РЕПОРТАЖ: Секрет агрохолдинга для деревни будущего

Въезжая в агрогородок Снов Несвижского района, глядя на аккуратные дома и подворья, хорошие дороги, идеальный порядок, легко себе представить: "Вот такая она, деревня будущего, с незримым присутствием крепкой руки хозяина". Агрогородок живет и ширится, пока развивается центр его притяжения -СПК "Агрокомбинат "Снов". На производстве полного цикла - от выращивания сырья до продажи готовой мясной и молочной продукции - из года в год внедряются современные технологии, высокоэффективное оборудование. При этом, конечно, труд в сельском хозяйстве все так же тяжел, начинается с рассветом и не знает выходных. Зато дары этого труда - всегда свежие и самые вкусные продукты на столе, достойный и своевременный заработок, уютный дом и полезный досуг. В том, что сновчане гордятся своей работой, корреспонденты БЕЛТА убедились лично.

Плохо работать нельзя

Офис СПК найти легко: любой встречный сразу указывает на здание, похожее на райисполком. Пока председателя Николая Радомана нет на месте (он не привык вести дела, не выходя из кабинета), разведываем обстановку у секретаря Ольги Ярошевич. Она рассказывает, что люди в "Снове" крепко держатся за свою работу, сейчас свободных вакансий нет. Это с 2010 по 2015 год, может, попадались "летуны", которые все искали место получше. А сейчас в агрокомбинате сложившийся коллектив, потому что есть зарплата, уверенность в завтрашнем дне и возможности развиваться. "Я работаю здесь примерно 17 лет и не помню, чтобы хотя бы раз задержали зарплату. Это о многом говорит", - заключает Ольга Ярошевич.

В офисе появляется Николай Радоман. Разговор поначалу не складывается - мысли руководителя сосредоточены на новой заботе: к агрокомбинату присоединили убыточное хозяйство "17 Сентября" с долгами в Br12 млн. "Там в восстановление надо вкладывать немалые деньги. Сегодня потихоньку отдаем долги: рассчитались за тракторы, которые они в 2015 году взяли в лизинг. Когда-то брало хозяйство без оплаты средства защиты, удобрения и т.д.", - сетует председатель СПК. Так что агрокомбинат сейчас пересчитывает свое распределение средств, а Николай Радоман обдумывает, какие человеческие ресурсы лучше всего направить на сложный участок, чтобы поставить хозяйство на ноги.

Кстати, 700 га земли ОАО "17 Сентября" еще в 2005 году передали агрокомбинату. Также за эти годы присоединено одно хозяйство на 1250 га, а 1500 га взяты в аренду в Клецком районе. Но в целом наращивание мощностей происходит практически без увеличения площадей. "В прошлом году получили более 29 тыс. т мяса и свыше 30,8 тыс. т молока, имея 7,5 тыс. га пашни. Понятно, что своей кормовой базы не хватает. Поэтому все грубые корма делаем сами, а зерно еще докупаем - порядка 25 тыс. т", - приводит расчеты Николай Радоман. Даже за первые два месяца 2020 года показатели плюсуют к уровню января-февраля прошлого года: молока произведено на 241 т больше, мяса - на 450 т.

Показатели по надоям доказывают, что 30 и даже 50 л молока от коровы - это не миф, а результат плодотворной работы. В прошлом году в целом по хозяйству получили 10 625 л на корову, а на передовой ферме "Сычи" - и вовсе 11 224 л. Все эти объемы (экстра-класса, между прочим), равно как и свинина, говядина, птица, перерабатываются на собственном мясо-молочном комбинате, что-то покупают другие переработчики, которым своего сырья не хватает. Молоко, кефир, сметана, всевозможные колбасы, сосиски, копчености, мясные полуфабрикаты реализуются через сеть фирменной и государственной торговли. Магазины "Снов" есть в самом агрогородке, также в Минске (в том числе павильоны на Комаровском рынке), Солигорске, Несвиже. А четыре автолавки СПК обеспечивают продуктами население не только своего сельсовета, но и нескольких соседних районов Минской области. Примерно четверть продукции отправляется на экспорт в российские регионы, где составляет достойную конкуренцию товарам местных производителей благодаря высокому качеству.

Если обобщить все, что включает многоотраслевое хозяйство, то это шесть полеводческих бригад, восемь ферм КРС, свиноводческий комплекс, птицеферма, мясокомбинат, цехи по переработке молока, по производству комбикормов, ремонтные мастерские, машинный двор, стройучасток, цех по производству кислорода, цех мясокостной муки, сеть фирменной торговли.

Так что без преувеличения можно сказать, что Николай Радоман, который 15 лет возглавляет предприятие, успешно продолжает дело двух предыдущих руководителей - Героя Социалистического Труда Якова Алексанкина и Героя Беларуси Михаила Карчмита. Под их началом нынешний председатель успел поработать в течение 27 лет. И когда болезнь забрала жизнь прежнего главы хозяйства, большинство работников проголосовали за то, чтобы именно Николай Радоман занял его место. "Может, сыграло роль то, что я сам местный: мои дед с бабушкой, родители тут тоже работали, - рассказывает он. - Но и для меня это большая ответственность за жизнь места, где родился, где тебя все знают. Плохо работать нельзя".

Организованное в 1951 году путем объединения шести мелких хозяйств в колхоз имени Калинина, предприятие изначально было крепкое. "Главное, что я понимал, куда развиваться, что делать, как модернизировать и расширять производство", - поясняет председатель. Первыми шагами стала реконструкция и новое строительство на свиноводческом комплексе. И если новый руководитель 15 лет назад принимал комплекс в 18 тыс. голов, то сегодня в нем 38 тыс. Расширялись и другие производства. Дойное стадо выросло с 1,5 тыс. коров до 2,85 тыс. А численность всего крупного рогатого скота увеличилась с 9,6 тыс. до 18 тыс. Ежегодное производство бройлеров вместо 3 тыс. т теперь достигает 14,5 тыс. т. "В целом мы увеличили производство мяса и молока за эти годы в три с половиной раза", - суммирует Николай Радоман.

И он уверен, что возможности улучшать эти показатели есть - с помощью науки, технологий и добросовестного труда. На этот год, например, запланированы модернизация репродуктора на свиноферме, строительство трех новых зданий для содержания и откорма быков, откорма выбракованных коров. "Денег на счетах мы не держим, все идет на модернизацию, механизацию, строительство, покупку новой техники - вся прибыль за вычетом дивидендов (10%) и средств на социальную сферу. В прошлом году мы получили $8,5 млн чистой прибыли", - делится Николай Радоман.

Максимально вкладываясь в развитие производства, руководитель понимает, что главный его ресурс - люди. Зарплата составляет 18-20% от всех расходов предприятия, ее среднемесячный размер в 2019 году был Br1084, в январе-феврале нынешнего - Br1097,5. "Чтобы людей завлечь, главное - материальный стимул. Давайте говорить откровенно: работать за идею, конечно, хорошо, но зарплата важнее. Особенно зарплата, которая выплачивается постоянно и вовремя. Тогда у человека будет уверенность в завтрашнем дне, - раскрывает свою философию Николай Радоман. - Также мы строим очень много жилья, в год приблизительно по 20 квартир: и специалисты, и трактористы, и доярки - все обеспечены жильем. Молодежь сначала селится в многоквартирных домах, но позже приходит осознание, что лучше свой дом и отдельный участок".

Еще один дополнительный стимул для постоянных работников (таких примерно 1,2 тыс., еще около 700 - работники по найму) - право на получение дивидендов, размер которых зависит от стажа работы в агрокомбинате и ее сложности.

Инвестиции в свой край

"В Снове есть все для жизни, даже в некоторых райцентрах нет того, что у нас: крытый бассейн, спортивный и тренажерный залы и прочее", - заверяет Николай Радоман, пока мы усаживаемся в машину, чтобы ознакомиться с производством. "Например, кафе, там же гостиница, куда заселяем и студентов, когда приезжают на практику. Кормим их, на довольствие ставим", - отмечает он.

Закрепляемость молодых специалистов в агрокомбинате "Снов" стопроцентная. Потому что здесь они сразу чувствуют, что нужны, если готовы работать. Им предоставляется и жилье, и хорошая зарплата, и обязательные выходные, и, что особенно важно, наставники. А также перспективы роста, получения современных знаний в командировках. Ведь и сам Николай Радоман большую часть новаций привнес в хозяйство после знакомства с американским, израильским, канадским скотоводством, опытом других стран. "Мои специалисты иногда значительно больше знают, чем преподаватели в сельхозвузах", - подчеркивает он. И за этим опытом, кстати, в агрокомбинат тоже нередко наведываются делегации - из разных уголков Беларуси, из-за границы.

Основные кадры предприятия подпитываются выпускниками сновской школы. Едут сюда и из районов, где с трудоустройством плохо. Причем не только Минщины - представлены абсолютно все регионы страны, от Витебской до Брестской областей. Например, много работников мясокомбината ездят на работу из Барановичей. Кто на электричке (их от станции подвозит автобус предприятия), кто на своей машине.

Для местных же агрокомбинат не только источник доходов. Дом культуры, Дом быта, банно-прачечный комбинат, три бани, универсальный магазин - проще, наверное, перечислить, что в агрогородке сделано не СПК. "В этом здании в советские времена была столовая, - показывает по пути Николай Радоман. - Я выкупил его и переоборудовал под жилье для работников хозяйства. В прошлом году начал работать детский развлекательный центр, строительство которого обошлось в $180 тыс.".

Поддерживает руководитель и местные таланты. Учащиеся музыкальной школы, танцевальной студии, вокально-инструментальный ансамбль, духовой оркестр, собственный театр собирают зал не меньший, чем заезжие артисты. "Платим стипендии детям, которые участвуют в олимпиадах. Победители районных получают одну базовую величину, областной - две, республиканской - три. А еще есть дети, которые прославляют сновскую землю спортивными результатами. Призеры получают разовое материальное поощрение", - рассказывает председатель СПК.

Вложения агрокомбината в социальную сферу колоссальные - ежегодно порядка $400 тыс. Например, на территории хозяйства находятся два детских сада и две средние школы. Шефская помощь оказывается в проведении ремонтных работ. В этом году планируется благоустройство деревень, реконструкция инженерных сетей водоснажбения, строительство спортивного комплекса.

В городе было бы не так весело

Рассказывая о молодых специалистах, которые оценили предложенные хозяйством перспективы, Николай Радоман не кривит душой. Например, Анастасия Ровдо, попав по распределению зоотехником, так и осталась в Снове и быстро доросла до бригадира передового МТК "Сычи".

"Я из Витебска, городская. После зооинженерного факультета Горецкой сельхозакадемии мне очень повезло попасть сюда на работу. Еще во время учебы в академии много слышала об агрокомбинате "Снов". Получили здесь новую двухкомнатную квартиру, где живем с дочкой. Условия хорошие и работа интересная", - объясняет Анастасия. Оказавшись на практике в СПК, девушка зарекомендовала себя, поэтому руководство написало именное ходатайство на распределение.

Сегодня молодой руководитель управляет фермой, которая по мощностям может поспорить со средним колхозом. Дойное стадо насчитывает 930 коров, а все поголовье - 3780.

На комплексе у Анастасии Ровдо главенствует технология. Ветеринарная, селекционная службы, весь коллектив (10 специалистов и 50 остальных работников, причем преимущественно молодых) трудится, чтобы увеличивать надои и сокращать выбраковку. "Стараемся сохранить наших животных, раздаивать. Ведь доказано, что с третьей лактации животное дает больше всего молока, но к этой стадии надо животное привести. У меня есть корова, которая по третьей лактации за сутки дает 70 л молока. И ее догоняют еще несколько, которые дают по 69 л", - делится успехами бригадир.

Среди новаций на научной основе - щепетильный подбор рациона, вплоть до граммов. "Средний рацион рассчитан на суточный надой 48 л. Но у нас около сотни высокопродуктивных коров, которые дают свыше 50 л молока. Им нужно особое внимание", - объясняет Анастасия. И мы замечаем, что в коровнике черно-белые пеструхи-голштины разделены на две секции - в зависимости от рациона.

Будь это старая ферма, было бы сложно представить процесс трехразовой дойки 930 коров. Но в "Сычах" одновременно на установке "Елочка" 40 коров подключаются к аппаратам в предварительно вымытом зале. А обслуживают их всего три оператора. Несколько минут, аппараты отсоединяются, очищаются - и подходит следующая партия буренок.

Если технология соблюдается, аппараты правильно подключаются, тщательно моется зал, холодильники - тогда и все молоко экстра-класса. "Зарплата растет в зависимости от количества и качества молока. Так что каждый человек здесь заинтересован в результате", - подчеркивает бригадир.

"Работа интересная, не думаю, что в городе мне было бы веселее, - признается Анастасия. - Это тяжелый труд, но зато так увлекательно ставить цели, достигать их и решать новые задачи, постоянно развиваясь. Очень приятно, когда к нам приезжают учиться, перенимать опыт. Мы стараемся следить за научными исследованиями, зарубежным опытом. Все время учимся. Например, наш техник-осеменатор Александр Андросик сейчас поехал на учебу по поводу пересадки эмбрионов, или суррогатному материнству у коров".

Замкнутый цикл

Мясопереработка в СПК "Агрокомбинат "Снов" - это непрерывная галерея производств, где уже на выходе формируются и отгружаются в торговую сеть готовые мясные изделия и консервы. Весь цикл - с максимальным контролем на каждом этапе, в соответствии с требованиями ветеринарных и санитарных норм. И обязательным контролем сырья и готовой продукции. Как отмечает начальник мясоперерабатывающего производства и цеха по переработке молока Андрей Сасим, в 2018 году внедрена система прослеживаемости при переработке свинины, говядины на основе автоматического сбора данных о каждом этапе производства. Так что покупатель при желании может узнать о происхождении сырья вплоть до конкретного животного или партии.

Начальник колбасного цеха Алла Миранович вспоминает, что в 1992 году, когда она начинала свою работу на предприятии, здесь выпускали в сутки 600 кг продукции, а сегодня - 36-40 т. И коллектив цеха вырос более чем в 20 раз. Сейчас здесь трудятся около 200 человек, а на всем мясокомбинате - порядка 600.

"Выпускаем более 350 наименований продукции. При этом сохраняем лучшие традиции и остаемся верны качеству. За него отвечает каждый на своем месте. Так что залог успеха - дисциплина", - уверена Алла Миранович. Кроме того, ежегодно составляется программа "Качество", в которой прописываются закупка оборудования, модернизация цехов, процессы улучшения технологии, обучение персонала.

Для главного технолога колбасного цеха Ольги Станкевич предприятие уже 11 лет остается основной карьерной лестницей. Вместе с ней мы проходим от одного производственного участка к другому, мимо стерильных холодильников, тихо гудящих стальных агрегатов и механизмов.

Кулинарная магия начинается с сырьевого отделения: из холодильника получают охлажденное сырье - свинину, говядину и птицу - и подают его на обвалку. Это один из самых сложных участков, где больше всего задействован ручной труд, ведь не везде можно обойтись только высокотехнологичным оборудованием. За дело берутся обвальщик, жиловщица, а потом еще составитель фарша, формовщик, термист - таких трудяг готовят прямо на предприятии и через систему аттестации повышают им разрядность.

Выделенные при обвалке и жиловке куски филейной, шейной, тазобедренной частей, лопатки и грудинки отправляются для изготовления копченостей и полуфабрикатов. Остальное сырье идет на колбасные изделия. "Ежедневно в сырьевом отделении перерабатывают 15 т говядины, 17-20 т свинины на кости, 5 т мяса цыплят-бройлеров - для собственного производства. Из этого сырья получают 40 т готовой колбасной продукции и 23 тыс. банок консервов, включая полуфабрикаты, деликатесную группу", - рассказывает Ольга Станкевич.

Кстати, она и сама любитель продукции под маркой "Снов". "Мне нравятся наши новые виды, в них максимально снижена концентрация добавок - в основном это натуральные специи. Своей продукции доверяешь: я знаю, как она производится, сырье свежее, охлажденное. Замороженное мясо используется только по технологии в сырокопченых колбасных изделиях", - объясняет главный технолог.

Для убедительности Ольга Станкевич показывает нам весь процесс. Как куски филе отправляются на инъектор и затем на массажеры. С помощью полых игл в мясо под давлением впрыскивается рассол. Чтобы он равномерно распределился, мясо загружают в массажер, где оно в течение 6-8 часов медленно попеременно массируется и отдыхает. Копченость из такого сырья получается более мягкой и нежной.

В отделении формовки с помощью автоматизированных машин идет набивка фарша в оболочку. Ассортимент ее самый разнообразный - от искусственных полиамидных до натуральных, которые пользуются особым спросом у потребителей как в Беларуси, так и в России. Много продукции упаковывается в газ и вакуум. Это, а также гигиена производства, свежее сырье даже без консервантов продляют срок хранения.

В термических камерах по заданной программе готовятся вареные колбасы, коптятся и подсушиваются некоторые другие виды продукции. Для сырокопченых и сыровяленых колбас свои климокамеры холодного копчения, в которых создается особый климат для созревания колбас - от 1 до 3 суток, камеры сушки для придания продукту нужной консистенции.

Проходя между стеллажей, с которых гроздьями свисают сырые и вареные, сырокопченые и сыровяленые батоны, рядами уложены ароматные полуфабрикаты, изделия из субпродуктов (зельцы, сальтисоны, рулеты, кровяные и ливерные колбасы), несложно представить, что среди такого многообразия те или иные товары получают дипломы как лучшая продукция года. И раскупается мясное ассорти довольно быстро. Все, что выпускается за сутки, в ночную смену фасуется и отгружается по заявкам покупателей - в свою фирменную торговлю, другие сети и на экспорт.

Николай Радоман при этом делится планами - фирменную торговую сеть будут расширять прежде всего в родном сельсовете, деревнях, соседних со Сновом. Тогда получается замкнутый цикл не только производства, но и оборота средств. "Отдача должна быть во всем: с каждой коровы, с каждого квадрата земли, нового оборудования и торгового объекта. Принимать решения - большая ответственность, поэтому мы с моими специалистами совещаемся, надо все взвесить, посчитать, чтобы не навредить. Неправильное принятие каких-то решений влечет серьезные финансовые потери. Цена ошибки очень высока. А если экономика отлажена, тогда будет конкурентоспособная продукция на внутренних и внешних рынках, будут перспективы", - заключает руководитель предприятия.

Екатерина КНЯЗЕВА,

Фото Оксаны МАНЧУК,

БЕЛТА.-0-