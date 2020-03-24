РЕПОРТАЖ: Сотни метров под землей - как покоряют горизонты на Петриковском рудоуправлении

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 24 марта 2020
Минск Ясно +2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:38 Более 300 иностранцев обратились за продлением срока пребывания в Беларуси свыше 90 дней Общество
10:34 К посеву крестоцветных культур приступили в Могилевском районе Регионы
10:33 Третий танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси прибыл в порт Одессы Экономика
10:31 Савиных: соглашение с ЕС по визам будет ратифицировано 2-3 апреля на весенней сессии парламента Политика
10:29 Китай и Беларусь объединяют усилия для борьбы с коронавирусом Политика
10:24 Следователи проводят проверку по факту смерти 15-летней жительницы Гомельского района Происшествия
10:21 Парламент готовит предложения по смягчению влияния коронавируса на экономику Общество
10:19 Китай намерен продолжить тесно работать с Беларусью для реализации договоренностей на высшем уровне - Цуй Цимин Политика
10:11 Школьники на мотоцикле попали в аварию в Ивацевичском районе Происшествия
10:03 В Ивацевичском районе пенсионерка обгорела, разжигая печь Происшествия
10:01 Третий чартер "Белавиа" доставил 70 белорусов и иностранцев из Внуково в Минск Общество
10:01 Вашингтон в конце марта примет решение о возобновлении работы предприятий В мире
10:00 Судьбы, сложенные в треугольник: Алексей Юрин Общество
09:39 Легковушка сбила лося в Гомельском районе Происшествия
09:28 Легковушка с двумя малышами опрокинулась в Минске Происшествия
09:25 УЕФА официально перенес финальные матчи континентальных кубковых турниров Спорт
09:20 РЕПОРТАЖ: Сотни метров под землей - как покоряют горизонты на Петриковском рудоуправлении Регионы
09:18 Футбольный чемпионат Беларуси привлек внимание во всем мире Спорт
09:04 Глава ООН призвал прекратить войны и бороться с общим врагом - COVID-19 В мире
09:01 Первый этап отключений горячей воды в Минске начнется 11 мая Регионы
08:57 Акция – минус 10%! В столичном комплексе "Минск Мир" – самое время открыть свою "Северную Америку"! Общество
08:53 Аллею из 75 голубых елей высадят в Ивацевичском районе Регионы
08:50 В китайской провинции Хубэй 25 марта снимут карантин В мире
08:45 Бассейн гродненского областного Дворца творчества детей и молодежи будет обновлен к 1 сентября Регионы
08:38 Хоккеисты "Немана" и "Шахтера" проведут седьмой матч полуфинальной серии Кубка Президента Спорт
08:18 В Китае выздоровело более 73 тыс. зараженных коронавирусом В мире
08:12 Конкурс видеороликов о малой родине запустили в Витебской области Регионы
07:58 Решение о переносе Олимпиады-2020 пока не принято Спорт
07:41 Суд в Бресте начинает рассматривать дело о погроме в торговом центре Происшествия
07:18 Акцию #ДоброЗаДобро запускает Красный Крест в Гомельской области Регионы
Все новости
Все новости
Регионы
24 марта 2020, 09:20

РЕПОРТАЖ: Сотни метров под землей - как покоряют горизонты на Петриковском рудоуправлении

Месторождение будущего - именно так называют рудник Петриковского рудоуправления ОАО "Беларуськалий". Реализация масштабного инвестиционного проекта на Петриковском месторождении калийной соли позволит выдавать на-гора на первом этапе до 7 млн т руды в год. Выйти на проектные мощности планируют после завершения третьей очереди строительства. Пока же здесь продолжается грандиозная стройка. С каждым днем все отчетливее вырисовывает контур масштабного шахтерского города, в котором десятки сооружений и зданий. За работами под землей и на поверхности наблюдали и корреспонденты БЕЛТА.

Сегодня рудник работает в круглосуточном режиме, без праздников и выходных. Исключение - лишь небольшие технологические остановки.

На руднике уже имеются начальная сеть горных выработок околоствольного двора и два шахтных ствола. В один из них предстоит спуститься. Наша цель - калийный горизонт IV-П. По высотной отметке это минус 580 м от нуля Кронштадтского футштока (по Балтийской системе высот), или же минус 709,68 м от поверхности земли, поясняет исполняющий обязанности начальника рудника Петриковского рудоуправления Александр Жуковский.

Перед спуском получаем экипировку, каски, увесистые самоспасатели, индивидуальные фонари. Проходим инструктаж и направляемся к клети (не к лифту, а именно к клети, уточняет собеседник), на которой и предстоит попасть в шахту.

Машинист подъемной машины получает три сигнала, мы включаем фонари, звучит команда на спуск, и клеть отправляется в бездну. В проеме мелькают крепление шахтного ствола, бесконечные метры кабелей.

Двухэтажная конструкция за один раз может опустить и поднять 27 человек на каждом этаже. В стадии пусконаладочных работ ее скорость пока небольшая - 2м/с. Когда объект будет введен в эксплуатацию, она увеличится до 8 м/с.

Подземный город с разветвленными улицами-тоннелями встречает нас гулом техники, трансформаторных подстанций, разговорами на понятном только горнякам языке, солоноватым воздухом, темнотой, которую разбивают огоньки фонарей рабочих, ветрами-сквозняками. Теплые потоки - от оборудования, холодные - естественная тяга от матушки-природы, объясняет исполняющий обязанности начальника рудника.

Без специалиста новичкам в темных лабиринтах не разобраться. "Мы перейдем от одного ствола к другому по кругу и вернемся в эту же точку", - описывает маршрут Александр Жуковский.

Сейчас в шахте находятся работники подрядной организации ОАО "Трест Шахтоспецстрой". Они выполняют проходку горнокапитальных выработок - горных выработок главных направлений и камер служебного пользования. К ним относятся камеры центральных подземных подстанций, склады противопожарных, взрывчатых, горюче-смазочных материалов, гараж и другие.

В эти дни горняки собирают уже пятый по счету комбайн. Всего же в ближайшей перспективе на руднике будут работать пять проходческих комбайнов ОАО "Трест Шахтоспецстрой", а также семь проходческих, два проходческо-очистных комбайна и два очистных механизированных комплекса ОАО "Беларуськалий".

"Одна из отличительных особенностей горно-шахтного оборудования на Петриковском рудоуправлении - очистные комбайны с более мощными по сравнению с оборудованием на Старобинском месторождении электродвигателями", - подчеркивает собеседник.

В свете искусственных лучей замечаем, что своды тоннелей, арки будто расписные: разноцветные полоски расходятся витиеватыми линиями-кругами.

"Это сильвинитовые слои, - поясняет природные узоры Александр Жуковский. - На Старобинском месторождении калийных солей такие слои полностью красного цвета. Это позволяет легко и просто ориентироваться. На Петриковском другая структура. Слои калийных горизонтов имеют различный окрас с преобладанием фиолетового цвета. Содержание в них полезного компонента довольно высокое. В частности, содержание хлорида калия в третьем сильвинитовом слое достигает более 40%. Достаточно много по сравнению со Старобинским месторождением и хлорида магния - до 7%. Прослойки глины, наоборот, очень тонкие, и в меньшем количестве".

Интересуемся примерным возрастом этого природного великолепия. "Месторождениям калийных солей более 250 млн лет - конец девонского периода", - отвечает Александр Жуковский. И добавляет, что в шахтах нередко встречаются артефакты - древние ракоскорпионы, папоротники, остатки растительности. Целая коллекция посланий из очень далекого прошлого хранится в музее ОАО "Беларуськалий". На горизонтах Петриковского месторождения калийных солей ценных находок пока не обнаружили. Но это вопрос времени, убежден собеседник.

"Все получается? На всех слоях выполнены работы?", - останавливается по пути Александр Жуковский около рабочих, выбуривающих блоки из стен горной выработки.

"Здесь будем брать сразу два монолита. Потом перейдем на третий, а по четвертому слою будем выполнять позже", - рапортуют работники ОАО "Белгорхимпром". Они максимально сосредоточены, разговоров не по делу от них не услышишь.

Важный объект подземного города - подземный бункер диаметром 8 м и емкостью 970 т. Когда все строительные работы закончатся, здесь будут аккумулировать руду, поступающую с ленточных конвейеров всех главных направлений для последующей загрузки скипов.

Пока же с небольшого мостика громадный бункер представляется кратером огромного подземного вулкана.

Собеседник рассказывает, что во втором квартале планируется формирование бригад шахтеров ОАО "Беларуськалий". К этому моменту будут выполнены необходимые подготовительные работы по проходке первоочередных горных выработок. С этого же времени будет формироваться штат рудника: как подземных горных участков, так и вспомогательных служб.

Пройдя по соляным лабиринтам, возвращаемся к исходной точке - клети.

"Наша цель - отбить, поднять и отдать", - коротко описывает основную миссию шахты Александр Жуковский, когда поднимаемся наверх. Снова несколько минут и мы на земной тверди.

После шахты весеннее небо кажется щедро обработанным инстаграмными фильтрами. И ты отчетливее понимаешь, что значат Маяковское "В сто сорок солнц закат пылал". Но для селфи и лирики времени нет. В эти минуты из шахты по стволу поступает руда.

Конкретно эта партия идет в самосвал и на отвал. Вообще же руду отправляют либо на склад, а потом на фабрику, либо на отвал.

Два склада рудоуправления готовы принять более 70 т руды. Под многометровыми сводами ангаров сейчас накапливают полезное ископаемое. На участке дробления из руды получают зерно определенного размера и отправляют по конвейеру на флотационную обогатительную фабрику, где и готовится конечный продукт.

Первый высококачественный концентрат хлорида калия из руды, добытой на Петриковском месторождении, произвели на фабрике 30 января 2020 года. "Это был процесс опробования, проверки связи технологического оборудования между собой. Сейчас на фабрике идут окончательные монтажные работы", - поясняет исполняющий обязанности начальника фабрики Денис Огиевич.

Путь, который проходит руда от добычи до товарной продукции, многоэтапный. Он включает ряд технологических операций: грохочение и дробление, измельчение с предварительной и поверочной классификацией, гидроклассификацию, флотацию, фильтрацию, выщелачивание, центрифугирование, сушку и при необходимости грануляцию.

По словам Дениса Огиевича, на новой фабрике сосредоточены самые передовые решения по автоматизации процессов, по исполнительным механизмам. Все по последнему слову техники, подчеркивает собеседник. "Отрадно, что многое из применяемого технологического оборудования произведено в Беларуси: молотковые дробилки, стержневые мельницы, сушильные барабаны, линии приготовления флотационных реагентов, рукавные фильтры систем аспирации и другое", - добавляет собеседник. Габариты агрегатов впечатляют. Например, стержневые мельницы 4,5 м в длину и диаметром 3,2 м имеют внутри 45 т металлических стержней, которые способны превратить руду в порошок.

Когда строительно-монтажные и пусконаладочные работы будут завершены в полном объеме, обогатительная фабрика сможет выйти на проектную мощность и выдавать 1,5 млн т хлористого калия в год.

Запасы по IV-П калийному горизонту рудника Петриковского рудоуправления оценивают немногим меньше 1,8 млрд т. А это значит, несколько десятилетий непрерывной добычи, непрерывной работы.

Тамара СУБОТКО,

ФОТО Сергея ХОЛОДИЛИНА,

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
предприятие репортаж
Новости рубрики Регионы
Фото из архива К посеву крестоцветных культур приступили в Могилевском районе
Фото из архива Первый этап отключений горячей воды в Минске начнется 11 мая
Фото из архива Аллею из 75 голубых елей высадят в Ивацевичском районе
Фото из архива Бассейн гродненского областного Дворца творчества детей и молодежи будет обновлен к 1 сентября
Фото из архива Конкурс видеороликов о малой родине запустили в Витебской области
Фото из архива Акцию #ДоброЗаДобро запускает Красный Крест в Гомельской области
Главное
Александр Лукашенко и Андрей Швед Лукашенко предлагают реформировать систему судэкспертизы, он обсудил вопрос с председателем ГКСЭ
Парламент готовит предложения по смягчению влияния коронавируса на экономику
Третий танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси прибыл в порт Одессы
Акция – минус 10%! В столичном комплексе "Минск Мир" – самое время открыть свою "Северную Америку"!
Топ-новости
Картина дня: о развитии системы судэкспертиз, обновленные банкноты и дизайнерские авоськи
Китай и Беларусь объединяют усилия для борьбы с коронавирусом
Судьбы, сложенные в треугольник: Алексей Юрин
Савиных: соглашение с ЕС по визам будет ратифицировано 2-3 апреля на весенней сессии парламента
Более 300 иностранцев обратились за продлением срока пребывания в Беларуси свыше 90 дней
Минздрав: оснований для паники в связи с COVID-19 в Беларуси нет, ситуация полностью контролируемая
В Беларуси потеплеет во второй половине недели
Футбольный чемпионат Беларуси привлек внимание во всем мире
МИД помог вернуться домой почти 3,5 тыс. белорусов
РЕПОРТАЖ: Сотни метров под землей - как покоряют горизонты на Петриковском рудоуправлении
Брифинг к открытию весенней сессии Совета Республики пройдет в БЕЛТА 25 марта
ВОЗ отмечает высокий уровень обеспеченности Беларуси оборудованием для вентиляции легких
Сотрудники ГКСЭ ежегодно проводят около 300 тыс. экспертиз
Белорусским предприятиям планируется предоставить налоговые каникулы
Костевич объяснила алгоритм защиты от мошенников при бесплатной доставке товаров пожилым
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Распространение коронавируса Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.