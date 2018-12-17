РЕПОРТАЖ: Пункт проката с раздевалками открылся на главной лыжероллерной трассе Минска

Лыжероллерная трасса в минском микрорайоне Веснянка, одна из самых популярных в Беларуси, в нынешнем зимнем сезоне порадует спортсменов и любителей активного отдыха новыми услугами. С сегодняшнего дня здесь заработал комплекс с комфортными раздевалками и пунктом проката спортинвентаря. Первыми оценить новый объект пригласили журналистов и рассказали, что всю эту неделю минчане смогут воспользоваться инфраструктурой бесплатно, в том числе взять в аренду лыжное снаряжение.

Пункт проката с раздевалками открылся возле лыжероллерной трассы в минском микрорайоне Веснянка Объект работает в тестовом режиме. Здесь есть шкафчики для вещей с чипом, скамейки, туалет (в том числе для людей с ограниченными возможностями), зона отдыха, где можно выпить чай и кофе, посмотреть телевизор, погреться.

Комплекс находится недалеко от административного здания футбольного клуба "Минск", украшен иллюминацией и новогодней атрибутикой. У входа размещена схема трассы, а на электронном табло отображается информация о температуре наружного воздуха.

Рядом расположены скамейки, по форме напоминающие василек. Оборудованы места для лыж. Пункт проката будет работать и летом, предлагая ролики, лыжероллеры, поэтому для тех, кто приедет на велосипеде, организована велопарковка. О сохранности спортинвентаря можно не беспокоиться - территория оснащена камерами видеонаблюдения.

Заказчиком по проекту выступил УКС Заводского района. "Объект построили под ключ в короткие сроки - за 59 дней, - подчеркивает глава администрации Заводского района Александр Дорохович. - Постарались учесть все пожелания горожан и создать комфортные условия для зимнего отдыха".

Сама трасса (пока только километровый участок) открылась для катания еще в начале декабря. Даже в понедельник в середине дня она не пустует. Особенно много лыжников в выходные, а для некоторых минчан стало хорошей традицией приехать сюда и вечером после работы. Встречаем компанию молодых парней: "Мы здесь частые гости. В городе еще мало снега, а в Веснянке уже можно вовсю кататься".

По словам председателя футбольного клуба "Минск" Игоря Шлойдо, трассу (она находится на балансе клуба) начинают готовить к сезону как только позволяют погодные условия. Пушки дают качественный снег уже при минус пяти градусах, и чем ниже температура, тем производительность оборудования выше. Чтобы обеспечить необходимое качество покрытия, требуется около 2 тыс. самосвалов снега объемом около 15 куб.м.

"Если в течение недели - десяти дней сохранится морозная погода, успеем сделать все пять километров маршрута, - отмечает Игорь Шлойдо. - Трасса очень высокого уровня, работает до середины весны. У нас с удовольствием катаются как любители спорта, так и профессионалы, занимаются детские спортивные школы".

Заходим в помещение комплекса, где тепло и уютно, а о приближении Нового года напоминают нарядные елки и мишура. За столиками приятно выпить чай или кофе.

В пункте проката представлен весь размерный ряд - от 34-го до 46-го размера - лыжных ботинок (кстати, новинка от белорусского производителя), профессиональные лыжные палки, 70 пар беговых лыж, тюбинги. Установлена сушилка для обуви.

"Ботинки очень легкие, функциональные, водонепроницаемые. Я лично их протестировал - достойно!" - как заядлый лыжник делится впечатлениями Александр Дорохович.

Раздевалки разделены на женскую и мужскую, в каждой несколько рядов шкафов для вещей, санузел, приспособленный для людей с ограниченными возможностями. Каждому посетителю выдается карточка-ключ.

"Прайс-лист на услуги пока не утвержден, изучаем рынок. Ориентировочно, комплект беговых лыж с возможностью пользоваться инфраструктурой комплекса за час аренды будет стоить в пределах Br5-8. За каждый последующий час цена будет уменьшаться. Хотим в перспективе предложить услугу инструктора, а тем, кто собирается на горнолыжные курорты, - взять напрокат горные лыжи, чтобы на месте не стоять в очередях, внедрим клубную карту", - рассказывает Игорь Шлойдо.

Комплекс одновременно может принять до 200 посетителей, работает с 9.00 до 21.00. При необходимости здесь обустроят дополнительные раздевалки, закупят новые комплекты лыж. Пока объект работает в тестовом режиме, минчанам предлагают заполнить анкеты и оценить предлагаемые услуги, высказать мнение об их стоимости.

Надежда МАТВЕЕВА,

Фото Рамиля НАСИБУЛИНА,

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