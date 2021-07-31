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31 июля 2021, 14:38

РЕПОРТАЖ: Сияние эксклюзива - гомельчанка о создании рукотворных украшений и большой мечте

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Ее поделки с частичкой души и любимой Беларуси есть в разных городах синеокой. Броши, серьги, браслеты, брелоки в цветах государственной символики бережно хранят в Германии, Швеции, странах Балтии. Да и белорусы с удовольствием приобретают родные украшения. Гомельчанка Диана Шмойлова делает аксессуары с особым смыслом, поэтому и сияют они необыкновенным светом. Корреспонденты БЕЛТА заглянули в творческую мастерскую девушки и узнали о ее мечте, исполнения которой она ждет с замиранием сердца.

Задорный детский смех, шелест шелково-зеленой листвы на ветру, теплые лучи июльского солнца, пронизывающие кроны деревьев. Примерно в такой атмосфере и рождаются идеи Дианы для создания чего-то нового.

Трехлетний сын Марк, маленький энерджайзер, - продолжение своей прекрасной мамы. Именно с его появлением началась новая глава в жизни Дианы. Во время декретного отпуска, когда малыш подрос, стало больше времени на творчество. И жизнь преподавателя математики, экономиста-менеджера по специальности, сделала крутой вираж - яркий и интересный. Правда, есть у него небольшая предыстория.

Как и все девчонки, Диана в детстве научилась шить, вязать и вышивать. "Бабушка показала разные способы, и я немножко увлеклась рукоделием. Потом как-то все это отошло на второй план - работа в лицее, семья, маленький ребенок. Как-то подруга попросила сделать брошь. После долгих уговоров согласилась попробовать. Казалось, она верила в меня больше, чем я сама. Я смотрела много мастер-классов по видео. Методом проб и ошибок все получилось. Это были такие пробы пера", - рассказывает историю своего перевоплощения молодая мама. Затем ассортимент расширялся, как и цветовая палитра, в которой появились четкие зелено-красные акценты.

После августовских событий 2020 года Диана решила сделать аксессуар в цветах национального флага для себя, потом для мамы, затем - маминым подругам в подарок. Это были госсимволы в миниатюре. "И так пошло-поехало. Мои изделия заметили в областной организации БРСМ. Пригласили в ратушу на проект "Роднае - народнае". В Могилеве также участвовала в мероприятии. И участники республиканского автопробега заказывали", - рассказала девушка. Хобби захватило творческим ураганом. Причем настолько, что Диана даже работу в сфере образования променяла на ремесленничество и решила развиваться в этом направлении.

Ремесленничество дает много свободы и вместе с тем жесткий контроль над своим временем. Создание каждого изделия требует выдержки и терпения. В среднем на одну брошку уходит три-четыре часа непрерывной работы. "Фактически не поднимая головы. Плюс достаточно много времени занимает подбор материалов. Изначально, когда только-только пробовала разобраться во всем, покупала что-то подешевле, чаще пластик. Сейчас что-то заказываю в Гомеле, что-то в Минске, что-то за границей", - рассказывает Диана.

Основной материал для брошей - стекло плюс стразы. В арсенале мастера также биконусы, пайетки, необходимая фурнитура, бисер. "Это чешский и японский бисер, хороший корейский фетр, качественный кожзам, булавки. Понимаю, что должна дать человеку отменную вещь, чтобы все и через время сохраняло вид. Конечно, это накладывает дополнительную ответственность", - говорит создательница прекрасного.

Стекло - самый любимый элемент. "Оно завораживает своей глубиной и насыщенным цветом, завораживает в лучах солнца", - рассказывает мастер.

Диана открыто делится секретами мастерства. Рассказывает и показывает, как создает украшения. Первоисточник - задумка. Затем - дело рук, терпения и возрастающего мастерства. Все украшения девушка вышивает на деревянных пяльцах. Аккуратно закрепляет на них основу будущего аксессуара - фетр необходимой формы. Орнамент вышивает тонкой бисерной иголкой, которая бусинка за бусинкой закрепляет микрочастицы на изделии.

Часто девушку просят провести мастер-классы, но пока статус ремесленника не позволяет заниматься такой деятельностью. Но в перспективе Диана хочет развиваться и в этом направлении. "База знаний есть, знаю, как подать и объяснить. И самой интересно делать что-то новое. Возможно, кому-то, как и мне, маленькое видео с полезными лайфхаками чем-то поможет, увлечет, натолкнет на какую-то идею", - рассуждает мастер.

Сейчас спрос на изделия с признанием в любви родной стране растет. Хотя изначально, после накала событий в августе прошлого года, в адрес девушки лилось немало грязи, мягко говоря, нелестных комментариев и угроз. Не раз поступали и язвительные заказы на изготовление бижутерии в БЧБ-колористике. Но она не сдавала позиций, вера в светлую и мирную Беларусь только укреплялась. Рядом были единомышленники, их поддержка ощущалась. К слову, в большинстве случаев лучшей рекламой для изделий Дианы служит так называемое сарафанное радио. Все чаще появляются заказы от знакомых знакомых или друзей тех, кто носит, к примеру, браслет в цветах государственного флага. Звонят и те, кто увидел работы в соцсетях.

У Дианы есть аккаунт в Instagram - artroom_gomel. В творческом пространстве - целая галерея вариаций в васильковых, красных, зеленых и белых цветах. Кстати, именно васильки недавно раскрасили национальную тематику Дианы. Рука современницы осознанно "тчэ… цвяток радзiмы васiлька".

По мнению гомельчанки, ее украшения буквально сотканы из любви к родной стране. Она уверена, что это чувство живет в душе каждого белоруса, поэтому ее работы откликаются в душах людей, преданных синеокой. И эти изделия вне моды, писк которой, как известно, недолговечен. Они всегда будут актуальны для всех, кто искренне любит свою Беларусь. Девушка проводит аналогию: с таким аксессуаром его обладатель словно находится под государственным флагом. Вместо сотен пустых слов - легкий блеск и красно-зеленый пересвет на броши, прикрепленной на видном месте.

В кладовой блестящего, сверкающего и покоряющего с первого взгляда есть изделия, которые она не готова тиражировать. Они сделаны в единственном экземпляре.

О своей большой мечте Диана рассказывает с придыханием. Уже готов комплект для главы государства. Запонки и зажим для галстука - авторский эксклюзив. "Первые и единственные будут только у Президента. Даже если появятся заказы, повторяться не стану. Эта задумка была давно. Долго размышляла, как ее реализовать. Брошь мужчине не подаришь. Нужен был именно мужской вариант. Остановилась на запонках и зажиме для галстука - неотъемлемых атрибутах солидного мужчины. Эти детали обращают внимание. Пересмотрела все варианты. Никто у нас такого не делает. Это эксклюзив. Верю, что однажды удастся передать их тому, кому они предназначены", - делится сокровенным гомельчанка.

Диана верит в свою Беларусь. Она растит и воспитывает сына в любви к родной стране, которая и впредь будет такой же светлой, цветущей и родной.

БЕЛТА,

фото из архива героини.-0-

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