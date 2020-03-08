РЕПОРТАЖ: Своим молодильным яблочком 60-летняя витебчанка считает танцы

Статная осанка, танцы и постоянный позитив - вот, пожалуй, и все, что помогает витебчанке Людмиле Суворовой в 60 лет выглядеть значительно моложе своего возраста. Она с благодарностью встречает каждый новый день, а к жизни относится с легким азартом. Недавно Людмила переехала из родного Витебска в Минск, чтобы освоить моделинг и научить столичных сверстниц южным ритмам фламенко и латины.

Большинство свободного времени Людмила находится в Центре активного долголетия, проводит занятия по танцам, ведь это дело всей ее жизни - она хореограф с большим стажем. Также занимается стретчингом и йогой, изучает иностранные языки, общается с новыми подругами. А недавно Людмила завершила обучение в школе моделинга, ради чего и решила сменить прописку. В планах - побывать в Италии и поучаствовать в одном из модных показов.

"Когда услышала про Центр активного долголетия, курсы дефиле и тренд на возрастных моделей, сразу заинтересовалась. Всегда задавалась вопросом, может ли танцовщица быть манекенщицей. Сформировалось убеждение, что совмещать то и другое очень сложно или даже невозможно. Ведь танцовщица - это широкий диапазон движений, эмоций, а в дефиле все упирается в шаг. Именно он меня и заинтересовал, как и йога, стретчинг. Эти виды фитнеса делают мое хореографическое представление шире и богаче. Пробую все виды движений и стараюсь выразить в различных танцевальных композициях", - рассказывает хореограф.

По словам Людмилы, спорт и танцы гармонично сочетаются в ее жизни уже долгое время. Когда в Витебске появились первые фитнес-клубы, она стала работать не только со студентами хореографических коллективов Витебского государственного университета имени П.М. Машерова, но и со всеми желающими поддерживать хорошую физическую форму через танцы. И пришла к выводу, что женщине позволяют раскрепоститься физически и духовно в том числе экзотические танцевальные мотивы.

Дело в том, что Людмила выросла в Грузии, закончила школу в Тбилиси, где и начала заниматься танцами. Еще в юности впитала южные восточные ритмы, переняла кулинарные традиции этой страны. Сейчас она не ест мясо, употребляет много овощей, фруктов и кисломолочных продуктов, любит добавлять в разные блюда масло (льняное, оливковое), специи. "Считаю, что пища не должна быть слишком изысканной. Для здоровья нужны простые компоненты и физическая активность. В моем случае это еще и танцы: восточные, латиноамериканские и др.", - делится собеседница.

С восхищением женщина долго может говорить про карнавальное движение Бразилии, Венеции. "Население таких стран через свои традиции становится более жизнерадостным, счастливым. Эти люди выглядят всегда бодро, свежо, потому что живут в танцах. А танец - это же молодильное яблочко!", - улыбается Людмила.

Руководствуясь такими принципами, хореограф разработала авторскую танцевальную программу для возрастных женщин из восточного и латиноамериканского танцев, к которому со временем добавился еще фламенко - танец психофизической релаксации и поддержания физической формы. Людмила уверена, что благодаря такому набору движений женщина обретает уверенность в собственных силах, может избавиться от комплексов. А это приводит к тому, что танцы помогают менять образ жизни, обрести новых друзей.

Хореограф старается донести ученикам, что все движения в танце выражают какую-то идею. Например, поднятые вверх руки - гимн небу. "Двигаясь по кругу, мы как бы вплетаем свой собственный ритм в ритм Вселенной. Когда человек достигает результатов в танце, двигается с удовольствием, ощущает пластичность своего тела, внутри как лампочка загорается радость. Причем мышечная, которая импульсом расходится по организму и способна исцелять людей", - говорит Людмила. Она считает, что определенными экзотическими восточными движениями можно обмануть организм в серую холодную пору. Танцы под музыку, излучающие солнечные ритмы теплых стран, способствуют тому, что в организме вырабатывается витамин Д, которого не хватает в наших широтах. К тому же, определенные группы движений способствуют приглушению или блокировке боли, затормаживают развитие некоторых болезней.

Наша героиня утверждает, что к врачам ходит только для того, чтобы проконтролировать свое состояние. "До 35 лет у меня было много проблем со здоровьем, пока не стала заниматься восточным танцем. После этого полностью отказалась от таблеток. Я ведь теперь прекрасно знаю свой организм. Если болит голова - значит, есть зажим, нужно проработать определенную точку. Говорю всем, что свое тело нужно знать хотя бы для того, чтобы оказывать себе посильную помощь, а не ждать, что доктор решит ваши проблемы", - объясняет собеседница.

Каждый день она встречает с улыбкой. Ее лозунг "Танцевать, чтобы жить" и считает танец синонимом жизни. "Это не просто спорт, движение, физическое проявление себя, но и определенная философия. Движения в танце рассматриваю как вектор своего движения по жизни, они и задают ее смысл. Считаю, что пространство для радости и грусти находится внутри нас. Физические нагрузки делают человека подвижным во всех смыслах. Он может регулировать через внешнее состояние своего организма психологический настрой. Причем танцы, думаю, - самый сложный вид физической активности, так как здесь к движениям подключается весь спектр эмоций и чувств, воображение, интеллект", - замечает наша героиня.

На очередное танцевальное занятие к Людмиле собирается целый зал. Многие приветствуют наставника комплиментами, а та лишь улыбается: "Когда мне говорят, что хорошо выгляжу, вспоминаю, сколько же мне лет. И в ответ просто приглашаю на свои тренировки. Готова каждому рассказать и показать все, что в свое время открыла для себя. Я работала в свое время со школьниками, студентами и с разновозрастными женщинами в сфере фитнеса, но потом поняла, что пришло время изучить женщину после 60 лет. Опыт показал, что у нашей белорусской женщины в любом возрасте есть большой потенциал: она способна освоить очень многое!".

Мария ШНА,

ФОТО Оксаны МАНЧУК,

БЕЛТА. -0-