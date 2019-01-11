РЕПОРТАЖ: Санаторий на дому, соцэкспресс и турслеты - поставские соцработники отдаются делу на все сто

Новый год для коллектива Поставского территориального центра социального обслуживания населения начался как никогда успешно. Учреждение получило специальную премию Президента за свою работу. Не первый год отделения центра становятся местом притяжения для людей разных возрастов. Корреспонденты БЕЛТА отправились в Поставский район и узнали, как функционирует одна из лучших региональных социальных служб Беларуси.

В Поставском ТЦСОН трудятся чуть более 200 человек. На учете состоят 2 тыс. инвалидов I и II группы, почти 5 тыс. пожилых людей и 145 семей, воспитывающих детей-инвалидов. И главное в работе с людьми - хороший коллектив. "Не боюсь ставить молодых специалистов на должности, когда вижу, что они до них "доросли". Все же у них другие подходы к работе. Молодежь несет новое, передовое, идет в ногу с современными технологиями", - считает директор центра Диана Пекарская.

Поставский центр одним из первых в Витебской области открыл отделение круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов. В феврале он отметит свое 15-летие. Заведующая отделением Юлия Чалей рассказывает, что сегодня в нем живут 20 человек, которые получают не только крышу над головой, но и медобслуживание, питание, уход. Если возникнут проблемы со здоровьем, поможет медицинская сестра или врач из больницы.

"Для наших подопечных работают кружки по интересам, клубы, социальная библиотека. В теплице постояльцы могут выращивать овощи. Зарядка, лечебная физкультура, работа психолога, занятие на тренажерах, магнито- и ароматерапия, скандинавская ходьба и многое другое способствуют тому, чтобы проблем со здоровьем стало меньше. Изюминкой отделения является "Беларуская хатка". В небольшом домике воссоздан быт деревенской хаты, некоторые предметы (чугунки, сита, ковры, сельскохозяйственные инструменты) сюда привезли пожилые люди из своих родных домов. "Беларуская хатка" работает и как психологическая разгрузка, бабушки и дедушки летом часто здесь находятся", - отмечает Юлия Чалей.

Некоторые старики живут в отделении пять и больше лет, другие - пару месяцев. Один из них - веселый и улыбчивый Бенедикт Овсюк, который энергично играет на гармони.

"Мой отец играл на баяне, проводил свадьбы и в свое время отправил меня в музыкальную школу в Воропаево. Затем я окончил Витебское музучилище, работал учителем пения в родном районе - на мне держалась музыкальная часть школьных мероприятий. Но с возрастом начали подводить ноги, и в декабре 2018 года меня определили сюда. В последнее время люблю исполнять белорусские народные песни", - говорит 70-летний музыкант.

Пенсионеры любят проводить время в фитобаре, заваривая на различных травах чаи.

Кипит работа и в другом отделении центра. Кто-то занимается тибетской гимнастикой, другие в кружке социально-бытовой реабилитации "Хозяюшка" учатся декорировать столы, узнают о пользе тех или иных продуктов. В третьей комнате проходят песочную терапию, которая способствует успокоению и расслаблению. Эта игра помогает опустить в ящик с песком свои тревоги и страхи.

"Подопечные у нас рисуют, делают поделки. Сейчас они создают приглашения друзьям на шоу Бабок Ежек, которое сами и будут проводить. Вместе ездим по детским садам и показываем кукольный театр. Несмотря на наш график, мы отталкиваемся от желаний наших подопечных и проводим те терапии и занятия, которые им интересны в настоящий момент", - рассказывает заведующая отделением дневного пребывания для инвалидов Ольга Гинько. Недавно здесь отметили жемчужную свадьбу женщины и мужчины из Постав, которые ходят сюда.

Гордостью Поставского ТЦСОН является построенное в основном за собственные и спонсорские деньги новое отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста.

Здесь, как и в других, также работают кружки и клубы по интересам, можно пройти оздоровительные водные процедуры, позаниматься в тренажерном зале. Поставчане в отделении находят друзей, соцработники организуют для них экскурсии по Беларуси. За плечами уже Мир, Полоцк, Несвиж, Гервяты, Брест.

Всего в территориальном центре района семь отделений. Пять находятся в Поставах и два в горпоселке Лынтупы. Директор Диана Пекарская родом из этого населенного пункта. После окончания витебского вуза преподавала в местной школе, а затем возглавляла отделение центра. "В Лынтупах стараюсь быть чаще, здесь моя родина, где рождаются новые идеи по развитию центра, улучшению условий для наших постояльцев", - говорит она по дороге в поселок.

В местном отделении в Лынтупах жительницы встречают директора аплодисментами и поздравлениями. Она немного не ожидала такого приема. "Спасибо за добрые слова, но вы же понимаете, что премия - заслуга как коллектива центра, так и людей, которые его посещают, то есть вас", - добавляет она.

В Лынтупах, как и в других населенных пунктах сельской местности, проживают в основном пожилые люди. Местные пенсионеры не сидят в четырех стенах, участвуют в турслетах, велопоходах, проводят концертные и театрализованные программы. Все это с юмором и душой.

"Женщины сами придумывают тексты выступления. Порой мы, соцработники, удивляемся их рвению и креативности. Кроме того, в 2018 году внедрили новую форму работы - социальный экспресс. Бригада из 8-10 человек приезжает в деревню, собираем всех ее жителей в доме или на улице (зависит от многочисленности села) и вместе вспоминаем молодость, танцуем, поем песни и частушки. С нами ездит доктор, он осматривает пожилых, которые не могут ходить, а также соцработники, которые, если нужно, наводят порядок в доме, помогают по хозяйству. Пользуется спросом выездная социальная парикмахерская, санаторий на дому. На основании рекомендаций врача желающим предлагают социальное обслуживание в комплексе с физиотерапевтическими процедурами", - отмечает заведующая филиалом Поставского ТЦСОН поселка Лынтупы Елена Волосевич.

Также в поселке действует (в этом году уже как 10 лет) отделение для круглосуточного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов.

Живут здесь 30 человек. Средний их возраст - 80 лет. Заведующая Надежда Готовская рассказывает о терапевтических зонах, о том, как работники помогают людям восстанавливаться после инфаркта или инсульта.

"Все наши постояльцы очень хорошие, никогда не подведут. Живем с ними дружно, благодарим друг друга за совместно прожитые дни", - говорит заведующая и при этих словах видно, что глаза ее на мокром месте. Таким эмоциям веришь и понимаешь, что соцработники отдаются работе на все сто.

В конце нашей поездки директор районного территориального центра добавляет, что на достигнутом останавливаться не собирается, 2019 год полон идей. Впереди реализация международных проектов, открытие в одной из деревень Поставского района социальной гостиницы в рамках программы развития деревни будущего, расширение функций волонтерского центра через открытия новых служб.

"Социальная защита - это динамично развивающая многофункциональная система, в которой трудятся неравнодушные люди. На нас возложена огромная ответственность помогать нуждающимся в помощи и защите государства. Свой коллектив люблю и ценю, хоть и требую от него, как и от себя, многое. По-другому нельзя", - резюмирует Диана Пекарская.

Андрей ЩЕРБИЦКИЙ,

Фото Александра ХИТРОВА,

БЕЛТА.-0-