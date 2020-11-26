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26 ноября 2020, 12:41

РЕПОРТАЖ: Слаженность людей, строгая технология и поддержка государства - залог успеха аграриев Могилевской области

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Итоги уборочной кампании Могилевской области в этом году показали, что при грамотных подходах, ответственной работе и соблюдении всех необходимых технологий можно получить высокий урожай. Каравай региона составил более 1 млн т зерна. А Могилевский, Шкловский и Горецкий районы перешагнули стотысячный рубеж. Корреспонденты БЕЛТА отправились в Могилевский район, чтобы узнать, в чем секрет успеха лучших сельскохозяйственных предприятий края.

В Могилевском районе земли сельскохозяйственного назначения занимают более 95 тыс. га. Здесь насчитывается 15 сельхозорганизаций, которые ведут свою деятельность на более чем 77 тыс. га пахотных земель. В этом году в областных соревнованиях по уборке урожая "Дажынкі-2020" Могилевский район занял первое место - валовый сбор зерновых и зернобобовых составил 135,7 тыс. т при средней урожайности почти 43 ц/га.

"Это почти на 40%, или на 12 ц/га, выше показателей прошлого года, - отметил первый заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского райисполкома Алексей Шупляков. - Своевременная и качественная уборка урожая позволили району на 100% выполнить госзаказ по поставке продовольственного зерна - на хлебоприемные предприятия его отправлено 7 тыс. т ".

"В 2019 году мы посеяли на 4 тыс. га больше озимых культур, чем в 2018-м. На 30% больше внесли минеральных удобрений. Кроме этого, зима выдалась благодатная для наших культур, мы практически ничего не потеряли, - рассказал Алексей Шупляков. - Решение сеять больше озимых было обоснованным. Климат у нас меняется, а это диктует поиски новых подходов в растениеводстве. Озимые хорошо зарекомендовали себя: зимой практически ничего не погибло, а к июньской засухе эти культуры были уже созревшими, отсутствие дождей не испортило урожай. Посеяв больше озимых, мы подстраховали себя, сведя к минимуму все риски".

Но мало только провести сев и организовать хороший уход за растениями. Не менее важно - грамотно и вовремя собрать урожай. В этом году в районе появилось 25 новых зерноуборочных комбайнов - их приобрели при помощи Могилевского облисполкома. Техника сразу же включилась в уборку.

По словам Алексея Шуплякова, главный вклад в общий каравай сделали люди, которые трудились в полях. "Сейчас на сельхозпредприятиях нашего района трудятся 5,8 тыс. человек. Грамотные подходы к работе, соблюдение всех технологических процессов, умение быстро реагировать на изменяющиеся условия - только так можно прийти к хорошему урожаю. В посевную энергонасыщенная техника работала круглосуточно, в уборочную кампанию люди выходили на поля ранним утром и трудились допоздна, - поделился Алексей Шупляков. - Несмотря на вызовы (коронавирусная инфекция, капризы погоды и прочее), с поставленной задачей справились. Мы рассчитывали на такой высокий результат. Благодаря облисполкому были обеспечены топливом, вовремя поступали удобрения. Все это облегчило работу аграриев".

Высоких показателей в производстве зерновых культур достигли трудовые коллективы сельхозорганизаций Могилевского района. Среди них - ЗАО "Серволюкс Агро" - одно из крупнейших сельхозпредприятий полного цикла в регионе. Здесь собрали почти 12 тыс. т зерновых. Акционеры заняли второе место в областном соревновании.

"В достижении высоких результатов в сфере сельского хозяйства важной составляющей является техника. Она должна быть в исправном состоянии, чтобы во время работы не приносить каких-либо неприятных сюрпризов, - отметил заместитель директора по отделению "Гуслищи" ЗАО "Серволюкс Агро" Алексей Демиденко. - Необходимо все делать в срок: своевременно сеять и обрабатывать растения, ремонтировать машины, убирать урожай. Сельское хозяйство не прощает ошибок".

Как отметил Алексей Демиденко, в сельском хозяйстве чрезвычайно важно соблюдать технологии. Это касается и обработки посевов. "Один день просрочки - и мы теряем не только деньги, но и часть будущего урожая. Химическая обработка растений - достаточно дорогостоящая процедура. И упускать здесь ничего нельзя. Потому что не только погода способна нанести ущерб посевам, но и вредители", - отметил заместитель директора.

На полях отделения "Гуслищи" урожайность составила 40,6 ц/га. Пшеница занимает здесь 90% площадей. Озимая - сеется почти 2 тыс. га, 750 га занимает яровая. В отделении трудятся 35 человек, а всего в "Серволюкс Агро" - более 2,5 тыс. человек. "ЗАО имеет свыше 5 тыс. га земли. Но ее площади с каждым годом прирастают, поэтому мы будем ставить на следующий год более высокие цели", - отметил Алексей Демиденко.

"У нас есть земли, которые пострадали от взрыва Чернобыльской АЭС. В них - высокое содержание радионуклидов, поэтому для их обработки по специальной государственной программе выделяется фосфор и калий. Они позволяют минимизировать количество радионуклидов в продукции. По этой программе проводится известкование земли - кальций помогает блокировать вредные частицы. Предоставляются специальные транши по топливу. Мы полностью обеспечены тем, что необходимо. Остается только работать на совесть", - подчеркнул Алексей Демиденко.

"Каждое сельхозпредприятие должно задавать себе планку, ниже которой нельзя опускаться. Это нужно для того, чтобы продолжать выращивать высокий урожай и не останавливаться в развитии. Ведь от успехов сельского хозяйства зависит благополучие всех жителей нашего района", - подчеркнул Алексей Демиденко.

Абсолютный победитель областного соревнования по итогам уборочной - ЗАО "Агрокомбинат "Заря" Могилевского района. Его вклад в общую копилку составил почти 27 тыс. т зерна при средней урожайности 64,7 ц/га. На сегодняшний день у предприятия - более 7,8 тыс. га земли, из которых около 7 тыс. га пашни. Здесь трудятся почти тысяча человек. Корреспонденты БЕЛТА отправились к генеральному директору агрокомбината Екатерине Заровской, чтобы узнать, как проходила уборочная кампания в этом году.

"Наше предприятие имеет замкнутый цикл производства. Мы начинаем с земли! Сами выращиваем зерно, перерабатываем его на собственном комбикормовом заводе, где ежемесячно производим около 4 тыс. т различных видов комбикормов. Все это используем в животноводстве, у нас есть все три отрасли: птицеводство, свиноводство и КРС. Есть молочное и мясное направления. Мясо выращенных животных перерабатываем на собственном минимясокомбинате и реализуем через свою фирменную торговую сеть, - рассказала Екатерина Заровская. - Для обеспечения успешной работы всех отраслей в первую очередь нужно соблюдать технологические требования и сроки по производству продукции растениеводства, заготавливать зерно под полную потребность. И в этом году мы с поставленными задачами справились. Очень важно то, что на нашем предприятии работает команда сильных и профессиональных специалистов".

По словам Екатерины Заровской, все те, кто участвуют в производстве продукции растениеводства, прекрасно знают свою работу и добросовестно относятся к выполнению своих обязанностей.

"Наши специалисты знают, что нужно посеять, как и где это сделать. Грамотно работают с химией и минеральными удобрениями. Предприятие ежегодно обеспечивает себя на 100% азотом, фосфором и калием. Вовремя проводим посевную, правильно все убираем - так и получаются высокие результаты", - отметила руководитель.

Итоги этой уборочной кампании значительно превысили показатели прошлого года. Сейчас на полях предприятия продолжается уборка кукурузы. "Кукуруза в этом году тоже хорошо себя зарекомендвала. Мы используем немецкие сорта, подбираем так, чтобы было как можно больше влагоотдачи, потому что впоследствии мы ее сушим и используем в производстве комбикорма для цыплят бройлеров. Это позволяет уменьшить себестоимость, заменить импортный белок", - рассказала Екатерина Заровская.

В планах на будущий год - увеличить площади посева кукурузы. "Судя по сегодняшней тенденции, соевый и подсолнечниковый шроты будут и дальше расти в цене. А это незаменимый белок, который нельзя полностью исключать из рациона птицы и КРС, его небольшое количество можно только заменить. И это кукуруза. Нам нужно только для одного птицеводства около 3 тыс. т этого зерна. Объемы большие, поэтому будем мобилизовывать силы и средства. Тем более, что в следующем году планируется увеличение площадей нашего предприятия", - подчеркнула гендиректор.

Из планов на будущее - замена техники на более современную и производительную. Так, предприятие намерено закупить еще два отечественных комбайна. Кроме того, оно планирует переходить на безотвальную обработку почвы. Для этого приобретается энергонасыщенная и специализированная техника. "Принимаемые меры позволят увеличить производительность труда и снизить затраты", - поделилась расчетами Екатерина Заровская.

По ее убеждению, секрет успешной работы предприятия, особенно в сельском хозяйстве, - это надежный и ответственный коллектив. "Если коллектив работает слаженно, люди чувствуют друг друга и понимают - будет отличный результат. Каждый работник знает, что от него зависит, каким будет наш общий каравай", - подчеркнула генеральный директор.

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-

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