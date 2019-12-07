РЕПОРТАЖ: Ребенок-поваренок и кулинарные шедевры в три с половиной года

Обилие рецептов в интернете из каждого взрослого может сделать шеф-повара: бери да следуй подробным инструкциям. А вот когда тебе всего три с половиной года, а в арсенале уже около ста освоенных блюд - история кажется почти невероятной. Познакомиться с маленьким поваренком Марком Пастуховым и его кулинарными шедеврами отправились корреспонденты БЕЛТА.

В семье Марка нет кулинаров. Папа Денис - профессиональный спортсмен, мама Лиза - учитель английского языка в средней школе.

"Я люблю готовить. И когда Марк был еще совсем маленький, часто делала что-то несложное с ним на руках. Малыш подрастал, и мы начали готовить вместе. Что-то подержать или подать, добавить какой-нибудь ингредиент. Все начиналось как игра, а получилось уверенное хобби", - рассказала мама.

Тем временем Марк надевает передник и шапочку. С сосредоточенным и серьезным видом раскладывает все необходимое. Сегодня нас ждет мастер-класс по приготовлению имбирного печенья.

"Впереди новогодние и рождественские праздники. Потому мы решили, что имбирное печенье станет хорошим дополнением к столу. Делается быстро, а Марку очень нравится выпечка. Мы пробуем делать разные блюда. Но вот все, что связано с тестом, - особая любовь. Это ведь почти игра - замешали, раскатали, достаем формочки и начинаем "играть": сегодня делаем звездочки и елочки разных размеров", - комментирует процесс мама.

В это время в большую тарелку отправляются первые ингредиенты: яйца и сахар. Еще не совсем ловкими, но очень уверенными движениями Марк замешивает тесто. Высыпав первую порцию муки, он вопросительно протягивает стакан - не хватило. Мама всегда на подхвате у маленького поваренка.

"Эта часть стола - его рабочее место. Он сам все расставляет, старается все делать самостоятельно. Я помогаю и направляю, но в процесс не вмешиваюсь. Марку это не нравится. Иногда бывает так, что он ручкой отодвигает меня от стола, как бы давая понять, что справится сам. Здесь главное - внимательно следить: помочь, подать, вовремя убрать уже ненужную посуду", - рассказывает Лиза.

За нашим разговором тесто почти готово - осталось добавить специи. Корица, имбирь и немного какао. Имбирь нашему поваренку не понравился - слишком резкий запах. Однако Марк даже вида не подал, об этом нам по секрету рассказала его мама.

Свой кулинарный путь мальчик начал всего в год. Некоторые дети в таком возрасте только ходить уверенно начинают, а наш маленький герой с бабушкой Ириной уже раскатывал тесто для пасхальных булочек. Первым самостоятельным блюдом стал омлет. "Сейчас он умеет делать много разных блюд. Но ему нравится возиться с тестом, ведь после того, как закончишь, с ним можно поиграть", - поделилась мама. Марк решил подтвердить ее слова - принес машинки и устроил автомобильные баталии на "снегу" из муки.

Главный дегустатор кулинарных шедевров маленького поваренка - папа. "Бывает, забираю его из садика, а Марк сразу: "Папа ням-ням". Это значит, что мы идем готовить папе ужин. И это несмотря на то, что день в садике был насыщенный или мы возвращаемся с кружков без задних ног - "ням-ням" и все тут, - рассказывает мама. - Ведь вечером папа приедет после работы уставший, так Марк старается поднять ему настроение. Папа для него - это пример во всем. Они даже по характеру очень похожи. Все должно быть так, как они решили. Например, если Марк поставил все на стол в определенном порядке - нельзя ничего трогать, а то обидится".

И вот будущее имбирное печенье - елочки и звездочки отправились в духовку. А Лиза продолжает рассказывать про большие достижения маленького Марка. Оказывается, он не только талантливый поваренок, но и звезда Instagram - у него более 15 тыс. подписчиков. "Приятно, что сейчас за успехами Маркуши следит столько людей. Многие идут по нашим следам, начинают готовить вместе с детьми. Потом делятся опытом. Такая обратная связь не только приятна, она заряжает и придает уверенности. Потому что когда я решила начать выкладывать первые видео с Марком, закрадывались мысли о том, что скажут люди, а вдруг начнут осуждать: как можно было пустить на кухню такого маленького ребенка. А ведь в этом нет ничего страшного, главное - контролировать весь процесс. Да, потом кухню можно не узнать, но разве уборка - это высокая цена за счастливую улыбку сына? - задается вопросом Лиза. - Пока ему нравится готовить - мы будем поддерживать это. Если вдруг надоест или найдется новое занятие - всегда будем рядом. Мы хотим, чтобы Марк занимался тем, что ему нравится. Без принуждения".

Кроме кулинарии у Марка есть еще одно увлечение. Он посещает театральную студию. По словам мамы, малышу очень нравится. А ко Дню матери Марк провел для участников студии (а это целых 70 детей в возрасте от 3 до 6 лет) мастер-класс по украшению печенья. "Мы были очень ограничены по времени. Потому до этого дома с Марком сделали заготовки - чуть больше 70 съедобных цветочков на палочках. Детям очень понравилось, родители тоже с удовольствием помогали своим малышам", - добавила Лиза.

И вот имбирное печенье от шеф-повара Маркуши готово! Может быть, у них получились не самые ровные края и формы, но второго такого вы точно не встретите. За чашкой чая собрались Марк, мама Лиза и бабушка Ирина. "Как все сложится в будущем - сложно сказать. Маркуша растет, развивается. Может, он станет спортсменом или начнет увлекаться компьютерной техникой и программированием. Ему всего 3,5 года, и пока говорить, кем он станет, наверное, рано. Но что бы он не выбрал, у него есть мы - семья, будет поддерживать интересы и помогать развиваться", - заверяет мама.

Перед уходом Марк вручил нам в качестве подарка не только приготовленное печенье, но и его рецепт.

Для создания новогоднего настроения вам понадобится:

2 стакана муки;

2 яйца;

100 г сливочного масла;

половина чайной ложки соды, гашенной уксусом;

100 г сахара;

3 ложки меда;

1 чайная ложка молотого имбиря;

1 чайная ложка корицы;

2 чайные ложки какао.

Яйца и сахар взбить, добавить растопленное сливочное масло, мед. Перемешать и добавить специи и какао. Еще раз перемешать и добавить муку. После этого тесто раскатать и формочками сделать печенье. Отправить их в разогретую духовку и выпекать 10-15 минут. Получившееся печенье можно украсить глазурью.

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

ФОТО Олега ФОЙНИЦКОГО.-0-