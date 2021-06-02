РЕПОРТАЖ: Сбросили маски, а не рано ли?

На подбородке, под носом, браслетом за лямки на руке - как только не носят нынче минчане ставший неизменным спутником атрибут коронавирусных реалий - маску. Сделают замечание - наденут: в магазине, транспорте, другом помещении, где действует масочный режим. Но лишь только поэтому. Для реальной защиты такой способ ношения маски слабо годится. Вроде бы медики все объяснили, но налицо факт: нет четкого понимания, для чего нужно носить маску, как и кого она защищает, как нет, очевидно, и настоящего страха за себя, свое здоровье и благополучие близких. Не говоря уже об окружающих. Корреспонденты БЕЛТА лично в этом убедились во время совместного рейда санитарно-эпидемиологической службы Минска и ГП "Столичный транспорт и связь".

С проверяющими встречаемся в условленном месте - на автостанции "Славинского", отправной и конечной точке нескольких городских маршрутов автобусов и троллейбусов, маршрутных такси, "дачного" и пригородного транспорта. Здесь же проводится его специальная санитарная обработка.

В утренние часы в будни на станции немноголюдно, но организаторов рейда это не смущает, ведь мониторится ситуация постоянно, не на показ. "Самими транспортными организациями такой производственный контроль ведется ежедневно. А санэпидслужба еженедельно оценивает, как выполняются противоэпидемические меры по профилактике распространения COVID-19 в наземном транспорте, метро, на станциях. У нас есть план совместных оценок с "Минсктрансом" и предприятием "Столичный транспорт и связь", транспортной инспекцией. Смотрим разные объекты, а не только самые многолюдные, как центральный автовокзал или железнодорожный", - вводит в курс дел заведующая отделением гигиены труда Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Зоя Осос.

Как рядовой гражданин, она понимает, что бывает душно, тяжело дышать в маске, но как специалист предостерегает: расслабляться рано.

"Инфекция никуда не делась, идет третья волна, случаев заражения очень много. А маска защищает и того, кто ее носит, и окружающих. Причем не только от коронавируса, но и от других респираторных инфекций. Вы вспомните, у нас же в этом году фактически не было эпидемии гриппа. Другое дело, что использовать маски надо правильно. Все они так или иначе помогают: и многоразовые хлопковые, и медицинские, и с фильтрами, и без. Каждый подбирает удобную для него лично. Но что мы часто видим? Вышел из транспорта - сунул в карман. Или еще хуже - выбросил прямо на тротуар. Это просто неуважение, не говоря уже про санэпиднормы! А надо, сняв, положить в мешочек, и если одноразовая - утилизировать, многоразовая - дома тщательно постирать", - делится своими доводами Зоя Осос.

Она убеждена, что должно быть постоянное напоминание о важности неукоснительного соблюдения мер личной гигиены. Может, хоть на чье-то поведение это повлияет. Именно поэтому в каждом подъезжающем троллейбусе первым делом интересуется у водителя, как часто речевой информатор напоминает про масочный режим. Водители уверяют: на каждой остановке.

Увы, действует это далеко не на всех. Например, при нас в подъехавший автобус садится пара без масок. Интересуюсь, обращают ли они внимание на напоминание про то, что надо использовать средства индивидуальной защиты. Говорят, что не особо: "В одно ухо влетело, из другого вылетело". А маски достают из карманов лишь после того, как многолюдная комиссия проходит по салону.

Стайка девочек-подростков, со смехом впорхнувших в троллейбус, тоже начинают надевать видавшие виды тряпичные маски только после личного к ним обращения. Все еще улыбаясь, говорят: "Забыли".

"Забывчивость" - это еще решаемая проблема. Если маски действительно нет, в большинстве случаев ее можно купить на остановке или на самой станции. Кстати, в кассе на "Славинского" такого товара в продаже нет, на что Зоя Михайловна указывает начальнику станции Дарье Гмир: может, стоит подумать над включением в ассортимент?

Другое дело - убедить пассажиров, что масочный режим придуман не как чья-то блажь, а именно из соображений безопасности. На этой почве случаются и конфликтные ситуации как между самими пассажирами, так и между ними и перевозчиком.

Яркий пример тому наблюдаем в салоне "сотки": треть пассажиров расположилась на местах в автобусе без масок. Большинство на просьбу надеть средство защиты реагируют адекватно. Одна мама, надевая извлеченную из упаковки маску, даже засмущалась от того, что еще одной для дочки-подростка у нее не оказывается.

Но мужчина средних лет сразу на повышенных тонах вступает в спор с Зоей Осос: "Почему не ношу? Потому что это глупость. Вы себя уже защитили, надев маску, вот и не лезьте ко мне!" На что специалист парирует: "Так вы меня и других защитите, если про себя не думаете". В диалог вступают и другие пассажиры, которые в основном соглашаются с доводом: маску лучше носить, может, и не полностью, но какую-то защиту она дает.

"Если бы вы хоть какое-то представление имели о физике этих процессов, то знали бы, что все это глупость", - настаивает мужчина. На что пассажирка, к которой эта реплика адресована, признается, что она врач и очень хорошо понимает, о чем говорит.

Резюме этой полемики перед закрытием дверей подводит дедушка, обращаясь к "бунтарю": "Мы уже поняли: ты один тут умный, остальные - дураки".

Словом, споров в обществе, и не только нашем, но и во всем мире, по поводу масок было и еще будет много. Но у нас в арсенале только рычаги убеждения и штрафные санкции в отношении организаций, не самих граждан. Как объясняет ведущий инженер отдела контроля и договорной работы ГП "Столичный транспорт и связь" Людмила Бачило, в законодательстве нигде не прописано, что пассажиру без маски можно отказать в перевозке. Это не является достаточным основанием. А штрафы приходится платить юрлицам, порой - и водителям маршруток. Некоторые, чтобы перестраховаться, даже возят с собой целые пачки одноразовых медицинских масок, предлагая тем пассажирам, у которых их нет.

Вообще, по словам Зои Осос, за пять месяцев этого года санэпидслужбой перевозчикам направлено 35 информационных писем, выдана 71 рекомендация, а также 19 должностных лиц привлечены к административной ответственности. В основном это частники, у которых масочный режим не соблюдался либо пассажирами, либо самими водителями. Ведь в маршрутках, в отличие от троллейбусов и автобусов, перегородки, отделяющей кабину водителя от салона, нет.

Пока нет личной ответственности для самих пассажиров, увы, нередки случаи, когда люди, битком набиваясь в маршрутку, тут же снимают маску. Мысль о том, сколько опасных веществ в воздухе этого замкнутого пространства (да и просто неприятных запахов), либо не возникает вовсе, либо не тревожит достаточно сильно. Пока об этом не напомнят.

"Сложности были в самом начале эпидемии, когда только вводился масочный режим. Сейчас пассажиры достаточно дисциплинированы. Даже когда кто-то забегает в буфет, при напоминании реагируют, извиняются и надевают. Но возникла другая проблема - из-за прививок. Если раньше реагировали спокойно на замечания, где-то с шуткой, но надевали без вопросов, то сейчас пошли такие разговоры: "У меня прививка, что вы от меня хотите?" И где-то со стороны порой даже слышим агрессию, когда настаиваем на соблюдении масочного режима. К тому же, как мы можем проверить эти слова?" - обозначает проблему Дарья Гмир.

А проблема даже глубже, подчеркивает Зоя Осос. Во-первых, у людей нет понимания того, что прививка не защищает полностью от возможности подхватить инфекцию, во-вторых, отсутствует забота об окружающих. Ведь привитый человек все еще может быть переносчиком болезни. Лично ей уже делали прививку в поликлинике, и тогда медики напоминали, что вакцинация не отменяет дополнительных мер безопасности. Потому и во время всего нашего рейда Зоя Михайловна общается исключительно в маске. "Все зависит от культуры человека", - резюмирует она.

И от информации, хотелось бы добавить. На это обращает внимание еще одна пассажирка, которая надевает маску на остановке, прежде чем зайти в автобус. И даже проверяет, плотно ли та прилегает к лицу.

"Я сама тяжело переболела и недавно маму похоронила. Ковид. Знали бы, сколько в больницах людей! Тяжелых, кого не удается спасти. Тогда бы по-другому относились", - замечает женщина.

А еще она отметила проблему утилизации масок. Для их сбора куда более экологично было бы поставить специальные контейнеры. На каждой остановке. Но это уже тема для других размышлений.

Екатерина КНЯЗЕВА,

фото Сергея ШЕЛЕГА.

БЕЛТА.-0-