Раз - ромашка, два - ромашка: репортаж с одной из необычных уборочных

Даже в пасмурный день здесь хочется улыбаться. Под ногами целое поле ромашек, вокруг приятный цветочный аромат. Это картинка не из рекламного проспекта, а белорусский пейзаж. Локация - Щучинский район, КСУП "Совхоз Большое Можейково". Хозяйство многие годы специализируется на выращивании лекарственных трав и растений: календулы, валерьяны и ромашки. Сейчас пришла пора сбора ромашки. На одной из необычных уборочных побывали корреспонденты БЕЛТА.

Главный агроном совхоза Большое Можейково Геннадий Коледа объясняет, что убрать цветы надо в сжатые сроки. Под ромашку отведено около 300 га. Сеют ее дважды в год - в августе и в январе-феврале, что позволяет добиться разного времени созревания.

"Урожайность - от 5-8 до 10 тонн с гектара. Все зависит в первую очередь от погодных условий. Хотя сложно назвать ромашку капризным растением. Все, что ей нужно, - теплая и влажная погода", - рассказывает Геннадий Коледа. В этом году, правда, из-за холодной весны сроки уборки сдвинулись на неделю позже.

На поле, которое будто услано ковром из цветов, несколько тракторов с ромашкоуборочными машинами. Принцип работы - очесывание. Цветки не срезаются, а нежно снимаются и накапливаются в бункере. Это сейчас труд механизирован, но люди постарше помнят, как собирали цветы вручную при помощи специальных гребней.

Впрочем, к цветам подход особый, и заменить ручную работу машинами и механизмами не везде возможно. Например, в сушильном хозяйстве даже грузовики разгружают вручную. Это производственная необходимость: если самосвал просто поднимет кузов и выгрузит содержимое, то оказавшиеся снизу цветы будут попросту раздавлены и испорчены.

Ромашке дают подышать под крышей, затем отправляют в сушильную камеру. Процесс сушки занимает около четырех часов. Здесь есть свои секреты. Ведь важно не просто избавить сырье от лишней влаги, но и сохранить лечебные свойства растения.

"Дальше ромашка отправляется на доработку. Здесь ее разделят на фракции: цельное сырье, то есть цветки, обмолот и сухой стебель. Из последнего в дальнейшем получается ромашковая соломка", - рассказывает заведующая сушильным хозяйством Наталья Карпович.

После доработки сырье фасуется и оправляется на продажу. Поэтому когда будете заваривать фиточай, пользоваться косметикой на основе ромашки, не исключено, что у продукта щучинские корни. Ромашка из Большого Можейково поставляется не только на внутренний рынок, но и на экспорт - в Россию и Украину.

Ромашка - не единственное лекарственное растение, культивируемое в хозяйстве. Вскоре начнут собирать календулу - ярко-оранжевые цветки, которые еще называют ноготками. А вот осенью, шутят в хозяйстве, машину из Большого Можейково можно будет безошибочно узнать в любом другом населенном пункте по повышенному вниманию котов: в октябре в совхозе обычно убирают валерьяну. Продукт востребован и у фармакологических предприятий страны.

Сергей ГАВРИЦКИЙ,

Фото Леонида ЩЕГЛОВА,

БЕЛТА.-0-