РЕПОРТАЖ: Рецепт счастья и крепких отношений многодетной семьи из Витебска

Многодетные семьи в Беларуси испокон веков были нормой: все жили большими домами, дружно справлялись с хозяйством, чтили предков и устоявшиеся традиции. В последнее время заметна тенденция возвращения к истокам: появляется все больше пар, для которых дом, полный детских голосов и смеха, - счастье. Витебчане Оксана и Николай Недвецкие становиться родителями пятерых детишек не планировали, однако судьба распорядилась иначе. У супругов два мальчика и три девочки, все с разным характером и увлечениями. Это, вопреки расхожему мнению, только сплачивает всех, а общие традиции укрепляют семейные узы. Корреспондент БЕЛТА побывала в гостях у Оксаны Недвецкой, которая в этом году стала обладательницей ордена Матери, и узнала главный секрет материнского и семейного счастья.

"Для меня большое открытие материнства в том, что дети не станут копией меня или мужа. Но это не повод для грусти или разочарования, а скорее наоборот - они такие разносторонние, что ими можно гордиться", - признается мама.

Оксана с теплотой и улыбкой рассказывает о сыновьях и дочерях, а девочки льнут к маме, стараясь рассказать о себе и предстать в самом выгодном свете.

Первенца Антона Оксана родила еще в студенческие годы: в БГТУ училась по специальности "издательское дело". На последнем курсе не ушла в отпуск по уходу за ребенком, а закончила учебу и после получения диплома окунулась в материнские будни.

Сейчас 13-летний Антон - опора родителей и защитник младших сестер. По примеру отца увлекается спортом: посещал секции футбола, ушу, а теперь всерьез занялся боксом. На недавнем первенстве Витебской области по боксу в своей возрастной категории завоевал серебро. Мальчик вместе с папой ходит на пробежки, посещает тренажерный зал, а когда спортивные объекты закрыли из-за эпидемиологической ситуации, поддерживал форму на уличных тренажерах, благо они находятся рядом с домом. В последнее время Антон увлекся книгами, за лето на одном дыхании прочел всю сагу Джоан Роулинг о Гарри Поттере и половину "Властелина колец" Джона Толкина. На очереди - "Хроники Нарнии" Клайва Льюиса. О будущей профессии он не задумывается, но у парня склонность к точным наукам. Как говорит мама, возможно, сын пойдет по стопам отца и выберет инженерную специальность. Николай, кстати, работает на ОАО "Витебский ликеро-водочный завод "Придвинье" начальником отдела охраны труда и промышленной безопасности.

Девочки в семье Недвецких очень похожи характером на маму - такие же мягкие, творческие и обаятельные. 11-летняя Ева занимается рисованием, посещает школу искусств "Маладик" и уже имеет несколько наград в различных конкурсах. Она рисует то, что ей больше всего по душе и, конечно, не могла не нарисовать портрет мамы, который Оксана бережно хранит. Алиса, которой исполнилось 8 лет, делает успехи в учебе, увлекается прыжками на батуте. И хотя в какой-то период встал вопрос, а нужно ли продолжать спортивную карьеру, тренер все же уговорила Алису не бросать начатое, тем более что девочка уже отличилась на соревнованиях. 6-летняя Эмилия, которая в этом году она пошла в 1-й класс, мечтает стать актрисой и заниматься танцами. Общительная, артистичная, открытая, добрая, она успела обзавестись подругами и полудюжиной поклонников. Это и неудивительно: ее обаятельная улыбка покорит каждого.

О том, что в семье появится еще один, пятый, ребенок, Оксана сначала рассказала Эмилии. Малышка долго хранила секрет, ведь она с мамой заодно, а значит, должна оберегать ее тайны и во всем помогать. Девочка с нетерпением ждала рождения малыша, ей хотелось, чтобы появился именно братик. Сейчас с полуторагодовалым Ванечкой Эмилия возится больше всех, играет с ним не понарошку, а по-настоящему, от души, как говорит Оксана. Именно ее он слушается и обращается к сестре, если что-то нужно. "М-ма!" - произнесенное с особой интонацией говорит о том, что он зовет Эмилию. И все в семье это знают. "Меня он называет мамой", - поясняет Оксана.

Ванечка появился на свет в день святого Валентина - ни дать ни взять плод любви и подарок родителям на День влюбленных. Причем малыш родился немного раньше срока, тем самым намекнув, что будет неугомонным непоседой и неутомимым исследователем окружающего мира. Уже сейчас он энергичен и любознателен, всегда умеет настоять на своем, и с этим все в семье считаются.

Насколько сложно женщине справляться с пятью детьми? Бывают ли минуты, когда она жалеет о своем решении иметь большую семью? Оксана Недвецкая отвечает на эти вопросы однозначно: "Дети - это счастье, я их очень люблю, и когда они рождаются, воспринимаю как подарок". Основные трудности связаны с бытом: семь человек в 3-комнатной квартире - это непросто. Иногда хочется уединения, но найти его невозможно. Оттого и прогулки, творческие и спортивные секции, работа и поездки в другие города - шанс переключиться и сделать перезагрузку.

После отпуска по уходу за ребенком Оксане хотелось бы трудиться по специальности. Ей нравится работать со словом, со школьной скамьи она участвовала в литературных конкурсах и как истинный гуманитарий получает удовольствие от хороших текстов. В декрете периодически писала статьи для сайта Витебского кафедрального костела и была его администратором два года. "Боялась потерять навыки, приобретенные в университете", - поясняет многодетная мама.

В деле воспитания она весьма лояльна и демократична. "Возможно, я слишком мягкая с детьми, многое им позволяю, но муж в противовес мне умеет проявить стойкость характера и воспитывает в мальчиках и девочках послушание", - отмечает Оксана. И добавляет, что отец для всех авторитет, его слушаются, и слово главы семейства - окончательное в любом споре.

Связь между детьми и взрослыми в семье Недвецких сильна, этому способствуют общие традиции. Родом Оксана и Николай из городского поселка Ивенец Минской области, где немало католиков. Многодетные родители из Витебска все религиозные традиции сохранили и в своей семье. Большие церковные праздники проводят вместе, обязательно посещают храм и стараются выехать на малую родину.

Каков же их рецепт счастья и хороших отношений? "Секрета нет, мы просто любим друг друга и стараемся слушать, слышать и понимать близких, - пожимает плечами хозяйка дома, отвечая на вопрос. - Мы готовились к тому, что в многодетной семье будет непросто и морально, и физически. Это огромный труд, и порой приходится чем-то жертвовать, в первую очередь своим временем. Но дети - большое счастье, теперь я даже не представляю наш дом без сыновей и дочерей".

Оксана Недвецкая в этом году стала обладательницей ордена Матери. Эта награда для нее неожиданная, но очень приятная. Работа мамы незаметна для окружающих, но это, пожалуй, самый ценный труд, результат которого - любовь детей.

Корр. БЕЛТА,

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