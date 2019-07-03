РЕПОРТАЖ: Солдатские наборы и ответственное поручение - гомельских ветеранов поздравили с праздником

Скоротечное время не щадит полк солдат Победы, прошедших испытания войной. Поэтому современники используют любую возможность, чтобы пообщаться с ветеранами Великой Отечественной войны, окружить их вниманием и заботой. День Независимости - особый повод для встречи с теми, кто рисковал жизнью ради мирного настоящего и будущего. Накануне исполняющий обязанности, первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Петр Шутько и помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко навестили ветеранов, чтобы поздравить их. Какими заботами живут сегодня ветераны, узнала и корреспондент БЕЛТА, присоединившись к праздничной миссии.

Полковник запаса, участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин Гомельского района Михаил Рычков встречает гостей при полном параде - в форме и с широкой улыбкой. Крепкий, статный. О возрасте хозяина напоминает разве что трость, скромно оставленная в стороне. Не привыкли ветераны даже намекать на какие-то недуги.

Известие о войне Михаил Рычков встретил 16-летним мальчишкой, а в 1943 году в качестве командира взвода 62-го гвардейского ОСП 70-й СД 1-го Украинского фронта участвовал в боях. После серьезного ранения несколько месяцев провел в военном госпитале в Мичуринске, затем отвечал за подготовку офицеров. Награжден 18 орденами и медалями.

Ветеран до слез растрогал гостей стихотворением "Последний фронтовик". Он посещает школы, лицеи и университеты, общается с молодежью. Не понаслышке знает, какой насыщенной может быть жизнь в 95 лет. Полковник запаса волнуется за патриотическое воспитание будущих поколений. "Очень не хочется, чтобы повторились события тех страшных 40-х, чтобы наши дети пережили подобное. Но очень важно, чтобы они не забывали этот исторический этап…", - делится переживаниями Михаил Рычков.

В ответ на опасения ветерана Геннадий Соловей отметил: "Поверьте, делается все возможное, чтобы не повторились те страшные события. И молодежь у нас хорошая, активная, перспективная. Возможно, иногда им стоит лишь подсказать верный ориентир по жизни".

За душевной беседой время пролетает быстро. Однако казалось, что в комнате ветерана оно остановилось, сохраняется какая-то особая аура. Книжные полки, практически от пола до потолка заставлены изданиями разных лет, фотоколлажи и увесистые папки с приветственными адресами и благодарностями. Приковывает взгляд и раритетная печатная машинка. Хозяйская рука и мощь личности чувствуется во всем.

Пожелав долгих лет в здравии, гости отправились по следующему адресу.

В жизни ветерана Великой Отечественной войны Ивана Кондрусева государственные праздники - не просто красные даты в календаре. День Победы, День Независимости - особенные дни. И свой день рождения он отмечает 15 марта - в День Конституции Беларуси. В этом году 100-летний юбилей он встретил в кругу самых близких и родных людей. Живет в уютной квартирке в поселке Поколюбичи. В комнате практически каждая деталь напоминает о военном прошлом. Портреты, фотографии. Драгоценный подарок от родственников - семейное дерево-схема, во главе которой - самый почтенный и уважаемый член семьи. Хранит ветеран и приветственные адреса, памятные подарки, которые получает от руководства района и области.

В свои 100 лет Иван Кондрусев стоя встречал гостей, крепко пожал руку и с позиции медика дал положительную оценку оснащению Гомельского областного клинического госпиталя инвалидов Отечественной войны, где периодически проходит курс лечения.

С начала войны Иван Кондрусев служил мединструктором в полевом госпитале 333-го мотострелкового полка. В 1944 году был ранен. Затем влился в партизанское движение. Служил в отряде имени Суворова, а после пополнил ряды бойцов 1-го Белорусского фронта. В январе 1945 года лейтенант медицинской службы Кондрусев вынес с поля боя 20 однополчан. Награжден орденом Красной Звезды. 50 послевоенных лет служил фельдшером, был награжден нагрудным знаком "Отличник здравоохранения". Дело своего дедушки решила продолжить внучка - девушка учится в медуниверситете.

Жизнь ветерана полна приятных хлопот. Он досконально изучает новости в свежих газетах, сохраняет заинтересовавшие статьи, делает пометки. Немного подводят слух и зрение, но рассматривать задания сканвордов можно и через увеличительное стекло лупы.

На 101-м году жизни ветеран обдумывает и важные проекты. Ему некогда хандрить. "А можно одно предложение внести?" - аккуратно интересуется у гостя Иван Кондрусев. Увидев готовность выслушать, продолжает. "Хотелось бы, чтобы в регионе был создан знаковый мемориал партизанам. Это особенные люди. Их заслуга в приближении Победы немалая. В области есть отдельные точки и памятники в честь партизанского движения, но важно создать что-то более масштабное и символическое, чтобы отразить силу и несгибаемость простых людей, которые не поддались гнету захватчиков. Часто задумываюсь над тем, что будет после нас… Ради наших детей и молодежи нужно создать такой памятник", - заключил Иван Кондрусев.

"Вернемся к нашему разговору через год. Думаю, будут новости для вас", - пожал руку инициатору Геннадий Соловей, поручив ветерану ответственное задание - долго жить и здравствовать.

Поручения продумать, как и где создать знаковый для области мемориал партизанскому движению, уже даны специалистам.

От имени руководства региона Геннадий Соловей вручил ветеранам символические солдатские походные наборы. В полотняной котомке собрано все то, что в 1940-е было на вес золота. Фронтовые, теперь уже победные 100 грамм, ароматный хлеб и сало, мелочи походной жизни - солдаты Победы по достоинству оценили подарок.

Открывая двери своего дома в деревне Головинцы, Александр Подлипский и не подозревает, кто окажется на пороге. Школьники, студенты, представители соцслужбы, местных властей - гостей всегда много. И встрече со всеми он одинаково рад.

"Подождите, так вы от самого Президента ко мне приехали?" - с неподдельным интересом расспрашивает он представившегося помощника Президента - инспектора по Гомельской области Юрия Шулейко.

"От Президента страны, белорусского народа и от себя лично - самая искренняя признательность и благодарность за ваши фронтовые дороги, за наше мирное небо и независимость Беларуси. И, конечно же, передаю наказ от главы государства всем ветеранам и вам: жить как можно дольше", - Юрий Шулейко пожал руку ветерану и вручил подарок и цветы. На его потяжелевшем от медалей и орденов пиджаке едва нашли место для новой награды - юбилейной.

Александр Подлипский в годы войны был партизаном в отряде с символическим названием "Победа". С 1943 года в составе 290-го стрелкового полка 186-й стрелковой дивизии как командир пулеметного расчета принимал участие в освобождении нынешнего Славгорода, Довска, Журавичей, Рогачева. Он также участник крупномасштабной белорусской наступательной операции "Багратион". Воевал в составе 52-го гвардейского ордена Кутузова стрелкового полка 17-й гвардейской дивизии - прошел всю Восточную Пруссию, участвовал в штурме Кенигсберга, где и встретил Победу. Награжден орденом Великой Отечественной войны II степени, трижды медалями "За отвагу", а также "За боевые заслуги", "За взятие Кенигсберга", "Победа над Германией", "Победа над Японией" и др.

С начала 1950-х годов Александр Подлипский живет в Головинцах, где более 35 лет работал учителем русского языка и литературы, завучем, директором местной средней школы. Более 20 лет был депутатом сельсовета.

"Посещая наших ветеранов, стараемся лучше узнать, какими заботами они сегодня живут. А они переживают за будущие поколения. Именно ветераны нацеливают не забывать историю, ведь это основа жизни. Ее страницы никому не дано переписать. И мы уважаем и чтим ее, как и подвиг людей, которые ради освобождения родной земли от оккупантов рисковали своей жизнью, погибали, но Победу добыли", - сказал Геннадий Соловей. Сегодня в Гомельской области очень многое сделано для того, чтобы ветераны жили в комфорте и спокойствии. "Мы должны и окружаем их заботой", - подчеркнул он.

Олеся ЖЕЛЕЗНЯКОВА,

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