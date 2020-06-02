РЕПОРТАЖ: С заботой и добрым словом: как фермеры в Могилевском районе выращивают овощи

Фермерское хозяйство Василия Зайцева в деревне Махово - самое крупное в Могилевском районе. А начиналось все в 90-х с небольшого участка земли, где работали два человека. Корреспонденты БЕЛТА отправились на ферму узнать секреты успешного аграрного бизнеса.

В Махово нас встретил сын Василия Михаил. После окончания сельскохозяйственной академии он принял решение остаться на родине и помогать развивать ферму.

"Когда родители решили заниматься фермерством, мне было всего 10 лет, - вспоминает Михаил. - Я до сих пор помню, как к нам приехал наш первый трактор. Машина, кстати, до сих пор на ходу и продолжает работать. Тогда у родителей было всего 50 га. Постепенно покупалась техника, появилась необходимость строить мехдвор, хранилища и зерносклады - хозяйство стало разрастаться".

Теперь территория фермы занимает около 500 га. Здесь выращивают картофель, морковь, свеклу, лук, капусту, перец и томаты в открытом грунте, зерновые. Реализуют продукцию не только на внутренний рынок, но и в Россию, Украину, Молдову, Грузию.

А еще хозяйство в Махово единственное в Могилевском районе закладывает продукты в стабилизационный фонд области. "Участие в стабфонде области - необходимый этап нашей работы. Так мы помогаем поддерживать продовольственную безопасность региона", - с гордостью отмечает Михаил.

На территории хозяйства разместились теплицы, зерносклад, техмастерская, навесы для хранения техники. Овощехранилища рассчитаны на 500 т под капусту, на 1 тыс. т - под картофель и овощи. В распоряжении 13 тракторов, вся необходимая почвообрабатывающая техника, устройства для посева и уборки культур.

"Работы всегда хватает. В сезон нанимаем людей, сейчас на ферме заняты 45 человек, - вводит в курс дела Михаил. - Уже высажена и подрастает ранняя капуста и картофель, идет посадка перца".

Интересуемся, как минувшая теплая зима сказалась на хозяйстве. "Такая зима нас не сильно испугала, - отвечает собеседник. - Мы постоянно общаемся с фермерами из других стран. У немцев, например, всегда такие зимы. Так что мы были готовы. А вот недавние перепады температур негативно сказались на некоторых наших растениях: подмерзли помидоры. Сельское хозяйство всегда сопряжено с рисками. Это нужно понимать и быть готовым к любому повороту. Результат зависит не только от людей, но и окружающих факторов, на которые никак не повлиять".

Вместе с Михаилом отправляемся на поля.

"У нас строго и четко соблюдаются все технологии посадки, возделывания и уборки. Но мало просто создать растению комфортные условия - за ним нужно ухаживать. На наших полях даже запрещено использовать ненормативную лексику - растение чувствует и впитывает энергетику тех, кто работает. Хорошее настроение, позитивный настрой - одно из важных условий полевых работ", - подчеркивает аграрий.

Современное сельское хозяйство никуда без технологий, констатирует Михаил. "На нашу технику мы начали устанавливать навигационные системы. Это позволяет еще больше контролировать процессы подготовки почвы, посадки. Все это нам нужно для увеличения урожая и его качества", - добавляет он.

На одном из участков работники высаживают перец в открытый грунт, в помощь им спецтехника и трактор. За машиной идут два человека - проверяют, чтобы рассада была посажена аккуратно, нигде не замялась.

"За последние 10 лет у людей изменились вкусовые предпочтения - стали употреблять больше овощей. Это значит, что многие следят за своим здоровьем и питанием. И аграрии ответственны за то, чтобы на стол к потребителю попадала вкусная и полезная продукция", - считает фермер.

Готовят к новому сезону и автоматизированную линию упаковки картофеля. Михаил замечает, что вид продукта и его упаковка для покупателя не на последнем месте.

"Первое, на что обращает внимание покупатель, - это вид продукта. И даже если ваши овощи самые полезные и экологически чистые во всем мире, но у них нет товарного вида, вряд ли они будут пользоваться большим спросом. Поэтому мы уделяем большое внимание виду нашей продукции", - говорит Михаил.

В этом году Зайцевы планируют высадить на ферме 120 га картофеля, 30 га капусты, 20 га лука, 15 га моркови и столько же свеклы. Томаты разместятся на 3 га. Еще 1,5 га отведено под клубнику.

В планах на будущее - строительство современного хранилища. Так у хозяйства появится возможность получать премиум-продукт после хранения. Для этого нужно менять и технологию возделывания: от посадки и почвообработки до конечного продукта.

"Мы стремимся к рациональному и правильному земледелию, которое позволит нарастить объемы производства экологически чистой продукции. Тут необходимо учитывать температуру воздуха и почвы, влажность и нормы полива. Главный фактор - рациональное внесение химических удобрений: минимальные дозы минеральных удобрений, регуляторов роста и развития растения, средств защиты от вредителей. Соблюдение технологий, применение современной техники, грамотная и внимательная работа людей в полях - именно таким должно быть земледелие", - утверждает Михаил.

Он добавляет, что у земли, как у всего на планете, есть свой ресурс. "И наша главная цель - не просто получать хороший урожай, забирая максимум из земель, что у нас есть. Необходимо грамотно подходить к этой работе, потому что мы должны оставить что-то и другим поколениям, которые придут сюда после нас", - подытоживает аграрий.

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-