РЕПОРТАЖ с границы: маски, перчатки, антисептик и обязательный вопрос о здоровье

Пункт пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе встречает тишиной. Из-за коронавируса соседи запретили въезд. Здесь нет привычных легковушек. Активно движется в обе стороны лишь поток фур, который, несмотря на всю ситуацию в Европе, так и не уменьшился. "Границу прошел достаточно быстро", - отмечает белорусский дальнобойщик Дмитрий, который едет с грузом из Бельгии. Водитель не удивляется тому, что пограничник на въезде в страну первым делом поинтересовался, как мужчина себя чувствует. Это часть отработанной процедуры, с которой ознакомились и корреспонденты БЕЛТА.

"Если человек возвращается с эпидемиологически неблагополучной страны, то с ним работаем уже мы", - рассказывает помощник врача-эпидемиолога Вероника Пышко. Специалисты Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья дежурят в пункте пропуска круглосуточно.

Человека выводят из общего пассажирапотока, у него измеряют температуру, берут мазки на анализ. Обязательно заполняется специальная анкета, где указываются все необходимые контактные данные.

При малейших симптомах, например, повышенной температуре, кашле или даже жалобах на недомогание со стороны тех, кто приехал из других стран, в пункт пропуска вызывают скорую помощь, пациента госпитализируют. Такие случаи были даже в пункте пропуска "Брузги". Например, в больницу доставили одного из водителей большегруза. Сейчас мужчина на карантине.

Подход к безопасности в пункте пропуска серьезный. Пограничники встречают путешественников в масках и перчатках. На каждом посту - дозаторы с антисептиками. Обработка рук - после каждого паспорта.

"Пограничники продолжают усиленный санитарно-карантинный контроль. Все сотрудники в достаточном количестве обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты", - подчеркивает официальный представитель Гродненской пограничной группы Надежда Масевич.

В Гродненском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья рассказывают, что поток досмотренных лиц уменьшился в последние дни в несколько раз. Связано это с закрытием соседями границ. За прошлые сутки в четырех пунктах пропуска (в "Брузгах" и "Берестовице" на польском направлении и в "Привалке" и "Каменном Логе" на литовском) обследовано около 550 человек, из них 116 из эпидемиологически неблагополучных стран. Большинство из них - дальнобойщики.

"Я сорок лет за рулем, а такого напряжения в Европе не припомню. Радио включишь и слышишь про коронавирус. Магазины закрыты, еду в кафе при дороге продают только на вынос. А еще некоторые дельцы в магазинчиках подняли цены", - говорит дальнобойщик Олег.

Мужчину, как и многих его коллег, беспокоит, как скажется коронавирус на их сфере, будет ли работа. В его польской фирме говорят, что заказов в ближайшее время может стать меньше. "С другой стороны, я сейчас везу оборудование для сельхозтехники из Германии в Россию. Знаете, вирус или нет, но сеять и производить надо", - отмечает он. А к тому, что на границе измеряют температуру, относится спокойно. Профилактика - важное дело. Правда, мужчина с юмором делится рецептом - тем, кто не за рулем, стоит народные методы использовать.

В "Брузгах" временно открыли и движение для пешеходов. Чаще всего этим пользуются граждане Беларуси, задержавшиеся в Европе, ведь авиа, железнодорожные или автобусные рейсы между странами отменили. Правда, их совсем немного, за несколько часов границу пересекли чуть более десятка человек. Тех, кто возвращался из эпидемиологически неблагополучных стран, дополнительно проверили.

К слову, лабораторно подтвержденный случай коронавируса в Гродненской области был выявлен именно благодаря отлаженной работе на границе. Он выявлен у женщины, которая 9 марта прибыла из Италии. Ее контакты первого уровня изолированы и находятся под наблюдением в инфекционной больнице. Первые результаты исследований отрицательные. Все эти люди чувствуют себя хорошо. Под наблюдением они будут находиться до контрольных исследований на 13-14-й день.

Сергей ГАВРИЦКИЙ,

Фото Леонида ЩЕГЛОВА,

БЕЛТА.-0-