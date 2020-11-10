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10 ноября 2020, 16:33

РЕПОРТАЖ: Усадьбы Рейтанов и Бохвицей - туристическая изюминка Ляховичского района

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Ляховичский район по количеству бывших шляхецких усадеб может дать фору любому другому району Брестской области. Можно только догадываться, что привлекало знатных вельмож для строительства своих имений. Одно можно утверждать абсолютно точно - живописностью здешние места поражают. К сожалению, немногие усадьбы сохранились до наших дней. Некоторым повезло немного больше: спустя десятилетия они получили шанс на вторую жизнь. Речь идет о бывших владениях Рейтанов с невероятной аурой исторического комплекса. А бывшая усадьба Бохвицей привлекает не только своей архитектурой, но и душевностью нынешних владельцев дома. Корреспонденты БЕЛТА совершили трип по маршруту Брест-Грушевка-Флерьяново и остались под большим впечатлением.

На дорогу от Бреста до Ляховичей ушло около двух часов. А там еще несколько минут по дороге Н791 - и нас приветливо встретила Грушевка. Комплекс бывшей усадьбы Рейтанов находится почти в начале деревни. Сориентироваться на местности помогут звуки работающих пил и молотков, ведь внешним видом памятника архитектуры XIX-XX веков сейчас занимаются строители. Восстанавливать деревянный дом они начали только нынешней весной. До этого долгое время он пустовал и потихоньку разрушался. Ляховичский райисполком искал варианты для сохранения шляхецкой усадьбы. Вместе с партнерами из гмины Пухачув по программе трансграничного сотрудничества "Польша-Беларусь-Украина" разработали проект по восстановлению общего культурного наследия. За счет гранта польская сторона получила возможность реконструировать усадьбу Лахеров, белорусская - Рейтанов.

"Работу проделали большую, все у нас получилось. С поступлением первого транша в марте начали ремонтно-восстановительные работы. На первом этапе нужно реставрировать фасад и крышу усадебного дома, очистить подвал, а также отремонтировать фундамент каплицы, свод ее купола, восстановить исторический облик кровли с временным покрытием из оцинкованной стали", - рассказала методист по охране историко-культурного наследия Ляховичской районной централизованной клубной системы Татьяна Седас.

По легенде, раньше усадебный дом был каменным, как и все постройки вокруг. Однако здоровье последнего представителя рода Рейтанов - Юзефа - было слабым, поэтому доктор порекомендовал ему поселиться в деревянном жилище. Дом перестроили. Сейчас с ним соседствуют две конюшни, столько же флигелей, спиртоприемник, сарай, руины спиртзавода, ледовни, оранжереи, фундамент дома управляющего. Каплица находится неподалеку, на опушке леса.

В этом году дом Рейтанов заметно преобразился. Уже вставлены окна, очищен подвал, частично перекрыта крыша. Уютно свернувшись клубком, за строителями в перерывах между сном наблюдает черный кот. На стройплощадку его подкинули совсем малышом. Рабочие радушно приняли его и назвали Юзефом. Кот соответствует своему знатному тезке, у него тоже есть свой деревянный домик с лесенкой.

Во время Второй мировой войны в бывшем имении Рейтанов размещался санаторий для немецких офицеров. После освобождения Ляховичского района от фашистских захватчиков там находились конюшни и продуктовые склады для Советской армии. Позже дом приспособили под несколько квартир, спустя время обустроили Дом культуры. А после окончания реставрации там будет туристический историко-культурный центр.

В нескольких километрах от Ляховичей находится гостеприимная усадьба Бохвицей. Такой она была при своих первых владельцах, такой остается и сейчас. В XIX веке Ян Отто Бохвиц построил два имения. Первое назвал в честь отца Флорианово (трансформировалось во Флерьяново), а второе получило имя матери - Павлиново (ныне Барановичский район). Во Флерьяново стал хозяйствовать Тадеуш Бохвица. В гости к благородному семейству приезжала Элиза Ожешко и другие известные и талантливые люди, устраивали творческие вечера. Писательница даже посадила в этой усадьбе дуб.

Сейчас же в бывшем имении порядок поддерживают Генрих и Лариса Третьяк. "Здесь раньше была контора местного хозяйства. После его переезда в здании стали вынимать окна, двери. Мы живем рядом - больно было смотреть, что история пропадала на глазах. Мне предложили купить усадьбу, вот уже несколько лет это наша собственность. Кроме пенсии других доходов нет, поэтому восстанавливаю все своими руками: башенки, крышу, окна, двери. Нам было важно сохранить дом", - подчеркнул Генрих Михайлович.

Там и сейчас проходят творческие вечера и праздники, правда, не с былым размахом. Часто приходят школьники, поют и читают стихи, пьют чай у зажженного камина. "Нам важно сохранить здесь духовную жизнь", - добавила Лариса Павловна. Именно она водит туристов по территории усадьбы и дому. Хорошо поставленным голосом экскурсовода рассказывает о перипетиях истории и даже поет песни. Голос у женщины - просто заслушаться.

Конечно, двум пенсионерам сложно заполнить экспонатами многочисленные комнаты на двух этажах дома. В этом им помогают сельчане, библиотекари и сами туристы. Коллекция во Флерьяново небольшая, но весьма любопытная. Например, есть деревянная колыбелька, сапоги кучера, лошадиная сбруя с бубенцами, ручной пропольник, рушники, кросна с ткацкого станка, швейная машинка. "Туристов приезжает много, им нравится у нас. Некоторые потом возвращаются и привозят с собой какие-то интересные вещи. Мы рады всем, никому не отказываем в экскурсии", - с добродушной улыбкой сказала Лариса Третьяк.

Если для путешествия есть больше времени, можно съездить в живописный парк Репихово в деревне Кривошин. Вероятно интерес вызовут бывшие усадьбы Черноцких в Наче, Новицких - Совейках. Чаще всего туристы проезжают через Ляховичский район транзитом, стремясь увидеть более раскрученные места. Поверьте, этот край достоин того, чтобы остаться там подольше.

БЕЛТА.-0-

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