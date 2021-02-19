РЕПОРТАЖ: "Теплый дом": как в Минске молодых инвалидов готовят к самостоятельной жизни

Приготовить обед, убраться в комнате, помыть посуду, сделать покупки - бытовая рутина как-то незаметно с самого детства проникает в нашу жизнь. Мы, может, и жалуемся на то, что она "съедает" много времени, но действия настолько понятны и привычны, что специальных навыков явно не требуют. В крайнем случае есть в помощь Google и различные сервисы: ремонтники, сантехники, клининговые службы, курьеры. Но для некоторых людей, чтобы усвоить, какой стороной держать нож в руке при нарезании овощей, чистке картошки, нужно много раз повторить это действие на практике. Представьте, что есть те, для кого даже полить цветы может быть сложной задачей без руководства личного помощника. Именно для таких ребят, имеющих особенности интеллектуального развития, в Минске с недавних пор появилась специальная квартира, где они могут приобретать навыки самостоятельного ведения быта. Как это происходит, корреспонденты БЕЛТА наблюдали в один из тренировочных дней.

Инициаторами обучения стали первичная организация ОО "Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам" (БелАПДИиМИ) совместно с Территориальным центром социального обслуживания населения Московского района, который и предоставил квартиру учебного сопровождаемого проживания по ул. Любимова. В столице это пока единственная такая жилплощадь, где молодые люди с инвалидностью практически в реальных условиях могут обучаться простым бытовым вещам. В основном же такая работа организована в отделениях дневного пребывания.

С самого утра родители подвозят к тренировочной квартире своих уже взрослых, но все еще нуждающихся в постоянном присмотре детей. В прихожей столпотворение - новые, незнакомые лица вызывают живой интерес у молодежи.

"Сегодня у нас не будет Руслана, он уехал с родителями на несколько дней. Вместе с ним всего на обучение набрано шестеро ребят 18-32 лет с какими-то умственными нарушениями, расстройствами аутистического спектра - три девушки и три парня, - рассказывает руководитель инициативы Таисия Зенова. - Мы начали работу с января, сейчас период адаптации. К тому же из-за пандемии пока ребята приезжают на квартиру только на день. Но буквально с марта начнется круглосуточное пребывание. На протяжении трех месяцев молодые люди учатся самым азам самообслуживания, начиная с планирования. Плюс специалисты целый день проводят занятия на развитие самостоятельности, навыков коммуникации, представления себя, организации своего досуга. После окончания курса для каждого будет составлена индивидуальная карта умений и навыков, на что нужно обратить внимание. И вместе с персональными ассистентами ребята закрепят усвоенное. То есть эта работа будет продолжаться уже на дому".

Инициатива "Теплый дом" - самостоятельная жизнь людей с инвалидностью" реализуется по проекту "Расширение возможностей для независимого проживания людей с инвалидностью в Беларуси" при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Главная идея заключается в том, чтобы молодые люди с инвалидностью могли вести обычную жизнь, как все, а не направляться в интернат. А для этого услугу учебного сопровождаемого проживания для них нужно не просто развить, но и закрепить в перечне социальных услуг. Потому что, как ни был бы хорош проект, он закончится через два года - на этот срок выделено финансирование. За это время, по примерным расчетам, в стенах "Теплого дома" пройдут своего рода закалку 6 групп ребят. Кроме того, уже сейчас ведется обучение людей, которые захотели в будущем стать персональными помощниками "выпускников". Этот труд будет оплачиваться за счет средств проекта. Предположительно, ассистент будет при своем подопечном три месяца. Но в идеале такой помощник нужен гораздо дольше, особенно некоторым ребятам.

"Сопровождаемое проживание - это то, что важно людям с инвалидностью, и при необходимой помощи и поддержке специалистов они смогут жить полноценной жизнью и реализовать себя как полноправные члены общества. Мы хотим показать востребованность и эффективность этой услуги, чтобы наш опыт стал показательным и способствовал ее внедрению в государственную социальную систему", - заключает Таисия Зенова. Она верит, что вопрос о персональных ассистентах будет скоро решен, потому что запрос на этот формат работы исходит как раз от государства: Министерство труда и социальной защиты давно лоббирует эту тему, но пока просто не было апробации возможных форматов. Да и тренировочные квартиры не на пустом месте появляются - тему сопровождаемого проживания поддерживают и местные органы власти в других городах и районах.

Пока мы рассуждаем о перспективах услуги, ребята уже расположились в уютном зале вместе со специалистами проекта и студентами-практикантами из Минского государственного колледжа сферы обслуживания, которые в этом году станут дипломированными социальными работниками. Специалистов проекта даже больше, чем самих подопечных. Получается, что у каждого молодого инвалида всегда рядом есть личный помощник, который не водит их за руку, не выполняют за них работу, но присматривает и дозировано помогает только там, где надо.

"Ну что, начнем? - объявляет специалист проекта "Теплый дом", психолог ТЦСОН Алексей Тарасевич. - Что за пора года у нас за окном?"

"Зима!" - слышится хор голосов в ответ.

"Как вы узнали, что зима? По каким признакам?" - "Холодно, мороз, снег".

"А какой сейчас месяц?" - "Февраль". "Какой день недели?" - "Четверг". И начинается игра, в которой оказывается, что у четверга цвет коричневый, звучит он, как маракасы, а пахнет корицей.

Все эти вопросы-ответы помогают ребятам настроиться на день, на интеллектуальную работу, запоминание через постоянное повторение и ассоциации. Это важно и в социальных контактах. Молодые люди по кругу вспоминают, кого как зовут, учатся узнавать по портретам и сопоставлять фотографию с реальным человеком. Кому-то дается легко, как, например, Вике и Саше. А Леня пусть не всегда справляется, зато подсказывать любит, обязательно подмечая: "А это я сказал, что Наташка есть".

Для еще одной Вики обязательно надо установить визуальный контакт с человеком - без этого общение не сложится. Раз за разом, отвечая, Вика поглядывает в мою сторону - есть контакт! А вот когда здороваемся за руку, не сразу понимаю, зачем она тянет мою ладонь к своей голове. "Погладить надо, - объясняет специалист проекта Ольга Ермолаева. - Она любит ласку, обниматься. А еще - все блестящее: под кроватью, на которой Вика отдыхает днем, можно целый склад всяких сверкающих сокровищ найти".

От традиционного "утреннего круга" переходим к столь же традиционному чаепитию. На кухне каждый самостоятельно заваривает себе чай по вкусу. Настя, к примеру, выбирает мятный и раньше всех с горячим напитком устремляется обратно в зал. Но некоторым все еще нужны подсказки помощников: какую ложку взять, сколько сахара положить.

"На самом деле, они умеют многое, - отмечает Таисия Зенова. - И даже родители об этом не догадываются, потому что зачастую дома сами вместо них выполняют многие вещи. А ведь некоторые ребята могли бы при минимальной поддержке - словесной или визуальной - справляться сами". И она указывает на стикеры-подсказки в виде картинок и надписей, которые тут и там встречаются по квартире. То указатели, типа "шкаф с посудой", а то и целые инструкции, как пользоваться туалетом.

К окончанию чаепития Алексей Тарасевич привлекает внимание ребят к доске: пора уже планировать новый день. "Сегодня нам нужно пропылесосить, помыть пол, погладить белье, приготовить обед, помыть посуду, полить цветы. Кто что будет делать?" - интересуется он. И чтобы процесс пошел быстрее, предлагает конкретные задачи уже каждому лично.

Энтузиазма - хоть отбавляй, ребята даже руки тянут. Правда, отойдя от эйфории игры, Леня вдруг понимает, что не так уж он и хочет мыть пол, только пылесосить. Но на доске уже все ответственные распределены, что-то менять - только все путать. Поэтому с помощью сопровождающего берется за пылесос.

Тем временем дело уже спорится у одной из Вик: она и гладильную доску поставила, и утюг подключила. Специалист Наталия Скарулис (та самая Наташка, которую "угадывал" по фото Леня) только подсказывает, что начинать гладить лучше от простого к сложному: от полотенец к скатертям. Вике гладить не впервой. А еще она научилась готовить суп (правда, не помнит, какой), салаты, блинчики, жарить котлеты.

В тренировочной квартире гендерное равенство: у плиты могут оказаться и девушки, и парни. Сегодня очередь самого старшего в группе - Александра. Ему 32 года, и по всему видно, что Саша уже неплохо адаптирован. Не каждому участнику проекта спокойно можно доверить почистить картошку, а он уверенно выбирает из корзинки подходящий инструмент и, ловко им орудуя, подготавливает клубни и другие овощи для супа.

"Золотые руки", - довольно улыбаясь, вертит ладонями перед камерой Александр.

"Многих нам пока приходится учить пользоваться ножом "рука в руке", но это не про Сашу. Его в большей степени надо интегрировать в общество, учить принимать самостоятельные решения, пользоваться деньгами. И так со всеми: сначала мы осваиваем процедуры отдельно, пошагово. Потом будем соединять. Чтобы они сами могли решать, например, какой суп приготовить, и делали его от начала до конца", - поясняет еще один специалист проекта по социальной работе Татьяна Герасимова. И добавляет, что им самим, работая рядом с молодыми инвалидами, приходится многому учиться.

Пока другие "осваивают процедуры", шустрая Настя уже заканчивает вытирать пыль в комнатах и хвастается нам своей работой. "Пыль вытирала, пол мыла, пылесосила тут, готовила обед", - перечисляет она полученные навыки. Дома девушка тоже при деле: "Сама мою посуду, сама кушаю. И братикам помогаю, когда Янка, Юшка (Андрюшка. - Прим. БЕЛТА) дома".

Не будем лукавить: от первых шагов, которые пока делают ребята, до настоящей самостоятельности еще предстоит долгий путь. Но дорогу осилит идущий.

Екатерина КНЯЗЕВА,

Фото Рамиля НАСИБУЛИНА,

БЕЛТА.-0-