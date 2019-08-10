РЕПОРТАЖ: Самый вкусный день лета: в Ивановском районе справляют "Мотальскія прысмакі"

История фестиваля "Мотальскія прысмакі" началась в 2008 году. За это время он превратился в настоящий бренд Ивановского района и Брестской области. О гастрономическом фесте знают не только в Беларуси, известен он и за рубежом. В 2015 году мероприятие приобрело международный статус. В этот раз гостей праздника угощают не только традиционными белорусскими блюдами. Сюда приехали представители России, Украины, Польши, Латвии и Алжира, которые знакомят с особенностями кухни своих стран. Корреспонденты БЕЛТА не смогли устоять перед соблазном и отправились на дегустацию.

Изначально фестиваль проводился ежегодно, с 2015-го он проходит раз в два года. У хозяев стало больше времени на подготовку, соответственно, и чтобы удивить гостей. Стоит сказать, что мотоляне оправдали ожидания тысяч туристов, которые 10-11 августа приезжают сюда. Торговые ряды, столы с разносолами заполнили центральные улицы агрогородка. Местные хозяюшки предлагают отведать блюда из рыбы, мяса, картошки, десерты.

"Подготовка к "Мотальскім прысмакам" - целый ритуал, продумываем все мелочи: от оформления столов и палаток до меню. Стараемся удивить гостей, чтобы им у нас понравилось. Мы люди разных профессий, но являемся единой командой", - подчеркивает местная жительница Тамара Жалий. Она встречает нас в одном из подворий у входа в фестивальную зону. Здесь угощают печеночной колбасой, уткой с яблоками, пирожками с различными начинками, фаршированной рыбой. Глядя на все это разнообразие, так и текут слюнки.

У столов образовываются небольшие очереди. Пробу снял и председатель облисполкома Анатолий Лис. "Очень приятно видеть здесь такое количество людей - не только из разных уголков нашей страны, но и приехавших из-за рубежа. Мотольский фестиваль растет, расширяет свою географию. Этот агрогородок богат своим традициями, славится кулинарным мастерством", - отмечает губернатор во время торжественной церемонии открытия праздника.

Действительно, удивить есть чем. Издавна Мотоль известен своими кожухами и ткацкими изделиями, многие наслышаны о вкусе местной колбасы. В принципе, этот агрогородок служит примером эффективного развития предпринимательства и деловой инициативы. Тут успешно работают 20 частных унитарных предприятий, около 70 индивидуальных предпринимателей.

"За годы своего существования наш кулинарный праздник стал очень популярным. Это позволяет обмениваться опытом, развивать и укреплять международные связи, способствует привлекательности нашей малой родины. Очень важно, чтобы традиции и обычаи народа не исчезли, передавались из поколения в поколение, сохраняя самобытность и колорит", - считает председатель Ивановского райисполкома Александр Ткачук.

В многонациональном Мотоле знают и хранят секреты приготовления очень и очень многих традиционных блюд. Одно из ключевых мест отведено еврейской кухне. Не мудрено - первый президент Израиля Хаим Вейцман - уроженец этих мест. "Брали за основу традиционную еврейскую кухню, приготовили много интересного. У нас на столе фалафель, рыбные котлеты, цимес", - знакомят с ассортиментом Елена Пилипенко и Гульмира Сидорович. Женщины поделились некоторыми рецептами. Они придутся по вкусу и любителям мяса, и вегетарианцам. Например, фалафель - жареные шарики из измельченных бобовых, в нашем случае фасоли. Ее замачивают, измельчают, добавляют лук, морковь, специи. Из полученной массы делают шарики, которые обжариваются во фритюре. Аппетитно выглядит и форшмак. Эту закуску делают из сельди, вареного яйца, зеленого яблока и размоченного в воде и уксусе белого хлеба. Ингредиенты перемалываются, заправляются растительным маслом и подаются на стол. Вкус - изумительный.

Многие гости, побывав единожды на "Мотальскіх прысмаках", приезжают на фестиваль снова и снова. Среди них жительница Иваново Дарья Масюк. "Каждый раз испытываю новые впечатления, пробую разные блюда. Очень интересно попробовать классическую белорусскую кухню, что-то из того, что родные уже не готовят или нет рецептов, возможности приготовить из-за отсутствия печи", - делится девушка. В Мотоль она приехала со своей подругой Дарьей Гринь. "Я здесь впервые, но уже хочу приехать снова. Очень много впечатлений, все так вкусно. Хочется, чтобы и дальше фестиваль развивался", - признается она.

Впервые на гастрономическом фесте побывала и Елена Мотина с дочерью Дианой. Они приехали из Латвии и привезли с собой блюда своей национальной кухни. Лакомства пришлись по вкусу гостям. "Привезли обжаренный в сале горох, булочки с салом, тминный сыр. Почти ничего на столе уже не осталось, активно пробуют наши угощения", - говорит Елена. По ее словам, почти всех удивляет приготовленный в горшочке горох. "Может, на вид он не очень презентабельный, но, попробовав его, все отмечают вкус. Серый горох нужно замочить на ночь. Потом смешать его с салом, лучком. В печке (можно и в духовке) должен тушиться примерно два часа, при температуре около 120 градусов", - делится рецептом кулинар. Она отмечает широкую душу белорусов, их гостеприимство.

Гурманы оценили угощения и на мясном столе, приготовленном стараниями сотрудниц Ивановского районного музейного комплекса имени Наполеона Орды. "Угощаем гостей, рассказываем о кухне XIX века. Бабка и драники были основным блюдом шляхты, любили квашеную капусту, огурцы. Люди много работали, еда должна была быть калорийной. Посетителям нашего фестиваля тоже понадобится много сил", - уверена директор музейного комплекса Ольга Кравчук. Желающим предлагают попробовать и настойки, приготовленные по рецептам XIX столетия.

Познакомиться с бытом мотолян и угоститься различными блюдами можно в течение двух дней. Программа праздника интересна не только туристам, но экспертам этой сферы. Во время научно-практической конференции 11 августа они обсудят возможности туризма как драйвера экономического и культурного развития региона. "Гастрономический туризм сейчас в тренде. Когда мы только начинали "Мотальскія прысмакі", это было в диковинку, потом стали появляться другие региональные кулинарные фестивали. Но мотольский фест остается уникальным, в Беларуси больше нет такого масштабного фестиваля, посвященного еде, - утверждает председатель правления БОО "Отдых в деревне" Валерия Клицунова. - Еда - элемент культуры, она всегда сопровождает обряды, у каждого блюда своя история. Мотоль этим богат. Хочется, чтобы с каждым разом местный фестиваль становился все глубже по содержанию".

Алевтина ЧЕРНОВОЛОВА,

ФОТО Вадима ЯКУБЕНКА,

БЕЛТА.-0-