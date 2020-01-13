РЕПОРТАЖ: Свет негасимый братской свечи - старинный обряд провели в Столинском районе

В Столинском районе есть небольшая деревушка Лука - ничем не примечательная на первый взгляд, каких много в Беларуси. Сотня дворов привольно раскинулась на небольшой возвышенности, что образовалась меж бескрайних полесских болот и лесов. Эта вынужденная обособленность с давних пор определила характер, традиции полешуков, способствовала сохранению их самобытности. Чего стоит один только здешний обычай изготовления братской свечи, корни которого уходят в глубь веков! Корреспонденты БЕЛТА отправились в Луку, чтобы увидеть этот уникальный обряд своими глазами.

Первое, на что обращаешь внимание, въезжая в населенный пункт, это добротные дома, ухоженные подворья с множеством хозпостроек, что уже само по себе характеризует их владельцев. Лука не похожа на умирающую деревню, хотя в основном ее жители - люди далеко не молодого возраста.

Подъезжаем к сельскому клубу - местному центру культуры. Скоро здесь соберется без преувеличения вся деревня, приедут многочисленные гости. На сцене уже кипит работа. Мужчины заняты делом: одни готовят фитиль для будущей свечи, другие измельчают воск и опускают его в горячую воду. Воск приобретен на пожертвования, всего около 20 кг. Этого количества хватит на две большие свечи.

"Раньше деды делали по 16 кг. И носили их в Городную, в церковь", - рассказывает бывший школьный завхоз Иван Пешко. Его дополняет супруга, заведующая Лукским сельским клубом Ольга Пешко: "Тут болото было кругом. Наши прапрадеды желоб делали и переносили эту свечу на плечах по два человека. Потом уже волами вывозили, конями. Сколько я помню, традиция эта никогда не прерывалась. Она передается из поколения в поколение, дошла до наших детей, внуков и, я уверена, дойдет до правнуков".

Пока идут приготовления к предстоящему необычному действу, знакомимся с его основными участниками и узнаем о происхождении обряда. Братской свеча называется потому, что раньше ее изготовлением занимались созданные при храмах братства. В Луке обряд обычно проводят на Святки, в канун Нового года по старому стилю. В таинстве участвуют только мужчины.

"Это теперь в клубе, а раньше мы по домам собирались. Был у меня конь, я ездил по людям, собирал деньги на свечку - кто сколько даст. Покупал воск", - вспоминает 73-летний Николай Тимофеевич Пешко. "Вечером делали две свечи, щедровали, веселились. Расходились уже ночью, - дополняет земляка его ровесник Николай Иванович Кисель. - На утро запрягали коней и везли свечки в церковь, обязательно до службы. А служба на рождественские праздники всегда начиналась в 6 часов утра. Заезжали, батюшка нас встречал, освещали свечки и ставили, одну - Христу Спасителю, другую - Пресвятой Богородице. Их "запальвалi" на каждое богослужение. Для чего? Может, по каким-то причинам человек не попал в храм Божий. А жертва его Господу Богу, свеча, горит, создает ему благо, где бы он ни находился".

Обряду предшествует молебен на начало доброго дела. Его проводит настоятель храма Святителя Николая Чудотворца в деревне Городная, в который, собственно, и будут пожертвованы свечи.

Тем временем воск размяк и приобрел необходимую эластичность. Теперь главное не дать ему остыть. Мужчины выхватывают из воды куски воска, разминают их в руках и накручивают на фитиль, по кругу, снизу вверх. "Хлопцы, больше разминайте!", "Не спешите!", "По солнцу", "Тонковато", "Ваня, я в один бок, ты - в другой, чтоб равномерно было", "Выровняется, что ты переживаешь!" - переговариваются между собой братчики.

На то, чтобы слепить из кусочков воска свечу, ушло около получаса. Но, как оказалось, это только полдела. Готовую свечу нужно выровнять, придать ей необходимую форму. Десятки рук катают ее по столу, придавив широкой доской, делая это синхронно. Работа требует не столько сноровки, сколько силы. Не удивительно, что некоторые мужчины вытирают пот со лба, другие - тяжело дышат, как после крутого подъема вверх или пробежки. Зато и свеча получилась на загляденье!

Все это время атмосфера в клубе самая что ни на есть праздничная. Женщины поют колядные песни, поддерживают мужчин, кто - словом, кто - делом: то полотенце чистое подадут, то воду подогреют. "Для нас это такой праздник, кажется, аж душа вверх поднимается", - делится эмоциями одна из них.

В этот раз в Луку приехали самодеятельные творческие коллективы из Столина, Ольшан, соседней деревни Глинка, воспитанники Пинской школы-интерната для детей с нарушениями слуха. Пока гости выступали с концертной программой, местные старожилы провели для мальчиков мастер-класс по изготовлению свечи.

В последние годы обряд проходит в формате фольклорно-этнографического фестиваля. Его организаторами выступают Столинское благочиние Пинской православной епархии и районное общественное объединение "Центр поддержки молодых инвалидов" при поддержке отдела культуры Столинского райисполкома. "Мы тесно взаимодействуем. Без поддержки органов власти не смогли бы организовать такой фестиваль. Делаем все совместно", - отметил помощник благочинного по социальной работе Михаил Скребейко.

Заведующий отделом культуры райисполкома Василий Заруба убежден, что уникальные традиции нужно поддерживать через вовлечение детей и молодежи. "Надо, чтобы в основе своей обряд оставался таким, каким был раньше. Можно его стилизовать, осовременить до такой степени, что он уже не будет представлять никакого интереса. Взять наши давидгородокские "Коники", городнянскую керамику, резьбу по дереву народного мастера Беларуси Ивана Супрунчика - это традиции, которые останутся, если мы будем их поддерживать. Для нас это принципиально важно. Вот и аналогов обряду "Братская свеча" в Беларуси я не припомню. Мы считаем, что он имеет шансы получить статус историко-культурной ценности", - поделился мнением он.

Светлана ВЕЧОРКО,

ФОТО Вадима ЯКУБЁНКА,

БЕЛТА.-0-