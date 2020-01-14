РЕПОРТАЖ: Семья Кундиковых из Кличева: мы из тех приемных семей, что видели динозавров

Семья Кундиковых из Кличева - один из самых больших семейных детских домов. Маргарита и Сергей воспитывают 13 приемных детей. По стопам родителей пошел и их сын Захар. В конце января дружная семья отметит 30-летний юбилей.

"Мне кажется, мы из тех приемных семей, что видели динозавров, - смеется Маргарита. - Долгая, а главное, счастливая история нашей семьи начиналось еще в СССР, мне тогда было 28 лет. Мы забираем разных деток. Выхаживали грудничков, девочке было всего пять дней. Одного мальчика забрали, когда ему было 10 дней, его мы потом усыновили. Были моменты, когда у нас было сразу четыре грудничка. И знаете, с ними легче, чем с двумя подростками. Но не бывает нерешаемых проблем".

Маргарита и Сергей недавно отметили рубиновую свадьбу. За это время они успели 24 раза стать бабушкой и дедушкой. Сейчас у них воспитываются 13 детей от 10 до 16 лет. Для них они мама и папа, и никак иначе.

"Сегодня мы готовимся к Колядам. Запекаем утку, фаршированную яблоками. Автор кулинарного шедевра - Катюша. Вообще, наши дети умеют все: ребята помогают папе по хозяйству, что-то починить или сделать, все девочки умеют готовить. Мы стараемся выпускать детей, полностью готовых и адаптированных к жизни. А как их этому научить? Только собственным примером. Потому что если мама и папа умеют все, дети будут стараться соответствовать", - убеждена Маргарита.

За время нашей небольшой беседы девчонки по очереди подбегали к маме с вопросами: "А утку посмотреть? А что в салат добавить? Лук как обычно резать? Мама, а когда рыбу ставить?" Мальчишки тоже не отставали и во всем предлагали свою помощь: детей посмотреть, противень с рыбой поставить в духовку.

По словам Маргариты, многие родители, с кем они начинали свой путь приемной семьи, уже на пенсии. И сейчас Кундиковы - одна из самых больших семей в Беларуси.

"Хотела бы я повторить свой путь и пройти через все это еще раз? Конечно, да. Может быть, изменила бы многое. Теперь ведь опыта больше, есть интернет. Действует областной клуб замещающих семей, туда всегда можно обратиться за помощью. Мы регулярно проходим обучение, ездим на тренинги и семинары, получаем консультации у профессиональных педагогов и врачей. Быть настоящим и хорошим родителем - это сложная и ответственная профессия. Ведь именно от тебя зависит, каким малыш вырастет", - отмечает собеседница.

Дети в семье Кундиковых все талантливые. Девочки занимаются танцами и вокалом, создают картины из бисера, рисуют. Мальчишек вместе с папой в мастерской увлекает резьба по дереву. У всех хорошая успеваемость, есть уже планы на будущее. Ася мечтает стать художником, Катя хочет быть массажистом, а Яна - хореографом. В семье заботятся о всестороннем развитии детей. Каждое утро у Кундиковых начинается с зарядки, а когда позволяет погода - с пробежки. Каждый праздник превращается в театрализованное представление, в котором участвуют не только дети, но и взрослые. Новый год они встречали настоящими пиратами, а осенних именинников поздравляли в стиле сказки "Царевна Лягушка".

"Мальчишки вместе с папой вырезали в лесу настоящие луки, делали конфетные букеты для наших царевен. Девочки готовили десерты и придумывали творческие презентации своих блюд, - рассказывает Маргарита. - У меня тоже день рождения осенью. Так что мы с папой принимали самое активное участие во всех конкурсах и играх. На Новый год были пиратами, которых потом перевоспитали. До этого у нас были рыцари, инопланетяне, первобытные люди. Все костюмы делаем вместе. Это традиции, которые всем нравятся. У нас много праздников из ничего - делаем сладости, придумываем шутки. Дети всегда ждут таких мероприятий с нетерпением".

У Маргариты и Сергея четверо своих детей. Все они взрослые, и у каждого есть своя семья. Средний сын Захар решил идти по стопам родителей. Теперь в их с супругой Юлией семье растут шесть детишек, пять из которых приемные.

"Я всегда хотел большую семью и никогда не думал, родные или приемные дети это будут, - делится Захар. - Сказать, что я планировал все это, - нет. У меня была хорошая работа. А появление в семье приемных детей - счастливое стечение обстоятельств. Все началось с районной газеты, где я увидел фотографию Даши и Артема. Стал примерять на себя роль отца, думать, где бы они жили. Но такое решение кардинально бы изменило всю жизнь. Думал, как рассказать об этом супруге, как совмещать ее учебу, свою работу и большую семью".

Возможность стать приемной мамой сразу для двух детей Юлию вначале напугало. Девушке на тот момент было около 19 лет, она училась в Минске и о материнстве еще не задумывалась. "Когда Захар мне об этом сказал, я испугалась: молодая совсем, какие могут быть дети, - вспоминает Юлия. - А потом поговорили, и поняла, что рядом с любимым мужчиной, на которого можно положиться, ничего не страшно. Тем более, большая семья для меня привычна, я ведь сама выпускница детского дома семейного типа".

"Каждый день с детьми - это всегда сюрпризы и хлопоты. Но как же здорово наблюдать, как они познают этот мир, делают первые успехи. В такие моменты еще больше убеждаешься, что идешь по правильному пути, - отмечает молодой папа. - Нас очень поддерживали друзья, знакомые и коллеги. Сводные братья и сестры, когда узнали, что я тоже хочу взять деток, помогали: игрушками, одеждой, мама подарила двухъярусную кровать. Были, конечно, и те, кто не понимал, зачем мне это".

Самая главная награда для приемных родителей обоих поколений - то, что выпускники семейного детского дома вырастают и создают свои семьи. И их дети будут расти в полноценных и счастливых семьях.

"Очень здорово, когда наши дети (мы не делим их на приемных и родных) приезжают в гости уже с внуками. Я 24 раза бабушка, и это самая лучшая награда за все старания", - с улыбкой подчеркивает Маргарита Кундикова.

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

ФОТО Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-