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РЕПОРТАЖ: В глубь веков на машине времени: в Беловежской пуще открылся археологический музей

Регионы 01.06.2019 | 20:01

В Беловежской пуще сегодня торжественно открыли археологический музей под открытым небом. Это первый в Беларуси туристический объект такого рода. На древней стоянке воссоздано городище позднего бронзового - раннего железного веков, относящееся к I тысячелетию до нашей эры. Предполагается, что в перспективе музей будет состоять из семи комплексов, которые будут отражать особенности развития материальной и духовной культуры западных регионов Беларуси разных исторических периодов - от каменного века до Средневековья. Корреспонденты БЕЛТА в числе первых смогли погрузиться в жизнь и быт предков.

Поселение древнего человека расположилось в пойме реки Правая Лесная вблизи деревни Каменюки. К нему от главного входа в национальный парк ведет насыпная дорога, которая затем переходит в деревянную мостовую, проложенную над болотистой местностью. На возвышенности тропа упирается в укрепленное городище, окруженное со всех сторон рвами с водой, со сторожевой башней, увенчанной частоколом деревянной стеной и входными воротами высотой не менее 10 м. Таким предстал взору туристов первый музейный комплекс.

Внутри городища воссозданы жилые и хозяйственные постройки того периода. Это четырехкамерное жилище столбовой конструкции культуры штрихованной керамики (VII век до н.э. - V век н.э.), а также два уникальных жилища милоградской культуры (VII-I века до н.э.). Для их строительства использовалась древесина из пущи, все работы выполнялись вручную, чтобы максимально соответствовать историческим оригиналам. В интерьерах музейных жилищ воссоздан быт предков, представлены вооружение, предметы охоты и рыболовства, собирательства, ремесел.

Древнее поселение спроектировано на историческом месте - городище железного века, обнаруженного археологами. Именно им принадлежит идея создания в Беловежской пуще музея под открытым небом. "Эту идею мы начали продвигать с 2007 года, когда начали проводить здесь археологические исследования. История Беларуси очень древняя, богатая, уникальная, но, к сожалению, о самых древних периодах нашей истории мало наглядного представления. Музей, который создается в пуще при сопровождении нашего института, активном участии НАН Беларуси, имеет огромное значение в деле популяризации нашей самой древней истории", - отмечает директор Института истории НАН Беларуси Вячеслав Данилович.

"На этом месте - десятки археологических памятников. Здесь жили люди 10 тыс. лет назад, здесь дух истории, дух древней Беларуси, - добавляет заместитель директора Института истории Вадим Лакиза. - Наша идея заключалась в том, чтобы современный человек мог познакомиться с уникальной тысячелетней историей края, как на машине времени, переместиться из железного века на стоянку бронзового, затем побывать в неолите".

До сих пор Беловежская пуща позиционировалась как природный объект Всемирного наследия. "Однако она заслуживает внимания и как объект культурного наследия. На территории пущи выявлено более 200 древних стоянок. Здесь мало тронута земля, заповедные места, поэтому все сохранилось. Для археологов это живая лаборатория, где они могут работать, изучать новые пласты истории. Это рабочий объект, который будет развиваться", - говорит директор национального парка Александр Бурый.

Музей строится по государственной программе охраны окружающей среды и устойчивого использования природных ресурсов на 2016-2020 годы за счет республиканского бюджета и собственных средств парка. Уже освоено около Br1 млн. На этот год выделено около Br2 млн, и в скором времени по соседству с городищем начнется строительство очередного комплекса - поселения железного века. Безусловно, скансен будет способствовать росту туристического потока в национальный парк. В прошлом году его различные объекты посетили более 500 тыс. туристов, что на 20% больше, чем в 2017-м. За январь-май текущего года прирост составил 17% к аналогичному периоду прошлого года.

"Копилка туристических достопримечательностей нашей страны пополняется еще одним объектом - удивительным по своему содержанию, размаху и направлению. Археологический музей имеет целый спектр различных функций и задач. В первую очередь это просвещение, обучение истории. Вторая задача - раскопки, поиск новых артефактов. Кроме того, это уникальный и оригинальный туристический объект, который однозначно привлечет туристов как из нашей страны, так и из-за рубежа. Именно сочетание всех этих функций делает объект таким интересным", - подчеркнул на открытии музея директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма Андрей Молчан. Он пожелал успешного завершения всех этапов строительства, поблагодарил энтузиастов, которые стояли у истоков проекта. "Государство однозначно будет поддерживать эту инициативу", - добавил он.

Историческим назвал сегодняшнее событие председатель Каменецкого райисполкома Валентин Зайчук. "Не каждый день мы открываем музеи. Для района это очередная точка притяжения туристов, для Беловежской пущи - дополнительное развитие инфраструктуры, использование ее потенциала. Этот объект не только повысит музейную привлекательность пущи, он будет полезен для всего Каменецкого района: здесь можно будет проводить уроки истории для школьников, устраивать различные фестивали и реконструкции", - отметил председатель райисполкома.

Посетителям была предоставлена возможность вылепить горшок ленточным способом без гончарного круга, сплести корзину методом, которым пользовались наши предки, перетереть зерно на каменной зернотерке. Все были в восторге от такого интерактива, в том числе Джозеф Кейси из Нью-Йорка. "Замечательный музей. Я хотел бы посетить его еще раз. Это не так скучно, как в обычном музее, где ты просто смотришь. Здесь ты вовлечен в процесс производства того времени. Больше всего мне понравилось наблюдать за работой ремесленников. Например, один мужчина ткал пояса, другой мастер делал ложки из дерева - никогда раньше я не видел таких аутентичных ремесел", - признается американец.

"Такого объекта, конечно, не хватало в Беловежской пуще. Честно говоря, мы впечатлены его масштабами: и построено много, и экспозиция сделана интересно. С нетерпением будем ждать продолжения строительства", - поделилась впечатлением группа сотрудников с детьми из Полесского государственного университета. "Обычно, бывает, посмотришь экспонат какой-то и забудешь. А здесь хочется кому-то рассказать и еще раз сюда приехать. Чувствуется, что одного раза недостаточно, чтобы посмотреть на это все. Я думаю, это та духовная пища, которая может принести пользу для возрождения Беларуси", - считают брестчане Ильяс и Альфия Чарбашьян.

Помимо увлекательной экскурсии, для гостей праздника организовали мастер-классы по ткачеству и гончарному делу, их угощали ухой. Предполагается, что археологический музей под открытым небом будет работать круглый год.

Светлана ВЕЧОРКО,

ФОТО Вадима ЯКУБЕНКА.-0-

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Теги
Брестская область, история, музей
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