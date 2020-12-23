РЕПОРТАЖ с елочного базара, где минчане выбирают новогодние деревья

Украшенная разноцветными шарами, мишурой и сияющими огоньками елка - один из главных атрибутов предстоящих новогодних и рождественских дней. Одним праздничное настроение создает искусственное дерево, другим - живая ель, сосна или пихта. Корреспонденты БЕЛТА посетили елочные базары и узнали, пользуются ли спросом среди жителей столицы живые деревья и какие наиболее востребованы.

Одна из первых торговых точек по реализации новогодних деревьев, открывшаяся в столице, - площадка в Минском лесхозе по улице Багратиона, 70. "Начали работать в понедельник, но первый рабочий день ничуть не повлиял на поток посетителей: люди идут безостановочно. За полдня продали около 200 деревьев", - рассказала заместитель директора по идеологической работе ГЛУ "Минский лесхоз" Татьяна Ботян.

Но мы хотим убедиться воочию и отправляемся на торговую площадку, пропуская людей, покидающих елочный базар. С улыбками на лицах взрослые и дети несут к машинам высокие ели. Людей действительного много. Среди поразительного разнообразия новогодних деревьев и невероятного хвойного аромата семьями прогуливаются столичные жители. Они внимательно подбирают на зимние праздники пушистую зеленую спутницу и отмечают, что выбор на елочном базаре в этом году огромный - ассортимент ели европейской, сосны обыкновенной, а также новогодних букетов и деревьев в кадках.

По словам Татьяны Ботян, сотрудники лесхоза серьезно подходят к подбору ассортимента для елочного базара. Чтобы каждый житель столицы нашел для себя то, что нужно, учреждение старается предлагать деревья разного вида и размера. "Анализируем, что пользовалось популярностью у потребителей в предыдущие годы, чтобы точно закрыть спрос на самые востребованные ели и сосны. В основном население интересуется деревьями от 1 м до 2 м, а также елями в кадках", - подчеркнула замдиректора по идеологической работе ГЛУ "Минский лесхоз".

Живое новогоднее дерево в горшке в последние годы стало популярнее, чем искусственная елка. Это обусловлено удобным размером, а также возможностью затем высадить дерево в открытый грунт, подарив ему вторую жизнь. "На новогодние праздники традиционно покупаем дерево в кадке, а потом стараемся высадить его на даче. Пока прижилось только одно, но не теряем надежды, что в будущем получится вырастить еще несколько елей, ведь эти деревья способны подарить приятные воспоминания: подходишь, смотришь на него и переносишься воспоминаниями в семейный новогодний праздник", - рассказала Юлия Демидович, которая пришла на елочный базар с мужем Андреем и дочерью Яной.

Надеется на то, что получится продлить жизнь новогоднему дереву, и Роман Прибыщук, который присматривается к елям в кадках. "Это мой первый опыт покупки. Раньше этим не занимался, потому что жил один и не видел смысла ставить дерево и украшать его, а сейчас появилась семья, поэтому сегодня у меня серьезная задача: надо выбрать действительно красивое дерево, - рассказывает парень. - Понравились ели в горшках. Они симпатичные, миниатюрные, плюс это деревце можно высадить на участке, и, если оно приживется, воспоминания о новогоднем празднике останутся на многие годы".

Ближе к завершению рабочего дня людей на елочном базаре становится еще больше. Перебирая пушистые ели, покупатели внимательно осматривают товар. Приглядев несколько зеленых претенденток, долго принимают решение, что неудивительно - абсолютно всем хочется, чтобы елочка была прекрасна. Такой кастинг деревьям устроила и Вероника Василенок, остановив выбор на высокой ели. "Есть возможность поставить искусственное дерево, но ребенок попросил настоящее. Решили, что исполним его желание. Живые ели давно не покупали, хотя именно с ними связано много приятных воспоминаний из детства. Помню свежий хвойный запах в доме, а также моменты, когда приходилось копать мерзлый песок, чтоб поставить потом в него ель, - рассказала женщина. - Дерево планируем украшать ярко, как и всегда. Хочется праздничного настроения, и очень надеемся, что новогодняя красавица поможет создать в доме атмосферу позитива и сказочного волшебства".

Вероника Василенок выбирает новогоднюю ель

Выбрав подходящее дерево, Вероника Василенок идет упаковывать ель в специальную сетку для удобной транспортировки и сразу расплачивается за приобретенный товар. Цены лесхоз постарался оставить демократичными: средняя стоимость праздничного дерева высотой до 1 м равна Br16, от 1 м до 2 м - Br22, от 2 м до 3 м - Br28. Товар в кадках стоит дороже: дерево до 1 м - Br28, от 1 м до 1,5 м - Br40.

Инженер по пробочному пользованию лесом Павел Зинович упаковывает ель

На выходе, рассчитываясь за покупки, минчане обсуждают советы по правильному уходу за новогодними деревьями. Больше всего людей интересовала адаптация деревьев к теплым комнатным условиям. "Прежде чем устанавливать деревья в квартире, необходимо дать постоять ели или сосне несколько часов или даже дней в прохладном месте. В помещениях новогодние деревья следует держать как можно дальше от батарей и отопительных приборов. Лучше устанавливать их возле балкона или проветриваемой лоджии, важно периодически поливать и опрыскивать дерево водой, - дает советы покупателям Татьяна Ботян. - Деревья в кадках нежелательно держать в комнате дольше трех недель. Страдая долгое время от сухого воздуха, оно может осыпаться и впоследствии не прижиться в открытом грунте".

Необходимые меры по уходу за новогодними деревьями уже несколько лет успешно соблюдает Оксана Купреева, которая пришла на елочный базар с мужем Иваном и дочерью Александрой. "Если придерживаться рекомендаций, то ель благополучно переживет в квартире все зимние праздники и сильно осыпаться не будет, - рассказала женщина. - Раньше устанавливали искусственную ель, но в последние годы покупаем живые деревья. Запах в доме стоит невероятный. И пусть они не такие пушистые, как пластиковые, зато елочные игрушки на них смотрятся более атмосферно".

Выслушав советы и рекомендации по уходу за новогодними деревьями, поделившись друг с другом своими вариантами украшения елей, люди забирают приобретенных новогодних красавиц и, воодушевленные приятными хлопотами, отправляются домой. Но площадка быстро заполняется новыми покупателями, которые в предвкушении желанной покупки заходят на елочный базар, вдыхают свежий хвойный аромат и отправляются на поиски того самого новогоднего дерева, которое будет создавать им настроение в зимние праздники.

Марина ШАФРАН,

фото Павла ОРЛОВСКОГО,

БЕЛТА.-0-