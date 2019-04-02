РЕПОРТАЖ: Штраф до 50 базовых - рейд по первоцветам провели в Минске

С наступлением весны переходы у станций метро, остановки общественного транспорта, подходы к рынкам в Минске буквально расцветают. Букетики подснежников, ландышей в руках торговцев радуют глаз. Активно предлагают предприимчивые граждане и свежую зелень черемши. Однако за уничтожение, продажу редких и находящихся под угрозой исчезновения растений предусмотрены внушительные штрафы. Корреспонденты БЕЛТА поучаствовали в рейде по краснокнижным первоцветам, организованном Минским городским комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Начинаем операцию "Первоцветы" от станции метро "Каменная Горка" около полудня. Обычно оживленная площадка сегодня практически пустует. Единственная бабушка-продавец буквально за минуту до появления рейдовой группы оперативно сворачивает товар и, взяв под мышку коробки и лотки, направляется в сторону подземки - сработало сарафанное радио. О том, что здесь только что велась торговля, напоминает лишь оставленная у входа в подземный переход пустая тара, которую тут же убрали дворники. "Случается", - разводят руками проверяющие и приглашают продолжить маршрут в сторону станции метро "Кунцевщина".

Сюда слухи о контрольных мероприятиях еще не дошли. У входа в подземку наблюдаем за ситуацией. Представители правоохранительных органов, районной администрации и Мингоркомприроды разбираются с нарушителями.

"Я первый раз торгую, остановилась на минуточку, только пришла, уже ухожу домой", - оправдываются нелегальные торговцы и спешат покинуть свой пост. Но в правдивость их слов слабо верится. Женщин проводят к автобусу, чтобы отвезти в районную администрацию для составления протокола. Некоторым удается уйти, оставив на тротуаре товар.

"Здесь нельзя торговать, а тем более первоцветами. Черемша занесена в Красную книгу, с годами исчезает, потому что изменились условия ее произрастания. Сорвав листья, вы нарушаете естественный процесс вегетации", - предупреждает начальник отдела оперативного контроля по Партизанскому, Первомайскому и Фрунзенскому районам Минска городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Дмитрий Александрович.

По словам специалиста, черемша любит увлажненные почвы, а из-за мелиорации таких земель становится все меньше. Негативно сказывается на распространении растения и то, что люди все чаще стали срывать зелень на продажу. Для первоцветов это губительно.

Век черемши недолог: через несколько недель листья огрубеют, потеряют вкус. И задача экологов - защитить ее в период, когда стеблям требуется накопить питательные вещества, необходимые для следующего года, созревания и рассеивания семян. Для этого организуются рейды по местам продажи первоцветов. В столице с начала весны их проведено почти полтора десятка. "Сезон длится уже десять дней. О фактах продажи черемши, в том числе на Кунцевщине, нам сообщают сами минчане. Тех, кто продает первоцветы, много, но не всегда получается привлечь к ответственности", - отмечает Дмитрий Александрович.

Когда ловят за руку тех, кто собирает растения, штрафные санкции на порядок выше (до 50 базовых величин), чем при продаже букетов. "Основная проблема не столько, что торгуют первоцветами, сколько в том, что покупают. Если бы не спрос, не было бы предложения, - уверен Дмитрий Александрович. - Поэтому проводим еще и информационно-разъяснительную работу, раздаем горожанам тематические буклеты".

Иногда черемшу выращивают на дачах, но в несанкционированных местах продают преимущественно лесную. Тем, кто любит первую весеннюю зелень, рекомендуют покупать ее на рынках, где происхождение товара подтверждается документами. "Получить в сельсовете справку, что черемша выращена на собственном участке, несложно. Но проще пойти в лес, нарвать листьев и продавать пучок по рублю, а то и по два", - замечает Дмитрий Александрович.

"Так и надо! Это злостные нарушители, которые уничтожают редкие, краснокнижные растения, - подходит поблагодарить проверяющих неравнодушный пенсионер. - Скоро наши дети и правнуки не увидят черемшу в дикой природе. Нужно всеми доступными методами бороться с браконьерством!"

После профилактической беседы с уличными торговцами отправляемся к станции метро "Пушкинская". Черемшу здесь в этот раз не продавали, но другие товары были представлены в широком ассортименте. Продавцы получили предупреждения, а тех, кто неоднократно попадался рейдовым группам, привлекли к ответственности.

В Беларуси произрастает множество первоцветов, среди которых есть виды, включенные в Красную книгу Беларуси. Их сбор запрещен. К ним относятся прострел луговой и раскрытый, фиалка топяная, медуница узколистная, черемша и другие. В Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминают, что ежегодный массовый сбор первоцветов в марте-апреле может быть причиной их исчезновения в природе. "Не стоит рвать весенние цветы на букеты, лучше любоваться ими в природе, сохраняя красоту для будущих поколений", - призывают экологи.

Нарушение требований по охране дикорастущих растений, включенных в Красную книгу, либо их нецелевое использование влекут наложение штрафа от 10 до 30 базовых величин (базовая величина - Br25,5), на индивидуального предпринимателя - от 10 до 100 базовых величин, а на юридическое лицо - от 25 до 400 базовых величин. Самовольное изъятие или уничтожение этих растений либо совершение иных действий, которые могут привести к гибели, сокращению их численности или нарушению среды произрастания, влекут наложение штрафа от 20 до 50 базовых величин, на индивидуального предпринимателя - от 20 до 150 базовых величин, на юридическое лицо - от 35 до 500 базовых величин.

Надежда МАТВЕЕВА,

Фото Максим ГУЧЕК,

БЕЛТА.-0-