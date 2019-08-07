РЕПОРТАЖ: Труд нелегкий и ответственный: как военные помогают на уборочной

Помощь аграриям со стороны армии специалистами и техникой - давняя традиция. Зачастую убрать урожай, чтобы не было потерь, необходимо в очень сжатые сроки. В такое время ценна каждая машина и каждый специалист, поэтому помощь дает реальный результат. В этом убедились и корреспонденты БЕЛТА, посетившие поля УСП "Совхоз Порозовский" в Свислочском районе, где на отвозе зерна нового урожая задействованы 4 армейских МАЗа.

В Порозово прикомандированные работники на хорошем счету. Как отмечает исполняющий обязанности директора хозяйства Дмитрий Турок, они отличаются по-настоящему военной дисциплиной и ответственным отношением ко всем поручениям. Нареканий к военным нет.

"Использование мощной военной техники на отвозе зерна позволяет освободить и направить на другие участки работы машины хозяйства. Сейчас у нас горячая пора, идет заготовка кормов, подготовка к посевной", - рассказывает Дмитрий Турок.

Отношение к работникам - как к своим. Военным предоставили 4-комнатную квартиру. Если выражаться профессиональным языком, поставили на довольствие, обеспечив трехразовым питанием. И обед, и ужин, как и всем, кто задействован на уборочной, привозят в поле.

"Я никогда не был связан с сельским хозяйством. После учебы получил повестку, предложили пройти обучение и на права категории С от военкомата. Согласился, попал на службу водителем. Правда, не думал, что получу настолько необычный для себя опыт", - рассказывает минчанин Артем Амельченко. Он в Порозово командирован из Военной академии, где проходит срочную службу водителем. Молодой человек признается, что работа на уборочной - труд нелегкий, работают от рассвета до заката.

"Конечно, устаем. Зато по-настоящему понял тех, кто трудится на земле. Узнал цену хлеба", - говорит солдат. Он подчеркивает важность такой работы. Говорит, что чувствует и себя ответственным за обеспечение продовольственной безопасности страны.

Сейчас в хозяйстве убрано около 65% площадей. Урожайность гораздо выше, чем в прошлом году. С одного гектара собирают 26,5 ц зерна. Валовой сбор превысил 3,3 тыс. т. Кстати, более 2 тыс. т от комбайнов к зернотокам и сушилкам перевезли именно военные водители. В УСП "Совхоз Порозовский" отмечают хорошую готовность прикомандированной техники: работает безотказно.

"Автомобиль был хорошо подготовлен. Поэтому, когда узнал о командировке на уборочную, волнения не было. Для меня это и возможность познакомиться со страной, и поучаствовать в важном деле. Не зря говорят, что хлеб всему голова. А мы помогаем его убирать", - рассказывает Владислав Буцанец. Он уроженец Кличева, сейчас проходит службу по контракту в 36-й дорожно-мостовой бригаде в Жодино. Для молодого человека это вторая уборочная в форме.

"Длительная командировка по такому профилю - это тоже полезный опыт. Важно и себя проверить, и посмотреть, как справится техника. Работаем много и тяжело - иначе в сельском хозяйстве, как убедился, результата не будет. Однако каждый день видим итоги труда, это мотивирует ребят", - поделился мнением капитан Павел Юшкевич. Он старший группы прикомандированных в УСП "Совхоз Порозовский". Офицер отмечает, что все проходит в штатном режиме.

Кстати, военная техника трудится и в УСП "Совхоз Вердомичи" Свислочского района. В Гродненской области на уборочной всего задействовано 20 единиц военной техники. Армейская помощь также оказывается хозяйствам Слонимского, Ивьевского и Дятловского районов. Сводный взвод сформирован на базе 11-й отдельной механизированной бригады в Слониме.

В Гродненской области уборочная кампания вышла на финишную прямую. Убрано около 85% площадей, валовой сбор зерна превысил 1 млн т. Есть вклад в каравай области и у военных помощников.

Сергей ГАВРИЦКИЙ,

Фото Леонида ЩЕГЛОВА,

БЕЛТА.-0-