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05 августа 2020, 15:48

Репортаж с досрочного голосования в райцентре, где жители уже давно определились с выбором

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В нынешнюю политическую кампанию в Дубровенском районе образовано 14 избирательных участков, три из них находятся непосредственно в райцентре. Чтобы узнать, как проходит в небольшом городке досрочное голосование и какими мыслями делятся люди, пришедшие реализовать свое гражданское право раньше официальной даты, корреспонденты БЕЛТА посетили два наиболее крупных участка.

Первый из них, под номером один, символично расположен в обновленном корпусе средней школы №1. Здание этого учреждения образования существенно изменилось в 2017 году, когда Дубровно принимало областные "Дажынкі". Обновились не только, как говорят, стены, но и (что, безусловно, важнее) "начинка". Теперь учебный процесс в школе идет с использованием мультибордов, робототехники, современных компьютеров. И это принесло закономерный результат: последние годы ученики этого учреждения образования регулярно становятся победителями заключительных этапов предметных олимпиад.

К участку для голосования мы приезжаем к открытию - в 10.00. На пороге уже собралось несколько человек, пришедших загодя.

Работа комиссии начинается в установленное время. Со стороны работающих на участке наблюдателей вопросов нет.

Первым свой выбор официально оформил Михаил Пименов. "Я принимаю участие во всех выборах. Это мой гражданский долг и право. А выбор свой я сделал уже давно и уверен на 100%, что он правильный", - констатировал он, опустив свой бюллетень в урну для голосования. На выходные у мужчины особые планы: работы накопилось дома, дети приезжают, поэтому это время он намерен посвятить семье. Досрочно проголосует сегодня и его жена. На участок она придет после обеда. "Есть еще бабушка, ей 84 года. Она относится к другому участку и уже слабая, мало ходит. Подъеду на днях, попрошу, чтобы пришли 9 августа к ней домой. Хорошая форма, очень удобно для пожилых людей", - считает дубровенец.

Во время беседы мужчина сам затронул вчерашнее выступление главы государства. "Очень сильное впечатление оставило. Президент говорил правильные слова, все зависит от народа. Видно, что он на самом деле болеет за людей, за Беларусь. И в выступлении у него чувствовалось волнение, особенно в конце. Это тоже о многом говорит", - добавил Михаил Пименов.

Ирина Быстренкова работает в местном территориальном центре социального обслуживания населения. Женщина хоть и торопится на работу, но, услышав разговор о Послании, тоже присоединяется к беседе. "Очень эмоциональное, я даже два раза слушала - вчера и сегодня. Очень понравилось. А главное - Президент объясняет, как видит будущее, что дальше. Я посмотрела на стенде, у других кандидатов больше лозунгов, а дальнейшей определенности нет. Что нас с ними ждет, непонятно. Сейчас меня все устраивает", - пожимает она плечами. В качестве примера приводит Дубровно: "Несколько десятилетий назад был серенький городишко, а сейчас - город! Красивый, яркий, много новых объектов появилось. Спортивную площадку недавно открыли, там постоянно дети в футбол играют, посмотрите, какой мемориальный комплекс "Рыленки" сделали".

За 15 минут работы на участок пришло с десяток человек. Толкучки нет, все проходят регистрацию быстро, сразу пользуются антисептиком - его члены участковой избирательной комиссии предлагают первым, ручку потом. По словам председателя комиссии Инессы Трутко, в первый день досрочного голосования на участок пришел 41 человек. Всего же к нему относится больше тысячи избирателей. "Все очень активные обычно, особенно пенсионеры. Многие приходят заранее, поэтому не удивляюсь, что сегодня люди идут. После обеда ждем побольше", - отмечает она.

Переезжаем на следующее место. Избирательный участок №3 находится во второй средней школе. Он считается самым крупным: к нему относятся более 2 тыс. человек. В 10.30 своей очереди проголосовать ожидают восемь человек разного возраста. Постепенно подходят новые люди. Как отмечает председатель участковой комиссии Светлана Ветошкина, вчера проголосовали 95 человек. В основном пенсионеры. "Сегодня очередь собралась с утра, еще до открытия. Многие отмечали, что к такому решению пришли на эмоциях от выступления главы государства", - рассказала она.

А Инна Горбачевская пришла сегодня на участок под влиянием дочери. Виктория - студентка второго курса Витебского медуниверситета, будущий врач заботится о мерах безопасности. "Уверена, 9 августа будет много людей, поэтому лучше сегодня. К тому же я на каникулах, мама в отпуске, почему бы и не прогуляться", - говорит девушка. На голосование она пришла впервые. За кого будет отдавать свой голос, с матерью не обсуждала.

"Каждый делает свой выбор самостоятельно. И к этому нужно относиться с уважением. Хотя, думаю, наши взгляды сойдутся. А обсуждать будем уже потом", - добавляет Инна Горбачевская.

Полным составом пришла на участок семья Соколовых - супруги Ирина и Александр и их взрослые сыновья. Александр недавно вернулся из армии, уже работает, Данила - первокурсник БНТУ. Родители гордятся обоими. Как единственная женщина в дружном мужском коллективе слово за всех держит Ирина. "На любые выборы всегда ходим семьей. У нас такая традиция с самого начала пошла. В детстве дети опускали бюллетени. Когда старший сын голосовал впервые, тоже вместе ходили, сейчас пришли младшего поддержать, он делает свой выбор впервые... Это важный момент в жизни, поэтому мы рядом", - отмечает мама. Женщина призналась, что кандидатов они обсуждали, но жарких споров по этому поводу не было. "Мы видим, что творится в мире. И видим, что есть у нас - спокойная страна, стабильное развитие вперед", - констатировала она.

Ольга БОГАЧЕВА,

Фото Александра ХИТРОВА,

БЕЛТА.-0-

ФОТОФАКТ: Досрочное голосование продолжается в БеларусиФОТОФАКТ: Досрочное голосование продолжается в Беларуси
На выборах Президента Республики Беларусь будут работать 5 767 участков для голосования, в том числе 44 за пределами страны.

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