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РЕПОРТАЖ: Строительно-монтажные работы на комплексе замедленного коксования "Нафтана" вышли на завершающую стадию

Регионы 11.04.2019 | 19:19

Этот год является знаковым для ОАО "Нафтан": завершаются строительно-монтажные работы, которые позволят предприятию приступить в начале ноября к пусконаладке на уникальном для нефтяной отрасли Беларуси объекте - комплексе замедленного коксования. Его ввод в эксплуатацию позволит увеличить глубину переработки нефти до 90% и выход светлых нефтепродуктов до 65%, наладить выпуск новых нефтепродуктов (нефтяного кокса, элементарной серы), расширить линейку моторных масел, что в итоге повысит конкурентоспособность в условиях мировых цен на нефть. Как продвигаются работы, узнавали корреспонденты БЕЛТА.

Комплекс замедленного коксования (КЗК) представляет собой целую цепочку из пяти технологически взаимосвязанных объектов: непосредственно установка замедленного коксования (УЗК), установка производства элементарной серы, "Гидроочистка-2" и "Гидроочистка-3", а также установка получения водорода №2. Инвестпроект оценивается в сумму более $1 млрд, из них более $500 млн направлено на основную коксовую установку. С начала 2019 года инвестиции освоены на сумму $28 млн.

Установка замедленного коксования, рассчитанная на переработку 1,6 млн т сырья (вакуумных остатков переработки нефти), - уникальный по объему и сложности работ объект для Беларуси. "На данный момент для ее возведения использовано более 50 тыс. куб.м бетона, свыше 2 тыс. т технологических трубопроводов, 2 тыс. т металлоконструкций, 300 км кабелей КИП и столько же электрических. Масштабность объекта впечатляет: площадь занимаемой УЗК территории составляет 60 тыс. кв.м, по сути, это завод в заводе. Для монтажа так называемой коксовой этажерки высотой более 100 м привлекался кран грузоподъемностью 1,6 тыс. т. До настоящего времени таких технологических конструкций в Беларуси не было", - отмечает заместитель генерального директора - руководитель дирекции (по инвестиционным проектам, строительству и ремонту) Юрий Паршонок.

Подробнее о процессах на площадке рассказывает начальник УЗК Игорь Батурин. Строительно-монтажные работы, по его словам, находятся на завершающей стадии и ведутся без выходных. Ежедневно здесь заняты около 500 строителей. Наряду с этим комплектуется персонал, предполагается штат более 150 человек. Основной костяк сформируют опытные работники "Нафтана", появятся и представители новых для предприятия профессий, например, машинист крана на технологических установках. Операторы, машинисты, сменный технологический персонал параллельно с работой строителей тоже включаются в процесс. На участках, где это возможно, приступают к комплексному опробованию оборудования, подготовке аппаратов и сосудов к внутреннему и наружному осмотру, гидравлическим испытаниям.

Следует учитывать, что УЗК состоит из многих секций (коксования, отпарки кислой воды, газофункционирующей установки и др.), и на всех участках требуются квалифицированные кадры, поэтому многие сотрудники проходят стажировки, в частности одна из них планируется на российском предприятии. "Все делается для скорейшего ввода в эксплуатацию объекта", - подчеркивает Игорь Батурин.

Основное назначение установки производства элементарной серы заключается в утилизации сероводорода, поступающего с других установок предприятия, поясняет начальник этого объекта Денис Касевич. Здесь будут получать два новых для "Нафтана" вида продукта: жидкую и гранулированную серу. Установка состоит из двух секций Клауса, каждая из которых рассчитана на утилизацию 3 тыс. куб.м/час сероводорода и позволяет производить 103 т/сутки технической серы. В зависимости от спроса продукты будут применяться на предприятиях концерна и экспортироваться.

В настоящее время на объекте смонтировано основное технологическое оборудование (насосное, теплообменное, технологическое и др.), ведутся работы по его обвязке технологическими трубопроводами, завершается прокладка нулевого цикла и дренажной системы. В течение июля объект планируется передать под комплексное опробование. Штат сотрудников (75 человек) уже укомплектован. Для повышения квалификации и получения практических навыков по безопасному ведению процесса они пока задействованы на других смежных производственных объектах.

Строительство установки производства элементарной серы - значимый инвестиционный проект, который имеет прямой экологический эффект. После ввода объекта в эксплуатацию нагрузка на атмосферный воздух в регионе существенно уменьшится. Прогнозируется, что выбросы диоксида серы сократятся на 25%. Поддержание эколого-экономического равновесия между производством и безопасностью окружающей природной среды - один из основных принципов экологической политики ОАО "Нафтан".

Установка "Гидроочистка-2" была введена в строй в сентябре прошлого года. Глубокая модернизация позволила перейти на выпуск в полном объеме дизельного топлива стандарта Евро-5 с ультранизким содержанием серы и увеличить производительность на четверть. Сейчас установка работает с полной загрузкой. За счет разницы в цене между дизтопливом стандарта Евро-4 и Евро-5 экономический эффект от реализации проекта оценивается примерно в $20 млн в год.

В стадии завершения еще один объект комплекса - "Установка получения водорода №2". Она работает в режиме выпуска продукции.

"Главный результат реализации этих инвестпроектов заключается в повышении общей рентабельности производственной деятельности предприятия", - подытоживает Юрий Паршонок. Завершение масштабного инвестпроекта позволит "Нафтану" решить стратегически важные задачи: увеличить объем производства моторного топлива, начать производство белорусского нефтяного кокса, повысить энергоэффективность технологических процессов и оптимизировать эксплуатационные затраты. В итоге увеличится доходность производственно-хозяйственной деятельности предприятия, что, несомненно, положительно отразится на его конкурентоспособности. Это особенно важно в условиях проводимого правительством Российской Федерации налогового маневра.

Ольга БОГАЧЕВА,

фото Александр ХИТРОВ.

БЕЛТА.-0-

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