РЕПОРТАЖ: С вакциной - на выезд: как работают в Могилеве мобильные прививочные бригады

6 июля, Могилев /Юлия Евменькова - БЕЛТА/. В Могилевской области работают 198 выездных прививочных бригад. Они охватывают вакцинацией против COVID-19 самые удаленные районы региона, работников предприятий и организаций, а также пациентов, которые в силу различных причин не могут самостоятельно прийти в стационарный прививочный пункт. Вместе с одной из таких мобильных бригад выехали корреспонденты БЕЛТА, чтобы проследить весь маршрут движения вакцины - от учреждения здравоохранения к человеку.

В работе выездных бригад самое трудное не доставка медперсонала до адресата, а создание условий транспортировки вакцины. Так, в Могилевской поликлинике №10 прививают препаратом белорусского розлива "Гам-КОВИД-Вак", известного как "Спутник V", который требует соблюдения определенного температурного режима: норма хранения - не выше минус 18 градусов. Именно поэтому подготовка к выезду начинается с комплектации переносных термоконтейнеров.

"Прежде чем положить в контейнер вакцину, мы наполняем его хладоэлементами, - поэтапно поясняет свои манипуляции медсестра процедурного кабинета Светлана Соловьева. - Далее опускаем термометр и электронный термоиндикатор. Если показатели в норме - закладываем препарат. Теперь он готов к транспортировке. Сегодня мы отправимся в ЗАО "Могилевский КСИ". Это будет наш третий по счету приезд на предприятие, где вакцинацией охвачено около 150 человек из более 600 работающих".

По словам заведующего амбулаторией общей практики Могилевской поликлиники №10 Дмитрия Андрейчикова, в составе выездной бригады - медсестра и врач. Задача последнего провести осмотр и анкетирование пациента, после чего дать разрешение на вакцинацию. "У белорусско-российской вакцины, с которой мы работаем, очень мало противопоказаний, - отмечает он. - В их числе беременность и прохождение химиотерапии. Мы также попросим подождать с вакцинацией, если у человека наблюдается острая фаза простудного или хронического заболевания. Препарат хороший, поэтому и побочных реакций, как правило, не возникает".

По словам Дмитрия Андрейчикова, работа выездных бригад осуществляется по мере формирования заявок на вакцинацию от трудовых коллективов, а также от частных лиц. Иногда за один день количество привитых может доходить до 100 человек. В любом случае люди вакцинируются охотно: тем более выездная форма работы позволяет сделать прививку оперативно - без длинных очередей и предварительной записи. "Важно понимать, чем раньше люди вакцинируются, тем быстрее уйдет вирус и выработается коллективный иммунитет, - заключил Дмитрий Андрейчиков. - Поэтому работа таких бригад, направленных на борьбу с COVID-19, более чем оправдана".

В здравпункте ЗАО "Могилевский КСИ" медицинских работников уже ждут. Среди тех, кто сегодня получил первый компонент вакцины, - Ольга Лабусова, приготовитель растворов в цеху кирпича. Женщина хорошо знакома с коронавирусной инфекций - болела в апреле 2020 года. Заболевание проходило в тяжелой форме, развилась пневмония. Такая встряска для организма, конечно же, не прошла бесследно. Поскольку антител в крови уже не осталось, Ольга пришла за новой дозой защиты для своего иммунитета. "Прививка обезопасит не только меня, но и моих родных", - уверена собеседница.

К слову, услугами выездных прививочных бригад активно пользуются и работники соседних организаций, которые территориально относятся к Могилевской поликлинике №10. "За нашим учреждением здравоохранения закреплено много предприятий, в том числе такие крупные, как Могилевский КСИ, Завод полимерных труб, СООО "Джокей Пластик Могилев", - рассказала заместитель главного врача по медицинской части Алина Черенкова. - Их работники могут проживать на другом конце города и относится к другой поликлинике, но привиться у нас. Можно вакцинировать и членов своей семьи. В любом случае данные о прививке будут внесены в общегородскую базу и видны в поликлинике по месту жительства".

К первому этапу вакцинации в поликлинике приступили в конце февраля - начале марта этого года. Изначально прививки делали работникам учреждений образования и социальной службы. На втором этапе дозу вакцины получали люди пожилого возраста старше 61 года и пациенты с хроническими заболеваниями. На сегодня заявки на прививку от COVID-19 принимаются от всех желающих.

"Наше учреждение здравоохранения охватывает около 44,3 тыс. человек детского и взрослого населения, - отметила Алина Черенкова. - Среди них много жителей близлежащих деревень Могилевского района, которые также обслуживаются в поликлинике. Вакцина у нас не залеживается - реализуется все, что поступает. На сегодня первым компонентом вакцины привиты 3128 наших пациентов, двумя компонентами - 2117. Это примерно 10% от количества обслуживающихся в нашем учреждении людей. Тем не менее для формирования популяционного иммунитета мы должны довести цифру до 60%. Поэтому мы проводим широкую разъяснительную работу среди населения с выездом в коллективы".

По последним данным, в Могилевской области вакцинированы более 100 тыс. человек или 10,05% населения. Прививочные пункты против COVID-19 работают во всех учреждениях здравоохранения региона за исключением ФАПов.-0-

Фото Олега Фойницкого