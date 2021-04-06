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06 апреля 2021, 16:06

РЕПОРТАЖ: Ради здоровья своего и окружающих: как в Минске соблюдают масочный режим

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Масочный режим действует в Минске почти полгода - с 12 ноября. Относительно других стран, где средства индивидуальной защиты население обязали носить намного раньше, срок небольшой. Тем не менее, сейчас в общественных местах столицы все больше людей игнорируют это требование. Соблюдение масочного режима в общественных местах корреспонденты БЕЛТА проконтролировали в совместном рейде с санитарно-эпидемиологической службой Минска и представителями ГП "Минсктранс".

Основной локацией для проверки соблюдения масочного режима стал автовокзал "Центральный". Большинство туристических автобусов и маршрутных такси прибывает сюда в первой половине дня, чтобы забрать пассажиров и как можно раньше отправиться в дорогу. В девять утра на остановках выстроились транспортные средства, а на платформе уже толпились женщины с разноцветными дорожными сумками и бегающими рядом детьми, мужчины, активно размахивающие руками при обсуждении актуальных тем, подростки в наушниках, занятые своими мыслями, - все они ждали, когда смогут занять комфортное место в транспорте и отправиться в дорогу. Тем временем диспетчер объявила о том, что посадка на маршрут открыта, люди натянули маски и поспешили занять очередь, чтобы быстрее попасть внутрь маршрутного такси. И все вроде бы хорошо, за исключением того, что как только большинство людей заняли места, маски тут же были стянуты с лица в область шеи или вовсе сняты.

"Проверки на соблюдение санитарно-эпидемиологических мероприятий проводим еженедельно во многих объектах, но особое внимание уделяем общественному транспорту. Результаты показывают, что население не всегда соблюдает масочный режим в автобусах, троллейбусах, трамваях, но очень часто нарушения выявляются в маршрутных такси, - рассказала заведующая отделением гигиены труда ГУ "Минский городской центр гигиены и эпидемиологии" Зоя Осос.

Женщина описывает наиболее типичное нарушение: в общественный транспорт люди заходят, как и положено, в маске, но как только занимают места, некоторые из пассажиров сразу же избавляются от средств индивидуальной защиты, тем самым подвергая себя и окружающих возможному заражению коронавирусной инфекцией. "В общественном транспорте человек находится в закрытом пространстве, а по причине ограниченного количества места люди не всегда могут соблюдать социальное дистанцирование, поэтому маска необходима для защиты себя и окружающих. К сожалению, не все это понимают, поэтому о важности соблюдения противоэпидемических правил периодически приходится напоминать", - отметила Зоя Осос.

Профилактические мероприятия дают результат. По словам представителя санитарной службы, на прошлой неделе нарушения были выявлены в некоторых маршрутных такси: водители взаимодействовали с пассажирами, не используя средства индивидуальной защиты. Правда, во время нашего рейда все, кто ранее получил выговор, обслуживали людей в масках. Зато появились новые нарушители. Факт несоблюдения противоэпидемических мер сотрудник санэпидемслужбы зафиксировала, после чего провела разъяснительные беседы с водителями. "Контроль не подразумевает под собой карательных мер. Он нужен для того, чтобы уберечь здоровье как можно большего количества людей", - рассказала заведующая.

Аналогичного мнения придерживался и один из пассажиров маршрутного такси 76-летний Геннадий Владимирович, который начал использовать средства индивидуальной защиты задолго до того, как в Минске ввели масочный режим. "Неудобно, дискомфортно, но прекрасно понимаю, что соблюдать противоэпидемические меры необходимо. Пока человечество не справится с эпидемией и в стране не стабилизируется ситуация с заболеваемостью, продолжу носить средство защиты органов дыхания, даже если масочный режим отменят. Хочу остаться живым и здоровым", - поделился мнением мужчина.

Ситуация с водителями общественного транспорта и пассажирами примерно понятна, но для полной картины необходимо также посмотреть, как обстоят дела в здании автостанции - закрытом помещении с массой людей, покупающих билеты и ожидающих сообщения диспетчера о том, что их автобус или маршрутное такси вот-вот прибудет. Заходим, пытаясь прикинуть на глаз, сколько людей находится в здании. Получилось около сорока человек, среди которых без средств индивидуальной защиты была женщина, которая пила кофе, а также мужчина, с неловкостью и стеснением посматривающий на окружающих. Видимо, человек осознавал, что нарушает масочный режим и тем самым подвергает окружающих опасности.

По словам исполняющего обязанности начальника смены Татьяны Канашевской, которая следила за обстановкой в помещении, сотрудники автовокзала постоянно проводят мониторинг по соблюдению в здании масочного режима. "Если в зале выявляем человека, который не следует правилам, просим решить этот вопрос. Обычно споров не возникает. Люди реагируют спокойно и надевают маски", - рассказала женщина.

А вот продавцам торговой точки, расположенной в здании автовокзала, неоднократно приходилось сталкиваться со случаями, когда люди устраивали скандалы и требовали книгу жалоб, получив отказ в обслуживании по причине отсутствия маски. "Эта проблема коснулась многих торговых точек. Людям порой сложно объяснить, что при обслуживании человека без средства индивидуальной защиты штраф получим именно мы. Хотя даже не это главное. Важнее то, что с нами взаимодействует множество людей и если мы заразимся от покупателя без маски, то невольно станем переносчиками вируса и причиной заболевания других людей", - считают продавцы Тамара и Галина.

Также женщины отметили, что в последнее время стали наблюдать больше людей без средств индивидуальной защиты органов дыхания в общественных местах. "После введения масочного режима минчане не сразу начали ответственно подходить к его соблюдению, но спустя два месяца людей без масок на автовокзале, в магазинах, общественном транспорте практически не наблюдали, а в последний месяц они начали появляться. Видно, что многие расслабились, хотя еще, конечно, очень рано это делать", - подчеркнули они.

Тем временем людей на автовокзале стало еще больше. Единицы из находящихся в помещении были без масок, большинство все же ответственно подходило к соблюдению противоэпидемических мер. Одной из таких женщин была Елена, которая приехала с маленькими сыновьями Олегом и Вадимом в Беларусь из России. Соблюдая социальное дистанцирование, женщина, надев маску, ждала прибытия транспорта. "Масочный режим в нашей стране ввели раньше, чем у вас. Особых возмущений среди населения не возникало. Люди понимают всю серьезность болезни, поэтому без проблем стали следовать введенным правилам, а тех, кто не переживал за свое здоровье и жизнь окружающих, носить маску мотивировал достаточно крупный штраф, который выдают за несоблюдение мер, - рассказала молодая мама. - Не могу сказать, как у вас поменялась ситуация с ношением масок за последнее время, но я увидела, что в Минске большинство людей использует средства индивидуальной защиты и при этом особых штрафов у вас не предусмотрено. Это здорово. Значит, люди осознают всю серьезность сложившейся эпидситуации".

Завершая рейд по автовокзалу, Зоя Осос вынесла несколько замечаний и предупреждений водителям маршрутных такси, пообещав проверить соблюдение ими противоэпидемических мер на следующей неделе. Непосредственно в здании ситуация, как отметила женщина, хорошая - здесь редко встречались люди без масок. "Как и предыдущие проверки, сегодняшний рейд показал, что больший упор необходимо делать на беседы с водителями и пассажирами общественного транспорта. Пандемия никуда не исчезла, вирус продолжает распространяться, а автобусы, троллейбусы, трамваи и маршрутные такси при нарушении масочного режима могут стать серьезными разносчиками коронавируса. Будем это предупреждать", - отметила она.

Официальная часть рейда закончилась, но корреспонденты БЕЛТА также решили посетить железнодорожный вокзал и метрополитен, чтобы сравнить количество людей в масках в этих общественных местах и на автовокзале. Правда, здесь нас ожидало некоторое разочарование. Если на сорок человек на автовокзале приходилось двое без масок, то на железнодорожном ситуация обстояла с точностью до наоборот - средства индивидуальной защиты использовали единицы. Такая обстановка складывать в холле здания, слегка получше она была в зале ожидания. Но в целом людей, не использующих маски, на железнодорожном вокзале насчитывалось немало.

Метро порадовало больше. На платформе и в вагоне выявили всего несколько человек без масок и тех, кто носил средство индивидуальной защиты не так, как следует. Хочется надеяться, что соблюдение режима в метрополитене - исключительно инициатива пассажиров, однако стоит отдать должное и дежурным, которые постоянно напоминают входящим в подземку о необходимости ношения маски.

Тем временем в мире начинается третья волна распространения коронавирусной инфекции и во многом только от людей зависит, как быстро она закончится и будет ли после нее четвертая, пятая и шестая, сколько человек попадет в больницы и будет нуждаться в искусственной вентиляции легких. И если полностью предотвратить эпидемию пока не удается, то хотя бы можно попытаться не заразить соседа в общественном транспорте, элементарно надев маску.

Марина ШАФРАН,

Фото Павла ОРЛОВСКОГО,

БЕЛТА.-0-

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