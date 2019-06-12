РЕПОРТАЖ: Спасти с поверхности воды - как работники МЧС с помощью авиации отрабатывали сложные навыки

На Петровичском водохранилище в Смолевичском районе несколько десятков сотрудников МЧС сегодня отрабатывали различные приемы десантирования на водную поверхность. Понаблюдать за действом пришли даже местные жители. Похоже, все остались довольны: спасатели - четкой и слаженной работой, отдыхающие - полученными впечатлениями.

В совместной тренировке, которая заключалась в эвакуации пострадавших с поверхности воды с помощью вертолета Ми-8, участвовали авиация и Республиканский отряд специального назначения МЧС.

"Спасатель должен уметь добираться до пострадавшего не только по земле, но и по воздуху, - утверждает начальник центра поисково-спасательных работ и пожаротушения Республиканского отряда специального назначения МЧС Беларуси Виталий Медведский, который сам принимал участие в тренировке. - Часто бывают ситуации, когда проход к пострадавшим затруднителен, можно спуститься только с воздуха".

Первыми тренировались спасатели-парашютисты, которые отработали прыжки в воду с высоты 400 м. Десантироваться на водную поверхность сложнее, отметил первый заместитель начальника государственного авиационного аварийно-спасательного учреждения "Авиация" МЧС Иван Лабзин. Как правило, до этого нужно совершить не менее 20 прыжков на землю. Когда человек приземляется на воду, его накрывает парашют, из-за чего довольно трудно понять, куда плыть, можно запутаться в веревках, куполе парашюта, подвесной системе. Поэтому прыгают только подготовленные и уверенные в своих силах.

Сегодня использовали учебно-тренировочные парашюты, однако более управляемые - спортивные. Парашютист может приземлиться в любую точку. В этом году спасатели принимали участие в открытом чемпионате Вооруженных Сил по парашютному спорту, соревновались на точность - оказались настолько тренированными, что могли приземлиться на пятачок размером с монету.

Особенно эффектным оказалось спасение людей с помощью бортовой стрелы. Вертолет застывал на высоте 50 м от водной глади, быстро спускался трос, по которому поднимали людей. Как пояснил Иван Лабзин, этот механизм используется в том случае, если вертолет не может сесть на воду или другую поверхность. Поднимать людей и грузы также можно с помощью лебедки, которая есть на борту Ми-8.

"Наша задача - авиации МЧС - несение дежурства по поиску и спасению потерпевших при бедствии воздушных судов. На аэродроме "Липки" находится вертолет с экипажем и спасательной парашютно-десантной группой, куда входят медик и парашютист-спасатель. При каком-то авиационном происшествии, связанном с катастрофой или аварийной посадкой любого воздушного судна, экипаж приводится в готовность и в течение 30 минут вылетает на поиск", - рассказал Иван Лабзин.

Авиационную технику используют и тогда, когда пострадавшие оказались в труднодоступных местах. Например, если откололась льдина с рыбаками или человек попал в болото. "В этом случае затруднительно дойти до пострадавшего, поэтому его спасают с помощью вертолета", - отметил Виталий Медведский. На практике такое применялось.

Приемы десантирования используют и при тушении пожаров в высотных зданиях. С помощью авиации эвакуируют пострадавших, когда отрезаны пути по основным лестничным маршам.

Авиация МЧС также выполняет задачи, связанные с обеспечением национальной безопасности, в том числе задействуется при тушении пожаров в экосистемах. "Буквально в прошлую субботу в Пуховичском районе был пожар, горел лес на территории около 3 га. Участие авиации не позволило огню распространиться на большую территорию, тем самым удалось сохранить лес", - рассказал первый замначальника ГААСУ "Авиация".

В апреле горели леса возле деревни Ольманы Столинского района. Два вертолета Ми-8 авиации МЧС осуществили более 300 сбросов воды. Работали шесть дней с утра и до самого заката. "К сожалению, высокая температура не дает нам расслабиться. Мы готовы вылететь в течение часа на вертолете Ми-26, который оборудован водосливным устройством на 15 т воды, или Ми-8 с водосливным устройством на 2 т воды", - добавил Иван Лабзин.

Профессионализм спасателей подтверждает и то, что белорусская авиация выполняет задачи за границей. Сейчас, например, белорусские спасатели помогают тушить пожары на территории Турции. В 2018 году работали в Латвии, еще ранее - в Грузии. В 2014 году в Сербии проливные дожди затопили множество населенных пунктов. Два экипажа из Беларуси на вертолетах Ми-8 проделали много работы по перевозке, эвакуации и доставке пострадавших.

Навигационные приборы и радиооборудование, установленные на вертолете Ми-8, позволяют совершать полеты в любое время суток в различных метеорологических условиях. "Не должно быть такой задачи, которую мы не смогли бы выполнить. Независимо от того, где это происходит - на воде или на суше, в Беларуси или за ее пределами", - резюмировал Иван Лабзин.

Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ,

ФОТО Рамиля НАСИБУЛИНА,

БЕЛТА.-0-