день вернулись в школу, чтобы получше узнать о высокотехнологичных увлечениях детей .

Признаться честно, непривычно было видеть первоклассников такими сосредоточенными. Но это легко объясняется: они увлеченно собирали из конструктора модель запрограммированной машинки. В гимназии только с нынешнего учебного года ученики первых классов стали заниматься в центре мейкерства. Для младших школьников специально приобрели наборы конструкторов Lego WeDo 2.0 - и робототехнику ребята начали осваивать параллельно с письмом и чтением.

Начинали со сборки простых моделей. "Постепенно проекты становились сложнее. Добавлялось количество шагов, усложнялись программы и модели. Сейчас самый трудный, но самый интересный этап - творческие проекты. Например, сегодня собирали автомобиль. Дети знают, что нужно соединить между собой смартхаб, мотор и колеса, а также как написать программу. В конце занятия мы запускаем модели", - привела пример одного из уроков учитель начальных классов Наталья Шавель.

Впрочем, педагог с 15-летним стажем учится робототехнике вместе со своими первоклашками. Дети чувствуют увлеченность наставника и тоже с удовольствием занимаются.

В гимназии 16 групп первоклассников занимаются робототехникой, а это больше ста человек. Всего же центр мейкерства посещают около 200 детей - каждый шестой учащийся.

Старшие ребята под руководством учителя физики Андрея Любаса работают с более сложными конструкторами и программами. Юные изобретатели мастерят на аппаратных платформах Lego Mindstorms Education EV3 и Аrduino. К окончанию школы у них уже накапливается приличный кейс знаний не только в робототехнике, но и радиоэлектронике, альтернативной энергетике, 3D-моделировании и печати.

Например, одна из последних работ - солнечный трекер. Его старшеклассники спроектировали, запрограммировали и сконструировали вместе с преподавателем. Мини-панель следит за перемещением источника света. Как она работает, нам показал один из соавторов разработки Давид Тиханович. Как только 11-классник включил фонарик на своем смартфоне, система сразу же ожила и послушно подставляла свой плоский бок под луч света.

Давид мечтает связать профессию с электроникой, которой очень увлечен. "Началось все с того, что у меня сломались наушники и мне захотелось их починить. Взял тогда у старшего брата паяльник, канифоль и припои. Сначала ничего не выходило, но со временем стало получаться. Сейчас многое могу отремонтировать. Меня привлекает электроника, поэтому и хочу связать будущую профессию с этой отраслью", - поделился мечтой юноша.

У его приятеля Марка Томило детское увлечение конструктором и компьютером вылилось в любовь к робототехнике. Задатки парня вовремя заметил Андрей Любас и направил в нужное русло, готовил к конкурсам и соревнованиям. "Хочу связать жизнь с информационными технологиями. Уверен, что буду в этом успешным. Выбрал специальности инженера-конструктора или инженера-программиста. Хочу это совмещать, чтобы получить профессию своей мечты", - с юношеским максимализмом ответил Марк.

Эти и другие ребята еще не стали IT-специалистами, но уже сейчас помогают обществу. Их разработки оценили барановичские медики. На 3D-принтере в гимназии печатают переходники для аппаратов искусственной вентиляции легких. Вещь очень нужная для лечения больных коронавирусом.

Вообще, пятую гимназию можно назвать высокотехнологичной. IT-фишки здесь задействовали и в музее, созданном к 150-летию Барановичей. Экспозиция рассказывает об истории и наследии края. Чтобы представителям поколения зумеров было интересно в музее, дополнительную информацию они могут узнать, наведя смартфон на QR-коды.

Используют в гимназии и альтернативную энергию. На крыше здания установлены солнечные батареи. Их мощности хватает для обеспечения электричеством двух кабинетов и школьной теплицы. Помимо рассады там растут и активно плодоносят экзотические лимон и инжир.

Внутри теплицы соорудили еще одну из поликарбоната для вертикальной посадки растений. Там проведено светодиодное освещение и налажен искусственный полив. В качестве эксперимента попробовали выращивать ремонтантную клубнику. Успешно. Над проектом вместе со своей ученицей трудились учителя биологии и физики. "Проводили исследование, как цвет света влияет на рост растений. Эта научная работа нашей ученицы отмечена премией Президента по поддержке талантливой молодежи", - добавил один из наставников девушки (уже выпускницы) Андрей Любас.

Педагоги гимназии верят в своих воспитанников не меньше их самих. Красноречиво об этом говорит тот факт, что большинство ребят, которые занимались в центре мейкерства, поступают в профильные университеты. Получают профессии, связанные с программированием, радиоэлектроникой, инжинирингом. А это ли не счастье, найти в жизни любимое дело?!

Фото Вадима ЯКУБЕНКА,

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