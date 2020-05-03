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03 мая 2020, 14:10

РЕПОРТАЖ: Стрелок-радист дальней авиации Федор Кривоногов о самолетах, войне и мирной жизни

Федор Кривоногов
Федор Кривоногов
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Ветеран Великой Отечественной войны Федор Кривоногов - удивительной силы человек. Он пережил голод 30-х годов, бомбил Берлин и Кенигсберг во время войны, поднимал целину в Казахстане в 50-60-е годы, пережил развал Советского Союза. О нем писали в книгах, снимали документальный фильм. В преддверии 9 Мая корреспонденты БЕЛТА отправились в гости к ветерану, чтобы узнать его историю Победы и мирной жизни.

Федор Иванович в этом году отметит 95-летний юбилей. Сейчас он живет в доме ветеранов в Могилеве. Ветеран встречает нас на пороге небольшой, но уютной квартиры.

"Я вас так ждал. И все подготовил: разложил все свои архивы, почистил и повесил костюм с наградами, - суетиться с порога дедушка. - Знаете, так приятно, когда приходят гости. Это значит, что нам, старикам, есть еще что рассказать".

Федор Иванович Кривоногов родился в западной Сибири в селе Выдриха, которое вскоре вошло в состав Республики Казахстан. В их семье было 12 детей.

"Война дошла до нас, когда я закончил 8 классов. Отца Ивана Давидовича вместе со всеми мужиками призвали на фронт. А мы остались, потому что еще совсем малые были. Мужиков всех забрали, а жить-то как-то надо было, - вспоминает ветеран. - Нужно было сеять, растить и собирать урожай. Так я и пошел в сельское хозяйство. Быстро обучили, рассказали, что к чему - стал трактористом. Вместе со мной даже девочек учили - в трактористки брали тех, кто был побольше".

Так до 1943 года Федор Иванович работал в полях. Когда ему исполнилось 17 лет - призвали в армию. Мы поинтересовались у ветерана, помнит ли он свои чувства, когда отправлялся служить.

"Я хотел пойти воевать. Моя страна, моя родина была в опасности. И нужно было вставать на ее защиту. Но страшно было. Пугала неизвестность - а как там, на фронте, куда попадешь, кем будешь? На все эти вопросы никто не мог дать ответа", - рассказывает Федор Иванович.

Молодой солдат попал в школу летчиков и штурманов авиации дальнего действия ночных экипажей - во 2-ю Ивановскую высшую офицерскую школу. Школу из российского города эвакуировали в туркменский Мары. Проучившись почти год, Федор Иванович стал стрелком-радистом. И одним из четверых человек экипажа дальнего бомбардировщика - самолета Ил-4.

"Стрелков-радистов на этой машине было двое. Еще командир и штурман. Длина самолета - почти 15 м. На нем были установлены три огневые точки. Скорость самолет развивал около 400 км/ч. Всегда летали с большим количеством бомб на борту", - описывает самолет ветеран.

Федор Иванович попал в 30-й гвардейский бомбардировочный авиационный Краснознаменный Смоленский полк. Боевые задачи экипаж выполнял под покровом ночи. Подготовка самолета к вылету - процесс долгий и сложный. Им на аэродроме занималась целая команда, которая работала круглые сутки. И каждую ночь они ждали возвращения самолета и его экипажа.

"В воздух поднимались только по ночам и эскадрильей: друг за другом, через каждые 2 минуты. В темноте проще было скрыться от врага. Было тяжело, ведь нужно было быть очень осторожными. Любое неверное движение или неправильно принятое решение - и бежать с самолета некуда, а на борту - несколько тысяч бомб, - вспоминает ветеран. - Мы пришли на фронт совсем зеленые. Нас старались оберегать, насколько это было возможным на войне. Помню, как первый раз попали под обстрел. Это одно из самых страшных воспоминаний".

Бомбили в основном портовые города. За войну самолет, на котором летал Федор Кривоногов, подбивали дважды. Первый раз - когда бомбили Гданьск. Тогда самолет атаковали зенитные батареи врага. Благодаря грамотным действиям капитана экипаж выполнил боевую задачу, а машина смогла дотянуть до своего аэродрома. Второй раз фашистский снаряд зацепил самолет в небе над Берлином. Но и тогда они смогли добраться до места дислокации.

"Победу встретили в самолете. Мы должны были лететь на Либаву (Лиепая), там еще оставались вражеские силы. Уже собирались вылетать, как вдруг все начали кричать "Победа", запустили красную ракету. Это был день, который я никогда не забуду, - 9 мая 1945 года. Мне было 19 лет", - вспоминает День Победы ветеран.

А после этого началась мирная жизнь. Федор Иванович еще 10 лет служил в 170-м Смоленском гвардейском авиаполку в Быхове, после этого уже с семьей вернулся в Казахстан - фронтовика тянуло на родину. И здесь военный оказался на передовой - поднимал целину, учился в сельхозтехникуме и высшей партийной школе, был комсомольским и партийным лидером, а еще был главным агрономом хозяйства, размером с современную Могилевскую область. Мужчине даже удалось встретиться с лидерами Советского Союза: Брежневым, Пономаренко и Хрущевым.

"И если сразу я уговаривал жену переехать в Казахстан, то потом она уговорила меня вернуться в Беларусь. И снова я оказался в Быхове. Был руководителем совхоза, начальником райсельхозпрода, председателем сельсовета. В конце 1990 года стал обладателем высокого звания - почетного гражданина Быховского района. Я всем сердцем полюбил Беларусь, ее людей", - рассказывает о послевоенной жизни Федор Иванович.

Ветеран собрал за свою жизнь немало наград. Медали "За победу над Германией", "За взятие Кенигсберга", "За взятие Берлина", "За боевые заслуги", орден Великой Отечественной войны II степени. Есть и мирные награды - два ордена "Знак Почета" и медали "За освоение целинных земель".

"Длинная у меня жизнь, потому и наград много. Я всегда старался все делать по совести: воевать, работать, жить. Чтобы потом перед самим собой, своей семьей и детьми не стыдно было, - делится секретом фронтовик. - Моя самая большая и важная награда - моя семья. У меня 6 детей, 9 внуков и 13 правнуков. Представляете, сколько это счастья! Мы разъехались по разным городам и странам, но со всеми поддерживаем связь. Переписываемся, общаемся в социальных сетях. А на каждый день рождения они собирают для меня альбомы с фотографиями, письмами и стихами".

Ветеран продолжает вести активный образ жизни: делает физические упражнения, освоил интернет, общается с подрастающим поколением.

"Для нас, стариков, самое страшное - это одиночество. Я очень счастливый человек, потому что до сих пор нужен: своей семье, городу, где живу, школьникам, с которыми общаюсь. Моя жизнь интересна людям и я рад ею делиться. Потому что это часть истории, которую не стоит повторять. Война - это боль, потери и страх. Это рана, которая никогда не сможет затянуться до конца, - рассказывает Федор Иванович. - Моего отца забрала война. Мать вырастила всех детей, мы получили хорошее образование. Нам повезло, а кому-то нет. Мое поколение заплатило очень большую цену за мирное небо. И я верю, что такого на земле никогда не повторится".

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

Фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-

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