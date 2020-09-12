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12 сентября 2020, 19:54

РЕПОРТАЖ с 878-го дня рождения Гомеля

Три полезных подарка, мажор в настроении и тепло в общении - День города Гомеля отмечают в дружеской атмосфере. В эту сентябрьскую субботу даже природа благоволит праздничным гуляниям. Второй по величине областной центр в свои 878 в самом расцвете сил и возможностей. Корреспонденты БЕЛТА поучаствовали во всеобщем праздновании.

Главная сцена торжества разместилась на набережной Сожа. Здесь звучали поздравления любимому Гомелю от представителей власти областного и городского уровня. Сотни горожан разных поколений подготовили музыкальные и хореографические открытки.

Тепло поздравил гомельчан председатель облисполкома Геннадий Соловей. С его легкой руки город над Сожем сможет исполнить три желания: губернатор вручил три сертификата по Br1 млн. Первый отправился к мэру Гомеля Петру Кириченко - на обустройство четырех спортивно-игровых площадок, по одной в каждом районе областного центра. Второй передан начальнику главного управления здравоохранения облисполкома Николаю Куденьчуку на реконструкцию приемного отделения больницы скорой медицинской помощи. И третий - начальнику главного управления образования области Руслану Смирнову - на возведение школы в микрорайоне-новострое.

Председатель Гомельского горисполкома адресовал горожанам и гостям искреннее приветствие. "У всех, кто когда-либо бывал в Гомеле, остаются приятные воспоминания о гостеприимстве наших людей, о нашей архитектуре, тенистых аллеях парка, прекрасной набережной, проспектах и площадях. Сами гомельчане по-настоящему понимают душу города. Мы слышим и видим, как весной журчит Сож, как летом льется детский смех у городских фонтанов, как в скверах шелестит осенняя листва, как тихо кружат снежинки у красавицы-елки на главной площади. Мы живем в Гомеле и живем Гомелем. И каждый день стараемся сделать его еще более прекрасным. Облик города позитивно изменяется практически на глазах. Всем здоровья, достижений и новых свершений", - пожелал Петр Кириченко.

Словно огромный пазл, составляют и презентуют достижения горожан маленькие выставки и те, что побольше, во всех районах областного центра.

В этот день Гомель наполнился особыми красками. По набережной прогуливались князья и княгини, графы и графини, фиксики и клоуны - исторические персонажи и фантастические гости из будущего.

Сюрприз для меломанов подготовил концертный духовой оркестр города. Проект "Музыка советского кино" позволяет окунуться в атмосферу прошлых лет.

Сотрудники Музея истории Гомеля создали свою "машину времени": предлагали гостям узнать предсказания исторического оракула. Кто-то охотно интересовался, а некоторые оценили задумку, но отказались спрашивать о будущем: они готовы создавать все своими руками.

Фудтраки подготовили массу угощений: фреши, коктейли и быстрые блюда. Гастрофест проходит возле скульптурной композиции "Лодочник" на берегу Сожа.

На обычно спокойной набережной - в месте релакса и вдохновения для многих горожан - не пройти. Спортивный, музыкальный, танцевальный и творческий интерактив на каждом шагу. Здесь развернулись экспозиции "Город семьи", "Город детства", "Город молодежи" и "Город мудрости".

Традиционно в день рождения Гомеля появляются и новые звезды силового экстрима. Груды мышц, практически осязаемое напряжение в атмосфере - любители конкурсов на преодоление встретились на площадке возле медуниверситета на улице Ланге. Здесь в седьмой раз стартовал городской Кубок БРСМ "Самый сильный гомельчанин". Брутальные баталии собрали немало желающих продемонстрировать свою силу и установить для себя новую планку достижений. Такой турнир всегда становится одним из украшений праздничной программы.

Участникам в прямом смысле пришлось нелегко. В конкурсе разных возрастных и весовых групп - пять силовых упражнений: подъем бревна Log Lift, кантование шины, перенос колодца, переброс мешка через планку и доставка пня на максимально возможное расстояние. В разных категориях варьируется вес снаряда. К примеру, для кантования предложили шины максимальной массой 350 кг.

Самыми сильными, выносливыми и амбициозными гомельчанами в категории "Работающая молодежь в весе свыше 95 кг" стали Игорь Шелец, Павел Лешенок и Сергей Попков. В весовой категории до 95 кг лидировала тройка Дмитрий Литовкин, Сергей Холосовский и Александр Юрченко. Богатырей нашего времени выбрали и среди студентов. В категории до 80 кг победили Артур Сычев, Вадим Парфенцов, Виктор Деружинский. Все лавры в студенческой категории свыше 80 кг достались Алексею Карповскому.

В Гомеле продолжаются гуляния. Организаторы постарались, чтобы гостям праздника хватало хлеба и зрелищ. Интерактивные площадки работают во всех районах.

"Город мастеров" поражает множеством разных ремесел. Заряжает настроением, сочными и витаминными угощениями IV фестиваль "Виноград Гомельщины". "Девушка, если отведаете этот самый лучший виноград, все в жизни сложится удачно. Найдете мужа и родите двух прекрасных сыновей, которые будут ухаживать за вашим виноградником", - заверяет виноградарь с опытом. Впрочем, от увесистых гроздей и их широчайшего ассортимента глаз не отвести. Это настоящий оазис для садоводов и ценителей янтарных плодов. Мало кто уходит без саженца.

Возле Ледового дворца - одна из самых щедрых и активных площадок. Фестиваль "Мясомолфест" с самого утра готов угощать и поклонников традиционной гастрономии, и любителей быстрой кухни. К слову, организаторы согласовывали меню на пяти страницах. До самого вечера здесь также предусмотрена программа для взрослых и детей.

"Симфонией улиц родного города" наполняется микрорайон Любенский. Одноименный арт-проект объединяет программы для старшего поколения и самых маленьких. Желающих получить приз на память о дне рождения города хоть отбавляй. Здесь и парад игрушек, и аукцион молодежных инициатив, и "Штаб трудовых дел". Приверженцам здорового образа жизни предлагают поставить пару-тройку спортивных рекордов. Изюминка программы - чемпионат Советского района по бомбическому фитболу.

Празднуют гомельчане и в зоне отдыха "Пруды" в Новобелицком районе. Colorfest добавляет цвета в жизнь каждого, кто пришел на праздничную площадку в Железнодорожном районе.

В 22.00 ночное небо раскрасит праздничный фейерверк. Одновременно цветные огни взметнутся вверх во всех районах областного центра.

С самого утра улицы города над Сожем многолюдны. Жители поздравляют Гомель с днем рождения, ведь это один праздник на всех. Пошел 879-й.

Олеся ЖЕЛЕЗНЯКОВА,

Фото Сергея ХОЛОДИЛИНА-0-

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