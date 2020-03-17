РЕПОРТАЖ с границы: маски, перчатки, антисептик и обязательный вопрос о здоровье

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 17 марта 2020
Минск Переменная облачность +2°C
Версия для слабовидящих
Новости
18:56 Минздрав опубликовал видео о профилактике инфицирования коронавирусом Общество
18:32 Водитель, сбивший школьника в Барановичах, осужден на 4 года колонии-поселения Происшествия
18:24 Поезда в приграничном сообщении с РФ будут курсировать с 18 марта до последней станции Беларуси Общество
18:21 Матч плей-офф ЧЕ между футболистами Грузии и Беларуси предварительно перенесен на июнь Спорт
18:15 Здание часовни XIX века в Витебске продано на аукционе за Br57 тыс. Регионы
18:12 В Днепровско-Бугском канале утонул 45-летний мужчина Происшествия
18:12 Житель Гродно оформил на других людей онлайн-кредиты на Br419 тыс. Происшествия
18:11 Неверов: соцпартнерство власти, нанимателей и профсоюзов повышает эффективность защиты работников Регионы
18:07 Карпенко: весенние школьные каникулы переноситься не будут Общество
18:03 Минздрав выполняет все рекомендации ВОЗ по сдерживанию коронавируса Общество
17:58 Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 21 В мире
17:58 БЖД пояснила, как будут ходить поезда в сообщении с Россией Общество
17:57 Футбольный чемпионат Беларуси стартует в стандартном режиме Спорт
17:55 Ежедневно в аэропорту Минск более 150 человек проходят лабораторные обследования на коронавирус Общество
17:53 ЕЭК отменила зарубежные командировки за пределы ЕАЭС до конца полугодия из-за коронавируса Общество
17:51 Авиационное и железнодорожное сообщение между Беларусью и Москвой прерываться не будет Общество
17:50 Белорусские дипломаты ожидают разъяснений от МИД РФ по вопросу транзита через Москву возвращающихся домой белорусов Общество
17:50 Въехать в Россию могут только белорусы, имеющие вид на жительство в РФ Общество
17:48 ВОЗ подтвердила результаты исследований на COVID-19 в Беларуси Общество
17:48 Консул: находящиеся в России белорусы не понимают решения РФ о запрете въезда, телефон горячей линии разрывается от звонков Общество
17:44 РЕПОРТАЖ с границы: маски, перчатки, антисептик и обязательный вопрос о здоровье Регионы
17:40 В Беларуси появится мобильное приложение для людей с туберкулезом Общество
17:39 В Минске хулиганы повредили камеру видеонаблюдения, чтобы скрыть кражу Происшествия
17:26 Могилевские коммунальники во время сноса ветхих сараев нашли клад советских времен Регионы
17:07 В Минской области 18 марта временно ограничат движение из-за следственных экспериментов Регионы
16:52 В Таиланде при взрывах двух автомобилей пострадали 25 человек В мире
16:49 Новый проект помощи больным туберкулезом стартовал в Беларуси Общество
16:28 Совещание Лукашенко с Совмином длилось почти 5 часов. Каковы основные итоги? Президент
16:21 При переносе турнира олимпийской квалификации результаты сохранятся - исполнительный директор Белорусской федерации бокса Спорт
16:18 Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-феврале выросло на 6% Экономика
Все новости
Все новости
Регионы
17 марта 2020, 17:44

РЕПОРТАЖ с границы: маски, перчатки, антисептик и обязательный вопрос о здоровье

Новости темы "Распространение коронавируса"
Минздрав опубликовал видео о профилактике инфицирования коронавирусом
Поезда в приграничном сообщении с РФ будут курсировать с 18 марта до последней станции Беларуси

Пункт пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе встречает тишиной. Из-за коронавируса соседи запретили въезд. Здесь нет привычных легковушек. Активно движется в обе стороны лишь поток фур, который, несмотря на всю ситуацию в Европе, так и не уменьшился. "Границу прошел достаточно быстро", - отмечает белорусский дальнобойщик Дмитрий, который едет с грузом из Бельгии. Водитель не удивляется тому, что пограничник на въезде в страну первым делом поинтересовался, как мужчина себя чувствует. Это часть отработанной процедуры, с которой ознакомились и корреспонденты БЕЛТА.

"Если человек возвращается с эпидемиологически неблагополучной страны, то с ним работаем уже мы", - рассказывает помощник врача-эпидемиолога Вероника Пышко. Специалисты Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья дежурят в пункте пропуска круглосуточно.

Человека выводят из общего пассажирапотока, у него измеряют температуру, берут мазки на анализ. Обязательно заполняется специальная анкета, где указываются все необходимые контактные данные.

При малейших симптомах, например, повышенной температуре, кашле или даже жалобах на недомогание со стороны тех, кто приехал из других стран, в пункт пропуска вызывают скорую помощь, пациента госпитализируют. Такие случаи были даже в пункте пропуска "Брузги". Например, в больницу доставили одного из водителей большегруза. Сейчас мужчина на карантине.

Подход к безопасности в пункте пропуска серьезный. Пограничники встречают путешественников в масках и перчатках. На каждом посту - дозаторы с антисептиками. Обработка рук - после каждого паспорта.

"Пограничники продолжают усиленный санитарно-карантинный контроль. Все сотрудники в достаточном количестве обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты", - подчеркивает официальный представитель Гродненской пограничной группы Надежда Масевич.

В Гродненском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья рассказывают, что поток досмотренных лиц уменьшился в последние дни в несколько раз. Связано это с закрытием соседями границ. За прошлые сутки в четырех пунктах пропуска (в "Брузгах" и "Берестовице" на польском направлении и в "Привалке" и "Каменном Логе" на литовском) обследовано около 550 человек, из них 116 из эпидемиологически неблагополучных стран. Большинство из них - дальнобойщики.

"Я сорок лет за рулем, а такого напряжения в Европе не припомню. Радио включишь и слышишь про коронавирус. Магазины закрыты, еду в кафе при дороге продают только на вынос. А еще некоторые дельцы в магазинчиках подняли цены", - говорит дальнобойщик Олег.

Мужчину, как и многих его коллег, беспокоит, как скажется коронавирус на их сфере, будет ли работа. В его польской фирме говорят, что заказов в ближайшее время может стать меньше. "С другой стороны, я сейчас везу оборудование для сельхозтехники из Германии в Россию. Знаете, вирус или нет, но сеять и производить надо", - отмечает он. А к тому, что на границе измеряют температуру, относится спокойно. Профилактика - важное дело. Правда, мужчина с юмором делится рецептом - тем, кто не за рулем, стоит народные методы использовать.

В "Брузгах" временно открыли и движение для пешеходов. Чаще всего этим пользуются граждане Беларуси, задержавшиеся в Европе, ведь авиа, железнодорожные или автобусные рейсы между странами отменили. Правда, их совсем немного, за несколько часов границу пересекли чуть более десятка человек. Тех, кто возвращался из эпидемиологически неблагополучных стран, дополнительно проверили.

К слову, лабораторно подтвержденный случай коронавируса в Гродненской области был выявлен именно благодаря отлаженной работе на границе. Он выявлен у женщины, которая 9 марта прибыла из Италии. Ее контакты первого уровня изолированы и находятся под наблюдением в инфекционной больнице. Первые результаты исследований отрицательные. Все эти люди чувствуют себя хорошо. Под наблюдением они будут находиться до контрольных исследований на 13-14-й день.

Сергей ГАВРИЦКИЙ,

Фото Леонида ЩЕГЛОВА,

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вирус граница Гродненская область репортаж эпидемия
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Здание часовни XIX века в Витебске продано на аукционе за Br57 тыс.
Алексей Неверов. Фото из архива Неверов: соцпартнерство власти, нанимателей и профсоюзов повышает эффективность защиты работников
Фото tvrmogilev.by Могилевские коммунальники во время сноса ветхих сараев нашли клад советских времен
Фото из архива В Минской области 18 марта временно ограничат движение из-за следственных экспериментов
Фото из архива Более 10 звонков поступило на горячую линию КГК по вопросам начисления зарплат бюджетникам в Минске
Фото из архива Профсоюзы помогли работникам из Лоева восстановить выплату матпомощи
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко обсудил с Совмином итоги развития страны. Каких показателей удалось достичь правительству?
Совещание Лукашенко с Совмином длилось почти 5 часов. Каковы основные итоги?
Караник: Беларусь выполняет рекомендации ВОЗ и держит ситуацию с коронавирусом под контролем
РЕПОРТАЖ с границы: маски, перчатки, антисептик и обязательный вопрос о здоровье
Топ-новости
БЕЛТА подписала соглашения о сотрудничестве с новостными агентствами Грузии и Туркменистана
МИД Беларуси: с эпидемией коронавируса можно эффективно бороться только совместными усилиями
Квартира будет вашей! В столичных комплексах – индивидуальный подход к каждому покупателю!
Очередной танкер с нефтью от трейдеров для "Нафтана" прибыл в порт Клайпеды
Консул: находящиеся в России белорусы не понимают решения РФ о запрете въезда, телефон горячей линии разрывается от звонков
Минздрав опубликовал видео о профилактике инфицирования коронавирусом
Карпенко: весенние школьные каникулы переноситься не будут
Чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 год
Мозырский НПЗ начал переработку первой партии азербайджанской нефти
Минздрав выполняет все рекомендации ВОЗ по сдерживанию коронавируса
Любецкая: запрос общества на законность и справедливость сегодня актуален как никогда
Госпрограмма по управлению госфинансами и регулированию финрынка утверждена в Беларуси
Власти Китая разрешили начать клинические испытания вакцины от коронавируса
Туман и до +17°С ожидается в Беларуси 18 марта
Судьбы, сложенные в треугольник: Владимир Глебов
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Распространение коронавируса Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Беларусь помнит
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.