РЕПОРТАЖ: В атмосфере любви и заботы - Витебскому областному дому ребенка 100 лет

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
22 ноября 2018, Чт
-2°C
Облачно с прояснениями EUR 2.3957
USD 2.1019
RUB 3.2031
Главное
Во время встречи Лукашенко обозначил главный вопрос в отношениях с Россией
Президент
Цены на индивидуальное жилье в Беларуси будут снижаться
Общество
Местные власти в работе с обращениями могут сделать больше, чем предписано - Рыженков
Регионы
"Сразу потерял дар речи и долго не мог говорить!" Предприниматель из Гомеля выиграл столичную квартиру от "Евроопт"
Общество
Старт продаж нового жилого дома в комплексе класса люкс!
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
В Минске мужчина избил возле подъезда пожилую женщину
17:46 Происшествия
Нюша удивила трогательным видео с дочкой
17:43 Калейдоскоп
Белоруска Виктория Кебикова завоевала бронзу ЧМ по боксу в Нью-Дели
17:39 Спорт
Полесский институт растениеводства неэффективно использовал почти Br330 тыс. бюджетных средств
17:37 Регионы
Международный союз биатлонистов отстранил девять атлетов из Казахстана
17:34 Спорт
VI Белорусская биеннале живописи, графики и скульптуры открылась в Минске
17:32 Культура
Местные власти в работе с обращениями могут сделать больше, чем предписано - Рыженков
17:30 Регионы
ЕАБР заинтересован в присутствии в белорусском ПВТ
17:16 Экономика
Житель Хотимска продавал в интернете несуществующий автомобиль
17:15 Происшествия
Афиша выходного дня: финал детского "Евровидения", конгресс "МамаPro" и реконструкция освобождения Гомеля
17:15 Регионы
Иван Эйсмонт: детское "Евровидение" - хороший опыт для Беларуси и большой трамплин для юных исполнителей
17:03 Культура
Белорусские хоккеисты не будут считаться легионерами в российских клубах КХЛ
17:00 Спорт
Сборка турбоагрегата началась в машинном зале второго энергоблока БелАЭС
16:46 Заголовки новостей
Форум на тему универсальной среды для пожилых и инвалидов пройдет в Минске
16:42 Регионы
В Гродно ребенок вышел следом за пьяным отцом на дорогу и попал под машину
16:38 Происшествия
РЕПОРТАЖ: В атмосфере любви и заботы - Витебскому областному дому ребенка 100 лет
16:32 Регионы
Йон Ола Санд: сцена "Минск-Арены" позволяет провести здесь и взрослое "Евровидение"
16:31 Культура
Заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины началось в Минске
16:30 Политика
Арина Соболенко проведет в Минске мастер-класс для юных теннисистов
16:28 Спорт
Деттмар: растущее доверие между Беларусью и Германией - хорошая предпосылка для развития отношений
16:22 Политика
Все новости
Темы
Детское "Евровидение-2018" Детское "Евровидение-2018"
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Первый онлайн-канал о туризме и отдыхе в Беларуси Первый онлайн-канал о туризме и отдыхе в Беларуси
Заседание контактной группы по Украине Заседание контактной группы по Украине
Выход Великобритании из ЕС Выход Великобритании из ЕС
Новый год Новый год
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

РЕПОРТАЖ: В атмосфере любви и заботы - Витебскому областному дому ребенка 100 лет

Регионы 22.11.2018 | 16:32

Любовь и тепло родителей вряд ли возможно заменить. К сожалению, есть дети, лишенные обыкновенного счастья быть рядом с мамой и папой. Некоторые живут вне семьи из-за болезни, для лечения которой требуется постоянный уход врачей, другие попадают в интернаты из-за безответственности родителей. Через Витебский областной специализированный дом ребенка, история которого насчитывает уже 100 лет, прошли тысячи детей. Корреспонденты БЕЛТА встретились с работниками учреждения - профессионалами своего дела, посвятившими свою жизнь заботе о таких малышах.

Свою историю учреждение ведет с открытия в октябре 1918 года в Витебске дома грудного ребенка. В нем тогда было около 30 малышей. Позже в городе появился 1-й дом ребенка. В 1930 году их объединили в одно учреждение. Когда началась Великая Отечественная война, дом с постояльцами эвакуировали в Казахстан. Про эти годы ничего неизвестно, архивы и воспоминания не сохранились.

"После войны в Витебской области было три дома ребенка. В Витебске он некоторое время находился в микрорайоне Марковщина. В скором времени он переехал на ул. Свидинского", - рассказывает главврач Елена Мизеркина.

Недавно в архиве дома ребенка обнаружили книгу записей поступлений детей с 1944 по 1947 год. Витебск освободили в июне, тогда и начали ее вести.

Некоторых ребят подкидывали, других приносил НКВД, вероятно, от тех родителей, которые стали "врагами народа". Есть в книге записи без точных имен и фамилий, а просто: Неизвестный Шура (2 года), Неизвестная Маня (2 года).

"Наши ветераны труда рассказывали, как после войны солдаты приносили в шинелях к ним детей. Бывало, что мужчина возвращался после войны и узнавал, что из его семьи уцелел один ребенок. Он не был уверен, что в одиночку сможет воспитать свое чадо, и отдавал в дом ребенка. Иногда приносили на некоторое время, пока семья обретет крышу над головой, чтобы потом забрать. Послевоенные годы были сложные", - отмечает Елена Мизеркина.

В 1982 году дом ребенка переехал в новое здание в поселок Никрополье. Сейчас это территория Витебска, здесь застроенный микрорайон, все преобразилось, а раньше были пустые поля. Со временем учреждение расширилось. Подсчитать, сколько ребят прошло через дом ребенка, пока что не удалось, но с уверенностью можно сказать, что тысячи.

Сегодня дом ребенка - это лечебно-реабилитационно-воспитательное учреждение здравоохранения. В нем помогают детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся в социально опасном положении, а также детям-инвалидам. Малыши здесь находятся в возрасте до трех лет, а дети-инвалиды - до семи. В настоящее время в доме живут 98 ребят.

Раньше они находились в стенах дома, как правило, до выпуска. Сейчас так надолго мало кто задерживается. Некоторые возвращаются к родителям, другие направляются в опекунские, приемные семьи, дома семейного типа, а кого-то усыновляют. Например, если за 1964-1981 годы было усыновлено 117 детей, то только в 2003 году - 82.

"Еще несколько лет назад в дом ребенка за малышами шли пары, которые не смогли родить себе сына или дочку. В последние годы тенденция такова, что приходят люди состоявшиеся, у которых дети выросли, а они имеют силы и возможности помочь сиротам. Но есть и те, кто и так воспитывает детей и берет в свою семью еще малышей, понимая, что они должны расти в любви и заботе внутри семьи, - рассказывает главврач. - Кроме того, раньше люди говорили, что им нужен здоровый ребенок. Сейчас же, когда предупреждаем усыновителей о тяжелом заболевании, иногда слышим: "Если бы мы сами рожали ребенка, то не факт, что он был бы здоровым. Мы все равно будем любить и заботиться о нем". Конечно, к таким поступкам готовы не все. Бывает, что и родителям нужна помощь, им непросто смириться с тем, что их дочь или сын тяжело болеет".

Реабилитация малышей с тяжелыми заболеваниями, паллиативный уход за детьми-инвалидами и лечение - одни из основных направлений работы дома ребенка. На сегодняшний день в палатах паллиативной помощи находятся 11 малышей, которые нуждаются в особых условиях и постоянном уходе медиков. Имея богатый опыт и хорошую материально-техническую базу, специалисты помогают родителям выходить своих детей с поражением центральной нервной системы, сложными генетическими заболеваниями.

"Один из наших девизов: "Если ребенка нельзя вылечить - это не значит, что ему нельзя помочь", - подчеркивает Елена Мизеркина. - В прошлом году выхаживали мальчика с синдромом хрустального ребенка. После обследования в Минске и лечения у нас его состояние улучшилось. Ребенок вернулся в семью, он с родителями ездит в столицу на курсы лечения. Этот тот случай, когда получилось вовремя помочь, и малыш стал лучше развиваться".

В коллективе работают более 200 сотрудников, около 100 из них медики. Некоторые специалисты отдали дому ребенка более 20 лет жизни. В их числе главная медсестра Валентина Зотова и медсестра по массажу Галина Шевченко, которые пришли по распределению после витебского медучилища и остались. Кроме того, в 1980-е годы дом ребенка в прямом смысле стал домом для молодых специалистов - руководство им разрешило здесь жить из-за проблем с жильем.

"Осталась, потому что люблю детей, для этого целенаправленно и поступила на отделение именно детских медсестер, - говорит главная медсестра Валентина Зотова. - Хотелось дарить свою заботу малышам, которые вынужденно остались без родительской ласки. За эти годы многое изменилось, нынешнее оборудование раньше нам и не снилось. В доме ребенка остаются люди или надолго, либо вскоре уходят, не каждый выдержит. Но те, что остались, - профессионалы своего дела".

Искреннее отношение к себе малыши особо чувствуют, на эмоциональном уровне понимают, кто к ним идет, когда открывается дверь в палату. Но главное, что все это взаимно. И в такой атмосфере заботы, любви и добра работники Витебского областного специализированного дома ребенка трудятся уже 100 лет.

Андрей ЩЕРБИЦКИЙ,

ФОТО Александра ХИТРОВА,

БЕЛТА.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Витебская область, дети, репортаж
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
К списку
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3957 BYN 2.396 BYN 2.407 BYN
USD
2.1019 BYN 2.102 BYN 2.107 BYN
RUB
3.2031 BYN 3.202 BYN 3.215 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Какие изменения ждут исчисление НДС в 2019 году
Все видео

Фотоновости

Витебскому областному дому ребенка 100 лет
Все фото

Инфографика

Производственный календарь на 2019 год Решение о переносе рабочих дней в 2019 году еще не принято, но общее количество рабочих дней останется прежним.
Вся инфографика
Президент
Во время встречи Лукашенко приветствует развитие сотрудничества с ЕИБ
Лукашенко поздравил Николая Добронравова с 90-летием
Лукашенко направил приветствие участникам Регионального совещания о расширении доступа к недорогим лекарствам
Политика
Директор Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Жан-Филипп Бозуль и председатель Совета Республики Михаил Мясникович Европейские эксперты поделятся опытом с Беларусью в сфере местного самоуправления
Заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины началось в Минске
Деттмар: растущее доверие между Беларусью и Германией - хорошая предпосылка для развития отношений
Экономика
Фото из архива Программу комплексной застройки малых и средних городов подготовят в Беларуси
ЕАБР заинтересован в присутствии в белорусском ПВТ
Нацбанк Беларуси определил перечень системно значимых банков на 2019 год
Происшествия
Фото из архива Бывший гендиректор "Ивацевичдрева" приговорен к пяти годам колонии
В Минске мужчина избил возле подъезда пожилую женщину
Житель Хотимска продавал в интернете несуществующий автомобиль
Общество
Самая "черная пятница" - в самом большом ТРЦ страны Dana Mall
Подготовку благотворительных новогодних праздников для детей обсудили в правительстве
Историки Беларуси и Германии планируют провести совместную конференцию
Спорт
Белорусские хоккеисты не будут считаться легионерами в российских клубах КХЛ
Белоруска Виктория Кебикова завоевала бронзу ЧМ по боксу в Нью-Дели
Международный союз биатлонистов отстранил девять атлетов из Казахстана
Технологии
Фото из архива Электронные зачетные книжки разработали в БГУ
Городской центр трансфузиологии в 2019 году запустит в Минске приложение для подбора доноров
В Великобритании в продаже появилась гирлянда для бороды
Культура
Даниэль Ястремский: я ощущаю поддержку белорусских зрителей
VI Белорусская биеннале живописи, графики и скульптуры открылась в Минске
Иван Эйсмонт: детское "Евровидение" - хороший опыт для Беларуси и большой трамплин для юных исполнителей
В мире
Тереза Мэй и Жан-Клод Юнкер. Фото Рейтер ЕС и Великобритания согласовали проект декларации о взаимоотношениях после Brexit
В Армении введены в оборот купюры нового образца
Порошенко назначил нового представителя Украины в трехсторонней контактной группе
Калейдоскоп
Кадр из видео Столичные спасатели сняли кавер на "Цвет настроения черный"
Нюша удивила трогательным видео с дочкой
Сады Кью в Лондоне подсветили миллионами огней к рождественскому сезону
Газета 7 дней
Людей лечит – природу калечит
Дом, где 100 лет царит любовь и забота
Генерал мелового карьера
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил ОРДА. Мы должны быть вместе
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Наука – аграриям в помощь
Не расстались с комсомолом…
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия