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РЕПОРТАЖ: В Гомельской больнице медреабилитации свой первый прием провели канистерапевты Рыжая, Оська и Зара

Регионы 06.12.2018 | 21:39

"Дай, Джим, на счастье лапу мне!" - цитируют классика родители ребят, пришедших на первый сеанс канистерапии в Гомельскую областную детскую клиническую больницу медицинской реабилитации. Доктора уточняют: "Не только на счастье, но и на здоровье!" Сегодня для маленьких пациентов учреждения привычный процесс восстановления и реабилитации превратился в занимательную игру. Иначе и невозможно, ведь на полчаса часть обязанностей по оздоровлению детей приняли на себя… собаки. На первом приеме необычных докторов побывали и корреспонденты БЕЛТА.

Маленькие пациенты с нетерпением ждали этого сеанса. Как признаются их родители, проснулись с ожиданием чуда. И оно, в их понимании, произошло. Сегодня в больнице вели прием сразу три четвероногих специалиста - Рыжая, Оська и Зара. Это "врачи", которые лечат без пилюль и инъекций, дарят настроение и заряжают позитивом.

Накануне канистерапевты прошли не только профессиональную подготовку - за день до ответственного мероприятия некоторые посетили даже груминг-салон и подобрали радующий глаз пациентов наряд.

Прием начался. Прыжки на полметра над уровнем пола, пожимания лапы, кормление с ладошки и главный трюк - мягкое прикосновение к щеке шершавым язычком. То, что доктор прописал.

Канистерапия - это нетрадиционная психотерапевтическая методика лечения и реабилитации, для которой используются специально обученные животные. Как показывает многолетний опыт разных стран, они помогают значительно улучшить состояние больных с особенностями развития, повреждениями двигательного аппарата. Во всем мире такая практика высоко зарекомендовала себя и широко применяется.

В Беларуси это первый опыт канистерапии на уровне госучреждений. Параллельно метод внедряется в Брестском областном центре медицинской реабилитации для детей с психоневрологическими заболеваниями "Тонус". Собственно, все началось с сотрудничества с общественным объединением "Брестский союз предпринимателей "Содействие". Неравнодушные к теме социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями инициировали создание условий и подготовку специалистов по канистерапии в трансграничном регионе. Инициатива переросла в одноименный проект в рамках Программы территориального сотрудничества стран "Восточного партнерства". Он поддержан Советом Министров Беларуси, софинансируется Европейским союзом.

"Планируем применять канистерапию как дополнительный нетрадиционный психотерапевтический метод в реабилитации детей с аутизмом. Успешно воздействуя на психоэмоциональное состояние, собаки выводят маленьких пациентов из внутреннего замкнутого пространства, помогают найти способы общения, формируют позитивное отношение к окружающему миру", - вводит в курс нового дела главный врач Гомельской областной детской клинической больницы медицинской реабилитации Людмила Тортева. И для детей с ДЦП это одна из рекомендованных методик. Собака становится мотиватором и помогает развивать моторику, внимание, память и улучшить мышечный тонус ребенка.

Еще одно направление применения нового метода - реабилитация, коррекция и адаптация детей с нарушениями интеллектуального и психологического развития, расстройствами поведения. Такие занятия помогают стабилизировать эмоциональное состояние, учат проявлять активность, развивать речь и другие навыки.

Заместитель главного врача больницы, врач-реабилитолог Ольга Дворецкая вместе с коллегами прошла три курса подготовки по канистерапии, включающих практическую и теоретическую части. Обучение в украинском Луцке подтверждено соответствующим сертификатом, все необходимые согласования пройдены. Как результат - успешный старт новой методики.

Все манипуляции проводятся в присутствии и под контролем специалистов больницы. Направляет работу тандема врач-пациент психолог Елена Старовойтова.

За подготовку штата четвероногих специалистов отвечает Татьяна Василевская. Кинолог с 20-летним стажем последние 15 лет практикует обучение собак-лекарей. В частном порядке к ней не раз обращались горожане с различными нарушениями, которым требовался надежный поводырь. Миссия по подготовке таких напарников для людей была выполнена.

Два мини-пропеллера - цвергпинчеры Рыжая и Оська - кажется, одновременно находятся во всех уголках зала. Они уделяют внимание всем пациентам, успевая получать вкусняшки из сумочки-тайника хозяйки. Дети не сводят глаз с "докторов-энерджайзеров".

"Вы только посмотрите на него - он так счастлив. Эмоций хватит до ночи", - отмечает преображение своего 15-летнего сына Димы Ольга Михайловна. В течение 11 лет они проходят курс реабилитации в этой больнице.

Женщина признается, что о канистерапии, в отличие от иппотерапии (занятий с лошадьми), узнала совсем недавно. И сейчас, глядя на сына, видит, что метод действительно работает. Так старательно и активно, как в присутствии собаки Зары, Дима, героически переносящий тяготы ДЦП, не всегда выполняет упражнения на гимнастическом коврике. "Знаете, какой это стимул для него! Мы уже ждем следующего занятия", - добавляет она.

Гомельчанка Алина о биографии своей подопечной Зары породы вельш-корги пемброк говорит не без гордости. Бабушка Зары блистала при дворе английской королевы. За щенка голубых кровей пришлось заплатить немалую сумму. Но Алина не жалеет о материальных затратах - приобрела верного друга. А вместе с ним и ответственность за тех, кому помогает прирученный ею и обученный кинологами канистерапевт. Альтруист-волонтер рада, что таким образом имеет возможность помочь детям.

Четвероногий доктор терпеливо и точно выполняет команды. В упражнениях с особенным ребенком она аккуратна и нежна. После сеанса кажущаяся неуклюжей Зара в мгновение становится живчиком. По команде хозяйки она замирает, кувыркается, дает "пять" сразу двумя лапами. Нет слов, достоверно передающих детский восторг.

Похоже, 11-летний пациент Рома на это время заполучил себе личного канистерапевта. Мальчик не спускал необычного доктора с рук, вместе с ним выполнял упражнения. Общительная Рыжая отвечала взаимностью.

Врачи уверены: собака лучше любых тренажеров для детей, требующих повышенного внимания. Если на занятиях с инструктором они могут лениться, то такой мотиватор инстинктивно ведет за собой, пробуждает активность. Упражнения выполняются на одном дыхании, интенсивность увеличивается в разы. К тому же, такое общение помогает снять стресс и напряжение.

Первое занятие началось с ознакомительной беседы о том, как правильно общаться с собакой, как держать поводок, гладить и кормить ее. Это, по словам Ольги Дворецкой, начальный этап, без которого невозможна терапия. Второй этап - обучение и отработка навыков, третий - непосредственно терапия. В идеале нужны 10-15 сеансов.

Штат канистерапевтов в перспективе будет расширяться. Среди претендентов - немецкая овчарка Сандра - обученная собака-поводырь незрячей гомельчанки. По словам Татьяны Василевской, вероятно, что вскоре из российского Мурманска прибудет канистерапевт с двухлетним стажем. И это будет кстати.

В течение года в больнице проходят курс медицинской реабилитации около 6 тыс. детей в возрасте от 6 месяцев до 18 лет. Работа с каждым ведется по индивидуальной программе, включающей медпроцедуры, занятия с педагогами, дефектологами и психологами. Теперь этот перечень пополнил метод канистерапии. Улучшению здоровья пациентов расположенной в пригороде больницы способствуют благоприятные природные условия, лес и река. В теплое время года занятия с собаками будут также проходить на свежем воздухе.

Отведенное же на первый сеанс канистерапии время пролетело, как одно мгновение. Предварительный результат был заметен, как только пациенты переступили порог зала для занятий. В эффективности этого метода в больнице медреабилитации не сомневаются.

Олеся ЖЕЛЕЗНЯКОВА,

ФОТО Сергея ХОЛОДИЛИНА,

БЕЛТА.-0-

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Теги
больница, Гомель, животные, репортаж
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