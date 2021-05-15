РЕПОРТАЖ: Спортсмен, умница и просто красавицы семьи Кулаковых из Витебска

Когда у мужчины появляется сын, он становится отцом, а когда дочь - папулей. Если у женщины рождается дочь, то говорят, что это комплимент от Бога. Трижды папуля Денис Кулаков и его очаровательная супруга Марина, получившая тройной комплимент свыше, в Витебске известны если не всем, то довольно немалому кругу людей. Во-первых, они спортивные - все в папу. Во-вторых, умнички - в маму. В-третьих, активные, гостеприимные, веселые, творческие, дружные, прелестные: вот тут вмешались общие гены, и это неоспоримо, потому что так сказала мама! Заботливые родители растят трех счастливых ангелочков, которые настолько разные, что учат маму с папой главному - любви и умению принимать человека таким, какой он есть. Корреспондент БЕЛТА пообщалась с креативной и энергичной семьей и разузнала их секреты воспитания, нематериальные мечты и методику составления генеалогического древа, которое, скорее, река с ручейками.

"Не представляю, как вам сложно с тремя", "Бедняжки, как же вы справляетесь?", "Cерьезно? Три? Мы бы ни за что не решились. И как вам?" - подобные высказывания многодетные родители часто слышат от людей, которые впервые узнают о статусе семьи. На что Марина и Денис Кулаковы, прожившие вместе уже 19 лет, только смеются. Действительно: как рассказать посторонним, что при правильном распределении сил, обязанностей и даже бюджета можно свернуть горы? Хотя нет, не так: при удачном выборе спутника жизни жена расцветает, мужчина укрепляет свою брутальность, а их детки становятся настоящим подарком небес. Впрочем, и делегирование обязанностей никто не отменял.

"Сложно с одним ребенком, потому что не знаешь, что делать: книги о воспитании - одно, а жизнь - это другое. С двумя детьми чуточку легче, а вот с тремя почти никаких хлопот: родители уже опытные, шишки набили, наэкспериментировались, поняли, что и как надо делать. Да и старшие дети помогают и с делами по дому, и за младшей сестренкой присматривают, и своим примером показывают, что приемлемо в семье, а что нет", - поделилась Марина Кулакова.

Она добавила, что как убежденная в правильности своей стратегии воспитания мама строго соблюдает режим и распорядок дня, следит за выполнением уроков, помогает решать сложные задачи и проблемы. Именно такая четкая установка на работу и отдых помогает не распылять время напрасно на ненужные дела и вовремя выполнять начатое и задуманное. Как экономист она и семейный бюджет так же распределяет: по целям и задачам. И когда она вносит предложения, например, по ремонту дома, а супруг отнекивается, ссылаясь на затруднения в финансах, Марина все доходы и расходы раскладывает по полочкам, сводит дебет с кредитом и выдает вердикт: деньги есть - ремонту быть.

Становиться мамой и папой трех детишек супруги не планировали. Однако оказалось, что оба продолжают "династию" многодетных родителей. И у Марины, и у Дениса перед глазами были примеры больших семей - по трое детей в родительских семьях, а уж про дедов-прадедов и говорить нечего: те и на пяти ребятишках не останавливались. Как раз о дедах и прадедах в семье Кулаковых знают немало. Благодаря одному из школьных заданий средней дочери супруги заинтересовались своими историческими корнями. Они начали выяснять, кем были родители их родителей и так далее - вплоть до шестого колена.

Эти знания пригодились на одном из конкурсов, в которых участвовали Марина, Денис и их девочки - Ксения, Кира и Сашенька. В качестве одного из этапов своего выступления они представили генеалогическое древо в виде большой реки, в которую впадали ручейки, вливались, оставались и давали силу одному мощному семейному потоку. Работа над составлением необычной текучей родословной еще идет, супруги бережно собирают сведения о предках. Потом они хотят красиво и оригинально ее оформить, чтобы передать по наследству дочерям. "Важно знать, кто твои предки, кем были, откуда ты, чья кровь в тебе течет. Это помогает поддерживать связь с семьей, сплачивает, скрепляет прочно и на века", - поделилась Марина Кулакова.

Пока изучали истории дедов и прадедов, выяснили, что бабушка и дедушка Марины остались в войну сиротами. Дедушка Дениса, по отцовской линии, воевал на фронте, дошел до Берлина и даже оставил на одной из стен домов свой автограф советского солдата, а дедушка по материнской линии попал в концлагерь. Читая воспоминания деда, которые обнаружились в одной из книг об Освенциме, все в семье не могли сдержать слез. Указанные под отрывком воспоминаний имя и фамилия не оставили сомнений, что это их близкий родственник, который перенес тяжкие испытания и чудом выжил.

"Когда мы были маленькими, то даже не думали спрашивать дедушек и бабушек об их подвигах или жизни во время войны. Даже военные награды воспринимались как само собой разумеющееся. Если бы дедушки и бабушки жили сейчас, мы бы порасспрашивали у них обо всем, что с ними было, как они пережили страшные те годы. Эти рассказы дорогого стоят. Память об этом надо беречь и передавать нашим детям", - отметил Денис Кулаков.

Марина также добавила, что те родственники, о которых удалось узнать, с обеих сторон были людьми крестьянского происхождения. Ее дедушка жил в деревне Витебского района, его дом до сих пор сохранился, и когда Кулаковы проезжают мимо, то сердце Марины сжимается от боли. Глядя на приходящий в упадок дом, где она часто проводила каникулы, беззаботно играла с местными ребятишками, она грустит: кажется, что какую-то часть тебя оторвали и бросили на произвол судьбы.

Один из секретов долгих лет счастливой совместной жизни заключается в том, что супруги Кулаковы привыкли все делать сообща: отдыхать, веселиться, путешествовать, трудиться дома и на приусадебном участке, заниматься спортом, устраивать праздники. Причем не только свои дни рождения, но и друзьям стараются преподносить творческие подарки.

В семье есть свои традиции, пусть и не глобальные, но зато они собирают всю семью вместе. Каждую субботу мама, которая обожает готовить, печет на всю семью наивкуснейшие сырники. Детей за уши не оттащишь, а супруга тем более. Правда, однажды Денису удалось взять верх в создании шедевральных сырников, но об этом разговор будет особый. Все дни рождения отмечают не только вкусно, но и с креативным размахом: конкурсы, игры, развлечения, полный дом гостей, веселья и радости. Многочисленные друзья семьи Кулаковых не покидают гостеприимный светлый дом, пока хозяин не сыграет на гитаре и все вместе не споют.

Уютная терраса возле дома - беседка, как о ней говорит Денис Кулаков, но назвать это чудесное место меньше, чем фешенебельной летней комнатой, язык не повернется - почти каждый уикенд заполнена гостями. Те по достоинству оценили старания бережного и домовитого хозяина и его младшей дочери, которая всюду ходит за папой хвостиком и может целый час стучать молотком, забивая гвозди во все, что надо. Поэтому терраса стала местом паломничества любителей неспешного и комфортного отдыха на свежем воздухе.

Еще одной заведенной привычкой в семье являются покатушки на велосипедах. У каждого члена семьи есть свой двухколесный стальной друг, так что все стараются крутить педали слаженно и с пользой для здоровья, не отставая и не глядя в спину укатившим далеко вперед. Также полезную традицию, сугубо для девочек, завела Марина: она с дочерьми раз в неделю обязательно ходит в сауну. А вот в походы на фитнес, в тренажерный зал подключают и папу. Домашние турниры по настольному теннису проводятся с легкой руки Киры - средней дочери, которая занимается этим видом спорта. В этом она как раз пошла в папу, который в детстве увлекался разными видами спорта, пусть и на любительском уровне. Специально для разжигающих в крови адреналин боев на ракетках для пинг-понга установили дома специальный игровой стол. Так что соревнования проводят в любое удобное время. Да и частые гости семьи не прочь "врезать партейку".

По вечерам все от мала до велика собираются вокруг настольной игры. Правда, тон в этом задает младшая дочь: она становится инициатором и магнитом тянет к себе домочадцев. Сашеньку любят все без исключения, причем не только мама с папой и сестренки. Четырехлетняя девочка покоряет сразу и безоговорочно - своей открытостью, теплотой, обаянием, чудесным мягким голоском и сногсшибательной улыбкой. Она как энерджайзер: заряжает энергией всех и вся вокруг. У малышки уже с раннего возраста проявляется тонкий музыкальный слух, изящный вкус к классике и фантастическая память. Маленькая умница рассказывает наизусть и свои любимые сказки, которые мама читает перед сном каждую ночь, и даже запросто может выдать вступление из "Бородино" после пары часов заучивания вслух сестрой постарше.

Что до первенца - Ксении - то без пяти минут выпускница девятого класса, кроме музыки и пения, вдохновенно изучает химию. Пока профессиональную стезю она не выбрала. Родители надеются, что это будет медицина, но мудро и благоразумно понимают, что последнее слово должно остаться за дочерью.

"Я не сразу поняла, что нам как родителям нельзя пытаться воплотить в детях свои нереализованные мечты и стремления. Даже если они выберут ту же дорогу в жизни, ту же профессию, что и ты, это все равно должен быть их выбор. А еще для меня стало личным открытием, что мои дети разные и не все похожи на меня. В детстве мне легко давалась учеба, даже музыка, которую я, откровенно говоря, не любила, но всегда учила и делала в ней успехи. У моих девочек разные и успеваемость в школе, и усердие, и мотивированность. И это натолкнуло меня на мысль, что нельзя всех мерить по себе. Каждый человек уникален и индивидуален, нужно принимать людей - а своих детей особенно - такими, какие они есть", - выразила свое мнение Марина Кулакова.

Поддержка в семье многодетных витебчан - это то, что не подлежит сомнению и обсуждению. Супруги не забывают поддерживать не только своих очаровательных дочерей, но и друг друга. Их взаимные советы помогают в решении и семейных вопросов, и даже профессиональных. Когда они обмениваются некоторыми соображениями по рабочим делам, емкие замечания второй половинки почти всегда оказываются кстати. Управленческие решения, взаимоотношения с коллегами, кажущиеся невыполнимыми поставленные руководством задачи - на все можно отыскать ответ, из любой ситуации найти выход, если посмотреть с другого ракурса и помочь любимому человеку добрым советом.

Рассказывая о любимых семейных праздниках, глава дома признался, что больше всего обожает… 8 Марта! Денис Кулаков всегда старается порадовать всех своих четверых девочек. Весь день следит за порядком в доме, выполняет все женские обязанности и, конечно, стремится удивить их каким-нибудь изысканным лакомством. На одном из таких праздников он как раз умудрился перещеголять супругу в искусстве выпекания сырников, так что дочери потом еще год вспоминали их отменный вкус.

"Ой, а можно я расскажу, что ты приготовил на этот женский день", - не удержалась Марина. И когда супруг с улыбкой кивнул, она с блеском в глазах продолжила. "На это 8 Марта Денис приготовил суши. Своими руками. И это притом, что обычно ничего сложнее яичницы и макарон он не делает. А тут мы с девочками были в таком приятном шоке! Мы все невероятно любим суши, и для нас такой подарок от нашего любимого и единственного мужчины был поистине грандиозным!" - с упоением поделилась она впечатлениями от неожиданного сюрприза. Мужчина был вынужден признать, что отныне суши он будет готовить сам, пусть и по особым случаям. Хотя уговорить папу девочки умеют всегда.

"Как-то раз в беседе с друзьями вставил реплику об одежде: мол, девушки выбирают сумочки под туфли, а мужчины не беспокоятся, сочетаются ли брюки с пиджаком. Ребята посмеялись, что такому брутальному мужчине не полагается знать тонкости моды. На что я возразил: у меня в доме столько женщин, что я просто не имею права этого не знать! Говоря по правде, никогда не чувствовал себя обделенным и непонятым в семье. Что бы ни случилось на работы, как бы ни было трудно, когда приходишь в дом, где вечером пахнет свежими пирогами, и ты гадаешь, кто же их приготовил - жена или дочери, а потом все налетают, обнимают, целуют, то таешь, как снежинка на теплых ладошках, и забываешь обо всех неприятностях. О чем еще мечтать брутальному мужчине?" - рассказал Денис Кулаков.

Кроме физического, нравственного и творческого развития детей, супруги уделяют внимание и духовной составляющей личности. Семья регулярно ходит в храм, который расположен неподалеку. В более раннем возрасте Ксюша и Кира посещали воскресную школу, участвовали в различных представлениях, приуроченных к церковным праздникам. Однако и сами родители желают идти по стезе духовности.

"Мы не мечтаем о чем-то материальном, ведь это, скорее, желания, которые вполне выполнимы при определенных условиях. Наша общая мечта как взрослых, состоявшихся людей - помогать другим людям. Не зацикливаться только на своей семье, заботясь о благосостоянии узкого круга самых близких, но прийти на подмогу тем, кто в этом нуждается, - это, на наш взгляд, так же важно, как и беречь свой дом от посягательств извне. Мы надеемся, что после пандемии сможем больше заниматься благотворительностью и волонтерством. А в перспективе хотели бы привлечь к этому и дочерей. Помощь незнакомым людям воспитывает сострадание - то качество, которое уходит на задний план у многих представителей подрастающего поколения. Нам бы хотелось, чтобы у наших детей оно стало неотъемлемой частью характера", - рассказали о своей заветной мечте многодетные родители.

Сегодняшний праздник, посвященной самой главной ячейке общества, Кулаковы проведут, как обычно - вместе, в единении, общаясь и наслаждаясь обществом друг друга. Семья, говорят супруги, - это надежный тыл, когда все друг за друга горой, скреплены в прочную нерушимую цепь. И когда никакие жизненные перипетии не страшны, потому что все заодно. Ведь главное - это любовь, понимание, вера друг в друга и четкое распределение мамой времени на работу, учебу и отдых.

Алеся ПУШНЯКОВА,

фото из семейного архива,

БЕЛТА.-0-