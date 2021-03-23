РЕПОРТАЖ: "Шкурный вопрос" - как работает предприятие в Гатово, которое Лукашенко запретил приватизировать

При выборе в магазине модной сумочки или стильных ботинок покупателей часто интересует, из натуральной ли кожи они сделаны. Но мало кто задумывается, как и где эта натуральная кожа производится. Словосочетание "завод в Гатово" ассоциируется преимущественно с запахом, а не с местом, где появляются изящные туфельки, точнее - материалы для них.

Журналисты БЕЛТА побывали на этом кожевенном заводе, узнали о текущем состоянии дел, проблемах и перспективах, прониклись уважением к тяжелому труду кожевенников и впечатлились масштабами отрасли.

К приезду различных делегаций на Минском производственном кожевенном объединении давно привыкли. Здесь часто бывают представители правительства, руководители госорганов, предприятий, зарубежные делегации. Поэтому и появление журналистов никого не удивило - сотрудники были заняты работой и практически не обращали внимания на посторонних.

Зато визиты главы государства на МПКО помнят хорошо. Каждый из них был связан с принятием принципиально важных решений, которые отразились на развитии всей кожевенной отрасли.

Когда Президент посещал предприятие в 2014 году, обсуждалась необходимость модернизации кожевенного производства. В стране было много сырья (как результат развития мясомолочных хозяйств), однако не хватало мощностей для его переработки. Значительная часть сырья вывозилась за рубеж, а после закупалась по импорту для нужд обувных и других предприятий.

МПКО, 2014 год

"Было очень много недостатков: мы производили сырье, очень много вывозили, предприятия старые, были загружены слабо. Встал вопрос, во что одевать людей: китайское, турецкое или будем производить свое? - отмечал глава государства в 2014 году. - Было принято решение, что будем производить свое. Это значит, что вся получаемая кожа должна быть переработана в стране и из нее мы должны шить готовый товар: одежду, обувь, галантерейные товары".

Тогда Александр Лукашенко поставил задачу к 2016 году полностью модернизировать и создать в Гатово конкурентоспособное, высокого уровня предприятие, которое будет способно переработать все кожсырье.

Модернизацию в обозначенные сроки завершили. Как считают на предприятии, она дала положительный эффект. Новое технологическое оборудование позволило расширить ассортимент, существенно повысить качество выпускаемой продукции, сохранив глубину переработки. Благодаря техническому перевооружению износ активной части основных средств снизился с 89% в 2013 году до 60% на начало 2021-го.

Александр Лукашенко во время посещения кожевенного завода

Сегодня Президент снова посетил кожевенный завод в Гатово. В центре внимания были проблемы и перспективы развития кожевенной отрасли в целом и стратегия развития МПКО в частности. Отмечалось, что предприятие реализует пока меньший объем кожи, чем ожидалось после проведенной модернизации. На это повлияла конъюнктура рынка - отечественные производители обуви сократили планы по выпуску продукции и зачастую предпочитают импортное сырье, так как качество отечественного считают недостаточно хорошим.

Речь шла также о возможном создании кожевенно-обувного холдинга и о приватизации завода в Гатово. Однако эти предложения Президент отверг. Вместо этого он предложил предприятиям, которые производят кожсырье и изготавливают изделия из него, объединиться в ассоциацию с тем, чтобы они совместно договорились, как снизить долю импорта и увеличить использование отечественного сырья.

Главное, на чем акцентировал внимание Александр Лукашенко, - нельзя загубить кожевенную отрасль. Поэтому государство готово помочь в решении отдельных проблемных вопросов, но ожидает от предприятия эффективной работы.

Какие именно проблемы будут решены и какова цена вопроса?

В первую очередь планируется выделить МПКО денежные средства для ликвидации просроченной задолженности перед мясокомбинатами за поставку сырья. Сейчас она составляет около Br8,3 млн. "За прошлый год нам удалось ее сократить, - рассказала директор МПКО Ольга Политико. - В прошлом году мы увеличили закупку кожевенного сырья и при этом сократили задолженность".

В 2020-м предприятие переработало весь объем сырья, поставленного мясокомбинатами - 663 тыс. штук шкур. "Мы готовы забрать все шкуры, производимые в стране (это около 1,2 млн штук. - Прим. БЕЛТА). Но нам надо решить вопрос с задолженностью. Потому что трудно требовать от мясокомбината отдать все нам, когда мы не рассчитались за предыдущие поставки", - добавила директор.

По ее словам, проведенная модернизация позволила наладить на МПКО полный цикл переработки шкур крупного рогатого скота с выпуском 14 наименований продукции различного назначения: кожа для верха и подкладки обуви, кожа галантерейных изделий, кожа мебельная и специализированная, легко драпирующаяся, кожа из спилка, кожа для изготовления протезов и т.п. Всего - более 100 видов готовых кож различной толщины (от 0,6 мм до 4,2 мм). Для них разработаны свыше 1,1 тыс. вариантов отделок, расцветок, рецептур покрытий, методик барабанного крашения в различной цветовой гамме.

Александр Лукашенко во время посещения кожевенного завода

Одно из преимуществ установленной современной линии в том, что она сохраняет все программы крашения, нет необходимости повторно их вводить. Это важно, учитывая огромную номенклатуру и разнообразие продукции. Кроме того, в ней установлен программируемый экономайзер. Используемая вода циркулирует по кругу. В старой линии - обновляется после каждого крашения.

Значительно снижена после модернизации доля материала wetblue (кожевенного полуфабриката), которая еще в 2012 году достигала почти половины объема продаж. Однако полностью отказаться от продажи полуфабриката пока не получается. "За период 2018-2019 годов на складах накопились большие запасы полуфабриката, у которого ограниченный срок хранения. Мы вынуждены были увеличить его продажу, - пояснила Ольга Политико. - На этот год мы поставили себе задачу снизить долю полуфабриката. Он отгружается исключительно на экспорт и только низких сортов. Все шкуры высоких сортов дорабатываются до готовых кож, все высокосортное сырье идет только на внутренний рынок. Иначе мы не сможем обеспечить заказы наших потребителей, ведь они хотят получить, как правило, лицевой гладкий кожевенный материал".

Продажа полуфабриката на экспорт позволяет предприятию быстро пополнить оборотные средства, столь необходимые для расчетов по финансовым обязательствам, в том числе кредитным (для проведения модернизации МПКО был выделен инвестиционный кредит в сумме 10,5 млн евро по ставке 9% годовых с ее последующим снижением до 7% годовых). "Кредит мы погашаем в срок, не имеем по нему задолженности. До конца следующего года должны полностью по нему рассчитаться", - отметила Ольга Политико.

Каждая копейка имеет значение

За прошлый год МПКО выпустило 240 млн квадратных дециметров кожтоваров, и это не предел. Мощности завода в Гатово позволяют производить 270 млн кв.дм. "Чтобы не наращивать складские запасы, мы работаем исключительно под имеющиеся заказы, - подчеркнула Ольга Политико. - При формировании планов производства на месяц указываем, для какого потребителя выпускается тот или иной товар".

Основные потребители продукции - обувные предприятия. Они покупают около 80% изделий завода. "Например, мы плотно работаем с холдингом "Марко". Подписали с ним соглашение и на этот год в три раза увеличили поставки кожевенных товаров в его адрес, - обратила внимание директор. - Холдинг отказался от поставок подкладки для обуви из Польши и полностью перешел на нашу продукцию".

На втором месте среди потребителей - производители галантерейной продукции, но их доля значительно меньше - 8% (например, 80% изделий из кожи белорусской "Галантеи" сделаны из кожтоваров завода в Гатово). Оставшиеся потребители - это мелкие производители, индивидуальные предприниматели, ремесленники.

На внутреннем рынке остается около 40% продукции кожевенного завода, остальное уходит на экспорт в 12 стран мира, включая Россию, Индию, Китай, Италию, Испанию, Польшу, Чехию, Японию. В итоге за 2020 год сальдо внешней торговли на МПКО сложилось положительное - $6,4 млн. Экспортные поставки выросли на 13% по сравнению с 2019-м.

В целом результаты финансово-экономической деятельности предприятия за прошлый год отражают положительную динамику его развития. Выручка от реализации продукции увеличилась более чем на 15% к уровню 2019-го и достигла Br45,8 млн. Получена прибыль в размере Br3,3 млн, рентабельность продаж составила 7,2%.

И это в непростой год, когда весь мир столкнулся с трудностями из-за пандемии коронавирусной инфекции. "В прошлом году был серьезный спад производства изделий из кожи - обуви, мебели и тому подобного, - отметила директор. - В ряде стран был введен локдаун, были затруднены поставки кожтоваров. Потребители обратили внимание на белорусскую кожу, и она оказалась хорошего качества и по приемлемой цене". В отличие от многих зарубежных производителей МКПО весь 2020 год работало в полном режиме, более того - для выполнения некоторых заказов вводили дополнительные смены. "Мы не имеем задолженности ни перед бюджетом, ни перед ФСЗН, ни перед поставщиками энергоносителей. Все выплачиваем в срок, в том числе и зарплату. У нас самая высокая зарплата по кожевенно-обувной отрасли (среднемесячная зарплата по предприятию за 2020 год - около Br1,1 тыс.)", - подчеркнула Ольга Политико.

Она считает, что для сохранения позиций предприятия на рынке на первый план выходит вопрос ценообразования. Вопрос качества воспринимается потребителями как сам собой разумеющийся. То есть предлагаемый товар должен быть обязательно хорошего и, что особо актуально с таким товаром, как кожа, неизменного качества. То есть чтобы каждая партия оставалась одинаковой по цвету, толщине кожи и другим параметрам, хотя очевидно, что исходное сырье отличается по характеристикам в зависимости от региона, времени года, условий содержания животных.

"Нужен пересмотр всех видов затрат. Каждая копейка имеет значение, особенно когда она множится на объем производства. Нужно снижать цену при сохранении качества, - убеждена она. - Наша задача - совершенствовать свои методики, технологии, организацию труда. То есть снижать затраты. Например, у нас очень большие площади, поэтому надо оптимизировать использование не только производственных помещений, но и земельного участка". Кроме того, стоимость газа и электроэнергии для белорусских предприятий выше, чем к примеру, для российских. Поэтому для МПКО особо актуально внедрение менее энергозатратных технологий обработки шкур.

Здесь знают, что станет модным через год

Разработкой новых видов продукции на предприятии занимается экспериментальный цех. Здесь можно увидеть и даже потрогать то, что станет модными трендами через несколько сезонов.

Именно сюда приходят модные каталоги обувных (и не только) брендов с образцами будущих коллекций. Производители модной обуви, стильных кожаных сумок, аксессуаров направляют кожевенному заводу свои пожелания - какого типа, цвета, фактуры им нужна кожа для новых коллекций. Например, сейчас отрабатываются образцы для модных каталогов сезонов 2022-2023 годов.

Как рассказала начальник производства Елена Финская, за более чем тридцать лет работы в кожевенной отрасли она удостоверилась, что модные тенденции цикличны. Бывало, на заводе осваивали выпуск какой-то ультрасовременной кожи с необычным цветом, исходя из предпочтений заказчика. Но впоследствии покупатели эти новинки не оценили, они не пользовались спросом. Однако спустя некоторое время заказ возвращался в несколько иной тональности, и товары из него расходились на ура.

"Все, что надо для выпуска конкурентоспособной кожи, все оборудование у нас есть, - уверена она. - Наша особенность в том, что мы многофункциональны, делаем все: и ременную кожу, и мебельную, и обувную, и для одежды. Хотя завод строился для производства обувной кожи, мы перепрофилировались. Стараемся идти в ногу со временем". Для сравнения она привела пример Италии, где насчитывается более 1,2 тыс. кожевенных производств. Но численность работников на них, как правило, не превышает 15 человек, это семейный бизнес, что, впрочем, не мешает Италии занимать ведущие позиции в мире по экспорту кожсырья.

У кожи есть "лицо", и у него может быть разное "выражение"

Большое значение для отличного вида готовых кожаных изделий имеет качество исходной продукции - шкур животных. А для этого, по мнению специалистов, важны условия жизни и хороший уход за животными. Иными словами, если корова находится в грязи, болеет, плохо ест, ее кусают насекомые, все это отражается на состоянии ее кожи, на ней образуется много изъянов.

"У кожи есть "лицо", - утверждает главный технолог МПКО Олег Клищук. - И оно может быть с разным "выражением". Если корова болеет, чешется, тогда на "лице" кожи много дефектов. Чтобы из такой кожи могли пошить обувь, мы "лицо" кожи (самый верхний слой. - Прим. БЕЛТА) снимаем, делаем разную отделку".

Самая дорогая и качественная - кожа с полным "лицом", объясняет специалист. Это та, которая минимально обработана, на ней отчетливо просматривается фактура.

С одной стороны, затраты завода на ее отделку минимальные. Но с другой - такого сырья мало, около 10-15% из общего объема поступающих шкур. Потому и высокая цена. Учитывая, что в основном приходится иметь дело со шкурами не идеального качества, на заводе планируют дооснащение оборудованием, которое позволяет наносить пленку, имитирующую "лицо" кожи.

Кстати, сортировку шкур по степени качества проводят после первичной обработки. Кто побывал на этой самой обработке, согласится: процесс совсем не легкий и не приятный. И пахнет дурно, и выглядит неэстетично. Работают здесь мужчины (это тот случай, когда точно не стоило бы отстаивать равенство полов), на них резиновая спецодежда, покрывающая практически с головы до ног.

По сравнению с этим цехом, работа в других кажется легче. Но она все равно связана со сложными технологическими процессами. Много оборудования, громадных машин и механизмов, работу которых нужно обеспечивать, налаживать и контролировать.

"Очень сложные сами машины, все компьютеризированы, широкий спектр возможностей. Изучить весь функционал машин и научить этому других - это сложно", - признается Елена Финская.

По ее словам, на заводе очень ощущается дефицит кадров. Общая численность работающих - немногим менее 500 человек. Средний возраст сотрудников - 46 лет. "Очень много специалистов пенсионного и предпенсионного возраста. Молодежь ищет, где полегче и зарплата побольше", - поделилась проблемами начальник производства. Сказывается и территориальная близость столицы - в Минске рабочих мест достаточно, и зарплаты по схожим специальностям выше. В таких условиях руководство МПКО делает все возможное, чтобы удерживать сотрудников и привлекать новых. В частности, коллективным договором предусматривается хороший социальный пакет, включающий медицинское страхование, материальную помощь к отпуску, компенсацию стоимости горячего питания и др. Во время визита главы государства прозвучало обещание помочь заводу со строительством арендного жилья для работников.

Президент также заявил о хороших перспективах для развития отрасли в целом, а что касается отдельных проблем, то по ним предложены варианты решений. Государство намерено оказать необходимую поддержку предприятию и вывести его на стабильную работу.

Во время встречи с трудовым коллективом

"Никто не откажется от натуральной кожи, - уверен Президент. - Вы готовы сегодня заменить натуральную обувь на искусственную? Я не готов. Вот у меня ботинки "Марко". Я только их ношу обувь. Ткань - "Камволь". Пальто сшили здесь - белорусское. Слушайте, отличное качество. И натуральную обувь мы будем производить".

Что касается призывов экологов и защитников животных, Александр Лукашенко констатировал, что люди не откажутся от употребления в пищу мяса, соответственно, будут и шкуры, которые надо перерабатывать. "Мы из этой кожи, поскольку говядину едим, будем шить обувь", - сказал он.

Екатерина КРИШЕНИК,

БЕЛТА.-0-