РЕПОРТАЖ: В атмосфере любви и заботы - Витебскому областному дому ребенка 100 лет

Любовь и тепло родителей вряд ли возможно заменить. К сожалению, есть дети, лишенные обыкновенного счастья быть рядом с мамой и папой. Некоторые живут вне семьи из-за болезни, для лечения которой требуется постоянный уход врачей, другие попадают в интернаты из-за безответственности родителей. Через Витебский областной специализированный дом ребенка, история которого насчитывает уже 100 лет, прошли тысячи детей. Корреспонденты БЕЛТА встретились с работниками учреждения - профессионалами своего дела, посвятившими свою жизнь заботе о таких малышах.

Свою историю учреждение ведет с открытия в октябре 1918 года в Витебске дома грудного ребенка. В нем тогда было около 30 малышей. Позже в городе появился 1-й дом ребенка. В 1930 году их объединили в одно учреждение. Когда началась Великая Отечественная война, дом с постояльцами эвакуировали в Казахстан. Про эти годы ничего неизвестно, архивы и воспоминания не сохранились.

"После войны в Витебской области было три дома ребенка. В Витебске он некоторое время находился в микрорайоне Марковщина. В скором времени он переехал на ул. Свидинского", - рассказывает главврач Елена Мизеркина.

Недавно в архиве дома ребенка обнаружили книгу записей поступлений детей с 1944 по 1947 год. Витебск освободили в июне, тогда и начали ее вести.

Некоторых ребят подкидывали, других приносил НКВД, вероятно, от тех родителей, которые стали "врагами народа". Есть в книге записи без точных имен и фамилий, а просто: Неизвестный Шура (2 года), Неизвестная Маня (2 года).

"Наши ветераны труда рассказывали, как после войны солдаты приносили в шинелях к ним детей. Бывало, что мужчина возвращался после войны и узнавал, что из его семьи уцелел один ребенок. Он не был уверен, что в одиночку сможет воспитать свое чадо, и отдавал в дом ребенка. Иногда приносили на некоторое время, пока семья обретет крышу над головой, чтобы потом забрать. Послевоенные годы были сложные", - отмечает Елена Мизеркина.

В 1982 году дом ребенка переехал в новое здание в поселок Никрополье. Сейчас это территория Витебска, здесь застроенный микрорайон, все преобразилось, а раньше были пустые поля. Со временем учреждение расширилось. Подсчитать, сколько ребят прошло через дом ребенка, пока что не удалось, но с уверенностью можно сказать, что тысячи.

Сегодня дом ребенка - это лечебно-реабилитационно-воспитательное учреждение здравоохранения. В нем помогают детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся в социально опасном положении, а также детям-инвалидам. Малыши здесь находятся в возрасте до трех лет, а дети-инвалиды - до семи. В настоящее время в доме живут 98 ребят.

Раньше они находились в стенах дома, как правило, до выпуска. Сейчас так надолго мало кто задерживается. Некоторые возвращаются к родителям, другие направляются в опекунские, приемные семьи, дома семейного типа, а кого-то усыновляют. Например, если за 1964-1981 годы было усыновлено 117 детей, то только в 2003 году - 82.

"Еще несколько лет назад в дом ребенка за малышами шли пары, которые не смогли родить себе сына или дочку. В последние годы тенденция такова, что приходят люди состоявшиеся, у которых дети выросли, а они имеют силы и возможности помочь сиротам. Но есть и те, кто и так воспитывает детей и берет в свою семью еще малышей, понимая, что они должны расти в любви и заботе внутри семьи, - рассказывает главврач. - Кроме того, раньше люди говорили, что им нужен здоровый ребенок. Сейчас же, когда предупреждаем усыновителей о тяжелом заболевании, иногда слышим: "Если бы мы сами рожали ребенка, то не факт, что он был бы здоровым. Мы все равно будем любить и заботиться о нем". Конечно, к таким поступкам готовы не все. Бывает, что и родителям нужна помощь, им непросто смириться с тем, что их дочь или сын тяжело болеет".

Реабилитация малышей с тяжелыми заболеваниями, паллиативный уход за детьми-инвалидами и лечение - одни из основных направлений работы дома ребенка. На сегодняшний день в палатах паллиативной помощи находятся 11 малышей, которые нуждаются в особых условиях и постоянном уходе медиков. Имея богатый опыт и хорошую материально-техническую базу, специалисты помогают родителям выходить своих детей с поражением центральной нервной системы, сложными генетическими заболеваниями.

"Один из наших девизов: "Если ребенка нельзя вылечить - это не значит, что ему нельзя помочь", - подчеркивает Елена Мизеркина. - В прошлом году выхаживали мальчика с синдромом хрустального ребенка. После обследования в Минске и лечения у нас его состояние улучшилось. Ребенок вернулся в семью, он с родителями ездит в столицу на курсы лечения. Этот тот случай, когда получилось вовремя помочь, и малыш стал лучше развиваться".

В коллективе работают более 200 сотрудников, около 100 из них медики. Некоторые специалисты отдали дому ребенка более 20 лет жизни. В их числе главная медсестра Валентина Зотова и медсестра по массажу Галина Шевченко, которые пришли по распределению после витебского медучилища и остались. Кроме того, в 1980-е годы дом ребенка в прямом смысле стал домом для молодых специалистов - руководство им разрешило здесь жить из-за проблем с жильем.

"Осталась, потому что люблю детей, для этого целенаправленно и поступила на отделение именно детских медсестер, - говорит главная медсестра Валентина Зотова. - Хотелось дарить свою заботу малышам, которые вынужденно остались без родительской ласки. За эти годы многое изменилось, нынешнее оборудование раньше нам и не снилось. В доме ребенка остаются люди или надолго, либо вскоре уходят, не каждый выдержит. Но те, что остались, - профессионалы своего дела".

Искреннее отношение к себе малыши особо чувствуют, на эмоциональном уровне понимают, кто к ним идет, когда открывается дверь в палату. Но главное, что все это взаимно. И в такой атмосфере заботы, любви и добра работники Витебского областного специализированного дома ребенка трудятся уже 100 лет.

Андрей ЩЕРБИЦКИЙ,

ФОТО Александра ХИТРОВА,

БЕЛТА.-0-