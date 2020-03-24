РЕПОРТАЖ: Сотни метров под землей - как покоряют горизонты на Петриковском рудоуправлении

Месторождение будущего - именно так называют рудник Петриковского рудоуправления ОАО "Беларуськалий". Реализация масштабного инвестиционного проекта на Петриковском месторождении калийной соли позволит выдавать на-гора на первом этапе до 7 млн т руды в год. Выйти на проектные мощности планируют после завершения третьей очереди строительства. Пока же здесь продолжается грандиозная стройка. С каждым днем все отчетливее вырисовывает контур масштабного шахтерского города, в котором десятки сооружений и зданий. За работами под землей и на поверхности наблюдали и корреспонденты БЕЛТА.

Сегодня рудник работает в круглосуточном режиме, без праздников и выходных. Исключение - лишь небольшие технологические остановки.

На руднике уже имеются начальная сеть горных выработок околоствольного двора и два шахтных ствола. В один из них предстоит спуститься. Наша цель - калийный горизонт IV-П. По высотной отметке это минус 580 м от нуля Кронштадтского футштока (по Балтийской системе высот), или же минус 709,68 м от поверхности земли, поясняет исполняющий обязанности начальника рудника Петриковского рудоуправления Александр Жуковский.

Перед спуском получаем экипировку, каски, увесистые самоспасатели, индивидуальные фонари. Проходим инструктаж и направляемся к клети (не к лифту, а именно к клети, уточняет собеседник), на которой и предстоит попасть в шахту.

Машинист подъемной машины получает три сигнала, мы включаем фонари, звучит команда на спуск, и клеть отправляется в бездну. В проеме мелькают крепление шахтного ствола, бесконечные метры кабелей.

Двухэтажная конструкция за один раз может опустить и поднять 27 человек на каждом этаже. В стадии пусконаладочных работ ее скорость пока небольшая - 2м/с. Когда объект будет введен в эксплуатацию, она увеличится до 8 м/с.

Подземный город с разветвленными улицами-тоннелями встречает нас гулом техники, трансформаторных подстанций, разговорами на понятном только горнякам языке, солоноватым воздухом, темнотой, которую разбивают огоньки фонарей рабочих, ветрами-сквозняками. Теплые потоки - от оборудования, холодные - естественная тяга от матушки-природы, объясняет исполняющий обязанности начальника рудника.

Без специалиста новичкам в темных лабиринтах не разобраться. "Мы перейдем от одного ствола к другому по кругу и вернемся в эту же точку", - описывает маршрут Александр Жуковский.

Сейчас в шахте находятся работники подрядной организации ОАО "Трест Шахтоспецстрой". Они выполняют проходку горнокапитальных выработок - горных выработок главных направлений и камер служебного пользования. К ним относятся камеры центральных подземных подстанций, склады противопожарных, взрывчатых, горюче-смазочных материалов, гараж и другие.

В эти дни горняки собирают уже пятый по счету комбайн. Всего же в ближайшей перспективе на руднике будут работать пять проходческих комбайнов ОАО "Трест Шахтоспецстрой", а также семь проходческих, два проходческо-очистных комбайна и два очистных механизированных комплекса ОАО "Беларуськалий".

"Одна из отличительных особенностей горно-шахтного оборудования на Петриковском рудоуправлении - очистные комбайны с более мощными по сравнению с оборудованием на Старобинском месторождении электродвигателями", - подчеркивает собеседник.

В свете искусственных лучей замечаем, что своды тоннелей, арки будто расписные: разноцветные полоски расходятся витиеватыми линиями-кругами.

"Это сильвинитовые слои, - поясняет природные узоры Александр Жуковский. - На Старобинском месторождении калийных солей такие слои полностью красного цвета. Это позволяет легко и просто ориентироваться. На Петриковском другая структура. Слои калийных горизонтов имеют различный окрас с преобладанием фиолетового цвета. Содержание в них полезного компонента довольно высокое. В частности, содержание хлорида калия в третьем сильвинитовом слое достигает более 40%. Достаточно много по сравнению со Старобинским месторождением и хлорида магния - до 7%. Прослойки глины, наоборот, очень тонкие, и в меньшем количестве".

Интересуемся примерным возрастом этого природного великолепия. "Месторождениям калийных солей более 250 млн лет - конец девонского периода", - отвечает Александр Жуковский. И добавляет, что в шахтах нередко встречаются артефакты - древние ракоскорпионы, папоротники, остатки растительности. Целая коллекция посланий из очень далекого прошлого хранится в музее ОАО "Беларуськалий". На горизонтах Петриковского месторождения калийных солей ценных находок пока не обнаружили. Но это вопрос времени, убежден собеседник.

"Все получается? На всех слоях выполнены работы?", - останавливается по пути Александр Жуковский около рабочих, выбуривающих блоки из стен горной выработки.

"Здесь будем брать сразу два монолита. Потом перейдем на третий, а по четвертому слою будем выполнять позже", - рапортуют работники ОАО "Белгорхимпром". Они максимально сосредоточены, разговоров не по делу от них не услышишь.

Важный объект подземного города - подземный бункер диаметром 8 м и емкостью 970 т. Когда все строительные работы закончатся, здесь будут аккумулировать руду, поступающую с ленточных конвейеров всех главных направлений для последующей загрузки скипов.

Пока же с небольшого мостика громадный бункер представляется кратером огромного подземного вулкана.

Собеседник рассказывает, что во втором квартале планируется формирование бригад шахтеров ОАО "Беларуськалий". К этому моменту будут выполнены необходимые подготовительные работы по проходке первоочередных горных выработок. С этого же времени будет формироваться штат рудника: как подземных горных участков, так и вспомогательных служб.

Пройдя по соляным лабиринтам, возвращаемся к исходной точке - клети.

"Наша цель - отбить, поднять и отдать", - коротко описывает основную миссию шахты Александр Жуковский, когда поднимаемся наверх. Снова несколько минут и мы на земной тверди.

После шахты весеннее небо кажется щедро обработанным инстаграмными фильтрами. И ты отчетливее понимаешь, что значат Маяковское "В сто сорок солнц закат пылал". Но для селфи и лирики времени нет. В эти минуты из шахты по стволу поступает руда.

Конкретно эта партия идет в самосвал и на отвал. Вообще же руду отправляют либо на склад, а потом на фабрику, либо на отвал.

Два склада рудоуправления готовы принять более 70 т руды. Под многометровыми сводами ангаров сейчас накапливают полезное ископаемое. На участке дробления из руды получают зерно определенного размера и отправляют по конвейеру на флотационную обогатительную фабрику, где и готовится конечный продукт.

Первый высококачественный концентрат хлорида калия из руды, добытой на Петриковском месторождении, произвели на фабрике 30 января 2020 года. "Это был процесс опробования, проверки связи технологического оборудования между собой. Сейчас на фабрике идут окончательные монтажные работы", - поясняет исполняющий обязанности начальника фабрики Денис Огиевич.

Путь, который проходит руда от добычи до товарной продукции, многоэтапный. Он включает ряд технологических операций: грохочение и дробление, измельчение с предварительной и поверочной классификацией, гидроклассификацию, флотацию, фильтрацию, выщелачивание, центрифугирование, сушку и при необходимости грануляцию.

По словам Дениса Огиевича, на новой фабрике сосредоточены самые передовые решения по автоматизации процессов, по исполнительным механизмам. Все по последнему слову техники, подчеркивает собеседник. "Отрадно, что многое из применяемого технологического оборудования произведено в Беларуси: молотковые дробилки, стержневые мельницы, сушильные барабаны, линии приготовления флотационных реагентов, рукавные фильтры систем аспирации и другое", - добавляет собеседник. Габариты агрегатов впечатляют. Например, стержневые мельницы 4,5 м в длину и диаметром 3,2 м имеют внутри 45 т металлических стержней, которые способны превратить руду в порошок.

Когда строительно-монтажные и пусконаладочные работы будут завершены в полном объеме, обогатительная фабрика сможет выйти на проектную мощность и выдавать 1,5 млн т хлористого калия в год.

Запасы по IV-П калийному горизонту рудника Петриковского рудоуправления оценивают немногим меньше 1,8 млрд т. А это значит, несколько десятилетий непрерывной добычи, непрерывной работы.

Тамара СУБОТКО,

ФОТО Сергея ХОЛОДИЛИНА,

БЕЛТА.-0-