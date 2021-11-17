РЕПОРТАЖ: Промышленный бренд с полувековой историей: традиции и перспективы ОАО "Могилевхимволокно"

Более полувека ОАО "Могилевхимволокно" удерживает позиции крупнейшего производителя химической продукции в Европе и главного поставщика сырья для белорусской легкой промышленности. Благодаря мощному производственному потенциалу и квалифицированным кадрам предприятие уже давно стало не просто узнаваемым, а по-настоящему брендовым: год за годом повышается конкурентоспособность продукции и увеличивается ее ассортимент, внедряются новые передовые технологии, расширяется география рынков сбыта. Корреспонденты БЕЛТА побывали на производственных площадках промышленного гиганта, где узнали о традициях, лежащих в основе успешной работы акционерного общества, и его перспективных направлениях развития.

Пандемия не страшна

ОАО "Могилевхимволокно" - крупный промышленный комплекс, объединяющий на территории в 260 га пять связанных полным технологическим циклом производств. Здесь происходят все необходимые процессы - от получения исходного сырья до выпуска готовой продукции. Так, из диметилтерефталата и полиэфирного гранулята ПЭТ получают волокна, нити, нетканые материалы различного ассортимента и назначения. Вся выпускаемая продукция соответствует мировым стандартам качества и пользуется широким спросом: более 65% поставляется на внешние рынки - в числе потребителей без малого около 40 стран мира. И за последние годы объемы производства только возросли.

"Ситуация с коронавирусом и пандемией не сыграла для предприятия отрицательной роли - за последние месяцы котировки на нашу продукцию только растут, - отметил заместитель генерального директора по идеологической работе и социальным вопросам Виталий Зеньков. - Сегодня основными потребителями волокна в России остаются крупные изготовители специальных тканей спанлейс - исходного материала для производства медицинских масок и халатов, а также влажных и гигиенических салфеток. Даже в период локдаунов эти стратегические предприятия не останавливались, за счет чего объем выпускаемой продукции у нас существенно вырос. В том числе благодаря этому по результатам работы за 9 месяцев предприятием выполнены все основные показатели, вследствие чего повышена заработная плата: в первом квартале ставка первого разряда выросла на 25%".

Ставка на качество и новый ассортимент

Сегодня могилевское производство загружено на полные мощности: заказы расписаны до конца года. Даже китайским производителям сложно конкурировать с белорусским гигантом: проигрывают как в качестве волокна, так и в логистике поставок. "Наше неоспоримое преимущество как экспортно ориентированного предприятия - уникальное географическое положение, которое делает производство равноудаленным как от России, так и от Евросоюза, - подчеркнул Виталий Зеньков. - Учитывая, что на каждый из этих рынков уходит более 30% продукции, сокращение транспортных расходов и скорости доставки волокна остаются неоспоримым преимуществом. Сутки - и товар уже у потребителя".

Как крупный игрок реального сектора экономики, "Могилевхимволокно" делает ставку на повышение качества продукции и снижение производственных издержек, технологическую модернизацию и расширение ассортимента. Из эксплуатации выводятся высоко затратные, низкоэффективные и устаревшие площадки. В свою очередь, активно реконструируются и осваиваются новые производства, внедряются инвестиционные проекты по энергосбережению и углубленной переработке основного сырья. Так, благодаря усилиям специалистов предприятия и поддержке государства, в организации осуществлен ряд преобразований, направленных на обеспечение выпуска конкурентоспособной продукции, имеющей устойчивый спрос на мировом рынке.

Первый в СНГ производитель конжугейта

В числе последних значимых модернизаций - запуск первой очереди инвестиционного проекта "Комплекс по выпуску полиэфирной продукции". Линия предусматривает изготовление гранулята полиэтилентерефталата текстильного назначения и абсолютно нового производства полиэфирного волокна способом прямого формования на базе существующей установки непрерывной поликонденсации. Таким образом, линейка продукции пополнилась выпуском "тонких" ассортиментов - в частности, конжугейта, который используется как универсальный наполнитель и утеплитель для подушек, матрасов, одеял, верхней одежды. Ранее полиэфирное волокно этого типа не производилось в Беларуси и странах СНГ.

"Я работаю начальником химического цеха №2 производства органического синтеза с 2008 года, и за это время здесь провели 3 модернизации установки, и с каждой последующей мы прирастали в качестве, объемах и ассортименте, - рассказал Александр Костусев. - Благодаря последней модернизации 2018 года появились новые виды продукции, параллельно сохранилась и классическая схема: мы добавили к выпуску пищевого полимера еще и изготовление волоконного ПЭТ прямым формованием. Полимер, который производит наш цех, поступает в качестве сырья на второе производство - прядильно-отделочный цех №3. Раньше мы получали гранулят, а потом из него производили следующий этап продукции. С модернизацией из цепочки технологических процессов исключен разрыв - чтобы не остужать и не нагревать полимер заново, его сразу по расплав-проводу новой установки подают на другое производство. Мощность цеха производства органического синтеза после обновления увеличилась с 80 тыс. т продукции в год до 95 тыс. т".

Производство должно постоянно развиваться, а не стоять на месте - это важно и нужно, уверен Александр Костусев. "Сейчас наша установка - самая универсальная, которая только есть: она может выпускать любой вид полимера, - отметил он. - Именно поэтому мы стали очень гибкими для рынка. Если его конъюнктура изменится - к примеру, потребители перестанут потреблять ПЭТ-волокно и захотят больше пищевого полимера - мы готовы в кратчайшие сроки на это выйти. Надо будет нарастить мощности технических нитей - тоже сможем оперативно переориентироваться. Да и сегодня у нас пустые склады - ничего не залеживается. Мы полностью закрываем потребность белорусского рынка и экспортируем товар в несколько десятков стран, от Франции и Германии до Бразилии и Турции".

Сила инженерной мысли

У истоков двух модернизаций стоял заместитель начальника прядильно-отделочного цеха №3 Александр Сергеюк. Он строил оба производства с нуля и всю цепочку нового оборудования по выпуску конжугейта проходил сам: устанавливал технические характеристики, подбирал параметры, настраивал процессы. По сути, он и стал создателем "могилевского" конжугейта. В свое время для этих целей на предприятие были приглашены иностранные специалисты, однако у них так и не получилось достичь надлежащего качества конечного продукта. Поэтому могилевчанам пришлось демонстрировать свои рационализаторские способности самим. Результат удивил многих - например, турецкие потребители назвали новую продукцию "Могилевхимволокно" лучшей в Европе.

"Наше предприятие - единственное в Беларуси, где налажен выпуск конжугейта, - говорит Александр Сергеюк. - Это инновационное волокно предназначено для производств наполнителей и утеплителей. Оно упругое и полое внутри, за счет чего сохраняет тепло и форму. Неоспоримый плюс производства конжугейта - его экологичность. Мы берем расплав, охлаждаем, вытягиваем и наносим на него только замасливатель - по сути, обычное мыло. Выбросы минимальны и для людей не вредны, тем более на предприятии работают установки для очистки и обезвреживания сточных вод. На экологию здесь нагрузка минимальная. Сегодня в цеху работает 2 линии. Мощность первой составляет 2 тыс. т в месяц, вторая сейчас запущена на 60% и выйдет на полную мощность до конца этого года".

Александр Сергеюк - человек уникальный, которого подстегивает решение нестандартных производственных задач: там, где надо придумывать, изобретать, рассчитывать и разрабатывать. Он пришел на предприятие в 2007 году после университета аппаратчиком, уже через полгода стал мастером смены, через год попал в отдел инвестиций, а потом назначен главным технологом завода. В производстве конжугейта его задачей было добиться на формовании разнородной структуры волокна с особым завитком, и он с ней справился на отлично. Таких рационализаторов, как Александр, на предприятии ценят и поощряют, а еще - растят практически со школьной скамьи.

Могилевская школа химиков

"В Могилеве уже несколько десятилетий существует школа химиков, которая позволила нашему предприятию сохранить лучшие производственные традиции, - подчеркнул Виталий Зеньков. - Ее первая ступень - Могилевский государственный профессиональный лицей №7 (ранее - Могилевское техническое училище №98), где проходит подготовку весь рабочий персонал - аппаратчики всех видов, а также слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Дальше идет Могилевский государственный технологический колледж, где готовят специалистов среднего звена - метрологов.

И, наконец, высшая ступень - Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий, где есть кафедра химических волокон".

Плюс ко всему, прямо на территории предприятия действует центральная исследовательская лаборатория, где обучаются студенты. Здесь же они защищают свои курсовые и дипломные работы, проходят практику, а затем связывают с производством свою дальнейшую жизнь. "Растить свои кадры - всегда эффективно и востребовано, - уверен заместитель генерального директора по производству Николай Гулаев. - Теория нужна, но она должна сходится с практикой. Ведь зачастую как получается? Когда приходит молодой специалист на производство, его приходится полностью переобучать. Однако если он прошел у нас практику, разработал по актуальным вопросам курсовую, сделал дипломный проект под руководством научного руководителя и закрепленного за ним наставника с предприятия, то будьте уверены - он реально знает нюансы ведения технических процессов".

Готовим кадры для всей страны

Заведующий кафедрой химической технологии высокомолекулярных соединений Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий Леонид Щербина вспоминает, что в далекие 1970-е годы по инициативе "Могилевхимволокно" был создан и сам университет продовольствия, как изначально называлось учреждение образования. "Университет всегда был вместе с предприятием как единое целое, и сегодня эта многолетняя связь продолжается, - говорит он. - В 1985 году здесь сделали отдельный аудиторный корпус - центральную лабораторию и выделили кафедре пол-этажа. За счет предприятия закуплены оборудование и установки, на которых студенты получают волокна разными способами. 50% нагрузки по кафедре проходят именно здесь. В советское время все массово хотели в химию. Сейчас химиков не так много, однако те, кто приходит, учатся с большим интересом. Наша кафедра готовит технологов органических веществ, материалов и изделий".

По словам Леонида Щербины, сегодня многие дипломные работы связаны с производственной тематикой и направлены на решение реальных проблем, в том числе и на других предприятиях отрасли. Студенты погружаются в процесс и участвуют в создании новых технологий. "На предприятии и в университете мы готовим специалистов широкого профиля, закладываем в них рационализаторское зерно и учим думать - это самое главное, - продолжил Леонид Щербина. - Мы даем им те проблемы, решение которых сами еще пока не знаем. Такая форма взаимодействия "предприятие - университет - студенты" - уникальный случай на всей территории бывшего СССР".

К слову, "Могилевхимволокно" готовит высококлассных специалистов для всего концерна "Белнефтехим", а также для текстильных предприятий республики. Ребята уходят и на "Гроднохимволокно", и на завод "Полимир", и на "Светлогорскхимволокно". За выпускниками такого уровня подготовки работодатели выстраиваются в очереди. Например, в этом году на выпуске 18 человек и уже 26 заявок - как правило, после производственной практики их количество однозначно увеличится.

Самое ценное - люди

"Сегодня на предприятии трудится 5,3 тыс. человек, из которых около 800 или почти 15% - молодые люди, - уточнил Виталий Зеньков. - За последние 5 лет мы трудоустроили порядка 1,4 тыс. работников, еще около 700 находятся в базе данных предприятия и ждут вакантного места. Кроме того, ежегодно на предприятие приходят не менее 100 молодых специалистов. Мы понимаем, что самое ценное, что у нас есть - это люди, как бы банально это ни звучало. Причем пытаемся их заинтересовать не только зарплатой, но и развитой социальной инфраструктурой, а также насыщенной общественной жизнью. Например, наше предприятие - одно из немногих, кто сохранил свой санаторий, за отдых в котором работник заплатит всего 20% от стоимости путевки, оздоровительный лагерь, гостиницу, сельскохозяйственный цех и цех общественного питания. Для людей на каждом производстве созданы достойные условия: есть спортивные и тренажерные залы, действуют 5 столовых, 2 кафе и 2 магазина".

Ставки на инновации

В дальнейших планах ОАО "Могилевхимволокно" - поступательное развитие предприятия, подразумевающее внедрения инвестиционных проектов, способных принести значительный экономический эффект. Приоритетными стали инвестиционные проекты, направленные на стабилизацию хозяйственной деятельности, завоевание новых рынков сбыта, сохранение социальной стабильности. Так, на сегодня подписаны соглашения по реализации двух проектов. Один из них касается модернизации производства технических нитей, которые имеют широкий спектр применения - от баннерных тканей до современного кровельного покрытия. "Контракт на расширение и обновление производства технических нитей уже заключен, площадка подобрана и на данном этапе проводятся подготовительные работы, - уточнил Николай Гулаев. - После модернизации объемы останутся практически те же, но качество продукции, выпускаемой по современным требованиям, возрастет на порядок. С такой конкурентоспособной продукцией можно выйти на любой рынок, и это будет востребовано. Плюс - сократятся затраты на производство".

Вторым проектом, который будет нацелен на импортозамещение, станет производство спанлейса. Сегодня этот востребованный материал изготавливается в России из нитей могилевского предприятия. Затем сырье едет обратно и только потом используется нашими производителями - например, находящейся на территории Могилева компанией с турецким капиталом "БелЭмса". С вводом нового производства, эта логистическая цепочка станет намного короче.

"Мы делаем ставки на инновации: жизнь не стоит на месте, и нам неминуемо нужно идти в ногу со временем, - заключил заместитель генерального директора по производству. - Прогресс очень быстро движется, за ним надо успевать и быть конкурентоспособными для рынка. Для этого необходимо иметь оборудование, которое может производить продукцию, отвечающую современным требованиям. А это - постоянное обновление, техническое перевооружение и подготовка кадров, уровень которой должен соответствовать этому оборудованию. Поэтому мы нацелены на увеличение мощности и загрузку производства, а также на командную работу всего коллектива".

Юлия ЕВМЕНЬКОВА,

Фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-