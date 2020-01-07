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07 января 2020, 17:29

РЕПОРТАЖ: Уха, солянка и борщ: в Могилеве прошел рождественский "Зимний пикник"

Рождественский "Зимний пикник" прошел сегодня в Печерском лесопарке Могилева. 12 команд соревновались в приготовлении ухи, солянки, борща и грибного супа. Оценить кулинарные шедевры смогли не только эксперты, но и гости праздника. Корреспонденты БЕЛТА также отправились попробовать традиционные белорусские супы и узнать некоторые секреты их приготовления.

"Уже второй год мы проводим конкурс на лучшее приготовление разных традиционных для Беларуси супов, до этого выбирали только самую вкусную уху. Блюдо для каждой команды определяли жеребьевкой, чтобы все было честно. В этом году участниками стали 12 команд от предприятий и организаций Могилева, учреждений образования города. По условиям конкурса, команды должны не только приготовить, но и провести творческую презентацию своего блюда", - рассказала начальник управления культуры Могилевского горисполкома Ирина Жаббарова.

Все команды тематически украсили свои рабочие места - ведь на дворе Рождество. А в каждом котелке под закрытой крышкой прятались настоящие кулинарные шедевры.

Как рассказал заместитель директора средней школы №46 Юрий Волков, учреждение впервые стало участником такого конкурса. Команде выпало готовить солянку. Над рецептом колдовали всей школой. К слову, именно их солянка, по мнению жюри, стала лучшей.

"Наша школа открылась только в сентябре 2019 года. И когда нам предложили поучаствовать - сразу согласились. Это интересно в первую очередь нам самим. Пообщаться с коллегами, научиться чему-то новому, провести на природе выходной день. Ведь быть учителем - это не только контрольные и проверка тетрадей", - сказал он.

Среди новичков - Могилевский технологический колледж. Здесь главные повара - учащиеся. Уха, приготовленная ребятами, стала лучшей в своем соревновании.

"Можно сказать, что этот конкурс - профильный для нас. В колледже готовят будущих поваров. И для них это отличная практика: в лесу на костре сварить уху. Отобрали лучших учащихся, обсудили рецепт. Один из наших преподавателей даже рыбу специально словил для конкурса. Чтобы все по ГОСТу", - поделился руководитель физического воспитания Александр Осипов.

Команда "Водолей" Могилевского горводоканала - местная знаменитость. Уже несколько лет она одна из лидеров кулинарного конкурса в Печерском лесопарке. И в этом году приготовленный ими борщ одержал победу.

"Раньше традиционно на Рождество все команды готовили уху. Теперь каждый год - сюрприз. В этот раз нашим супом дня стал борщ. И наш секретный ингредиент - душевное отношение к тому, что ты готовишь. Для нас этот конкурс - отличное место, куда наши сотрудники приезжают с семьями, чтобы поддержать команду и отдохнуть. Мы с радостью угощаем всех гостей. На свежем воздухе, с хорошим настроением и отличной компанией - здесь любая еда будет вкусной. Особенно та, что приготовлена с любовью", - рассказал секрет успеха председатель профкома водоканала и шеф-повар команды "Водолей" Геннадий Хоменков.

Могилевская областная общественная организация "Белая Русь" тоже стала участником конкурса. Как рассказал заместитель председателя Борис Зинкевич, а по совместительству и главный повар команды, в их котелке готовится солянка. С блюдом, можно сказать, повезло: именно этим супом он уже более 10 лет балует своих родных и близких. А вот особыми секретами повар так и не поделился, по его словам, все приходит с опытом и экспериментами.

Еще четыре команды соревновались в приготовлении грибного супа. Здесь было чем похвастаться любителям тихой охоты: многие использовали грибы, которые сами собирали и сушили. В этой номинации лучшим, по мнению жюри, стало блюдо средней школы №20.

Но не только супом был насыщен конкурсный день в Печерском лесопарке. Все команды приготовили творческую презентацию своих шедевров. Тут были песни, загадки, танцы и даже целые кулинарные квесты, гостей встречали сказочные персонажи.

"Все команды отлично поработали. Приятно видеть здесь много коллективов. Это говорит о сплоченности и дружбе людей. Что они не только работать могут вместе, но и еще так оригинально проводить свой досуг. Разнообразие блюд поразило. Сегодня я впервые попробовала борщ с фасолью. А одна из команд добавила в уху три вида рыбы: морскую, речную и озерную. На первый взгляд, такие обычные и привычные блюда - а как много вариаций", - поделилась впечатлениями заместитель председателя Могилевского горисполкома и член жюри конкурса Алла Галушко.

Заместитель председателя Могилевского горисполкома Андрей Москалев впервые судил "битву" кулинарных шедевров. "Такой праздник поднимает настроение не только членам жюри, которые проводили дегустацию, - вместе с нами подходили люди, пробовали блюда, кто-то даже рецепт записывал. Для коллективов важно так отдыхать вместе. Многие приехали целыми семьями, чтобы поддержать друзей и коллег", - рассказал он.

В Печерском лесопарке сегодня было не только вкусно, но и весело. Для гостей и участников кулинарного соревнования был организован концерт, неподалеку разместилась праздничная площадка, где отмечали "Каляды". Так что несмотря на нестандартную зимнюю погоду Рождество в Могилеве получилось насыщенным и ярким.

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

ФОТО Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-

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