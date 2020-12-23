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23 декабря 2020, 15:35

РЕПОРТАЖ с елочного базара, где минчане выбирают новогодние деревья

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Украшенная разноцветными шарами, мишурой и сияющими огоньками елка - один из главных атрибутов предстоящих новогодних и рождественских дней. Одним праздничное настроение создает искусственное дерево, другим - живая ель, сосна или пихта. Корреспонденты БЕЛТА посетили елочные базары и узнали, пользуются ли спросом среди жителей столицы живые деревья и какие наиболее востребованы.

Одна из первых торговых точек по реализации новогодних деревьев, открывшаяся в столице, - площадка в Минском лесхозе по улице Багратиона, 70. "Начали работать в понедельник, но первый рабочий день ничуть не повлиял на поток посетителей: люди идут безостановочно. За полдня продали около 200 деревьев", - рассказала заместитель директора по идеологической работе ГЛУ "Минский лесхоз" Татьяна Ботян.

Но мы хотим убедиться воочию и отправляемся на торговую площадку, пропуская людей, покидающих елочный базар. С улыбками на лицах взрослые и дети несут к машинам высокие ели. Людей действительного много. Среди поразительного разнообразия новогодних деревьев и невероятного хвойного аромата семьями прогуливаются столичные жители. Они внимательно подбирают на зимние праздники пушистую зеленую спутницу и отмечают, что выбор на елочном базаре в этом году огромный - ассортимент ели европейской, сосны обыкновенной, а также новогодних букетов и деревьев в кадках.

По словам Татьяны Ботян, сотрудники лесхоза серьезно подходят к подбору ассортимента для елочного базара. Чтобы каждый житель столицы нашел для себя то, что нужно, учреждение старается предлагать деревья разного вида и размера. "Анализируем, что пользовалось популярностью у потребителей в предыдущие годы, чтобы точно закрыть спрос на самые востребованные ели и сосны. В основном население интересуется деревьями от 1 м до 2 м, а также елями в кадках", - подчеркнула замдиректора по идеологической работе ГЛУ "Минский лесхоз".

Живое новогоднее дерево в горшке в последние годы стало популярнее, чем искусственная елка. Это обусловлено удобным размером, а также возможностью затем высадить дерево в открытый грунт, подарив ему вторую жизнь. "На новогодние праздники традиционно покупаем дерево в кадке, а потом стараемся высадить его на даче. Пока прижилось только одно, но не теряем надежды, что в будущем получится вырастить еще несколько елей, ведь эти деревья способны подарить приятные воспоминания: подходишь, смотришь на него и переносишься воспоминаниями в семейный новогодний праздник", - рассказала Юлия Демидович, которая пришла на елочный базар с мужем Андреем и дочерью Яной.

Надеется на то, что получится продлить жизнь новогоднему дереву, и Роман Прибыщук, который присматривается к елям в кадках. "Это мой первый опыт покупки. Раньше этим не занимался, потому что жил один и не видел смысла ставить дерево и украшать его, а сейчас появилась семья, поэтому сегодня у меня серьезная задача: надо выбрать действительно красивое дерево, - рассказывает парень. - Понравились ели в горшках. Они симпатичные, миниатюрные, плюс это деревце можно высадить на участке, и, если оно приживется, воспоминания о новогоднем празднике останутся на многие годы".

Ближе к завершению рабочего дня людей на елочном базаре становится еще больше. Перебирая пушистые ели, покупатели внимательно осматривают товар. Приглядев несколько зеленых претенденток, долго принимают решение, что неудивительно - абсолютно всем хочется, чтобы елочка была прекрасна. Такой кастинг деревьям устроила и Вероника Василенок, остановив выбор на высокой ели. "Есть возможность поставить искусственное дерево, но ребенок попросил настоящее. Решили, что исполним его желание. Живые ели давно не покупали, хотя именно с ними связано много приятных воспоминаний из детства. Помню свежий хвойный запах в доме, а также моменты, когда приходилось копать мерзлый песок, чтоб поставить потом в него ель, - рассказала женщина. - Дерево планируем украшать ярко, как и всегда. Хочется праздничного настроения, и очень надеемся, что новогодняя красавица поможет создать в доме атмосферу позитива и сказочного волшебства".

Вероника Василенок выбирает новогоднюю ель
Вероника Василенок выбирает новогоднюю ель

Выбрав подходящее дерево, Вероника Василенок идет упаковывать ель в специальную сетку для удобной транспортировки и сразу расплачивается за приобретенный товар. Цены лесхоз постарался оставить демократичными: средняя стоимость праздничного дерева высотой до 1 м равна Br16, от 1 м до 2 м - Br22, от 2 м до 3 м - Br28. Товар в кадках стоит дороже: дерево до 1 м - Br28, от 1 м до 1,5 м - Br40.

Инженер по пробочному пользованию лесом Павел Зинович упаковывает ель
Инженер по пробочному пользованию лесом Павел Зинович упаковывает ель

На выходе, рассчитываясь за покупки, минчане обсуждают советы по правильному уходу за новогодними деревьями. Больше всего людей интересовала адаптация деревьев к теплым комнатным условиям. "Прежде чем устанавливать деревья в квартире, необходимо дать постоять ели или сосне несколько часов или даже дней в прохладном месте. В помещениях новогодние деревья следует держать как можно дальше от батарей и отопительных приборов. Лучше устанавливать их возле балкона или проветриваемой лоджии, важно периодически поливать и опрыскивать дерево водой, - дает советы покупателям Татьяна Ботян. - Деревья в кадках нежелательно держать в комнате дольше трех недель. Страдая долгое время от сухого воздуха, оно может осыпаться и впоследствии не прижиться в открытом грунте".

Необходимые меры по уходу за новогодними деревьями уже несколько лет успешно соблюдает Оксана Купреева, которая пришла на елочный базар с мужем Иваном и дочерью Александрой. "Если придерживаться рекомендаций, то ель благополучно переживет в квартире все зимние праздники и сильно осыпаться не будет, - рассказала женщина. - Раньше устанавливали искусственную ель, но в последние годы покупаем живые деревья. Запах в доме стоит невероятный. И пусть они не такие пушистые, как пластиковые, зато елочные игрушки на них смотрятся более атмосферно".

Выслушав советы и рекомендации по уходу за новогодними деревьями, поделившись друг с другом своими вариантами украшения елей, люди забирают приобретенных новогодних красавиц и, воодушевленные приятными хлопотами, отправляются домой. Но площадка быстро заполняется новыми покупателями, которые в предвкушении желанной покупки заходят на елочный базар, вдыхают свежий хвойный аромат и отправляются на поиски того самого новогоднего дерева, которое будет создавать им настроение в зимние праздники.

Марина ШАФРАН,

фото Павла ОРЛОВСКОГО,

БЕЛТА.-0-

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