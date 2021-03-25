РЕПОРТАЖ: Уверенный ход по стальному пути - о 135-летии Калинковичского железнодорожного узла

Уверенный шаг, гордая осанка, величавая стать - ветеран Белорусской железной дороги Александр Николаевич Алексеев хозяйским взглядом осматривает объекты ставшего родным Калинковичского железнодорожного узла. Так сложилось, что уроженец России на долгие годы связал свою жизнь с этим стратегическим местом.

В этом году калинковичские железнодорожники отмечают 135-летие узла. Здесь все живут и работают большой семьей, но строго в рамках служебного ранга. И для Александра Николаевича Алексеева этот праздник почти семейный. Корреспонденты БЕЛТА изучили уклад одного из крупных железнодорожных узлов региона. Также узнали о "Фантомасах" в депо, новичках на рельсах и перспективах электрической тяги во время пресс-тура Гомельского отделения БелЖД.

Свой среди своих

Александр Алексеев может долго рассказывать о любимом месте работы, которое стало делом всей жизни. Более 40 лет на его глазах развивался Калинковичский железнодорожный узел.

Любовь к железной дороге поселилась в сердце паренька Саши еще в детстве. Сейчас Александр Николаевич с легкой улыбкой вспоминает прогулки с друзьями к стальным магистралям. Признается - в России проводили эксперименты: клали на рельсы копеечные монеты и наблюдали за их изменением после прохождения очередного локомотива. Обыкновенные ребяческие шалости стали началом большого пути осознанного человека, специалиста с большой буквы.

Восхождение по карьерной лестнице началось именно в Калинковичах и с самой низшей ступеньки. Здесь в начале 1970-х устроился простым путейцем и постепенно рос, обучался, поднимаясь все выше, став начальником локомотивного депо Калинковичи. С этой должности и ушел на заслуженный отдых, правда, с определенной долей условности. Он и сейчас при исполнении - возглавляет ветеранскую организацию Калинковичского железнодорожного узла. "Железная дорога не терпит безответственности. Здесь железная, практически военная дисциплина. И за все годы на Калинковичском узле рядом были только ответственные и преданные своему делу люди", - подчеркивает ветеран, почетный железнодорожник. На его глазах сменялись и поколения подвижного состава.

Пример недавнего пополнения - дизель-поезд ДП1. Двухсекционный экспресс связывает населенные пункты региональным сообщением. Небольшой маневренный поезд с комфортными сиденьями пассажиры оценивают высоко. Не ускользнуло это и от взгляда опытного железнодорожника. "Я и сам проехал однажды. Вижу, что и людям нравится. А как иначе, ведь время идет - все развивается", - отмечает с улыбкой Александр Алексеев.

На перроне - только видимая сторона

Современный вокзал в Калинковичах с красивым фасадом круглосуточно встречает и провожает гостей и жителей района. Это место встреч и расставаний, новых направлений в жизни под перестук колес.

В будний день немногочисленные пассажиры спешат по своим делам. Пять минут до отправления поезда - то время, за которое можно вспомнить всю жизнь и прикинуть несколько вариантов плана Б на случай опоздания на рейс.

Есть места в здании вокзала, обустроена и открытая площадка с сидениями недалеко от перрона. Но, как говорят, за пять минут можно сделать очень много, в частности, добежать от автобусной остановки и запрыгнуть в вагон дизеля Калинковичи - Гомель.

Работников узла можно узнать по собранному взгляду и форме, разумеется. Их задача - не допустить форс-мажоров. Растерянность или рассеянность для них - непозволительная роскошь.

У перронов стоят пассажирские и грузовые составы. По громкоговорителю объявляют время отбытия поездов. С одной стороны, кажется, что в таких местах с особой романтикой и аурой время останавливается, с другой - ощущаются новые веяния.

Станция Калинковичи

Это подразделение за последние три года преобразилось до неузнаваемости. Один из этажей полностью реконструировали: снесли некоторые стены, обустроили пространство для сотрудников, установили новое оборудование с программным обеспечением. Здесь разместился штаб диспетчеров, где внедряют микропроцессорную централизацию.

На компьютерных мониторах - в таблицах и схемах полная навигация по станции. Новые технологии освоил и дежурный по станции Виктор Лыщенко, который пришел на предприятие в 1980-х. Но не уходит в историю и бумажная версия документации. Аккуратным почерком специалисты заполняют журналы строгой отчетности.

"Обзор отличный. Нам, как говорится, сверху и не только видно все. Работать очень интересно. Железная дорога всегда была, есть и будет, а с ее электрификацией откроются новые горизонты", - отмечает опытный дежурный станции Виктор Лыщенко со стажем более 35 лет.

Станция Калинковичи находится на пересечении важных грузовых направлений. Специалисты выполняют операции пропуска и переработки вагонопотока со стороны станций Гомель, Жлобин, Коростень, Лунинец, а также принимают и передают вагоны, контейнеры и грузы на стальную магистраль Украины.

Каждые сутки через станцию проходят десятки грузовых составов, плюс пассажирские. Пока из-за эпидемиологической ситуации приостановлено движение международных пассажирских составов.

Товарная контора

За передвижением товаров и грузов разных категорий внимательно следят специалисты линейного центра транспортного обслуживания. Заместитель директора ДЦТО Ирина Грищенко уверена: в любое время и при любой нагрузке все документы должны быть в полном порядке, иначе на железной дороге в принципе быть не может.

В среднем в сутки на станции грузят 22,78 тыс. т различной продукции. Каждые 24 часа - около 382 вагонов разной номенклатуры. Такая тенденция обозначилась в январе-феврале 2021 года. "Для сравнения в прошлом году в аналогичный период погрузка составляла 202 вагона. Объем погрузки увеличился до 189% к аналогичному периоду прошлого года", - рассказывают на предприятии.

Основные заказчики грузоперевозок - Мозырский НПЗ, Калинковичский лесхоз, востребован железнодорожный транспорт и у представителей частного сектора экономики.

Дистанция пути

Ангелами-хранителями железной дороги можно считать коллектив Калинковичской дистанции пути. Специалисты обслуживают стальные магистрали по четырем направлениям: в сторону Гомеля и Овруча до границы с Украиной, а также Бреста и Жлобина. Дистанция пути состоит из четырех путевых участков, которые включают 13 околотков, 50 рабочих и две мостовые бригады, а также цех дефектоскопии, механические мастерские и ремонтно-строительную группу.

На предприятии раскрывают в цифрах то, что не объять взглядом. Развернутая общая длина путей - 527,8 км. На обслуживании находится 54 железнодорожных переезда. Продолжительность бесстыкового пути - 312,9 км. Наверняка, идя вдоль железнодорожного полотна, многие из нас с переменным успехом принимались считать шпалы. На Калинковичской дистанции пути - 874,4 тыс. штук шпал, из которых 785,3 тыс. - железобетонных и более 50 тыс. деревянных. И все - под присмотром специалистов. Приглядывают за таким масштабным хозяйством почти 500 человек.

Пользуясь случаем, заглядываем в мастерские: большие, просторные помещения, современная техника и оборудование.

Единственная кузница среди предприятий госсектора - в Калинковичской дистанции пути. Без нее, признаются здесь, как без рук.

В кузнечном цехе жарко, ярко пылает огонь в печи. Кузнец ручной ковки Александр Лаворенко со спины напоминает былинного богатыря. По сути, он и есть - только в современном облике. Кому еще под силу придать металлу любую форму. В его распоряжении - современный агрегат, а также традиционные молот и наковальня. Кузнец легко с ними управляется. За смену может выковать до 100 необходимых элементов, в зависимости от их сложности и производственной необходимости.

Сравнивать прошлое и настоящее - обыкновенная традиция юбиляров. Как вспоминают на предприятии, на момент ввода в эксплуатацию железной дороги на месте современного райцентра было местечко Каленковичи. Здесь располагалась станция Мозырь - по названию наиболее значимого близлежащего населенного пункта. Стоит ли говорить, каким арсеналом владели путейцы того времени, если сегодня специалисты проводят даже ультразвуковую диагностику рельсов.

Локомотивное депо

Это подразделение называют сердцем предприятия, на котором трудятся более 530 человек. Здесь огромный ангар цеха эксплуатации, медпункт, диспетчерская и другие подразделения. Предусмотрен и дом отдыха локомотивных бригад, рассказывает заместитель начальника локомотивного депо по идеологической работе, кадрам и социальным вопросам Владимир Змушко.

Здесь узнаем небольшую "тайну" 3ТЭ116У - двухсекционного грузового тепловоза - одного из самых распространенных в странах постсоветского пространства. Нередко его называли "Горбатым" за характерную форму крыши, а также "Фантомасом" и "Боингом". На предприятии говорят: этот паровоз при 240 т веса способен тянуть за собой около 7 тыс. т.

Сейчас на обслуживании и уже полюбившийся пассажирам новичок ДП1. Всего в парке - 36 тепловозов, три дизель-поезда серии ДП1 и др.

Представить трудно, что до 1917 года в депо насчитывалось 8 паровозов серии "Ов" и один маневренный. Средний вес поезда составлял 500 т, средняя скорость составов - 15 км/ч. Через станцию Калиновичи проходило два пассажирских и шесть грузовых поездов.

Во второй половине 1930 годов активными темпами шло техническое перевооружение депо. Впрочем, во время Великой Отечественной войны предприятие сильно пострадало, но благодаря усилиям железнодорожников к началу 1945 года хозяйство паровозного депо Калинковичи было восстановлено в полном объеме. Предприятие получило более мощные паровозы серии "Э". С 1947 года задействовали и трофейные - серии "ТЭ", а спустя год и серии "ТЛ". Техническое развитие постоянно продолжалось. В 1965 году депо Калинковичи стало переходить на тепловозную тягу, из паровозного депо переименовано в локомотивное. Хозяйство было реконструировано под тепловозную тягу. Сейчас здесь активно готовятся к старту электрического хода.

Начальник локомотивного депо Калинковичи Игорь Гордиенко говорит, что сегодня предприятие стабильно работает и занимает уверенные позиции, имеет серьезные перспективы. И основная их часть связана с инвестпроектом по электрификации участка Жлобин - Калинковичи - Барбаров. В скором времени будет электрифицирован участок общей протяженностью 141 км. На станциях, остановочных пунктах и перегонах участков проводятся необходимые работы.

Путевой юбилей

28 февраля 1886 года сдан в эксплуатацию участок Гомель - Лунинец Полесской железной дороги протяженностью в 281 версту. Стала работать железнодорожная станция, пришел первый поезд. С этого времени ведет отсчет и станция, и предприятия Калинковичского железнодорожного узла (станция Калинковичи, Локомотивное депо Калинковичи, Калинковичская дистанция пути). Железная дорога, по сути, стала градообразующей для будущего райцентра: город Калинковичи получил развитие именно благодаря ей. Особый импульс был дан в 1915-16 годах с продолжением строительства участка пути Жлобин - Калинковичи - Словечно - Овруч железнодорожной линии Петербург - Одесса. Затем построена Пховская ветка (Калинковичи - Пхов, 10 верст). В первые годы эксплуатации железные дороги обслуживались только одной парой почтово-товарно-пассажирских поездов. Сегодня узел стал в разы больше и крепче.

Железная дорога ускоряется. Ее развитие идет своим ходом, точнее - электрическим шагом. "Электрификация - это новое веяние, новые скорости, новый уровень комфорта. И в принципе это шаг вперед и для предприятия, и для Калинковичского железнодорожного узла, и для района в целом", - резюмировал Игорь Гордиенко. Скоро на железнодорожном узле почувствуют новую энергию и мощность.

Олеся ЖЕЛЕЗНЯКОВА,

Фото Сергея ХОЛОДИЛИНА.-0-