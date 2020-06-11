РЕПОРТАЖ с минских пляжей о горячей работе спасателей

Сегодня в Беларуси был объявлен оранжевый уровень опасности: по стране до 34 градусов выше нуля, в Минске - до плюс 31. В такую пору кто-то пережидает зной дома, спасаясь холодными коктейлями. Другие собирают все необходимое в сумку и едут на пляж. Значит, наступает жара в работе спасателей: на каждом из 20 столичных пляжей за порядком следит ОСВОД. Корреспонденты БЕЛТА отправились посмотреть, как организована работа спасателей.

Цнянка

Первой точкой маршрута стало Цнянское водохранилище. Уже около 10 утра все его пляжи густо усеяны полотенцами, покрывалами, сумками. Очевидно, многие не стали дожидаться спада температуры и решили пораньше занять места.

"Под вечер здесь собирается одномоментно до 5 тыс. человек!" - рассказывает председатель Минской городской организации ОСВОД Дмитрий Стаселько. Охотно верим: если сейчас здесь не протолкнуться, то страшно даже представить, что творится после пяти вечера, когда все освобождаются от работы.

Хорошо, что все под контролем. На втором пляже размещена спасательная станция "Цнянская", где порядок обеспечивают шесть водолазов, пять мотористов, два медработника, два ночных матроса плюс девять сезонных матросов на станции и три - на выездном посту. Рядом, на третьем пляже, с 1 мая по 30 сентября открыт временный пункт спасателей. На первом пляже, как и во всех столичных местах отдыха, где нет своей станции, работает патруль.

По словам начальника станции Георгия Жебровского, в праздничные дни здесь могут отдыхать 5-7 тыс. человек. "Это возлагает большую ответственность на спасателей. Но мы справляемся: с начала этого года спасли трех человек, более 300 отдыхающих предупредили, провели со школьниками и учащимися средних специальных учебных заведений более 750 бесед", - рассказывает он.

В числе местных супергероев - водолаз-спасатель станции Виктор Жвирбля. Признается, что работу свою любит: "Я с детства занимался плаванием, потом так сложилась судьба, что попал на спасательную станцию. Работа нравится: я полезен людям, я на своем месте".

Говорит, приятно, когда люди благодарят. Например, недавно отдыхающий переоценил свои силы и заплыл слишком далеко, а обратно вернуться уже не мог. Спасатель быстро среагировал и спас его.

Хотя, конечно, лучше, чтобы таких ситуаций было как можно меньше. Поэтому спасатели регулярно проводят профилактику, объясняют, как себя вести и чего делать не стоит. Точно не надо заплывать за буйки. "Вода прогревается слоями: сверху тепло, а снизу, особенно на глубине, гораздо холоднее. У человека может быть спазм сосудов или судорога. Хорошо если мы рядом, а если нет? Конечно, при купании нельзя употреблять алкоголь. И всегда надо смотреть за детьми: они балуются в воде, подбрасывают друг друга. Вода мутная, видимость плохая, можно сильно удариться и повредить позвоночник. Это основные рекомендации", - пояснил Виктор Жвирбля.

Помогает в работе спасателей и плохая погода, добавляет Георгий Жебровский. "Жены, бывает, обижаются: мы же все время на работе, как уходим 1 июня, так возвращаемся 31 сентября. В отпуск летом не сходишь. Да что там, даже выходные редко бывают. Только если плохая погода, тогда могу в отгул сходить", - признается он.

К слову, слаженную работу спасателей обеспечивают и работники "Минскводоканала". Как отметил Дмитрий Стаселько, они всегда оперативно реагируют на просьбы и качественно проводят покос водорослей. В эти дни работа косцов в самом разгаре. "Ежегодно к началу купального сезона они очищают воду от водорослей. В этом году были смещены сроки нереста рыбы и до 30 мая работы на воде нельзя было вести, поэтому начали позже и пока не завершили. Но они справляются", - подчеркнул он.

На пляже №3 нам удалось увидеть сотрудников ОСВОД в действии. При нас мужчина заплыл за буйки, пришлось привлекать его внимание с помощью рупора. К сожалению, других вариантов, кроме просьб вернуться на безопасное расстояние от берега, у спасателей нет: штрафовать могут только сотрудники милиции.

Но даже за простую беседу с нарушителями порядка местные жители благодарны ОСВОДу. "Очень хорошо, что они контролируют и даже немного приструнивают молодежь, - считает отдыхающая на пляже Светлана. - Если говоришь о замечаниях, то они всегда реагируют и передают тем, кто ведет себя некорректно. Большое спасибо за труд".

Дрозды

Порой возможности привлечь нарушителя к ответственности спасателям очень не хватает. Речь о купании в запрещенных местах: это не только незаконно, но еще и очень опасно.

Одно из самых проблемных мест - дамба на водохранилище "Дрозды". Здесь нарушители время от времени ныряют с гидротехнического оборудования. В прошлом году житель Нигерии прыгнул, ударился о бетонные конструкции на дне и погиб на месте.

Запрещающие знаки стоят не зря, но некоторые их игнорируют. Так и сегодня. Застали возле дамбы группу подростков: еще издалека заметили, что один из них прыгнул в воду с высоты. Повезло: ничего не случилось, но могло быть и по-другому.

Как поясняет председатель Республиканского объединения ОСВОД Анвар Игамбердиев, купающимся на запрещенных участках грозит штраф от одной до трех базовых величин. "Такие места небезопасны по ряду причин: санитарным нормам, рельефу дна, из-за других аспектов. Здесь, например, на дне бетонные желоба. Прыгать с дамбы - это играть в русскую рулетку: кому как повезет. Раньше здесь был пост милиции, потом его убрали. Мы предлагали поставить видеокамеры, но пока ничего. Совместно с милицией привлекаем к административной ответственности: за 2019 год за купание в запрещенных местах оштрафовали 648 человек. Правда, мы сторонники профилактических мер: с начала года предупредили об опасности более 400 человек", - рассказывает он.

Комсомольское озеро

Движемся дальше. На очереди - пляжи Комсомольского озера.

На берегу этого водоема также есть своя спасательная станция. Ее начальник Денис Чешун рассказывает: здание было построено в 2009 году, с тех пор здесь не произошло ни одной гибели в зоне действия спасателей. За это время спасены 24 человека, из них шесть несовершеннолетних. На станции трудятся шесть водолазов, пять мотористов, две медсестры, шесть сезонных матросов-спасателей. В 2018 году на станции появился скоростной катер Berkut и спасательные доcки на зиму.

На пляжах сейчас многолюдно. Еще больший поток людей бывает после 17.00, а также в выходные.

Правда, говорит Денис Чешун, народ немного поспешил с купанием. "Вода еще холодная, не успела прогреться за эти несколько горячих дней. Рекомендую потерпеть недельку жары и только потом выбираться на пляж. Пока температура воды составляет 16 градусов тепла, воздуха - около 30. Лучше отдыхать при температуре воды 17 градусов выше нуля, воздуха - при плюс 22", - утверждает начальник станции.

К слову, здесь нам также удалось застать спасателей в работе. Парни прижали к берегу нарушителя на гидроцикле и вытащили из воды двух упавших с катера отдыхающих.

Мы были впечатлены, а для спасателей станции это рутина. Ежедневно им приходится помогать тем, кто терпит бедствие на воде. Анвар Игамбердиев рассказывает: с начала 2020 года было спасено 42 человека, из них восемь - несовершеннолетних. Предупреждены более 3 тыс. человек.

При купании в стране в этом году погибли три человека, 60 - при падении в воду, девять - в ванной. По статистике, констатирует председатель Республиканского объединения ОСВОД, в основном погибают мужчины (290 в 2019 году, женщин было 44) и мальчики (22, девочек было 10).

Анвар Игамбердиев перечислил ключевые правила отдыха на воде. "Во-первых, купаться надо в установленных местах. Во-вторых, за детьми нужен четкий контроль. В-третьих, важно помнить о культуре отдыха. Не стоит оттягиваться по полной программе, пить алкоголь и искать адреналин. В таком состоянии человек не может оценить свои действия и совершает неадекватные поступки. Но в любом случае мы во всеоружии", - заключил глава ОСВОДа.

Наталья ДАНИЛЕВИЧ,

Фото Сергея ШЕЛЕГА,

БЕЛТА.-0-