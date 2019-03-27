РЕПОРТАЖ: Распределение по любви: история молодого инженера

Главному инженеру ОАО "Краснодворцы" Сергею Дригелю 25 лет. В хозяйство год назад молодой специалист прибыл по распределению после окончания Белорусского государственного аграрного технического университета. Но в этих местах он не новичок: Сергей родом из деревни Чепели Солигорского района, что соседствует с Краснодворцами. Еще в школьные годы он познакомился с местными полями и угодьями, успел изучить и технику в качестве помощника комбайнера. Удалось ему поработать с механизаторами и даже самостоятельно - на тракторе. Подчиненные приняли нового руководителя тепло: сами вырастили и научили всему. Молодой специалист уже успел обзавестись семьей и получить жилье, поэтому на распределение ему жаловаться не приходится. Корреспонденты БЕЛТА познакомились с молодым инженером и посмотрели, как он справляется со своими обязанностями в самый разгар подготовки к посевной.

В Краснодворцы мы прибыли около полудня. Сергея Дригеля не удается сразу отыскать: уехал по делам в Слуцк. Дело идет к обеду. Механики и механизаторы у ангаров, жмурясь от весеннего солнца и яркой сварки, завершают работу, запланированную на первую половину дня. Небольшими компаниями отправляются ненадолго передохнуть и подкрепиться. А после обеда часть техники отправится в поля - самое время вносить органические и минеральные удобрения, на участках повыше начинать пахать, готовиться к посеву трав. Местные аграрии рассчитывают, что погода будет благосклонна и к концу месяца почва окончательно прогреется. Можно будет начинать сеять ячмень. Потом - свеклу на сахар, кукурузу на корма. Эти две культуры в местном хозяйстве в особом почете.

Наконец на территорию мехдвора въезжает на "Ниве" главный инженер. Первым делом он спешит вдоль ряда тракторов, уже готовых к выходу на поля, к зеленому John Deer с двумя длинными рядами зацепленных к нему плугов.

У огромной машины хлопочет ее неизменный хозяин Николай Конопляник. Механизатор заканчивает ремонт, недостает только небольшой, но важной детали, которую раздобыл главный инженер. "Трактор в хозяйство прибыл 12 лет назад и с тех пор местных специалистов не подводит. Я ведь машину берегу. Да и Сергей Васильевич мне в этом помогает. С его приходом наши ребята стали к технике бережнее относиться. Оно и правильно. Техника порядок любит", - орудуя ключом, объясняет Николай Конопляник. Мужчина (как и Сергей Дригель) пришел в это хозяйство молодым специалистом. Но не после университета, а сразу после школы и тогда еще в колхоз "Чырвоная Зорка", на базе которого возникло ОАО "Краснодворцы". За 25 лет его работы сменился не один главный инженер, всякое бывало и с техникой. Но сейчас опытный специалист уверен, что тракторная бригада и автопарк в надежных руках.

Когда ремонтные работы закончены, первым делом в кабину трактора садится главный инженер, трогается, делает пару кругов вдоль ангаров. "Отлично, Владимирович, ничего не стучит. Можете выезжать после обеда", - доволен результатами починки и удачным выбором детали Сергей Дригель. К мощному John Deer и опытному механизатору с 25-летним стажем молодой специалист давно нашел подход: доводилось работать в качестве помощника Николая Конопляника именно на этой машине. Всю жизнь на тракторе трудится и отец главного инженера. Именно он привил сыну любовь к технике и уважение к сельскому хозяйству.

Сергей Дригель отправляется в свой кабинет в Доме механизатора. Параллельно показывает нам местные владения. За большими дверями серых боксов виднеются кабины зерноуборочной техники. Четыре отечественных и четыре импортных комбайна еще пока на зимовке - ждут своей очереди на косметический ремонт. Недалеко обустроена специальная площадка для навесной техники. Здесь рядами составлены сеялки, окучники, копалки, культиваторы с аккуратно выбеленными еще осенью колесами – чтобы резина не потрескалась и не вздулась. За исправность каждой машины и приспособления отвечает главный инженер.

В кабинете на его рабочем столе разложены технические талоны: недавно сельхозмашины прошли техосмотр. Вся техника к посевной готова. Сергей Дригель садится заполнять дефектные ведомости. Толстые каталоги запчастей - его настольные книги. В таблицы инженер вносит наименования необходимых деталей и устройств для ремонта техники. Затем ищет предприятия, магазины, пункты производства, где можно приобрести все необходимое. "Казалось бы, ничего сложного: что-то сломалось, посмотрел в интернете, поехал и купил. Но нет, приходится некоторые запчасти искать неделями и даже месяцами. Хорошо, что соседние хозяйства всегда выручают: и одолжить детали могут, и совет дать, и даже с ремонтом помочь", - делится Сергей Дригель опытом.

За работой в кабинете главного инженера можно застать довольно редко. В семь утра он проводит планерку, раздает наряды, а потом пропадает со своими подопечными у техники на мехдворе либо в постоянных разъездах. Направляясь на работу, молодой специалист никогда не знает, во сколько вернется домой. Каждый его рабочий день заканчивается по-разному. В посевную и уборочную можно пробыть на работе до позднего вечера. Если стоит техника, стоит и работа в хозяйстве. Поэтому нормированный рабочий день - явно не про сельское хозяйство и не про работу Сергея Дригеля. "Ведь прекрасно знал, куда иду работать. Я же деревенский парень, поэтому к такому режим привык. Семье только мало времени уделяю из-за работы, но меня понимают и поддерживают", - признается собеседник.

Дома его ждет жена Вероника и годовалый сын Костя. Если первая половина дня не сильно загружена, инженер спешит провести обеденный перерыв с семьей. Вот и сегодня один из таких относительно спокойных дней, когда можно лишний раз увидеться с домочадцами. А для нас возможность посмотреть, как обустроились молодые специалисты в родной деревне Сергея - Чепелях, что за 10 километров от Краснодворцев. "Вероника родом из Гомельской области, но мы еще в студенческие годы познакомились в Чепелях. Парадокс, но я по продолжительности учебы превзошел даже медиков. В течение девяти лет учился: сначала в Слуцке в лицее, потом - в колледже в Марьиной Горке, а затем - в БГАТУ. Вероника окончила тот же колледж в Марьиной Горке и раньше меня распределилась в Краснодворцы бригадиром полеводческой бригады. А меня уже направили по месту работы жены изначально бригадиром тракторной бригады. Спустя некоторое время супруга стала мамой, а я - главным инженером", - рассказывает он историю знакомства с женой. У одного из коттеджей в глубине Чепелей нас встречает Вероника с голубоглазым, щекастым малышом на руках.

На участке возле дома супругов виднеются кучи песка и щебня. Молодая семья недавно заселилась в предоставленное им местным хозяйством жилье. В Краснодворцах свободных коттеджей не было, поэтому пришлось вернуться на родину Сергея. Первым делом своими силами ребята сделали косметический ремонт внутри. А на лето запланировали благоустроить участок: разбить дорожки, посадить плодовые деревья и кустарники, сделать грядки. За недолгое время с момента новоселья уже обзавелись и хозяйством: огородили небольшую территорию для кур и уток, взяли собаку и двух котов.

Рядом с местом обитания домашних пернатых замечаем мотоцикл "Днепр", заботливо укрытый на зиму пленкой. "Это мой помощник и верный друг. Он на ходу, хотя гораздо старше нас с Вероникой. Летом часто по делам на нем катаюсь, да и так – просто для души", - рассказывает Сергей.

У супругов есть и собственный легковой автомобиль. По словам Сергея и Вероники, в их деревне без машины не проживешь - это связь с "большой землей" - Солигорском, что в 15-и километрах от дома. Ведь Чепели – деревня маленькая, молодежи здесь практически нет. Из объектов инфраструктуры только продуктовый магазин, а из достопримечательностей – вид на Солигорские терриконы. "Печально, что нет у нас под боком поликлиники, детского сада и школы. Нет возможности выйти из дома и в шаговой доступности купить для малыша соки, пюрешки, игрушки, памперсы, - вздыхает Вероника. - Вот и наведываемся мы в город едва ли не каждый день. У Сергея не всегда получается нас отвезти, поэтому ездим с Костиком вдвоем".

После небольшой прогулки по участку супруги приглашают нас в дом. Видно, что они здесь уже обжились, причем не временно, а основательно и надолго. В каждой комнате свежие обои и новая мебель, где-то поменяли даже напольные покрытия. Теперь постепенно начинают вносить в интерьер свои изюминки. К примеру, белый потолок на кухне хозяйка украсила черными цветочными узорами, чтобы ремонт был не как у всех. Пока Вероника хлопочет у плиты, Сергей занимается сыном. "На самом деле даже в деревне можно жить с комфортом. Главное, приложить к этому руки. Здорово же, когда свежие овощи и витамины прямо на грядке. По выходным не нужно искать место для пикника – мангал прямо у дома. Нам с Вероникой в квартире было бы скучно: не любим сидеть сложа руки. А в деревне в частном доме работы всегда с избытком", - объясняет он.

Не успевает хозяин толком пообедать, как раздается телефонный звонок. "А гайки есть у вас хоть? Домкрат и кувалду захвачу", - быстро отвечает главный инженер. Оказывается, что за 40 км от Краснодворцев сломался трактор, который отправился в одно из соседних хозяйств за кормами. Нужны специальные "шпильки", чтобы отремонтировать колесо прицепа. "Извините, необходимо бежать. Человек ведь ждет посреди дороги, а тут нужно еще достать детали", - торопясь, прощается с нами и семьей Сергей Дригель. Жена только пожимает плечами и, улыбаясь, заключает: "Вот так и живем".

Мария ШНА,

Фото Егора ПАВЛЮЩИКА,

БЕЛТА.-0-