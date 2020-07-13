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13 июля 2020, 18:45

РЕПОРТАЖ с ароматом лаванды из Ветковского района

Фото из питомника фермера Олега Добуляка уже не первое лето украшают профили многих белорусских инстаблогеров и фотографов. "Моя лавандовая сказка", "Как будто в Провансе" - делятся они эмоциями под снимками. И лишь геометка выдает адрес лавандовых фотосессий - Ветковский район, Рудня-Споницкая. Как чувствует себя экзотическая красавица на белорусских полях и какими еще растениями собирается удивить фермер, узнавали корреспонденты БЕЛТА.

Фермерское хозяйство найти несложно - нежно-фиолетовое поле на пути ярко выделяется среди сочной зелени белорусских лесов. Его хозяин Олег Добуляк родом из Молдовы. Окончил в Кишиневе сельскохозяйственный институт по специальности гидромелиоратора. В 1999-м переехал жить в Беларусь. "Особых сложностей с адаптацией не было. Здесь я понял, что смогу жить, работать, зарабатывать тем, что душа пожелает", - отмечает Олег.

В 2010 году семья решила открыть фермерское хозяйство. Под бизнес-проект получили финансовую помощь от государства. По словам фермера, изначально он хотел посадить плодовый сад. Однако планы пришлось подкорректировать. "Земли здесь песчаные, сад на участке не прижился, пропал. Я его выкорчевал и решил попробовать лаванду", - поясняет Олег. Сорт выбрал тот, что больше приспособлен к северным условиям.

Растение оказалось не таким уж капризным. "С лавандой серьезных сложностей, особенностей в уходе нет. Просто надо работать: вовремя прополоть, убрать сорняки. Она прекрасно зимует, укрывать, укутывать ее надо", - делится фермер.

Сейчас непривычная для белорусских широт культура занимает два гектара. Было чуть больше, но майские жуки уничтожили посевы.

По признанию фермера, выращивать лаванду он начал больше для души. Понять такой шаг несложно, когда вдыхаешь пряный, густой и такой успокаивающий аромат сиреневого покрывала.

"Здесь ведь все оттенки фиолетового. Смотришь, дышишь, наслаждаешься. И вот только в этом году решили попробовать собирать небольшие букетики. Может, будет кому-то интересно", - думает о вариантах монетизации этого великолепия собеседник.

Над пышными кустами суетятся пчелы, ловко взбираются по соцветиям-колоскам. "Пчеловодом я тоже стал больше для души, хоть в детстве и боялся пчел. У меда с лавандовых полей особый цвет, другой вкус. Но он пока только для семьи и друзей", - признается Олег.

В планах у фермера оборудовать рядом с ароматным полем хорошую зону отдыха.

Двухуровневую беседку с панорамным видом уже обустроили. Остальные детали в секрете, ведь это пока только проект.

Лаванда - не единственный эксперимент фермера. Всего у него 50 га земли у деревни Рудня-Споницкая, еще 30 га - в поселке Станки.

На землях дружно соседствуют более 50 видов растений - от декоративных до плодовых и ягодных: барбарис, пионы древовидные, гибискусы, гортензии, глицинии, около 60 сортов роз, голубика, черешня, груши.

На 25 га заложен и яблоневый сад, тоже с десятками сортов. "Сад уже плодоносит, и надо думать, как хранить урожай, оборудовать овощехранилище", - добавляет фермер.

По словам хозяина, он готов экспериментировать с самыми разными культурами. "Конечно, каждому растению нужен свой подход. Но главный принцип - они должны пройти естественный отбор в наших климатических условиях, без теплиц, каких-то сверхуходов. Выжил зимой - значит, мой вид", - объясняет Олег. Сейчас пробуют получить постоянную прописку уличный лимон и инжир.

"Невероятно красиво цветет юкка, - продолжает экскурсию Олег. - Она довольно неприхотливая. Хороша и в озеленении городов, и для приусадебных участков".

К слову, саженцы из питомника фермера отлично приживаются на дачных сотках или в садах у дома жителей не только Гомельского региона. Многие, отведав уже со своих деревьев и кустарников первые плоды и ягоды, снова возвращаются в Ветковский район - за добавкой.

Пока беседуем, Олег принимает несколько звонков. "Везите фотографию, определим, что за сорт", - отвечает он дачнице. Уже отключив смартфон, комментирует: "Черешню покупали у нас, понравилась. Хотят еще таких саженцев".

Увлечение садоводством и любовь к земле у Олега с малых лет: "Все ведь идет с семьи. С детства видел, как работают родители, это был для меня пример". Вести хозяйство теперь помогает вся семья: жена, дочь и сын, а также наемные рабочие.

Фермер не скрывает, что труд на земле - это работа практически без выходных и передышек. "Зимой нужно следить, чтобы грызуны, зайцы не повредили растения. Нельзя прозевать и время обрезки деревьев. Потом готовишься к посадке культур", - перечисляет он. За последние 10 лет глава хозяйства лишь единожды смог выкроить время для отдыха на море с семьей.

"Да, фермерство требует много затрат - и физических, и денежных. Я все время повторяю, что надо просто работать, много работать. И не стоит бояться рисков. Нужно искать что-то новое, постоянно пробовать. Тогда и можно чего-то добиться", - убежден Олег Добуляк.

Тамара СУБОТКО,

Фото Сергея ХОЛОДИЛИНА,

БЕЛТА.-0-

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