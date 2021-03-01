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01 марта 2021, 20:17

РЕПОРТАЖ: В Минск пришла весна

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В первый день весны минские улицы наполнены особым ароматом пробуждения природы ото сна, слышится долгожданное многоголосое пение птиц, солнечные лучи озаряют окна и лица столичных жителей. Люди, улыбаясь, прогуливаются, счастливо жмурятся и греются на солнце. Наслаждаются мгновением и надеются, что с зимой уйдет не только залежавшийся снег, но все несчастья и недуги. Об этих и многих других надеждах на весну минчане рассказали корреспондентам БЕЛТА.

Запах оттаявшей земли и прелой прошлогодней травы особенно хорошо слышится в парке, где совсем немноголюдно. Ничего удивительного - утро понедельника. Все стремительно мчатся по делам, но даже в спешке окидывают взглядом тающие кучки снега и улыбаются. "Зима выдалась на удивление холодной. Хотелось сидеть дома и пить теплый чай, поэтому приходу весны очень рад. Весна пробуждает не только природу, но и людей, появляется больше энергии и желания работать. Все расцветает, начинаешь больше гулять и чаще бывать в любимых местах. Город становится ярче, а люди улыбчивее", - рассказал Роман Ус.

Пение птиц в парке тоже неумолимо напоминает о приходе весны. Сотрудники коммунальных служб старательно приводят город в порядок. Землю убирают от остатков прошлогодней листвы, деревья освобождают от старых сухих ветвей, чтобы растения быстрее восстановились и порадовали свежей зеленью. "Зима выдалась непростая. Я живу в частном доме, поэтому с приходом морозов пришлось немного потерпеть. Рада, что холодный период закончился. Надеюсь, впереди нас ждет тепло и солнце, которое одним своим появлением подняло настроение ", - поделилась Настя Чумакова.

Подруга девушки Маша Михайленко добавила, что с приходом весны наконец-то можно достать велосипеды, электросамокаты и покататься по городу. "И гулять, на что зимой не каждый решится", - отметила девушка.

Если в парке солнечные лучи едва пробиваются сквозь деревья, то на открытых площадках от ослепительного света не скрыться. Золотистым оттенком подсвечены здания на Немиге, переливается водная гладь Свислочи. Все вокруг преображается, и люди в том числе. Темные пуховики сменились светлыми пальто и яркими куртками, красочные береты и платки прикрывают волосы девушек, скрывая сияющие на солнце пряди. "Зима - это прекрасно. Мороз. Белый, чистый и пушистый снег. Но весна способна одним своим появлением затмить все зимние красоты. Это особая энергетика пробуждения всего вокруг, надежды, что впереди будут только радостные события, - рассказала Марина Якимович. - Весной особенно часто хочется ездить за город и больше времени проводить на даче. Люблю наблюдать, как начинает зеленеть трава и распускаются почки на деревьях в саду. В такой обстановке высаживаю цветы и верю, что в будущем они точно так же взойдут и подарят радостные эмоции".

Весна только пришла, но уже наполнила позитивом столичных жителей. Мужчины и женщины, подростки и совсем малыши - практически каждый шел по улице с улыбкой, способной своим теплом растопить лед. Как сказала Янина Мацкевич, солнце - это счастье, радость и причина для улыбки.

В обеденное время по пешеходной улице, держась за руки, медленно прогуливались пары, весело смеясь, с коляской шли молодые родители, мужчины и женщины не спешили на обед - люди ловили каждое мгновение и наслаждались погодой. "Я рад, что в Беларуси была настоящая зима, но за месяц она успела вымотать. Весна принесла облегчение", - поделился Максим Медведев.

Среди изменений, которые отметил молодой отец Алексей с маленьким сыном Евгением, - на столичных улицах стало больше людей. "Кажется, прихода весны ждали все минчане, что неудивительно. Хорошая погода располагает к прогулкам на свежем воздухе, хочется выбраться из дома, посетить любимые места, которые в лучах солнца становятся еще более красивыми и уютными. Мне, к примеру, особенно нравятся улицы Володарского, Карла Маркса, Революционная и Комсомольская", - сказал мужчина.

Тем временем маленький мальчик жмурится от солнца в коляске. Дети рады приходу тепла. Как и родители, ведь теперь подготовка ребенка к прогулкам займет гораздо меньше времени. "Ждем, когда от теплых курток и вовсе можно будет отказаться", - смеясь, ответил Алексей и отправился с сыном по делам.

Весна, когда природа пробуждается от долгого сна, издавна символизирует новую жизнь. Эту пору года любят всегда. И никакой тающий и грязный снег под ногами не мешает людям наслаждаться первыми долгожданными теплыми днями. В Минске сегодня выдалась поистине настоящая весна. Та, которая сделала небо ясным, подарила хорошую погоду и надежду, что солнце сотрет все проблемы, как стерло с лиц столичных жителей хмурость. "Весна создана, чтобы наслаждаться мгновением и верить в лучшее, которое ждет каждого человека", - отметила Маргарита Гудковская.

Марина ШАФРАН,

Фото Павла ОРЛОВСКОГО,

БЕЛТА.-0-

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