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21 декабря 2021, 11:00

РЕПОРТАЖ: В память о "Славном": реконструкцию мемориала на болоте начали в Кличевском районе

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Во время Великой Отечественной войны Кличевская партизанская зона включала в себя огромную территорию Кличевского, Осиповичского, Кировского, Бобруйского, Березинского и Белыничского районов. В начале 1944 года она превышала 3 тыс. кв.км и объединила более 18 тыс. партизан. Центром партизанской жизни стали Усакинские леса - сложные по проходимости. Здесь действовал подпольный Могилевский обком партии, издавались районные и областная газеты. В заболоченных массивах кипела подпольная жизнь. Немецко-фашистским захватчикам непросто давался захват этой земли - они встречали сопротивление на каждом шагу. Война закончилась, в Усакино появился мемориал в память о тех, кто ценой своей жизни защищал родную землю. Сохранили на века память о 140 расстрелянных женщинах, детях и стариках сожженных деревень Вязень и Селец. А еще через 50 лет после войны на небольшой возвышенности посреди болота обнаружили захоронение бойцов партизанского отряда "Славный". Местные жители занялись восстановлением этого памятного места. Об истории партизанского отряда и работах, которые ведутся сейчас на болоте, - в репортаже корреспондента БЕЛТА.

"История партизанского отряда "Славный" поистине героическая. 3 февраля 1942 года его возглавил 26-летний капитан госбезопасности Анатолий Шестаков. В состав спецотряда особого назначения входили чекисты, добровольцы, испытанные в боях под Москвой, среди которых было 18 профессиональных спортсменов по плаванию, гребле, бегу, тяжелой атлетике, многоборью и другим видам. В 20-х числах февраля 1942 года под прикрытием армии Рокоссовского 49 человек на лыжах перешли линию фронта и сражались с врагом в Брянских лесах почти полтора года. К маю 1942-го отряд вырос до 83, а к январю 1943-го в его состав уже входило 156 партизан, к марту 1944-го - 370 бойцов, а к моменту соединения с частями Красной армии в июле 1944 года их осталось 315", - рассказала краевед, один из авторов книги "Острова памяти" Алла Судник.

За два с половиной года "Славный" прошел в тылу врага почти полторы тысячи километров. "Это был самый результативный отряд. На боевом счету "Славного" около 30 разгромленных гарнизонов, 22 эшелона с живой силой и техникой фашистов пущены под откос, они уничтожили бронепоезд, взорвали десятки железнодорожных и шоссейных мостов, захватили в качестве трофеев сотни единиц оружия и боеприпасов. Силами отряда уничтожено более 3,5 тыс. немецко-фашистских захватчиков и их приспешников", - отметила краевед.

Бойцов отряда особого назначения в народе прозвали "шестаковцами" - по фамилии их командира. "Фашисты настолько их боялись, что за командира, живого или мертвого, обещали большие деньги, продовольствие и наделы земли", - подчеркнула Алла Судник.

На территории Беларуси отряд действовал 15 месяцев, 8 из которых размещался на небольшом островке под названием Веремеевка посреди болота. В лагере они обустроили землянки, медсанчасть, столовую, хозяйственный блок, конюшни, пекарни, мастерскую по ремонту обуви и изготовлению лыж. Здесь же, под дубом, они хоронили погибших товарищей.

Отгремели последние залпы войны, советский народ отвоевал свой дом, свои семьи, родину. Белорусский народ бережно хранит в своем сердце героическую историю бойцов, чтит память погибших и без вести пропавших. "Через 50 лет после Победы захоронение среди болот нашел местный краевед Олег Зайцев. Благодаря меценату и неравнодушному человеку Мечиславу Витковскому, который тогда был директором ОАО "Ритм" из Минска, на 18 одиночных и одной братской могиле, в которых покоятся более 20 партизан, в 1997 году был установлен гранитный памятник и надгробия. В таком виде и просуществовал мемориал до этого года", - отметила краевед.

Добраться до мемориала непросто - почти километр нужно преодолеть по болоту в высоких резиновых сапогах. Идти нужно след в след за проводником. Шаг в сторону - и можно угодить в топкую трясину.

Партизанскому захоронению в 2019 году был присвоен статус историко-мемориального места погребения, а в 2020-м его посетил тогда губернатор Могилевской области, а сейчас заместитель председателя Совета Республики Леонид Заяц. По словам Аллы Судник, именно это посещение стало решающим в судьбе захоронения на болоте.

"Было принято решение реконструировать исторический объект. Из-за сложного места расположения обсуждались разные варианты. Даже поднимался вопрос о переносе останков в более доступное место. Но в итоге было решено не тревожить героев. Сохранив мемориал посреди болота, у нас, современников, есть возможность пройти тропой "Славного", ощутить на себе и понять, в каких суровых условиях жили и воевали партизаны. В этом месте совсем по-другому воспринимаешь ужасы войны, особенно остро чувствуешь боль за погибших, совсем молодых ребят. А еще испытываешь невероятную гордость за свой народ", - поделилась Алла Судник.

Отбросив вариант с переносом мемориала, стали продумывать варианты доставки стройматериалов на остров на болоте. Грузовые машины, вездеходы сразу отмели - по болоту никакая техника не пройдет. Людям не под силу переправить на себе 35 т груза. Обратились за помощью к специалистам Министерства по чрезвычайным ситуациям - вся надежда на вертолет, который доставит все необходимое в практически непроходимую местность.

По словам директора кличевского "Жилкомхоза" Андрея Матюшонка, подготовка к переброске груза велась несколько дней. "Сначала мы с экипажем вертолета пешком преодолели путь на Веремеевку. Пилоты прошли по следам "славных" партизан, ознакомились с местностью и оценили, с чем придется работать. На островке определили место под сброс груза, - рассказал он. - Из-за погоды вылет несколько раз переносили. Это была поистине ювелирная работа вертолетчиков. Ведь приземлить вертолет негде, потому груз спускали с воздуха. Работу также усложняли высокие деревья, которыми окружен остров".

Как отметили в пресс-службе МЧС, в необычной операции принимал участие вертолет Ми-8 с внешней подвеской более 25 м и экипаж авиационных спасателей: командир воздушного судна Владимир Кабанов, второй пилот Николай Силивончик, бортовой инженер Андрей Сенько. "Учитывая опыт работы и слаженность экипажа, именно им была поручена такая необычная миссия. К слову, именно этот экипаж вертолета Ми-8 летом тушил крупный лесной пожар в районе турецкого города Мармарис", - сказали в пресс-службе.

Всего было сделано несколько десятков рейсов. Материалы доставлены, сейчас посреди болота кипит работа - рабочие "Жилкомхоза" трудятся без выходных. Памятное место полностью изменит свой облик уже к концу этого года. Здесь установят ограждение, новые надгробия, памятник с именами погибших, благоустроят прилегающую территорию. Миссия выполнима - уверяют рабочие.

"Каждый человек, который хотя бы раз побывал или еще побывает на Веремеевке, имеет возможность познакомиться с полным списком погибших и увековеченных здесь бойцов. Имена 7 из них нам удалось вернуть из небытия по записям в дневнике начальника штаба Михаила Оборотова и по архивным материалам. Мы гордимся героической историей нашего края. И будем продолжать работу по увековечению памяти тех, кто самоотверженно и храбро отстаивал нашу с вами свободу и независимость, мирное небо над нашей страной, - подчеркнула Алла Судник. - Такие места, как историко-мемориальное место погребения на острове Веремеевка, обязательно должны посещать дети и молодежь. А мы будем прилагать максимум усилий, чтобы открывать новые имена и тайны, которые еще хранит рукописный дневник отряда "Славный".

Торжественное открытие обновленного мемориала запланировано на май 2022 года.

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

фото из архива Аллы СУДНИК,

МЧС Беларуси.

БЕЛТА.-0-

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