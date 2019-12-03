РЕПОРТАЖ: Рождение звезд как по нотам

Минский государственный музыкальный колледж им. М.Глинки подобен большому "куфару" с культурными сокровищами Беларуси. Он славен как своими отцами-основателями - композитором Николаем Аладовым, первым директором Яковом Прохоровым, так и талантливыми выпускниками. Среди более чем 9 тыс. из них такие имена, как народная артистка СССР Лариса Александровская, народный артист СССР Иосиф Жинович, композиторы Эдуард Зарицкий и Эдуард Ханок, Михаил Финберг, Виктор Скоробогатов. Многие ныне известные коллективы создавались силами преподавателей и учащихся тогда еще музыкального техникума: его оркестр заложил основу симфонического оркестра Белорусского радио, впоследствии - Белорусской государственной филармонии, Большой театр Беларуси возник из оперной студии. Черпнули вдохновения в стенах 95-летнего храма музыкальных традиций и корреспонденты БЕЛТА.

Петляя коридорами колледжа, словно ловишь радиоволны на приемнике. Из-за одной двери слышится Бах или Гендель, из-за другой - Мендельсон. Где-то скрипач корпит над гаммами, а где-то виолончелист или пианист выдает бессмертную классику Моцарта или Бетховена. Порой в звучании инструментов угадываются саундтреки к известным фильмам: "Список Шиндлера", киносага "Звездные войны", "Берегись автомобиля". То же и с песенным репертуаром - на любой вкус, от народных до современных эстрадных. Да так, что и хотел бы подпеть, но не стоит портить гармонию.

Есть даже условное разделение: четвертый этаж - вотчина скрипачей, третий - балалаечников. Второй оккупировали духовики, а на первом чаще можно встретить виолончелистов. Ударники же обосновались в своем "подземном царстве" на цокольном этаже. Но когда учебных классов уже не хватает, импровизированные репетиции случаются прямо в коридорах, закутках фойе и лестничных пролетов - музыка здесь уместна всегда и везде.

Невольно вспоминается советский фильм "Приходите завтра". Впрочем, невозможно представить, чтобы в колледже им. Глинки отмахнулись от талантливого ребенка. Да и набор не так велик - сейчас в учреждении учатся всего 335 человек. Сюда попадают изначально очень мотивированные ребята: как правило, уже с базой музыкальной школы. Готовят их по пяти специальностям и девяти направлениям.

"Для музыкального колледжа это достаточно много", - отмечает директор Владимир Черников. И добавляет, что самая популярная специальность в последнее время - академическое пение. "В этом году конкурс был 2,5 человека на место. Это, пожалуй, одна из самых публичных специальностей в музыкальном мире. И востребованных. Вообще, основная масса выпускников распределяется по музыкальным школам. Вокалистов иногда разбирают театры - в хоры, музыкантов - оркестры. Эстрадники часто идут или к Финбергу, или в Президентский оркестр. У парней стало модным выбирать военный оркестр", - перечисляет директор. Но напоминает: одна из основных задач - готовить учащихся к получению высшего образования в консерватории. И эта ступень дается тоже многим "глинкинским", причем как в Беларуси, так и в России. "Параллельно занимаемся профориентацией школьников - у нас на постоянной основе проводится около 20 проектов и творческих конкурсов, преимущественно детских. Например, в феврале впервые в Беларуси организуем республиканский конкурс концертмейстерского мастерства среди детей", - продолжает Владимир Черников.

Владимир Черников

А еще он отмечает интересную деталь: примерно 65% учащихся - девушки. "Хотя профессия музыканта трудная, энергозатратная. Нужна выносливость, стрессоустойчивость из-за постоянной публичной оценки. Также крепкое здоровье - потому что некоторые инструменты требуют физических усилий. Баян, например, весит 16,5 кг, а надо ежедневно заниматься, плюс концертные программы", - перечисляет он со знанием дела.

В свете этих аргументов совсем иначе воспринимается репетиция народного хора "Блiскавiца" в большом зале - девушки и немногочисленные парни специальности "дирижирование (народный хор)" раз за разом прогоняют в костюмах выступления к праздничному концерту. Но на лицах не меркнут улыбки, нет фальшивых нот, песенные речитативы не скомканы, а движения отточены и легки. И под "Ружу кветку" вьется-перетекает рисунок танца, словно ручей журчит.

Четверокурсница Анна Арефьева признается, что подсчитать все песни, которые она за эти годы выучила, невозможно: "Толстая кипа листов наберется. И еще одна такая сверху. Но мы эти песни специально не заучиваем. Просто поешь - и они сами запоминаются. В этом их прелесть". Девушка отмечает, что с самого детства влюблена в музыку и ничего другого для своей будущей профессии не мыслила. Поэтому после девятого класса по совету педагогов в родных Старых Дорогах решила поступать в колледж им. Глинки. "Слышала много хороших отзывов. И нисколько не жалею, что поступила сюда. Меня многому научили - так, чтобы я могла достойно нести в массы народную культуру", - уверенно заявляет Анна.

Анна Рефьева

Только вот расставаться с любимой alma mater ей, как и многим другим, будет тяжело вдвойне: четверокурсникам предстоит проститься не только с колледжем, но и с коллективом, фактически - своей первой большой сценической семьей. Почти каждый учащийся проходит путь от новичка до наставника, постигая специфику не только концертной деятельности, но и работы в команде творческих, амбициозных личностей. "Хоровики, оркестровые специальности составляют творческие коллективы, которые активно концертируют и в Беларуси, и за рубежом, - поясняет Владимир Черников. - Сегодня это пять оркестровых коллективов и четыре хора. Многие имеют звания и награды специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи".

Владимир Черников ведет нас дальше из большого зала в Гобеленовый, где скрипачка Магдалена Василенко репетирует у рояля интермедию Евгения Глебова из балета "Мечта". Эта музыка и общее настроение как-то незаметно погружают в историю самого зала с необычным названием.

Магдалена Василенко

Его главное украшение - огромный гобелен-триптих 25 м в длину и 2,5 м в ширину, который выткан на борисовской фабрике по эскизу народного художника БССР Александра Кищенко к открытию нового здания колледжа в 1975 году. Это историко-культурная ценность, в которой отражены символы народной музыки, революционно-патриотической и академической. Но не менее бережно хранит Владимир Черников и воспоминание корифея отечественной музыкальной культуры Владимира Скороходова о том, как тот лично вместе с тогда директором колледжа Владимиром Рылатко (ныне первым заместителем гендиректора Национального академического Большого театра оперы и балета) вешали гобелен в зале.

Скрипка затихает - Магдалена готова ненадолго прервать репетицию. Девушка приехала в Минск из Великих Лук. "Многие удивляются, почему я не поехала в Питер или Москву. Но мне тогда было 15 лет, родители побоялись отправлять меня в такие большие города. И я даже рада этому. Минск мне очень понравился - такой спокойный город, но при этом наполненный энергией, в нем много возможностей, много жизни, - искренне признается Магдалена. - Более того, я не хочу отсюда уезжать и после окончания колледжа".

Гаммы и этюды, наработка техники - все это необходимо, чтобы, виртуозно овладев инструментом, играть то, чего просит душа. Магдалене нравится в основном романтическая музыка. Для нее это "Мазурка" Сибелиуса, "Русский танец" Чайковского, сочинения Рахманинова как для скрипки, так и для фортепиано, "Романс", "Венгерский танец" и подобные.

Недаром говорят про универсальный язык музыки - отчасти поэтому минский колледж привлекает не только соседей-россиян. Здесь на платной основе учатся музыкальному искусству студент из Туркменистана, два представителя Поднебесной и даже поклонник Луи Армстронга из США. Юджин Уотсон настолько хотел попасть в мир музыки, что приехал из штата Гавайи на родину матери в Минск - обучение здесь стоит намного дешевле, чем в США. Сначала два года парень играл на трубе во Дворце детей и молодежи, а потом поступил в колледж им. Глинки - и очень счастлив.

Юджин Ватсон

Юджин мечтает стать выдающимся джазменом и на пути к этой мечте уже три года пытается совершенствоваться не только в игре, но и в русском языке. Любопытно, что особый акцент присутствует и в его речи, и в исполнении. В музыку из "Серенады солнечной долины" прокрадываются народные интонации спиричуэлс (духовных песнопений афроамериканцев). Звучит уникально.

Юджин Ватсон

Юджин и другие духовики готовятся сменить на сцене ансамбль ударных инструментов под управлением Ильи Степанова. Этот преподаватель - гордость колледжа, хоть и не является его выпускником. Молодой наставник - лауреат специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи. Он умеет воодушевлять, побуждать к творческим экспериментам, обучая ребят техникам и тонкостям игры на маримбе - родственнике ксилофона. Это довольно древний африканский инструмент с необычным тембром, создающим яркое, объемное звучание.

Илья Степанов

"Для меня честь работать в таком учебном заведении, где преподавали - самые именитые мастера, - признается Илья Степанов. - Не могу не отметить и моего педагога из Могилева Александра Лущенкова. Теперь и я сам выполняю ответственную миссию, так как мы имеем дело с душами молодых людей. Это самое ценное. Если удается направлять их к классике, красоте, то это большая победа для нас. Современные учащиеся, конечно, уже все знают - у них есть YouTube, Instagram. Но они, к сожалению, считают, что посмотреть один раз, это все равно что знать и уметь. Но то искусство, которое живет веками, требует гораздо более глубокого подхода. Осмысления. Без движения человек не сможет достичь тех высот, которые предполагает это искусство". Так рассуждает молодой педагог и своим примером увлекает, влюбляет, мягко и ненавязчиво прививает вкус к настоящей красоте.

Такой подход - не ломать природу ученика, а приумножать достоинства и воспитывать лучшие качества - объединяет всех педагогов колледжа. Председатель цикловой комиссии "Оркестровые струнно-смычковые инструменты" Ольга Киселева в свое время ощутила его на себе, став выпускницей этого колледжа. После консерватории и работы в музыкальной школе вернулась в родные пенаты как педагог. "Дети впитывают все, как губка, тем более - в таком непростом возрасте. Каждый со своим характером, кого-то надо "причесать", кого-то просто поддержать, помочь раскрыться. Важно не обрубить им крылья, а помочь взлететь", - говорит Ольга Киселева.

Ольга Киселева

Скольких таких отправила в самостоятельный полет Ольга Лукьяненок, трудно подсчитать. За 31 год их точно наберется более сотни, в том числе целая плеяда оперных звезд, в основном обладательниц прекрасных голосов сопрано и меццо-сопрано. Можно сказать, ее ученицы - носительницы традиций школы великого Умберто Мазетти в нескольких поколениях. У маэстро училась Мария Владимирова, затем у нее - Тамара Нижникова. Именно у Нижниковой семь лет в академии музыки перенимала мастерство Ольга Лукьяненок. Работала долгое время в консерватории, но ее певческая карьера окончилась быстро и трагически - из-за проблем с голосом. Зато колледж приобрел уникального учителя. "Я счастлива, что оказалась в этом удивительном коллективе настоящих профессионалов в качестве педагога сольного академического пения. В последние годы добавилась еще постановка голоса у хоровиков-дирижеров, - рассказывает о своей работе Ольга Лукьяненок. - Могу гордиться тем, что мои выпускницы входят в топ-100 лучших в мире".

Ольга Лукьяненок

Возможно, когда-нибудь прогремит имя и юной Владиславы Жданович из Слуцка. Пока же она раз за разом оттачивает переливы "Зязюленькi" - песни-драгоценности в сокровищнице белорусской культуры.

Эти и другие композиции прозвучат сегодня вечером на юбилейном концерте колледжа в Белгосфилармонии. Впрочем, минчане могут оценить мастерство учащихся и педагогов и 7 декабря на заключительном концерте цикла музыкальных вечеров "Осенние листья" в усадебном доме Лошицкого усадебно-паркового комплекса. В программе - признанная классика: вокальные сочинения Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Георгия Свиридова, инструментальная музыка русских и зарубежных композиторов.

Екатерина КНЯЗЕВА,

Фото Егора ПАВЛЮЩИКА,

БЕЛТА.-0-