РЕПОРТАЖ: Счастье любит Тихиничи, или Репортаж из деревни будущего на юго-востоке страны

Говорят, счастье любит тишину, однако в агрогородке Тихиничи Рогачевского района со статусом "деревня будущего" не стесняются показывать свое благополучие. Впрочем, и говорить ничего не нужно. И без слов все видно. Благоустроенные улицы и дома, социальная и спортивная инфраструктура даст фору и некоторым райцентрам. Корреспонденты БЕЛТА познакомились с жителями известного, несмотря на тихое название, агрогородка.

Жизнь в Тихиничах идет своим чередом. Около двух тысяч человек нашли здесь свое место для комфортной жизни. Здесь у каждого свой уклад, свои возможности и главное - уверенность в завтрашнем дне.

Каждый житель ценит то, что создано. Крепкое хозяйство ОАО "Тихиничи", центр культуры и досуга, гостиница, физкультурно-оздоровительный центр с двумя бассейнами, теннисным кортом, футбольным полем, парковая зона отдыха с каскадом озер и др. Ведь то, что для многих деревень и сел еще в будущем, здесь - в настоящем. За это и отдают голоса на референдуме досрочно.

В агрогородке электоральная кампания по конституционному референдуму проходит в активном темпе уже на досрочном этапе. Участок для голосования №49 расположен в здании сельского совета. В его границы входит агрогородок Тихиничи и деревни Новоселки, Виричев, Толочков, Бронное, Ясеновка. К открытию участка жители агрогородка собираются в фойе, обсуждают последние новости и просто приветствуют друг друга.

К этому времени зал для голосования готов принимать посетителей, все проветрено, цветы на столе. На участке в местном сельисполкоме созданы комфортные условия. Председатель участковой избирательной комиссии участка для голосования №49 в Рогачевском районе Жанна Кремзукова подчеркивает: "Радует, что судьба страны небезразлична людям. Семьи приходят с детьми. Все спокойно, прозрачно. В основной день референдума - воскресенье 27 февраля - у нас на участке будет организована концертная программа, которую подготовят наши местные творческие коллективы. Если будет солнечная и теплая погода, наши артисты разместятся у входа в сельисполком, если нет - в фойе. Также будет развернута торговля. Вкуснейшую выпечку из пекарни ОАО "Тихиничи" , - рассказывает она. В списках для голосования на референдуме 1259 человек.

Национальный наблюдатель от профсоюзной организации АПК Анастасия Лабетова отмечает, что очередной день досрочного голосования, как предыдущие, проходит в спокойном штатном режиме. "Люди в хорошем расположении приходят выполнять свой гражданский долг, приветливые. Уже с самого утра активно приходят на участок. Даже очередь небольшая. Это и работающие жители агрогородка, и люди пенсионного возраста, многодетные семьи", - отметила она.

"Никаких замечаний по работе комиссии нет. Все проходит строго в соответствии с требованиями законодательства. Есть уголок избирателя. Да и сами мы справочник наблюдателя знаем от и до", - делится наблюдатель от местного Совета ветеранов Римма Абубекирова. Она опытный наблюдатель. "На всех выборах и референдумах мне доверяют эту миссию. Если нужно, и молодым коллегам что-то подскажу. У нас все ответственно относятся к этому важному делу", - дополняет она.

Ольга Дыленок впервые выступает наблюдателем на электоральной кампании. "Приятно отметить, что в референдуме только за первых дня приняли участие уже 30% голосующих на нашем участке", - отмечает она.

В первые пять минут с момента открытия участка свой гражданский долг выполнили около двух десятков человек. Жительница Тихиничей Светлана Шарикова уверена в своем выборе на референдуме, нет никаких колебаний. Бюллетень с ее выбором этим утром первым попал в ящик для досрочного голосования на участке №49 по проведению республиканского референдума в Рогачевском районе. "Я уверена в своем выборе, так зачем чего-то ждать. Пришла к открытию. Делаю выбор в пользу нашей Конституции. У меня такая традиция: всегда прихожу досрочно", - говорит женщина.

В числе первых участников референдума и учитель биологии в местной школе Алла Михайловна. "В свободное время решила выполнить свой гражданский долг. Все предельно понятно и доступно", - делится она.

Своеобразным брендом агрогородка является ОАО "Тихиничи". О порядке на предприятии можно судить даже при посещении мехдвора, где собран весь автопарк.

Главный инженер ОАО "Тихиничи" Павел Шендеров демонстрирует готовность №1 всей линейки агротехники к началу весенне-полевых работ. "Полный шлейф техники. Идем с опережением. Уже подготавливаем кормо- и зерноуборочные комбайны. Время пролетит очень быстро. Поэтому все должно быть готово к работе максимально быстро", - подчеркивает он.

Всего на предприятии 68 единиц тракторный техники, в том числе 12 энергонасыщенных тракторов. Также 11 зерноуборочных и 5 кормоуборочных комбайнов, 20 грузовых автомобилей. Автопарк внушительный, ведь в ОАО порядка 11 тыс. га сельхозугодий. Предприятие молодое: средний возраст работающих 34-36 лет.

Порядок и на овощехранилище. Заведующий картофелехранилищем Людмила Шутова контролирует погрузку партии картофеля. 33 т отправляют в Россию. "Сорт отличный - "Королева Анна". В среднем грузим фуры по 20 и более тонн. Весь урожай хранится отлично, ведь у нас специальная система, которая поддерживает заданную температуру воздуха и уровень влажности", - говорит она.

В соседнем помещении размещена линия по производству натурального яблочного сока прямого отжима.

Линия работает буквально второй год, однако продукция уже завоевала своим вкусом потребителя.

"Это отличный натуральный сок без добавления сахара. Наш бренд. Выпускаем более 2 т в сутки. Сегодня работаем с сортом яблок "Заславское", - рассказывает кладовщик Анна Гришкова.

Знакомимся со спортивной базой агрогородка.

Зал игровых видов спорта занят и днем. Заведующий физкультурно-оздоровительным комплексом Андрей Романов сейчас в тренерском амплуа. Работает с ребятами футбольного отделения.

Начальник отдела спорта и туризма Рогачевского райисполкома Игорь Ходько проводит экскурс. На базе ФОКа в Тихиничах проводят сборы титулованных команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска и др. Комплекс соответствует всем стандартам и требованиям. К тому же рядом гостиница, кафетерий - есть все условия для комфортного пребывания и тренировочного процесса.

На обход-презентацию уходит около часа. Галерея спортивной славы, бильярдная, кедровая бочка, джакузи, сауна - занятия, оздоровление и отдых на любой вкус.

С младшей группой занимается в детской чаше бассейна Елена Гуд.

Под ее присмотром мальчишки и девчонки преодолевают метры водного пространства.

Ребят постарше тренирует кандидат в мастера спорта Сергей Пилипенко. Его команды юные пловцы слушают и выполняют беспрекословно. "Ребята молодцы, стараются. Есть уже победы на первенствах области, района. Один за другим осваивают все виды плавания", - хвалит подопечных тренер.

На одной из улиц встречаем молодую маму Наталью Карпович. Она ожидает со школы своего сына, второклассника Сашу. "Это еще не вся наша большая семья, - улыбается женщина. - На занятиях старшая дочь - семиклассница Ксения. Мария в коляске. Наш папа на работе".

Историей своей семьи счастливая многодетная мама делится с радостью, ведь пройден непростой путь. И именно в Тихиничах все сложилось. В 2011 году они с супругом переехали сюда из Буда-Кошелевского района. "Здесь нашли работу, нам предоставили служебное жилье. А через несколько лет купили свой дом", - делится она.

К слову, о школе. Это учреждение образования с необыкновенной почти 160-летней историей, традициями и душой.

Директор Ольга Климкова с гордостью делится всеми достижениями школы. А их очень много: со школьных коридоров можно сделать отдельный репортаж. Одно из них - картинная галерея московских художников, которая включает более 200 работ разных жанров и направлений. Она была открыта к 850-летию города Рогачева. Не одно учреждение культуры не отказалось бы получить хотя бы часть экспозиции. Между тем все это достояние каждый день доступно детям на школьных коридорах двух этажей.

Юные экскурсоводы из разных классов с удовольствием проводят экскурсии, рассказывая о каждом экспонате. На этот раз нашим вниманием завладели Полина Беловская, Анастасия Козлова и Александра Самостроенко.

Тихиничкая школа искусств также звучит далеко за пределами агрогородка, района, области и республики. Здесь готовят юных музыкантов и художников, открыто хореографическое отделение. На разных отделениях, говорит директор Ирина Королева, занимаются более 80 детей. В ее стеллаже - масса творческих медалей, наград, фотографии с белорусскими звездами. "Они все такие простые и приятные в общении. Например, однажды во время репетиций на "Славянском базаре" Георгий Колдун сам подошел и предложил кофе", - отмечает руководитель.

Десятый учебный год готовит ребят из коллектива "Кужалек" учитель хореографического направления Валентина Дерновская. Она с гордостью рассказывает о последних наградах коллектива. Сейчас готовит ребят на международных конкурс, который пройдет в Могилеве. Даже во время пандемии значительно пополнили галерею наград: участвовали в онлайн-формате в конкурсах Словении, России и др.

Планов по благоустройству агрогородка у председателя Тихиничского сельского исполкома Николая Батюшкова немало. Уже приступили к созданию масштабной детской площадки напротив школы. Начало положено, и продолжение будет. В перспективе он мечтает, чтобы в Тихиничах появился многоквартирный дом для многодетный семей. "Сейчас у нас живут 44 многодетные семьи, 152 семьи также воспитывают одного-двух детишек. Хочется, чтобы не только в городе такие дома строили, но и у нас желающие могли отметить новоселье в таких квартирах. Ведь пока в агрогородке рождаются дети, звучат детские голоса, он жив и молод. И конечно же, очень хочется, чтобы людей от сельского хозяйства уважали везде, считали кормильцами. Ведь во времена земля была и остается главной кормилицей", - улыбается председатель сельисполкома.

Единственное, о чем жалеют все без исключения от председателя сельисполкома до прогуливающихся с колясками мам, это то, что Тихиничи попали в кадр в межсезонье - не во всей красе, когда агрогородок утопает в зелени и цвете садов. Зато свет в глазах его жителей не зависит от сезона.

БЕЛТА,

Фото Сергея ХОЛОДИЛИНА.-0-