РЕПОРТАЖ: Шанс, который нельзя упустить

Браслав в этом году принимает областной фестиваль-ярмарку тружеников села "Дажынкі". Подготовка к важному и ответственному событию началась в городе и районе еще в 2018-м. В основном перечне работ числятся 35 объектов, однако по факту - около сотни. Сумма только бюджетного финансирования составляет Br18 млн. Серьезные деньги вкладывают также местные предприятия и организации, которые подключились к подготовке вне зависимости от формы собственности. Не остались в стороне и жители, сконцентрировав усилия на благоустройстве прежде всего личных подворий и внося таким образом вклад в формирование привлекательного облика райцентра. Какие изменения происходят сейчас в Браславе, ознакомились корреспонденты БЕЛТА.

Экскурсию по главным объектам провел для нас председатель райисполкома Александр Боданин. "Проведение областных "Дажынак" дало нам уникальный шанс комплексно решить многие проблемные моменты, обновить город, повысить туристический потенциал района, укрепить позиции сельскохозяйственной отрасли. Поэтому главные задачи, над которыми сейчас все работают, - максимально эффективно использовать такую возможность", - подчеркивает руководитель района.

В настоящее время в Браславе проживает 10 тыс. населения, в летний сезон за счет отдыхающих и туристов количество увеличивается в два раза. Пиковая нагрузка - более 25 тыс. человек - приходится на время фестиваля Viva Braslav. Неудивительно и вполне рационально, что свое будущее с учетом трансграничного положения район связывает прежде всего с туристической сферой, поэтому один из главных объектов - прибрежная территория озера Дривяты.

На пляже запроектированы зоны отдыха, пирсы, причалы, плавающие водный фонтан и пляж, скейт-парк, спортивные площадки, парковка, освещение и многое другое. В скором времени набережная станет изюминкой обновленного города.

Завершены работы по благоустройству лесопарка "Лесничевка", где обычно проходит большинство культурных событий райцентра. Для города приобретен мобильный сценический комплекс, который впервые был использован на международном фестивале "Браславские зарницы", состоявшемся 1-2 июня. Здесь же в перспективе появится музей камней под открытым небом. Валуны собираются со всего района, у каждого своя история.

Идей о том, как максимально полно использовать туристический сезон, много. Например, в районе уже обсуждают появление здесь нового праздника - Дня включения фонтанов. "Также рассматривается возможность проведения летнего Кубка КВН. Возможность для этого есть, открытая сценическая площадка тоже. И она должна быть максимально задействована", - рассказывает Александр Боданин.

Кроме того, Браславский район вошел в число двенадцати пилотных районов, определенных проектом ПРООН по развитию малого и среднего бизнеса. На днях во время информационной встречи с кураторами проекта обсуждались перспективные бизнес-идеи, которые здесь можно воплотить. Предложения касались развития спортивно-туристической сферы, создания IT-деревни для молодежи. По мнению председателя райисполкома, эти направления имеют огромный потенциал. Сейчас идет сбор предложений, частных инициатив, на основе которых затем будет выработана общая программа.

Наш насыщенный маршрут включает знакомство с обновленным футбольным полем на городском стадионе, новым жилым микрорайоном по улице Октября, а также городские улицы, где меняют асфальтовое покрытие.

"Жилищный сектор меняется очень сильно. Это важное для нас направление, - отмечает Александр Боданин. - В прошлом году ввели в строй 60-квартирный жилой дом, в нынешнем году сдадим 40-квартирный. И еще один 60-квартирный дом запланирован на 2020-й. Здесь же будет устроена воркаут-площадка, построен новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Значимый для горожан объект вкупе с модернизируемой больницей важен и в плане развития медицинского туризма".

На пороге средней школы №2 нас встречает ее директор Анатолий Неверкович и знакомит со своей вотчиной. "Суть такова, чтобы любой ребенок мог прийти в школу и получить все, что хочет, полностью раскрыть себя", - кратко озвучивает он основной принцип работы, а потом подтверждает делом, демонстрируя новенькие кабинеты биологии, химии, компьютерный, музыкальный, лингафонный и другие классы, оборудование которых выполнено строго в соответствии со специализацией. Например, в кабинете химии к каждой парте подведена вода и есть небольшая раковина для работы с реактивами. Зал единоборств и ритмики оснащен спортивными снарядами и специальным татами. Особая гордость директора - класс МЧС. Это фактически музей, где представлена форма спасателей разных лет, собраны элементы оборудования, документация и др.

Стены каждого помещения благодаря стараниям школьного трудовика оформлены панорамами Браслава: видами старого города, Замковой горы.

"Сейчас все работы уже вышли на улицу: в процессе крыльцо, многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием, площадка для изучения правил дорожного движения",- отмечает Анатолий Неверкович. Торжественное открытие школы состоится 1 сентября.

"Не остаются без внимания и другие школы, - подчеркивает Александр Боданин. - Например, подаренная Федерацией профсоюзов еще одна спортивная площадка будет расположена в городском поселке Видзы".

Производит впечатление и детский ясли-сад №3. Веселая расцветка свежего после капремонта здания сразу цепляет взгляд. Однако важнее "начинка". По словам заведующей Ольги Селезневой, внутри объект уже готов: полностью отремонтированы помещения, коммуникации, радуют детские группы, в которых установлены новая мебель, игровое оборудование, сантехника. "Осталось доделать монтаж пожарной сигнализации и устранить мелкие недоработки по благоустройству, полностью завершить которые планируется к 15 июня", - отмечает руководитель детского учреждения.

Объект, расположенный в спальном районе и очень востребованный у родителей, рассчитан на 220 детей. "А посещает 260 малышей, пришлось немного ужаться. Более того, рассчитываем на пополнение, поэтому, чтобы удовлетворить спрос, кроватей сразу заказывали 291", - улыбается собеседница.

Слова благодарности за терпение и понимание она выражает родителям, поясняя, что ремонт проводился без полной остановки работы детского сада. Детей на период ремонта переводили в другие учреждения. Понятно, что многим это доставило неудобство, но ни одной жалобы или нарекания не поступило.

В городе обращают на себя внимание малые архитектурные формы. Как оказалось, предприятия и организации активно поддержали объявленную в начале года акцию "Подарок любимому городу". Например, подразделение "Белтелекома" установило велопарковку в "Лесничевке" и ажурную кованую скамью возле ЗАГСа, моментально ставшую популярной фотозоной. Еще одно такое же место благодаря ДЭУ-34 вскоре появится у въезда в городок на стоянке "Адпачынак". Там будет установлена ладья. Спонсорами обновления остановочных пунктов выступили ДРСУ-142, Браславский хлебозавод, предприятия ЖКХ и "Браславрыба".

Эффектный ретроавтомобиль возле автостанции разместило АТП №18 (филиал ОАО "Витебскоблавтотранс"). Видзовский профессионально-технический колледж инициировал установку металлических стендов для сменных информационных планшетов из пластика, где будет размещаться интересная и актуальная информация о городе. "Участие в акции обусловлено гражданской ответственностью, ведь такие события, как "Дажынкі", проводятся нечасто. Прилагать усилия на благо родного города, чтобы сделать его лучше и комфортнее, должны все", - убежден директор колледжа Михаил Смирнов.

Браславчане происходящим преобразованиям рады. "Изменились дворы, сделаны многие дороги, построены новые площадки детям, преображается центр. Видно, что все для людей. И это не показуха, так как работы начались давно. Думаем, что это еще даже не все", - поделились своим мнением Екатерина и Александр Балико.

На прогулке с сыном эту молодую семью корреспонденты БЕЛТА встретили у бывшего здания почты возле райисполкома. Вскоре в это историческое здание переедет районный музей, так как в старом помещении не хватает возможностей для размещения всех экспозиций. "Хорошая идея. Музей и должен быть в центре, что удобно для всех - и горожан, и туристов. Нам нравится", - оценила идею местных властей Екатерина.

Зоя Болочко живет в Браславе уже более 30 лет, сейчас на пенсии, но остается активной участницей общественной жизни - поет в ветеранском хоре местного Дома культуры. Ее красивый ухоженный участок привлекает внимание обилием разнообразных цветов. Их органично дополняют искусственный пруд и декоративный домик с гнездом аиста. В момент встречи хозяйка занята делом: совершенствует окружающую красоту. "Мама любила с цветами хозяйничать, и я так. Вот камни сама укладывала, сейчас с мужем сарай будем к "Дажынкам" переделывать. Гостей же будет много, пойдут по соседней улице. Хочется, чтобы все красиво было", - делится браславчанка.

У Владимира Свириденко свой бизнес, он успешно занимается выпечкой хлеба и уже довольно известен в своем городе. Происходящим изменениям он тоже рад. "В первую очередь я ориентирован на местных жителей в качестве своих клиентов, так как туристический поток сезонный, но вместе с тем то, что происходит сейчас, обязательно принесет отдачу: будут туристы - будет больше доход, люди будут заинтересованы оставаться и открывать свое дело здесь", - говорит собеседник.

По словам председателя Браславского районного Совета депутатов Нины Пучинской, большая работа проводится и по благоустройству деревень, агрогородков, многое делается вместе с сельчанами по установке и покраске заборов, посадке насаждений. "У нас только в сельской местности весной было высажено почти 1,2 тыс. деревьев и кустарников. Разбиваются газоны, создаются места общественного отдыха, устанавливаются малые архитектурные формы, приводятся в порядок частные домовладения. Даже в маленьких деревнях создаем площадки ожидания автомагазинов с навесами от дождя и скамейками. Пока их три - в деревнях Озеравцы, Каленкишки и Самуйлы. Людям, особенно пожилым, нравится: многие теперь приходят на такие площадки, чтобы просто пообщаться", - рассказала Нина Пучинская.

На одном из объектов нам встречается председатель областного оргкомитета по подготовке и проведению областных "Дажынак-2019", председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев. "У каждого города есть своя специфика. И мы, когда готовимся к проведению этого ответственного мероприятия, ставим обычно три ключевых задачи: первое, опираясь на мнение людей, должна быть создана инфраструктура, которая требуется для комфортной жизни местных жителей; второе, сделать праздник для всех; третье, организовать хорошее мероприятие для тружеников села", - подчеркивает Владимир Терентьев.

Он также придерживается мнения, что Браслав - прежде всего туристический город. "Чтобы райцентр развивался, а его жители могли иметь рабочие места или заниматься самозанятостью, необходима прежде всего соответствующая инфраструктура. С учетом повышенной летней нагрузки в приоритете пляжная зона, спортивные площадки, придорожный сервис, торговые объекты. Отдельное внимание - социальным объектам, важным для горожан. При этом заблаговременно зная, где пройдут очередные "Дажынкі", мы уже можем определять перечень объектов, работать над проектно-сметной документацией", - отмечает председатель областного оргкомитета.

Благоустройство парка и реконструкция воинского захоронения по ул. Булойчика, где покоится прах 1273 бойцов, освобождавших Браславский район, велось под кураторством Владимира Терентьева. На эти цели было направлено Br36,2 тыс., в том числе Br20 тыс. - средства субботника и Br15 тыс. - безвозмездная спонсорская помощь Федерации профсоюзов. На обновленных плитах выбиты имена 980 советских воинов-освободителей. Однако главная ценность проведенной работы, считает он, в том, что на мемориале появилось 36 новых фамилий, которые были установлены благодаря кропотливой работе поисковиков. И 9 мая нынешнего года браславчане встречали День Победы на обновленном памятном месте.

Ольга БОГАЧЕВА,

ФОТО Александра ХИТРОВА.

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